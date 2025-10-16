EA FC 26'yı daha iyi oynamak için ipuçları

Yeni sezon ve yeni ipuçları! EA Sports'un yıllardır popülerliğini koruyan futbol oyununun bu yeni versiyonunda, her zaman olduğu gibi oynanışı ve oyun deneyimini değiştiren yeni özellikler var. Yeni oyuna başlamanı mümkün olduğunca kolaylaştırmak için 10 faydalı profesyonel ipucunu sıraladık.

01 Rekabetçi ve Özgün oynanış

Yeni özellik duyuruları arasındaki iki farklı oynanış türünün varlığı heyecan vericiydi. İlk kez EA FC 26'da iki net biçimde ayrılmış oynanış türü mevcut: Rekabetçi (Competitive) ve Özgün (Authentic).

EA FC 26 çevrimiçi oynanış: Rekabetçi

Rekabetçi oynanış, hızlı tepkiler ve maksimum kontrol için tasarlandı. Ultimate Team veya Clubs gibi çevrimiçi modlar için ideal ve odak noktası tepkisellik. Hızlı oyuncular daha patlayıcı hissedilir ve her eylem rekabetçi oyuna göre şekillendirilmiş.

EA FC 26 çevrimdışı oynanış: Özgün

Özgün oynanış, daha gerçekçi bir oyun temposu sunar ve gerçek futbola daha yakındır, kariyer modu ve diğer çevrimdışı maçlar için mükemmel. Başka bir deyişle, belirgin şekilde daha yavaş ve daha az dinamik.

İpucu: Eğer Özgün oynanışı fazla yavaş buluyorsan ya da genel olarak hoşlanmıyorsan çevrimdışı modlarda da Rekabetçi oynanışı kullanabilirsin. Böylece EA FC 26'daki tüm oyun modlarında hızlı ve dinamik oynanışın tadını çıkarabilirsin.

02 Savunmada daha az gol yemenin yolları

RB Leipzig kalecisi Peter Gulacsi, EA FC 26'da yaptığı kurtarışı kutluyor © EA Sports

EA FC 26'da birçok şey yeni olsa da birçok temel unsur aynı ve her şeyi yeniden öğrenmen gerekmez. Bu durum savunma için de geçerli. Eski bir söz hâlâ geçerliliğini koruyor: "Hücum maç kazandırır, savunma şampiyonluk getirir." Sağlam bir savunma, EA FC 26'da uzun vadeli başarının temeli, bu yüzden daha az gol yemen için altı ipucu hazırladık.

EA FC 26 savunma: Altı temel unsur

1. Mücadelede zamanlama her şeydir

Mücadelelerin zamanlaması çok önemlidir. Doğru anda müdahale edersen, top doğrudan rakibine sekmez. Eski FIFA yıllarındaki "pinpon etkisi" artık o kadar belirgin değil, ancak 60 genel reytingli ve 40 müdahale değerine sahip bir oyuncunun -sadece doğru pozisyonda olduğun için- her ikili mücadeleyi kazanmasını bekleme. Müdahale puanın ne kadar yüksekse mücadelede başarı şansın da o kadar artar.

2. Doğru pres yapmak çok önemlidir

Hedefli bir presle rakibini top kaybına zorlamak mümkün. Başka bir oyuncuyla topla oynayan oyuncunun üzerine sürekli baskı kurmak için R1/RB tuşunu kullan. Bunu ne kadar agresif yaparsan, rakip o kadar şaşırır. Ancak dikkat et, R1/RB tuşuna sürekli bastığında, savunma hattını da diğer forvetlere açmış olursun. Bu tuşlara ne sıklıkla basmak istediğini iyi tartmalısın. Hangi ek oyuncuyla baskı kurduğunu, bu oyuncunun üzerindeki gri simgeden görebilirsin. Bu aynı zamanda oyuncu değiştirirken (sağ stick veya L1/LB) seçilecek oyuncudur.

3. Stoperlerini savunma hattından çekme

Bu yapabileceğin en büyük hatalardan biri! Bu, rakibinin tehlikeli ara paslar oynaması için büyük boşluklar yaratır.

