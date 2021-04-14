Espor Nedir? Nasıl Esporcu Olunur?

Her geçen yıl artan oyuncu sayısıyla beraber oyun sektörü hiç olmadığı kadar dallanıp budaklandı. Öyle ki eskiden küçük oyuncu toplulukları arasında dönen oyun sohbetleri ve müsabakaları, gelişen teknolojiyle beraber uluslararası toplulukların ve rekabet alanlarının kurulmasına vesile oldu. Buna paralel olarak büyüyen oyun ekonomisini görmezden gelemeyen şirketlerin dahil oluşuyla da

devasa bir espor dünyası inşa edildi

. Biz de artık birçok kişinin aşina olduğu bu dünyaya dair merak edilen soruları cevaplayalım istedik.