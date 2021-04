Espor Nedir? Nasıl Esporcu Olunur?

Günümüzde espor turnuvalarına konu olan ve birçok oyuncunun aşina olduğu oyunlar Call of Duty, Counter-Strike, Dota 2, FIFA, Fortnite, Halo, League of Legends, PUBG, Rainbow Six: Siege, Rocket League ve Valorant olarak sıralanabilir. Türkiye espor sahnesinin gelişiminde ise Counter-Strike ve League of Legends başı çekiyor . Bu oyunların hem oyuncu, hem de izleyici sayısı on binlerle ölçülüyor. Böylesine geniş kitleler oluşunca da hem sponsorların, hem de spor kulüplerinin espor takımlarına yatırımlar yapması kaçınılmaz oluyor.