4. Orta sahalarla geri koş

Stoperlerini savunma hattında tutarken önde savunma yapabilmek için orta saha oyuncularından biriyle geri koş. Böylece savunmada sayısal üstünlük sağlarsın ve rakip saldırılarını bloklayabileceğin fazladan bir oyuncun olur. Bu da savunmanda boşluk bulunmasını zorlaştırır.

5. L2/LT savunmasını kullan

Bir rakip sana doğru gelirken L2/LT tuşuna basmadıysan, ikili mücadelede yeterli kontrolün olmaz ve rakiplerinin çok sık geçmesine izin verirsin. L2/LT ile daha iyi konumlanırsın, daha küçük bir alanda hareket eder ve küçük alanda hızlı hareket ederek savunmanı optimize edebilirsin. Artık sprint yapmak L2/LT basılıyken iptal olmuyor ki eskiden öyleydi. L2/LT ve R2/RT tuşuna aynı anda basarsan, daha hızlı hareket edersin ve hâlâ topla oynayan oyuncuya odaklanırsın.

Yüksek hızda savunma yaparken bile L2/LT ile mükemmel savunma mümkündür. Ancak bazı durumlarda L2/LT tuşunu kısa süreliğine bırakman gerekir. Örneğin taç çizgisi boyunca bir sprint mücadelesindeysen ve rakibinin kaçmasını önlemek için maksimum hıza ihtiyacın varsa. Hızını korumak için sadece R2/RT tuşuna bas. Artık bu kadar hıza ihtiyacın kalmadığında ve mücadele anı geldiğinde, R2/RT tuşuna ek olarak L2/LT tuşuna tekrar basmayı unutma.

6. Manuel savunma her zamankinden daha önemli

Birçok oyuncu, savunmayı yapay zekaya bırakmayı sever çünkü kendileriyle ilgili sorun yaşarlar ve yapay zeka son yıllarda oldukça akıllanmış durumda. Ancak yapay zekâ artık belirgin şekilde zayıflatıldı. Asla sadece yapay zeka savunmasına güvenme ve manuel savunma yap! Yapay zeka oyuncuları EA FC 26'da çok fazla şey yapmıyor, bu yüzden eskisinden daha aktif savunma yapman gerekiyor. Sadece savunmada çok üst düzey oyuncuların varsa yapay zeka savunması faydalı olabilir. Özellikle üst düzey maçlarda, çoğunlukla yapay zeka kontrollü bir savunma yerine mükemmel manuel savunmayla çok daha başarılı olursun. Yukarıdaki ipuçları ile manuel savunmayı pratiğe dök ve kendin savun.

03 Hücum başlatma oyununu mükemmelleştir

Akıcı bir hücum kurma oyunu ancak sakin kalırsan mümkün; rakibin baskı yapsa bile. Acele edersen yanlış pas atma, kontra yeme ve gereksiz goller yeme riskiyle karşı karşıya kalırsın. Hücum kurulumunda iyi top kontrolü ve kontrollü paslaşma kilit öneme sahip.

İyi top kontrolü

Bunun için özellikle bir şeye ihtiyacın var ve o da sakinlik. Rakip sana yaklaşırken panik yapma. Yeteneğine güven, soğukkanlı ol ve acele etmekten kaçın. Top sürme becerilerin de burada çok önemli. Top sürmeyi iyi yapabiliyorsan, rakibin presine daha iyi dayanabilirsin. Çünkü dar alanlarda topu ayaklarının yakınında tutabilir ve rakibin topa yaklaşmasını engelleyebilirsin.

Kontrollü paslaşma

Burada da aynı şey geçerli; sakin ve sabırlı ol. Eğer X/A tuşuna fazla telaşla basarsan, hatalı bir pas ya da doğrudan top kaybı yaparsın. Unutma; bir pas attığında, pasın yönü oyuncunun baktığı yönle de aynı olmalı. Oyuncun ileriye bakarken sola veya sağa pas verirsen, top hedefteki takım arkadaşına ulaşmayabilir. Bu yüzden pası, takım arkadaşına baktığında oynamak en doğrusu. Gerçek hayattaki gibi; oyuncuların sağında, solunda ya da arkasında gözleri yok!

