Bir Oyun Daha
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Espor Nedir? Nasıl Esporcu Olunur?
Oyunlardaki yeteneğini profesyonelliğe taşıyanlar vesilesiyle ortaya çıkan espor ve esporcu kavramları hakkında merak edilen soruları cevaplıyoruz.
Her geçen yıl artan oyuncu sayısıyla beraber oyun sektörü hiç olmadığı kadar dallanıp budaklandı. Öyle ki eskiden küçük oyuncu toplulukları arasında dönen oyun sohbetleri ve müsabakaları, gelişen teknolojiyle beraber uluslararası toplulukların ve rekabet alanlarının kurulmasına vesile oldu. Buna paralel olarak büyüyen oyun ekonomisini görmezden gelemeyen şirketlerin dahil oluşuyla da devasa bir espor dünyası inşa edildi. Biz de artık birçok kişinin aşina olduğu bu dünyaya dair merak edilen soruları cevaplayalım istedik.
Espor nedir?
“Elektronik spor”un kısaltması olarak bilinen “espor” kavramı son yıllarda iyiden iyiye zirve yapmış olsa da esporun geçmişi 1970’li yıllara kadar dayanıyor. Bilinen ilk video oyun turnuvası 19 Ekim 1972 tarihinde Stanford Üniversitesi'nde Spacewar için gerçekleşti ve turnuvanın büyük ödülü bir yıllık Rolling Stone dergisi üyeliği idi. Takip eden yıllarda Asteroids ve Space Invaders gibi oyunlar için gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde espor dünyasının temelleri atılmış oldu.
Çevrimiçi oyunların yükselişi 90'lı yıllarda gerçekleşti ve buna paralel olarak espor dünyasında da ciddi bir büyüme yaşandı. Dönemin popüler oyunları Command & Conquer, Counter-Strike, NBA Jam, Quake, StarCraft, Street Fighter ve Warcraft için dünyanın dört bir yanında sayısız yerel ve çevrimiçi turnuva düzenlendi. Bugün hala varlığını sürdüren bu oyunlardan Counter-Strike ve StarCraft ikilisi ise “esporcu” kavramının oluşmasını sağlayan başlıca yapımlar arasında sayılabilir.
Kendime ilk esporcu dediğim zaman sanırım Counter-Strike’ta takım kurduğum ve üst seviye oyunculara karşı belli bir performans gösterebildiğim andı.
Günümüzde espor turnuvalarına konu olan ve birçok oyuncunun aşina olduğu oyunlar Call of Duty, Counter-Strike, Dota 2, FIFA, Fortnite, Halo, League of Legends, PUBG, Rainbow Six: Siege, Rocket League ve Valorant olarak sıralanabilir. Türkiye espor sahnesinin gelişiminde ise Counter-Strike ve League of Legends başı çekiyor. Bu oyunların hem oyuncu, hem de izleyici sayısı on binlerle ölçülüyor. Böylesine geniş kitleler oluşunca da hem sponsorların, hem de spor kulüplerinin espor takımlarına yatırımlar yapması kaçınılmaz oluyor.
Esporun Türkiye’deki gelişimi öyle bir noktaya geldi ki Türk esporcular yurtdışındaki takımlarda boy göstermeye, hatta takımlarının kilit oyuncusu olmaya başladılar. Valorant oyuncusu Mehmet Yağız “cNed” İpek şu sıralar Valorant Şampiyonlar Turu'nun Avrupa ayağında mücadele eden Acend, CS:GO oyuncusu İsmailcan “XANTARES” Dörtkardeş Almanya’nın BIG, League of Legends oyuncusu İrfan “Armut” Tükek ise İspanyol MAD Lions takımının kadrosunda yer alıyor.
Espor lisansı nasıl alınır?
Herhangi bir oyunda arkadaşlar arasında takım kurarak çevrimiçi turnuvalarda boy göstermek, esporcu olmak için yeterli gözükebilir. Ne var ki işi resmiyete dökmek için espor lisansı alınması gerekiyor. Ülkemizde Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) üzerinden espor lisansı almak mümkün. Bunun için il ve ilçe müdürlüklerine sağlık beyanı belgesi, 18 yaşından küçükler için veli/vasi izin belgesi ve iki adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yapılabiliyor.
Esporcular ne kadar kazanıyor?
Günümüzün en yüksek para ödülü havuzuna sahip turnuvası Dota 2 için düzenlenen The International. Hal böyle olunca dünyanın en çok kazanan esporcuları da Dota 2 oyuncuları oluyor. Öyle ki espor kariyeri boyunca bugüne kadar toplamda en çok para kazanan ilk 10 oyuncunun tamamı ve aynı zamanda ilk 100 oyuncunun neredeyse 70’i servetlerini Dota 2’ye borçlular. Bu yüzden farklı oyunların en çok kazananlarını dahil etmek üzere şöyle bir liste paylaşmak daha doğru olacaktır.