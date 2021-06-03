E3 2021: Oyunlar ve Duyurular

Etkinliğin dijital bir formatta düzenlenecek olması, firmaların daha esnek davranmasına ve hatta kendi etkinliklerini düzenlemesine fırsat veriyor. Bu kapsamda E3 2021 çatısı altında yer almak yerine yakın tarihlerde yapılacak

birçok özel yayın planlandı

. Şu ana kadar duyurulan yayınların tarihlerini, saatlerini ve canlı yayın linklerini aşağıda bulabilirsin.