Profesyonel faul

Profesyonel faul, EA FC 25'ten beri oyunda mevcut. Bu, rakibinin umut vadeden bir atağını durdurmak için yaptığın taktiksel faul. Profesyonel faul yaptığında her zaman sarı kart görürsün. Ancak tahmin edileceği üzere, bunları dikkatli kullan.

Uygulama: R1 + X (PlayStation) / RB + A (Xbox)

04 Profesyonelce hücum etmenin yolları

EA FC 26'daki RB Leipzig soyunma odası © EA Sports

Gol atmanın birçok farklı yolu var. Orta sahadan oynayabilir, kanatlardan inebilir veya uzaktan şut deneyebilirsin. Buradaki kilit nokta, tüm bu seçenekleri harmanlamak. Hep aynı hücum biçimini seçersen, kolay tahmin edilebilir olursun ve uzun vadede başarılı olamazsın. Çeşitlilik ve yaratıcılık, hücumda özellikle önemli.

EA FC 26 hücum: Gol yolları

Merkezden hücum

Burada dar alanlarda çok hızlı kararlar vermen gerekir. Hızlı paslaşma, top sürme ve beceri hareketleri önemli. Gol pozisyonları yaratmak için merkeze atacağın pasın doğru anda gelmesi gerekir. Keskin dikey paslar doğru zamanda çok etkili olabilir ki özellikle EA FC 26 kapak yıldızları Jude Bellingham ve Jamal Musiala gibi üst düzey oyuncularla. Bunun bir nedeni de EA FC 26'daki oyuncuların koşularını artık daha akıllıca yapmaları.

Kanatlardan hücum

Buralarda genellikle merkeze göre daha fazla alanın olur. Ancak rakip kaleye de daha uzaktasın ve bir noktada topu yeniden merkeze nasıl aktaracağına karar vermen gerekir. Bunun birkaç yolu var ve en basit çözüm, dışarıdan içeriye doğru yüksek bir orta açmak. Ancak yüksek ortalar genellikle uzun mesafe kat eder, bu da isabet oranını düşürebilir. Ceza sahasında oyuncun tamamen boşa çıkmamışsa topu ortalamadan önce iki kez düşün.

Alternatif olarak, kısa ve hedefli paslarla veya güçlü paslarla (X/A + R1/RB) dışarıdan tekrar merkeze doğru girebilirsin ya da beceri hareketleriyle yapılan etkileyici bir bireysel koşu deneyebilirsin. Rakibin genellikle bunu beklemez ve savunması dağılabilir.

Yüksek ortalar hakkında kısa not: Ortalar artık önceki FC oyunlarına göre daha ödüllendirici. Eğer ceza sahasında kafa vuruşu güçlü oyuncuların varsa yüksek ortaları kornerlerde bile etkili biçimde kullanabilirsin. Manuel kafa vuruşları, topu tam olarak nereye göndermek istediğini belirlemeni sağlar. Bu hem gol fırsatlarında hem de kafa paslarında geçerli.

Uzaktan daha fazla şut çek

Topu her zaman kaleye kadar taşımaya çalışma. Ceza sahası dışından atılan şutlar düşündüğünden daha etkili. Kaleciler geliştiği için artık ceza sahası içinden gol atmak daha zor. Ancak her yerden gelişigüzel şut çekme. Uzaktan şut çekeceksen, doğru oyuncunun doğru pozisyonda olması gerekir. Yeterli alanın varsa ve top güçlü ayağındaysa çek gitsin!

İpucu: Uzak köşeye falsolu şutlar (finesse shot) gol bulmanın özellikle etkili bir yolu. Düzenli olarak uzaktan şut denersen, hücum varyasyonun artar ve rakibine sürpriz anlar yaratırsın. Böylece rakibin senin hücum planlarını tahmin etmekte zorlanır.

