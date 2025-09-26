EA FC 26'daki en iyi genç oyuncular (wonderkid)

EA FC 26 'nın oynanış konusundaki yenilikleri, oyunculara iki farklı oynanış deneyimi sunuyor. Daha çok çevrimiçi maçlara yönelenler için Rekabetçi seçeneği aktifken, yapay zekaya karşı mücadele etmek isteyenler için Özgün seçeneği daha yavaş ama daha gerçekçi bir oynanış sunuyor. Eğer sen de daha çok yapay zekaya karşı oynamayı tercih ediyor, hatta kariyer modunda başarı kovalıyorsan genç yeteneklere yönelmek isteyeceksin .

Bu noktada sana yardımcı olmak için EA FC 26'daki en iyi 20 genç oyuncuyu sıraladık. Listeyi yaparken oyuncuların mevcut reytinglerinin 80 ve altı olması, potansiyel reytinglerinin 85 ve üstü olması gibi kıstaslar belirledik. Bu çerçevede Real Madrid'in yıldızı ve Red Bull sporcusu Endrick , Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız ve RB Leipzig'in sol kanat oyuncusu Antonio Nusa üçlüsünün dahil olduğu aşağıdaki liste ortaya çıktı.

Max Verstappen ve takım arkadaşlarının ilk kez EA FC 26 oynadıkları anları izle!

01 Endrick

Endrick © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Real Madrid

Mevcut Reyting: 77

Potansiyel Reyting: 91

Pozisyon: SNT

Real Madrid'in büyük umut bağladığı Endrick, daha 18 yaşına bile gelmeden olağanüstü bir hücum yeteneği sergiliyor. Patlayıcı hızını, güçlü fiziğini ve bitiriciliğini birleştirerek rakip savunmaların korkulu rüyası olabiliyor. Oyunda genç yaşına rağmen kısa sürede ilk 11'de fark yaratabilecek seviyeye gelebilir. Hem gelecekteki gerçek futbol kariyeri hem de EA FC 26'daki potansiyeli (91) ile listenin en zirvesinde.

02 Kenan Yıldız

Kenan Yıldız © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Juventus

Mevcut Reyting: 79

Potansiyel Reyting: 89

Pozisyon: MOO

Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız, hem Türkiye hem de Avrupa futbolunun heyecan verici isimlerden biri. Teknik kapasitesi, şut tekniği ve oyun vizyonu ile hem kanatta hem de merkezde etkili olabiliyor. Oyunda yaratıcı yönüyle fark yaratırken, güçlü fiziği ile de rakiplerine kolay kolay geçit vermiyor. Çok yönlülüğü sayesinde kariyer modunun vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya aday.

03 Nico Paz

Nico Paz © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Como

Mevcut Reyting: 79

Potansiyel Reyting: 89

Pozisyon: MOO

Real Madrid altyapısından yetişen Nico Paz, pas kalitesi ve oyun görüşü ile bir süredir dikkat çekmeye başlamıştı. Orta sahadaki sakinliği, top dağıtımı ve hücuma katkısı ile öne çıkıyor. Özellikle maç içinde defans ile hücum arasında köprü kurma becerisi onu çok değerli kılıyor. Yüksek potansiyeli sayesinde kısa sürede büyük bir maestroya dönüşebilir.

04 Jorrel Hato

Jorrel Hato © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Chelsea

Mevcut Reyting: 78

Potansiyel Reyting: 89

Pozisyon: SLB

Ajax'ın genç savunmacılarından Jorrel Hato, genç yaşına rağmen inanılmaz bir olgunlukla oynuyor. Topu oyuna sokma becerisi, sakinliği ve savunmada pozisyon bilgisi ile göze çarpıyor. Modern stoper profiline çok uygun olması, onu oyunda da değerli kılıyor. Birkaç yıl içinde dünyanın en iyi savunmacılarından biri haline gelme potansiyeline sahip.

05 Estêvão

Estêvão © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Chelsea

Mevcut Reyting: 78

Potansiyel Reyting: 89

Pozisyon: SĞO

Brezilya'nın "Messinho" lakabıyla tanınan yıldızı Estêvão, sürati ve top sürme kabiliyetiyle rakip defansları darmadağın ediyor. Kanatta topu aldığında her an bir gol ya da asist çıkarabilecek tehdit oluşturuyor. Oyunda genç yaşına rağmen üst düzey potansiyeli (89) sayesinde kısa sürede takımın yıldızı haline gelebilir. Hem gerçek futbolda hem de EA FC 26'da geleceğin en büyük yeteneklerinden biri.

