EA Sports FC 27 incelemesi: Devrimden ziyade evrim

EA Sports FC 27, yeni bir futbol sezonu, Ultimate Team kadro oluşturma, Kariyer Modu yönetimi ve heyecan dolu maçları sahaya getiriyor. Şu ana kadar farklı modlarda 20 saat oynadıktan sonra, oyunun oynanışını, yeni özelliklerini ve tanıdık favorilerini iyice test etme fırsatı bulduk.

EA Sports FC’nin (eski adıyla FIFA) güzelliği, her zaman oyunculara futbolu istedikleri gibi keyifle oynama özgürlüğü vermiş olmasıdır. İster Ultimate Team'de hayalinizdeki takımı kurmanın ve haftalık canlı içeriklere ayak uydurmanın büyüsüne kapılmak isteyin, ister Menajer veya Oyuncu kariyer modunda takımınızı zafere taşıyarak tek oyunculu deneyimin tadını çıkarmayı tercih edin. Herkes için bir şeyler var. EA Sports FC 27 ile geliştirici, The Grounds adıyla bu modları tamamlayacak daha sosyal bir deneyim sunuyor.

01 The Grounds, daha büyük bir şeyin temellerini atıyor

The Grounds’un oyun modlarında geçirdiğiniz süre size Özellik XP kazandırır © EA Sports

The Grounds, oyuncuların sokaklarda dolaşabileceği, mini oyunları ve görevleri tek başına tamamlayabileceği ya da diğer oyuncularla bir araya gelerek birkaç yıl önce tanıtılan "Rush" oyun moduna benzer 1v1, 2v2, 3v3 veya 4v4 maçlarında rekabet edebileceği bir açık dünya deneyimidir. Küçük kasabayı keşfederseniz, her oyun modu için adeta menü seçenekleri görevi gören çeşitli boyutlarda sahalar bulacaksınız. Arkadaşlarınızla veya rastgele oyuncularla oynayabilirsiniz. Yarışın, para kazanın ve özelleştirilmiş oyuncunuz için yeni kozmetik seçeneklerin kilidini açın.

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Bunlardan bazıları, vakit geçirmek için oldukça eğlencelidir. Balon topu özellikle öne çıkan bir oyundur. Her oyuncunun üç balonu vardır. İki futboldan birini alın ve diğer oyunculara şut atın. Bir oyuncuya isabet ettirdiğinizde o oyuncu bir balonunu kaybeder; ayakta kalan son oyuncu kazanır. Oynamak için arkadaşlarınızın çevrimiçi olmasını sık sık bekliyorsanız, bu boş zamanınızı değerlendirmek ve bu süreçte oyuncunuzun seviyesini yükseltmek için güzel bir yoldur.

The Grounds’un oyun modlarında geçirdiğiniz tüm zaman, oyuncunuzu seviye atlatmak için kullanılan Özellik XP’si (AXP) kazandırır ve bu sayede de istatistiklerini geliştirmek için Özellik Puanları (AP) kazanırsınız. Bu, artık The Grounds’ta büyük 11’e 11 oyun modu olarak yer alan “Clubs” oyun modunun hayranları için özellikle önemlidir. Artık sadece Clubs maçları oynayarak AP kazanmak yerine, bu mini oyunları tamamlayabilir ve oyuncunuzla adeta “antrenman” yaparak becerilerini geliştirebilirsiniz.

Bucketball, oyunun kurallarını altüst ediyor © EA Sports

The Grounds’ta etrafta dolaşan veya çeşitli maçları izleyen pek çok karakter var, ancak oyuncular bu modun sunduğu çoğu şeyi yaklaşık 15 dakika içinde görebilir. Rastgele futbol bilgileriyle dolu duvar resimleri ve heykellerin yanı sıra, futbol toplarını atabileceğiniz hedefler de var; bunlar hoş bir eğlence kaynağı oluyor. Ancak, teşvik eksikliği ve tekrarlayan yapı, hepsini görme ve deneme konusunda pek bir neden bırakmıyor.