05 Paslarını kontrol için bu ipuçlarını kullan

RB Leipzig kutlama yapıyor © EA Sports

Birçok oyuncu, kontrollü paslar oynamayı ihmal ederler. Bunun yerine, hızlıca ilerlemek için X/A tuşuna panikle basarlar. Bu geçmişte FIFA'da işe yarayabilirdi ama artık öyle değil. Artık her pası düşünerek atmalısın. Hatalı pas eşittir top kaybı.

Doğru pas için 5 ipucu

Hücum hattına bak, onlara yan ya da arkası dönük durma. Pas pozisyonundan çok uzakta durma. Pas yolunda rakip oyuncu olmadığından emin ol. Kontrollü paslar oyna, mümkünse topu önce al ve sonra pas ver. X/A tuşuna, sadece pasın mesafesi kadar bas

06 Ters kanat pasları neden bu kadar etkili?

EA FC 26'da sahayı genişletmenin ve tehlikeli pozisyonlar yaratmanın etkili yollarından biri oyun yönünü değiştiren uzun paslar. Önceki yıllara göre bu paslar daha hızlı gidiyor ve artık top havada çok uzun süre kalmıyor, takım arkadaşına daha çabuk ulaşıyor.

Burada iyi bir saha görüşü çok önemli. Üzerine baskı yapılıyor ama sahanın diğer tarafında boştaki bir oyuncuyu mu görüyorsun? O zaman tereddüt etme, topu uzun bir yay çizerek oraya gönder! Ayrıca radara bakmak da faydalıdır ki burada sahanın hangi bölgelerinde boş alanlar olduğunu net biçimde görebilirsin.

07 Başarıya top sürme ile ulaşmak

Top sürme, hücumda kendini kanıtlamak istiyorsan olmazsa olmaz. EA FC 26'da top sürerken dikkat etmen gerekenler şunlar:

Sol stick ile top sürme

Klasik sol stick ile top sürme EA FC 25'ten beri daha az kontrollü ve daha zorlayıcı hissettiriyor, çünkü genel olarak top sürme biraz yavaşlatıldı. Rakip savunmacılar, yanlış ayakta yakalansalar bile eski konumlarına daha hızlı dönüyorlar. Ayrıca "doğal top saklama" artık eskisi kadar etkili değil ve rakipler topu senden daha kolay kapabiliyor.

İlk dokunuş

Top sürmede ilk dokunuş artık her zamankinden daha önemli. Doğrudan sprinte mi başlamak istiyorsun? Yeterince alanın var mı? Yoksa sprintte top sürme topu hemen kaybetmene mi yol açacak? EA FC 26'da daha etkili top sürmeli ve kararlarını daha dikkatli vermelisin.

Top saklama (shielding)

Top saklamanın zayıflatılması nedeniyle, top sürme yaparken rakiplerinden biraz daha uzakta durmalısın. Onları dikkatle izle, hareketlerine hızlı tepki ver, böylece top sürme sırasında doğru kararlar alır ve top kaybetmekten kaçınırsın.

08 Skill hareketlerini kullan

Bulli evinde! Red Bull Arena'daki RB Leipzig maskotu © EA Sports

Skill hareketleri (special/skill moves) söz konusu olduğunda, birçok oyuncu çabucak endişelenir. Çok karmaşık, öğrenmesi zahmetli ve öğrenmesi zaman alıyor gibi görünür. Ancak bunların hiçbiri doğru değil. Bazı hareketler hiç de karmaşık değil ve hızlıca öğrenilebilir. En önemlisi, bunlar etkili ve oyununu geliştirir.

Önce bir süredir var olan ve EA FC 26'da hâlâ iyi çalışan bazı temel hareketlere, ardından EA FC 26'e eklenen yeni hareketlere göz atalım.

EA FC 26'daki üç temel skill hareketi

Zor olan mı daha iyi? Hayır! Bu üç basit skill hareketi fark yaratabilir.

