E3 2021
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E3 2021: Oyunlar ve Duyurular

Her yıl birbirinden önemli oyunların tanıtıldığı E3 fuarında neler olacak?
Yazar: Red Bull
itibarıyla yayında
Oyun dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan E3 ve gamescom oyun fuarları her zaman büyük ilgi görüyor. Oyun severlerin heyecanla beklediği bu iki fuardan E3 her yıl Haziran ayında, gamescom ise her yıl Ağustos ayında düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncuların, içerik üreticilerin ve basın mensuplarının bir araya geldiği E3 bu yıl dijital olarak düzenleniyor.

E3 2021'e hangi firmalar katılacak?

12 - 15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan ve herkesin ücretsiz olarak takip edebileceği E3 2021'in katılımcıları arasında Microsoft (Xbox), Nintendo ve Ubisoft başta olmak üzere Square Enix, Take-Two (Rockstar Games & 2K Games), Capcom, Warner Bros, Bandai Namco Entertainment, Gearbox Entertainment, Sega, NetEase Games dahil birçok firma yer alıyor.
E3 2021'de en çok beklenen sunumlardan biri Xbox ve Bethesda ikilisine ait.
E3 2021'de en çok beklenen sunumlardan biri Xbox ve Bethesda ikilisine ait.
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E3 2021'de hangi oyunlar tanıtılacak?

Her yıl olduğu gibi E3 2021'de de firmaların en yeni oyunlarını tanıtmaları, videolar yayınlamaları ve tabii ki sürpriz duyurular yapmaları bekleniyor. Bu yıl oyuncuların karşısına çıkabilecek oyunlar arasında Assassin's Creed, Avowed, Battlefield 6, Dead Island 2, Dragon Age, Far Cry 6, FIFA 22, Halo Infinite, NBA 2K22, Psychonauts 2, Star Wars ve Starfield gibi birçok başlık yer alıyor.

E3 2021 etkinlik takvimi

Etkinliğin dijital bir formatta düzenlenecek olması, firmaların daha esnek davranmasına ve hatta kendi etkinliklerini düzenlemesine fırsat veriyor. Bu kapsamda E3 2021 çatısı altında yer almak yerine yakın tarihlerde yapılacak birçok özel yayın planlandı. Şu ana kadar duyurulan yayınların tarihlerini, saatlerini ve canlı yayın linklerini aşağıda bulabilirsin.
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