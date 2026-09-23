EA FC 27’deki en hızlı oyuncular

EA FC 27 , oyunculara Ultimate Team 'de hayalindeki kadroyu kurmana ya da kariyer modunda favori kulübünün başına geçerek takımını başarıya taşımana imkan tanıyor. Hangi modu tercih edersen et, hızlı oyuncular hem savunmada hem de hücumda sana önemli bir avantaj sağlayabilir. Hızlı bir stoper, rakip forvet kaleye yaklaşmadan araya girebilirken hızlı bir kanat oyuncusu da topu kısa sürede rakip sahaya taşıyarak etkili bir kontra atağın fitilini ateşleyebilir.

EA FC 27’de bir oyuncunun hız değeri, hızlanma ve sprint hızı istatistiklerinin ortalamasına göre belirleniyor. Kadrona en uygun hızlı oyuncuyu seçmene yardımcı olmak için aşağıdaki listede her oyuncunun kulübünü, uyruğunu, pozisyonunu, hız istatistiklerini ve genel puanlarını bulabilirsin.

Bu listede EA FC 27’nin en hızlı 10 oyuncusu yer alıyor. Ancak hız konusunda zirveye oldukça yakın olan ve doğru kullanıldığında kadrona önemli katkı sağlayabilecek daha pek çok oyuncu var.

01 Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, EA FC 27’deki en hızlı oyuncu © EA Sports

Kulüp: Real Madrid

Uyruk: Fransız

Pozisyon: ST/ LW

Hız: 96

Hızlanma: 97

Sprint Hızı: 96

Genel Puan: 91

Kylian Mbappé, EA FC 27’nin hem en hızlı hem de genel puanı en yüksek oyuncusu. Real Madrid’in yıldız forveti, yüksek hızlanma ve sprint hızı değerleri sayesinde açık alanda rakiplerinin büyük bölümünü geride bırakabiliyor. Üst düzey top sürme ve şut istatistikleri de bu hızla birleştiğinde Mbappé’yi hücum hattının en etkili isimlerinden biri haline getiriyor.

02 Karim Adeyemi

Karim Adeyemi hızlı ama temposunu maçın sonuna kadar koruyabilecek mi? © EA Sports

Kulüp: Barcelona

Uyruk: Alman

Pozisyon: Sağ Kanat

Hız: 95

Hızlanma: 96

Sprint Hızı: 95

Genel Puan: 82

Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund’dan Barcelona’ya katılan Adeyemi, hızıyla La Liga savunmalarını zorlayabilecek bir oyuncu. Henüz 24 yaşında olması, gelişimini sürdürmesi için önünde hala zaman olduğu anlamına geliyor. Hızlanma ve sprint hızı değerleri oldukça yüksek olsa da dayanıklılık ve güç konusunda aynı seviyede değil. Öyle ki maç boyunca aynı tempoyu korumakta zorlanabilir, rakip savunmacılar yakın markaja girdiğinde ise topu kaybetme riski artabilir.

03 Oliver Burke

Hız arıyorsan, Oliver Burke bütçe dostu bir seçenek © EA Sports

Kulüp: Union Berlin

Uyruk: İskoç

Pozisyon: ST

Hız: 95

Hızlanma: 93

Sprint Hızı : 96

Genel Puan: 73

Ultimate Team’de gümüş kartlı bir oyuncu olan Oliver Burke, özellikle hız istatistikleriyle öne çıkıyor. Genel puanının düşük olması ise onu kariyer modunda alt liglerden bir takımla oynarken değerlendirebileceğin uygun maliyetli seçeneklerden biri haline getiriyor. Burke ayrıca “Quick Step” ve “Rapid” PlayStyle’larına sahip. Bu özellikler sayesinde sprint başlangıçlarında daha çabuk hızlanabiliyor ve top sürerken yüksek hızlara daha rahat ulaşabiliyor.