Drag Back (2 yıldız) Nasıl yapılır? Uygulaması oldukça basit ve oyun içinde rakibini birçok durumda gülünç duruma düşürebilirsin. Öncelikle R1/RB tuşuna bas ve aynı anda sol stick'i oyuncunun koştuğu yönün tersine doğru çek. Eğer sağ kaleye doğru koşuyorsan, sol stick'i sola it ve eğer sol kaleye doğru koşuyorsan, sol stick'i sağa it. Bu ilk hareket topu geriye doğru çeker. Şimdi drag back hareketini bu kadar etkili ve öngörülemez yapan asıl hamle geliyor. Drag back çıkış hareketini istediğin yöne yapabilirsin. Sol stick'i geride tutabilir veya ileri, sola ya da sağa doğru itebilirsin. Ne zaman kullanılır? "Drag back" kullanmak birçok durum faydalı. Çıkış yönünün çeşitliliği, rakibinin ne yapmayı planladığını tahmin etmesini zorlaştırır. İşte iki örnek: Bir sprint sırasında bir savunmacı tarafından sıkıştırıldın. Drag back'i doğru uygularsan, rakibinin boşluğa koşmasına sebep olursun ve kendine yeniden alan yaratırsın. Ceza sahasında santraforunuza pas attın. Drag back ile rakibinden sıyrılıp şut pozisyonuna geçebilirsin.

Fake Shot (1 yıldız) Nasıl yapılır? Fake shot, çoğu zaman rakibini ters ayakta yakalamak için yeterli. Çoğu kişi klasik fake shot hareketini bilir ancak asıl fark yaratan şey çeşitli versiyonlarını kullanmak. Önce şut tuşuna bas. Hemen ardından pas tuşuna basarak şut aldatmasını gerçekleştir. Aynı anda sol stick ile aldatma sonrası gideceğin yönü belirle. Bu sayede hızını koruyabilir veya örneğin yönünü tamamen değiştirerek temponu düşürebilirsin. Sol stick'e hiç dokunmamak da mümkün. Bu durumda, fake shot'u sabit bir pozisyonda gerçekleştirirsin. Ayrıca fake shot'tan sonra hızlanma hareketi de yapabilirsin. Bunun için normal fake shot kontrollerine ek olarak L1/LB tuşuna basman yeterli. Örneğin, fake shot'u çapraz sağa veya sola yapmak ve aynı zamanda hız kazanmak istiyorsan mutlaka L1/LB tuşunu kullan. Bu hareketle rakibini geçersen, sana yetişmeleri oldukça zor olacak. Ne zaman kullanılır? Fake shot birçok durumda işine yarar. Örneğin ceza sahası içinde veya çevresinde kendini pozisyona sokmak için kullanabilirsin. Ayrıca rakibinle girdiğin koşu mücadelelerini de fake shot ile bozabilirsin. Rakibin koşusuna devam ederse kısa süreliğine alan kazanırsın ve yeni oyun seçenekleri oluşturabilirsin. Hızlanma sağlayan şut aldatması ise özellikle kanatlarda, kanat oyuncularınla sprint atarken ekstra hız gerektiğinde işe yarar.

Ball Roll (2 yıldız) Nasıl yapılır? Ball roll (top yuvarlama) yapılması kolay ama etkili bir özel hareket. Bunun için yalnızca sağ stick yeterli. Topu hangi yöne yuvarlamak istiyorsan, stick'i o yöne it. Örneğin sağ kaleye doğru düz koşuyorsan ve topu sağa yuvarlamak istiyorsan, sağ stick'i sağa itin. Önemli olan şu ki ball roll'un çalışması için stick'i ilgili yönde kısa bir süre basılı tutman gerekir. Ne kadar uzun süre basılı tutarsan, oyuncun o kadar fazla top yuvarlama yapar. Ne zaman kullanılır? Ball roll'u etkili kullanmanın püf noktası doğru zamanı seçmekt. Örneğin oyuncunla ileri doğru koşuyorsun ve bir rakibin üzerine geliyor. Rakibinin topu almak için hamle yapacağını tahmin ediyorsun. Hamleden hemen önce ball roll'u devreye sok. Böylece rakibinin müdahalesinden kaçınırsın ve onun boşa kaymasına neden olursun. Bu sayede rakibini kolayca geçersin ve kaleye biraz daha yaklaşırsın. Ancak burada her şey zamanlamayla ilgili, ball roll'u çok erken veya çok geç yaparsan, işe yaramaz.

