E3 2021: Oyunlar ve Duyurular

Bir Oyun Daha
Oyun dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan E3 ve gamescom oyun fuarları her zaman büyük ilgi görüyor. Oyun severlerin heyecanla beklediği bu iki fuardan E3 her yıl Haziran ayında, gamescom ise her yıl Ağustos ayında düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncuların, içerik üreticilerin ve basın mensuplarının bir araya geldiği E3 bu yıl dijital olarak düzenleniyor.
E3 2021'e hangi firmalar katılacak?
12 - 15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan ve herkesin ücretsiz olarak takip edebileceği E3 2021'in katılımcıları arasında Microsoft (Xbox), Nintendo ve Ubisoft başta olmak üzere Square Enix, Take-Two (Rockstar Games & 2K Games), Capcom, Warner Bros, Bandai Namco Entertainment, Gearbox Entertainment, Sega, NetEase Games dahil birçok firma yer alıyor.
E3 2021'de hangi oyunlar tanıtılacak?
Her yıl olduğu gibi E3 2021'de de firmaların en yeni oyunlarını tanıtmaları, videolar yayınlamaları ve tabii ki sürpriz duyurular yapmaları bekleniyor. Bu yıl oyuncuların karşısına çıkabilecek oyunlar arasında Assassin's Creed, Avowed, Battlefield 6, Dead Island 2, Dragon Age, Far Cry 6, FIFA 22, Halo Infinite, NBA 2K22, Psychonauts 2, Star Wars ve Starfield gibi birçok başlık yer alıyor.
E3 2021 etkinlik takvimi
Etkinliğin dijital bir formatta düzenlenecek olması, firmaların daha esnek davranmasına ve hatta kendi etkinliklerini düzenlemesine fırsat veriyor. Bu kapsamda E3 2021 çatısı altında yer almak yerine yakın tarihlerde yapılacak birçok özel yayın planlandı. Şu ana kadar duyurulan yayınların tarihlerini, saatlerini ve canlı yayın linklerini aşağıda bulabilirsin.
- 3 Haziran 20:00 | Warhammer Skulls Showcase
- 5 Haziran 12:00 | Indie Live Expo
- 5 Haziran 18:00 | Guerrilla Collective Day 1
- 9 Haziran 17:00 | Battlefield 6
- 10 Haziran 21:00 | Summer Game Fest
- 11 Haziran 22:00 | Koch Primetime Gaming Stream
- 11 Haziran 23:00 | IGN Expo
- 12 Haziran 22:00 | Ubisoft Forward
- 12 Haziran 18:00 | Guerrilla Collective Day 2
- 13 Haziran 20:00 | Xbox & Bethesda Games Showcase
- 13 Haziran 22:15 | Square Enix
- 13 Haziran | PC Gaming Show
- 13 Haziran | Future Game Show
- 15 Haziran 19:00 | Nintendo Direct
- 16 Haziran 20:00 | Steam Next Fest
- 28 Haziran | PlayStation Experience (söylenti)
- 22 Temmuz | EA Play Live