04 Gabriel Silva

Gabriel Silva, hızı ve çabukluğuyla öne çıkan bir oyuncu © EA Sports

Kulüp: SC Braga

Uyruk: Brezilyalı

Pozisyon : Sol Kanat

Hız: 95

Hızlanma: 94

Sprint Hızı: 96

Genel Puan: 74

Gabriel Silva, hücum hattında farklı pozisyonlarda kullanabileceğin çok yönlü bir seçenek. Sol kanat, sol orta saha, sağ orta saha ve forvette görev yapabilen Silva, özellikle maçın son bölümlerinde oyuna girerek hızıyla hücuma hareketlilik kazandırabilir.

Quick Step+ PlayStyle’ı sayesinde Silva, sprint başlangıçlarında çok daha çabuk hızlanabiliyor. Teknik becerileri ise top ayağındayken hızını daha iyi korumasına ve yön değiştirirken kontrolü kaybetmemesine yardımcı oluyor. Bu iki özelliğin birleşimi, onu savunmacıların durdurmakta zorlanabileceği bir oyuncuya dönüştürüyor. Yine de Silva’nın gümüş kartlı bir oyuncu olduğunu ve diğer özelliklerinin aynı seviyede olmadığını unutmamak gerekiyor.

05 Sirlord Conteh

Sirlord Conteh, alt lig takımları için hızlı ve etkili bir seçenek © EA Sports

Kulüp: Heidenheim

Uyruk : Alman

Pozisyon: ST

Hız: 95

Hızlanma: 94

Sprint Hızı: 95

Genel Puan: 69

Gümüş kartlı bir diğer oyuncu olan Conteh, 2. Bundesliga’da forvetin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor ve özellikle hızıyla öne çıkıyor. Ancak iki yıldızlı zayıf ayağı ile düşük güç ve dayanıklılık değerleri, oyuncunun dezavantajları arasında.

Bitiricilik konusunda da üst düzey forvetlerin gerisinde kalıyor. Yine de Burke gibi Conteh de Kariyer modunda alt lig takımları için veya gümüş kartlardan oluşan Ultimate Team kadrona hız katmak istediğinde değerlendirebileceğin iyi bir seçenek.

06 Jean-Mattéo Bahoya

Jean-Mattéo Bahoya, hücumda hızını teknik becerileriyle birleştiriyor © EA Sports

Kulüp: Leeds/Frankfurt

Uyruk: Fransız

Pozisyon: Sol Kanat

Hız : 94

Hızlanma: 91

Sprint Hızı: 97

Genel Puan: 76

Bahoya şu anda Leeds’te kiralık olarak forma giyse de bonservisi Frankfurt’ta bulunuyor. Genç oyuncunun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise hızı. Dört yıldızlı beceri hareketlerinin yanı sıra top sürme ve top kontrolündeki başarısı, onu savunmacılar için oldukça zorlayıcı bir rakibe dönüştürüyor. Bu özellikleriyle özellikle sol orta saha pozisyonunda etkili bir seçenek sunuyor.

Bahoya’yı daha hücumcu bir sol kanat rolünde ya da orta sahanın merkezinde CM ve CAM pozisyonlarında da kullanabilirsin. Hücumda görev aldığında hızından ve top sürme becerisinden yararlanarak ceza sahasına girebilir veya takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilir.

07 Tabitha Chawinga

Tabitha Chawinga – FC 27’nin en hızlı kadın futbolcusu © EA Sports

Kulüp: OL Lyonnes

Uyruk: Malavi

Pozisyon: LW

Hız: 94

Hızlanma : 94

Sprint Hızı: 94

Genel Puan: 87

Chawinga, EA FC 27’deki kadın futbolcular arasında en yüksek hız değerine sahip oyuncu. 94 hız puanının yanı sıra etkili bitiriciliği, top sürme becerisi ve fizik gücüyle de öne çıkıyor. Asıl pozisyonu sol kanat olsa da forvet veya ofansif orta saha olarak da görev yapabiliyor. Bu pozisyonlarda hızıyla savunmanın dengesini bozabilir, takım arkadaşlarına alan açabilir veya ikinci forvet rolünü üstlenebilir.