İpucu: EA FC 26'da skill hareketlerini amacına uygun ve doğru zamanlama ile kullanmak her zamankinden daha önemli. Zamanlaman yanlışsa rakiplerin topu senden alma şansı artar. Skill hareketleri rastgele kullanılmamalı, etkili olması için zamanlamanın kusursuz olması gerekir.

EA FC 26'e eklenen yeni skill hareketleri

EA FC 26'a beş yeni skill hareketi eklendi:

New Trickster Rainbow (bir yıldız)

Explosive Stepover (üç yıldız)

Drag to Chop (dört yıldız)

Advanced Heel Flick (dört yıldız)

Elastico Variation (beş yıldız)

09 Profesyonellerden nasıl öğrenebilirsin

RBLZ_Tekkz yeni bir dönem başlatıyor © RBLZ Gaming

Birçok espor profesyoneli eğitim videoları hazırlıyor ve kanallarında yardımcı olmak için içerik paylaşıyor. Eğer bu yazıdaki ipuçları ve diğer birçok EA FC 26 tavsiyesi hâlâ yetmiyorsa ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsan, RBLZ Gaming ve RB Leipzig'in EA FC 26 takımı ve çok sayıda dünya şampiyonunun bulunduğu oyuncularının YouTube, Twitch ve TikTok kanallarına göz at. Umut Gültekin, takıma yeni katılan Donovan Hunt ve diğer oyuncular özellikle Ultimate Team konusunda düzenli ve heyecan verici içerikler paylaşıyorlar.

İpucu: Sadece eğitim videoları izleme. RBLZ Gaming profesyonellerinin YouTube'taki veya Twitch'teki tam maçlarını izleyecek zaman ayır. Profesyonel turnuvaların canlı yayınlarını takip et ve kendin analiz etmeye çalış; profesyonelleri güçlü yapan neymiş, hangi defansif ve ofansif davranışları tercih ediyorlar, standart varyasyonlar, gol bitirişleri gibi. Bu izleme ve analiz sürecinden sonra doğru taktikleri, hareketleri ve bitirici yöntemleri kendi oyununa entegre edebilirsin.

10 Zihinsel dayanıklılığını geliştir

Oynanışı hakim olmak EA FC 26 için her şey değil. Zihnen de keskin olmalısın. Dürüst olalım; maçı domine ediyorsun ama top bir türlü rakip galeye girmiyor, sonra da şanssız bir gol yersin. Sinirlenirsin, maçı bırakır ya da kontrolcünü fırlatırsın. Duygular, tıpkı gerçek futbolda olduğu gibi EA FC 26'da da büyük rol oynar ve panik yapmak seni ileriye taşımaz. Kontrolünü kaybedersen maçı da kaybedersin.

İpucu: Eğer gerideysen ve hiçbir şey yolunda gitmiyorsa sakin kal. Konsantrasyonunu yüksek tut ve zihinsel olarak güçlü kal. EA FC 26 aynı zamanda bir zihinsel oyundur! Maçın gidişatında, oyuncuların hataları veya oyun genelinde bunalmaya başlarsan kaybetmeye başlarsın. Kafana takıp her küçük şeyi eleştirmeye başlarsın, sonucunda kendi oyununu baltalarsın ve yeteneğini sergileyemezsin. Tüm maç boyunca zihnen güçlü kalan ve odaklanan oyuncular, EA FC 26 şampiyonu olmaya daha yakın olanlardır.

Yazar hakkında: Chris, eski bir eFootball profesyoneli. Almanya Milli Takımı'nda oynadı, Avrupa şampiyonu oldu, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dünyanın en iyi oyuncularına karşı mücadele etti. Artık Chris uzun yıllardır koçluk yapıyor ve EA FC 26'nın resmi Almanya şampiyonası olan Virtual Bundesliga'da da esporcuları çalıştırdı. redbull.com'da Chris, daha iyi bir oyuncu olma yolunda sana eşlik ediyor ve düzenli olarak EA FC 26 ipuçları veriyor.