Fikir güzel, ancak her şey biraz yalın kalıyor. The Grounds, EA’nın ilk denemesi; bu nedenle umarız gelecek yılki sürüm biraz daha zenginleştirilmiş olur. Şimdilik ise, arkadaşlarınızı beklerken ya da daha büyük oyun modlarındaki uzun oturumlar arasında birkaç dakika vakit geçirmek için uygun bir yer.

02 Ultimate Team, başarılı formülünü geliştirmeye devam ediyor

Ultimate Team moduna bu yıl sadece küçük çaplı eklemeler yapıldı © EA Sports

Serinin tartışmasız en popüler modu olan Ultimate Team’e bu yılki oyunda sadece küçük eklemeler yapıldı. Kadro Oluşturma Görevleri’ne (SBC’ler) “Basitleştirilmiş SBC’ler” şeklinde yeni bir ekleme yapıldı. Minimum OVR puanı, Kimya puanı gibi belirli gereksinimleri karşılayan ya da bir kulüpten, milletten veya ligden belirli sayıda oyuncu içeren bir takım kurmak yerine, sadece bir “puan” gereksinimini karşılayacak kadar oyuncu göndermeniz yeterli.

Derecelendirmesi yüksek olan oyuncuların kartlarına daha yüksek bir puan atanır; bu sayede, sadece birkaç yüksek dereceli kart sunarak ya da yüzlerce düşük dereceli kart sunarak bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Bu, SBC’lerden hiç keyif almamış ve bu nedenle görevleri tamamlayarak elde edilebilecek genellikle cazip ödülleri kaçırmış oyunculara daha çok hitap edecek iyi bir sistemdir. Mevcut basitlikleri nedeniyle SBC meraklılarının ilgisini çekmesi pek olası değil, ancak bu görevler modun ekonomisini dengede tutmaya ve umarız önümüzdeki 12 ay boyunca daha dengeli bir ortam sağlamaya yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, oyunun yaşam döngüsünün bu kadar erken bir aşamasında bu yeni SBC’ler hakkında kesin bir yargıya varmak zor. Eğer bunlar daha fazla puan gerektirmeye başlar ve cazip paketler ya da özel oyuncu kartları sunarsa, oyuncular bu eşsiz kartları kaçırmakla en iyi oyuncularından bazılarını feda etmek arasında bir ikilem yaşayabilir.

Ultimate Team’e yapılan bir diğer ekleme ise Galeri’dir. Oyuncular, çeşitli setleri tamamlamak için Ultimate Team’de sahip oldukları veya daha önce sahip oldukları kartları gönderebilir ve bu sayede Galeri Jetonları kazanabilirler; bu jetonlar daha sonra kulüpleri için kozmetik öğelerin kilidini açmak veya temel Hall of FUT öğelerini elde etmek için harcanabilir. Bu, üzerinde çok fazla zaman harcayacağınız bir özellik değil ve EA da bunun farkında gibi görünüyor; bir seti seçip tamamlamaya başlar başlamaz "Otomatik Tamamla" seçeneği kullanıma açılıyor. Bunu, Ultimate Team’iniz için dijital bir çıkartma albümü olarak düşünün. Hoş bir ekleme, ancak oyun modunda devrim yaratacak bir şey değil.

03 Kariyer Modu, hoş karşılanan yeni yönetim katmanları sunuyor

Kariyer Modu’ndaki değişikliklerin hepsi oldukça olumlu © EA Sports

Bir takımın dizginlerini ele alıp onu zafere taşımayı tercih edenler için, FC 27’nin Kariyer modundaki değişikliklerin çoğu oldukça olumlu. En dikkat çeken değişiklikler arasında dinamik oyuncu reyting değişiklikleri ve gelişimi, transfer görüşmelerinde ve AI takımlarının kendi transfer işlemlerini yürütme biçimlerinde yapılan iyileştirmeler ile beklenmedik olayların eklenmesi yer alıyor.