Quick Step+ ve Rapid PlayStyle’ları sayesinde hızını çok daha etkili kullanabiliyor, sprint başlangıçlarında daha çabuk hızlanırken top sürerken de yüksek hızını koruyabiliyor.

08 Moussa Diaby

Moussa Diaby güç açığını hızıyla kapatabilir mi? © EA Sports

Kulüp: Leverkusen

Uyruk: Fransız

Pozisyon: RM

Hız: 94

Hızlanma: 94

Sprint Hızı: 94

Genel Puan: 82

Moussa Diaby, yaz transfer döneminin son anlarında Al-Ittihad’dan Leverkusen’e dönerek Bundesliga’ya yeniden adım attı. Leverkusen, her iki kanatta da görev yapabilen Diaby’nin hızından ve top sürme becerisinden yararlanarak hücumda daha fazla tehlike yaratabilir.

EA FC 27’de Diaby’yi kadrona katmayı düşünüyorsan 46 olan güç değerini göz önünde bulundurmalısın. Hızıyla çoğu oyuncuyu geride bırakabilse de fiziksel mücadelelerde topu kaybetmeye oldukça açık. Yine de Ultimate Team’de Fransız veya Bundesliga bağlantısı arıyorsan ya da Kariyer modunda kanatlarını güçlendirmek istiyorsan Diaby iyi bir seçenek.

09 Anthony Elanga

Anthony Elanga hem hızlı hem de iki ayağını kullanabiliyor © EA Sports

Kulüp: Newcastle

Uyruk: İsveç

Pozisyon: Sağ Kanat

Hız: 94

Hızlanma: 93

Sprint Hızı: 94

Genel Puan: 79

Manchester United ve Nottingham Forest formaları da giyen Elanga, Newcastle’da Premier League’in etkili kanat oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Üst düzey hızının yanı sıra top sürme becerisi ve bitiriciliğiyle de hücumda fark yaratabiliyor.

Elanga’yı diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise beş yıldızlı zayıf ayağı. Her iki ayağıyla da rahatça top sürebilmesi, pas verebilmesi ve şut çekebilmesi, onu savunmacılar için tahmin edilmesi zor bir oyuncuya dönüştürüyor.

Bu özelliği rakibini geçip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamasını kolaylaştırıyor ve özellikle yorulan savunmalara karşı Elanga’yı etkili bir seçenek haline getiriyor.

10 Gerso

Gerso 30’lu yaşlarının ortasında bile hızından ödün vermiyor © EA Sports

Kulüp: Incheon United

Uyruk: Portekizli

Pozisyon: Sağ Kanat

Hız: 94

Hızlanma: 94

Sprint Hızı: 94

Genel Puan: 70

Gerso, EA FC 27’nin en hızlı oyuncuları arasında en yaşlı isim ve şu anda K League 1’de forma giyiyor. Yaşına rağmen hız, hızlanma ve sprint hızı değerlerinin tamamı 94. Dört yıldızlı beceri hareketleri ve üç yıldızlı zayıf ayağıyla da kanatta rakibini geçip topu ceza sahasına taşıyabilecek etkili bir seçenek.

Pas ve savunma değerlerinin düşük olması ise Gerso’yu oyun kurma veya savunmaya yardım etme görevlerinden çok doğrudan hücuma odaklanan bir rol için daha uygun hale getiriyor.

Yazar hakkında Chris Jecks kimdir? Chris, 10 yılı aşkın süredir PCGamesN, GameRant, Destructoid ve Twinfinite gibi çeşitli yayınlar için oyun haberleri hazırlıyor. Kariyeri boyunca binlerce rehber ve incelemeye imza atan Jecks; aksiyon RPG, nişancı ve yarış oyunları konusunda uzmanlaşmış bir isim. Yıllar içinde pek çok bağımsız oyunu da yakından takip eden Jecks’in ilgi alanları arasında indie yapımlar da önemli bir yer tutuyor.