06 Rodrigo Mora

Rodrigo Mora © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Porto

Mevcut Reyting: 76

Potansiyel Reyting: 89

Pozisyon: MOO

Portekiz'in yeni nesil yeteneklerinden Rodrigo Mora, oyun zekâsı ve top tekniği ile dikkat çekiyor. Hücumda yaratıcı çözümler üretebilen, pas kalitesiyle öne çıkan bir futbolcu. EA FC 26'da genç yaşına rağmen yüksek potansiyeli (89) sayesinde kısa sürede elit seviyeye ulaşabilir. Portekiz'in gelecekteki yıldızları arasında şimdiden özel bir yere sahip.

07 Jorthy Mokio

Jorthy Mokio © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Ajax

Mevcut Reyting: 70

Potansiyel Reyting: 89

Pozisyon: MDO

Belçika'nın yükselen savunmacısı Jorthy Mokio, ikili mücadelelerdeki sertliği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile öne çıkıyor. Soğukkanlılığı sayesinde defansta güven veriyor. Oyunda genç yaşına rağmen yüksek potansiyeli (89) sayesinde kısa sürede lider bir stoper haline gelebilir. Modern futbolun aradığı güçlü ve teknik stoper profiline çok uygun bir futbolcu.

08 Jauregizar

Jauregizar © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Athletic Bilbao

Mevcut Reyting: 78

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: MO

İspanya altyapısından yetişen Jauregizar, orta sahada enerjisi ve pas dağıtımı ile dikkat çekiyor. Hem defansif katkı yapabiliyor hem de hücumda oyunu yönlendirebiliyor. Oyunda "box-to-box" rolü için biçilmiş kaftan olması onu değerli kılıyor. Genç yaşına rağmen oyun zekâsı, büyük bir yıldız olacağına işaret ediyor.

09 Franco Mastantuono

Franco Mastantuono © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Real Madrid

Mevcut Reyting: 77

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: MOO

River Plate'in genç yıldızı Franco Mastantuono, yaratıcılığı ve şut kabiliyeti ile Arjantin futbolunun "yeni Messi" adaylarından biri olarak Real Madrid'e transfer oldu. Oyunda hem duran toplarda hem de açık oyunda fark yaratabiliyor. Ceza sahası çevresinde tehlike yaratma becerisi sayesinde kısa sürede kilit oyuncuya dönüşüyor. Kariyer modunda kesinlikle yatırım yapılması gereken isimlerden.

10 Geovany Quenda

Geovany Quenda © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Sporting Lisbon

Mevcut Reyting: 76

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: SĞO

Portekiz futbolunun yeni parlayan yıldızı Geovany Quenda, çevikliği ve teknik kapasitesi ile kanatta büyük bir tehdit oluşturuyor. Dar alanda top hakimiyeti ve dripling kabiliyeti ile rakiplerini kolayca geçebiliyor. Oyunda hızlı gelişen potansiyeliyle kısa sürede elit bir kanat oyuncusuna dönüşebilir. Portekiz'in gelecek vaat eden büyük yıldızlarından biri olacağı kesin gibi görünüyor.

11 Givairo Read

Givairo Read © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Feyenoord

Mevcut Reyting: 75

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: SĞB

Hollandalı genç orta saha oyuncusu Givairo Read, enerjisi ve pres gücü ile dikkat çekiyor. Top kapma becerisi ve oyunu ileri taşıma kabiliyeti onu değerli bir isim yapıyor. Oyunda takımına dinamizm katarken, sürekli koşu mesafesiyle de fark yaratıyor. Gelişim gösterdiğinde Avrupa'nın sayılı merkez orta sahalarından biri olabilecek potansiyele sahip.

12 Antonio Nusa

Antonio Nusa © EA Canada/Electronic Arts

Takım: RB Leipzig

Mevcut Reyting: 76

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: SLO

RB Leipzig'in Norveçli genç yeteneği Antonio Nusa, hız ve teknik becerisiyle kanatlarda izleyenleri büyülüyor. Hem gol atabilen hem de arkadaşlarını besleyebilen çok yönlü bir hücumcu. Oyunda özellikle driplingleriyle savunmaları açabilen bir profile sahip. Avrupa futbolunda geleceği en parlak oyunculardan biri olarak gösteriliyor.

13 Rio Ngumoha

Rio Ngumoha © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Liverpool

Mevcut Reyting: 68

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: SLO

Chelsea altyapısında yetişen Rio Ngumoha, patlayıcı hızı ve çevikliği ile dikkat çekiyor. Hücum hattında topu ileri taşıyabilme kabiliyetiyle takımına büyük katkı sağlıyor. Oyunda genç yaşına rağmen gelişim hızıyla kısa sürede önemli bir hücum silahına dönüşüyor. İngiltere futbolunun geleceğinde adını sık sık duyabileceğimiz bir futbolcu.

