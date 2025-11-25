EA FC 26: RBLZ'den RedLac'in taktik tavsiyeleri

Alfie "RedLac" Calder; keskin oyun anlayışı, korkusuz oyun tarzı ve durmaksızın gelişme isteği ile rekabetçi sahnede yükselen bir isim. Sadece FC Pro performanslarıyla değerini kanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda EA FC 26 ipuçları içerik üreticilerin çoğunun sunduğundan daha derin bir yaklaşım sunuyor.

Kendine özgü özgüvenini ve baskılı oyun anlayışını video kesitlere dönüştürme yeteneğiyle RedLac, hayranların unutamayacağı bir isim olma yolunda hızla ilerliyor.

01 RedLac kimdir?

RedLac, 2022/23 sezonundan bu yana EA FC oyunlarında mücadele eden bir profesyonel EA Sports FC oyuncusu ve o sezon West Ham'i temsil etmişti.

YouTube'da 242.000 abonesi bulunuyor ve ilk videosunu Ekim 2020'de yayınladı. Platformda, ağırlıklı olarak EA FC 26 taktiklerine odaklanan ve diğer oyuncuların oyunda gelişmesine yardımcı olmayı hedefleyen içerikler üretiyor.

02 RedLac'in en iyi FC 26 ipuçları

Bu yazı hazırlanırken sırada Alfie, profesyonel arenadaki birçok oyuncu gibi 4-5-1 geniş dizilişini kullanıyor. Kullandığı taktikleri ve kadrosundaki oyuncu rollerini anlattığı bir videoyu aşağıda izleyebilirsin.

Taktik ayarları

Oyun Kurma Tarzı'nın Dengeli yapın

Defansif Yaklaşımı Önde yapın

Hat Boyu'nu 70 yapın

Bu taktikler takımını önde tutuyor, rakip oyuncuların hata yapmasına neden olacak baskıyı kuruyor. Birçok normal oyuncu daha temkinlş taktikler kullanarak savunmayı geriye çekiyor ve kontratak fırsatı kolluyor. RedLac'in taktikleri ise doğru ellerde pozitif futbolun işe yarayabileceğini kanıtlıyor.

Oyuncu rolleri

KL - Topla Oynayan Kaleci/Dengeli

SĞB/SLB - Bek/Dengeli

STP - Defans Oyuncusu/Savun

SĞO/SLO - İç Forvet/Dengeli

MDO - Derin Oyun Kurucu/Oyun Kur

MO - Box to Box/Balanced

MOO - Oyun Kurucu/Hücum Yap

SNT - Sahte 9/Hücum Yap

Önemli not: Hangi oyuncu rollerini kullanman gerektiği, kullandığın futbolcuların sahip olduğu Rol+ ve Rol++ özelliklerine bağlı olabilir.

Diziliş önerileri EA FC 26 ipuçlarının sonu değil. RedLac, oyunda daha iyi olmana yardımcı olmak için hazırlanmış başka videolar da yayınladı. İlki, "EA FC 26'da bir profesyonel gibi nasıl savunma yapılır?" ki bu yılın oyununda savunmada yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatıyor.

Tavsiyeler

Oyuncu değiştirmek için L1/LB yerine sağ çubuk kullanın.

Orta saha oyuncularını kontrole alıp onları savunma pozisyonlarına geri çekin.

İkinci adam presini başlatmak için R1/RB tuşuna basılı tutun.

Mağlup durumdayken yön tuşlarında yukarı + sol yaparak Team Press'i açın.

Yön tuşlarında iki kez yukarı basarak Offside Trap'i kullanın.

Bek oyuncunuzu seçin ve stoperleri desteklemesi için daha merkezi bir pozisyona kaydırın.

Ayakta müdahaleyi spam'lemeyin.

En iyi savunma oyun tarzına (Anticipate ve Block) sahip oyuncuları seçin.

Ceza sahasındaki topları X/A yerine Daire/B ile uzaklaştırın, böylece topu kafayla uzaklaştırırsın.

Bu ipuçlarını uyguladığı videoyu ve önerilere dair daha fazla detayı aşağıda izleyebilirsin.

03 İzlemen gereken diğer videolar

RedLac'in en ilginç videolarından bazıları, onun kendi oyun tarzını ve bir EA FC 26 profesyonel oyuncusu olarak hayatını gösteriyor.

Bir videoda 750.000 dolarlık EA FC 26 Pro turnuvasına katılmaya çalıştığını izleyebilirsin. Video, etkinlik etrafındaki günlük hayatını, elemeye katılmak için hangi takımı kullandığını ve oynadığı maçların öne çıkan anlarını içeriyor.

Bir FC Pro oyuncusu olarak hayatın ne kadar yoğun olduğuna ve onun diğer profesyonel oyuncularla kıyaslandığında ne kadar iyi olduğuna dair bir fikir edinmek büyüleyici. Bu tür videolar hem eğlenceli hem de öğretici. Aksiyonun tadını çıkarırken kendi EA Sports FC becerilerin hakkında da çok şey öğrenebilirsin.

FC Pro sezonu devam ettikçe RedLac'ten daha fazlası gelecektir. Ve yıl boyunca oyun değiştikçe diğer oyuncular için daha fazla ipucu sunacaktır.

Yıl boyunca EA FC 26 oyununu geliştirmek için daha fazla ipucu almak istersen kanalını takipte kal. Instagram , TikTok , X ve Twitch platformlarında da @AC_RedLac olarak bulabilirsin.