14 Francesco Camarda

Francesco Camarda © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Lecce

Mevcut Reyting: 65

Potansiyel Reyting: 87

Pozisyon: SNT

Bu sezonu Lecce'de kiralık geçirecek olan Milan'ın genç forveti Francesco Camarda, daha 16 yaşındayken profesyonel maçlara çıkarak adını tarihe yazdırdı. Ceza sahasındaki soğukkanlılığı ve bitiriciliği ile dikkat çekiyor. Oyunda gelişim potansiyeli (87) çok yüksek olduğu için uzun vadede mükemmel bir golcüye dönüşebilir. Milan altyapısının en büyük umudu olarak gösteriliyor.

15 Finn Jeltsch

Finn Jeltsch © EA Canada/Electronic Arts

Takım: VfB Stuttgart

Mevcut Reyting: 72

Potansiyel Reyting: 87

Pozisyon: STP

Almanya'nın genç savunma yeteneklerinden Finn Jeltsch, fiziksel üstünlüğü ve hava toplarındaki başarısı ile öne çıkıyor. Defansta güven veren yapısı, pozisyon bilgisiyle birleştiğinde etkili bir stoper profili ortaya çıkıyor. Oyunda özellikle duran toplarda hem savunmada hem de hücumda fark yaratabilir. Henüz çok genç olmasına rağmen büyük bir gelecek vaat ediyor.

16 Myles Lewis-Skelly

Myles Lewis-Skelly © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Arsenal

Mevcut Reyting: 78

Potansiyel Reyting: 87

Pozisyon: SLB

Arsenal'in genç yıldızı Lewis-Skelly, enerjisi ve oyunu iki yönlü oynayabilme becerisi ile dikkat çekiyor. Hem defansif katkı yapabiliyor hem de hücumda top taşıma kabiliyetiyle fark yaratıyor. Oyunda "box-to-box" orta saha rolüne çok uygun bir profile sahip. Arsenal'in gelecekteki orta saha lideri olması bekleniyor.

17 Assane Diao

Assane Diao © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Como

Mevcut Reyting: 76

Potansiyel Reyting: 87

Pozisyon: SLO

Ocak ayında Como'ya transfer olan Assane Diao, hızı (90) ve bire birdeki etkinliğiyle kanatta fark yaratıyor. Çalım becerisi ve bitiriciliği sayesinde her an skor katkısı verebiliyor. Oyunda genç yaşına rağmen hızla gelişen bir potansiyele sahip. Senegal'in gelecek vaat eden en heyecan verici isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

18 Aleksandar Pavlović

Aleksandar Pavlović © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Bayern Münih

Mevcut Reyting: 79

Potansiyel Reyting: 87

Pozisyon: MDO

Bayern Münih'in genç orta sahası Pavlović, pas yeteneği ve oyun zekâsı ile dikkat çekiyor. Orta alanda oyunu yönlendirme becerisi, takımına büyük katkı sağlıyor. Oyunda kısa sürede gelişip elit bir oyun kurucuya dönüşebilir. Bayern Münih altyapısının yetiştirdiği yeni maestro adaylarından biri olarak gösteriliyor.

19 Luka Vušković

Luka Vušković © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Hamburg

Mevcut Reyting: 72

Potansiyel Reyting: 87

Pozisyon: STP

Hırvat savunmacı Luka Vušković, sert oyun tarzı ve fiziksel gücü ile stoper mevkisinde fark yaratıyor. Hava toplarındaki hakimiyeti, onu savunmada güven veren bir isim haline getiriyor. Oyunda da genç yaşına rağmen potansiyeli (87) çok yüksek. Avrupa'nın gelecekteki en iyi savunmacılarından biri olacağı düşünülüyor.

20 Andrey Santos

Andrey Santos © EA Canada/Electronic Arts

Takım: Chelsea

Mevcut Reyting: 80

Potansiyel Reyting: 87

Pozisyon: MO

Chelsea'nin Brezilyalı orta sahası Andrey Santos, dinamizmi ve pas isabeti ile dikkat çekiyor. Hem defansif katkı yapabiliyor hem de hücumda üçüncü bölgeye koşularıyla destek veriyor. Oyunda özellikle merkez orta sahada takımına denge getiren bir isim olarak öne çıkıyor. Brezilya'nın gelecekteki milli takım yıldızlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.