Dinamik oyuncu reytingleri, tartışmasız en büyük değişikliktir. Bir oyuncunun genel puanı artık formu, morali ve maç kondisyonuna göre belirlenecek. Eğer sürekli iyi oynuyor, mutlu ve formda ise, genel puanında bir artış görme olasılığı daha yüksek olacaktır. Uzun süre sakat kalırsa veya mutsuzsa, puanının düşmesini bekleyebilirsiniz.

Aynı felsefe artık oyuncunun gelişimine ve potansiyeline ulaşma yeteneğine de dahil edilmiştir. Artık oyuncuların benimseyeceği farklı gelişim profilleri mevcuttur ve her biri, potansiyellerini ne kadar hızlı gerçekleştireceklerini büyük ölçüde değiştirmektedir. Ayrıca, gelecek vaat eden bir genç oyuncunun gerçekten de bir sonraki yıldız oyuncunuz olacağı artık garanti edilmiyor. Dinamik oyuncu puanlamalarında olduğu gibi, bir dizi kötü performans, yetersiz teknik kadro veya mutsuz bir oyuncu, bu oyuncunun geride kalmasına neden olabilir.

Bu, biraz tutarsız veya kafa karıştırıcı olsa da, gözle görülür bir gelişme gibi görünüyor. Bazen bir oyuncu, tutarlı bir şekilde iyi oynamasına, en iyi antrenörlere sahip olmasına ve kulüpte mutlu olmasına rağmen gelişemeyebilir. Bazı oyuncuların ilerlemesini neyin engellediğine dair hiçbir ipucu yokken, diğer oyuncular ise birdenbire parlayabiliyor. Bunun nedeni, perde arkasında işleyen gelişim profilleri olabilir, ancak bir oyuncunun gelişimini neyin etkilediğine dair daha fazla netlik, gelecek bir yamada veya gelecek yılın sürümünde hoş bir ekleme olurdu.

Morgan Rogers, FC 27'de Chelsea'ye transferini tamamladı © EA Sports

Bu belirsizlik, ne yazık ki, aksi takdirde daha gerçekçi olan yeni transfer sürecini de olumsuz etkiliyor. Tüm detayların tek bir yüz yüze görüşme sahnesinde halledilmesi yerine, bu sefer hem transfer ücreti hem de sözleşme ile ilgili müzakereler, oyun içi günler ve hatta haftalar boyunca telefon görüşmeleri ve e-postalarla uzayıp gidiyor. Bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen diğer takımları geride bırakmak için tekliflerin rekabetçi olması gerekiyor.

Bu, gerçek hayattaki transfer serüvenlerine çok daha fazla benziyor ve Football Manager gibi oyunlardaki transfer sistemine de benziyor; ancak birkaç kez transferin gerçekleşmediği durumlar oldu ve bunun nedeni konusunda net bir açıklama yoktu. Sadece birkaç gün sonra, oyuncunun rakip bir takıma katıldığını görebilirsiniz. Bunun nedeni, rakip takımın oyuncuya talep ettiğinden daha iyi bir sözleşme teklif etmiş olması olabilir, ancak mevcut kullanıcı arayüzünde bunun gerçekleştiği açıkça belirtilmiyor. İdeal bir transfer fırsatını kaçırmak sinir bozucu olabilir, ancak bu durum bu pazarlıklarda verdiğiniz her karara bir ağırlık katar. Bazen, ne kadar tuhaf görünse de, bir oyuncu için riske girmeye değer olabilir.

Oyunculara ayrıca düzenli olarak "Kadro Güncellemesi" bildirimleri gönderilecektir. Bu bildirimler, menajer adaylarına bir oyuncunun mutluluk seviyesini, genel puanını veya antrenmanlar sayesinde belirli bir rolü ya da pozisyonu oynama yeteneğinin gelişip gelişmediğini bildirmelidir. Ancak, bildirim içinden Kadro görünümünü açtığınızda, standart diziliş/kadro ekranına yönlendirilirsiniz. Nelerin değiştiği, hangi oyuncunun etkilendiği veya durumu düzeltmek için ne yapılması gerektiği konusunda sizi bilgilendiren hiçbir şey yoktur.

Bunların yol açabileceği kafa karışıklığı, tüm hayranların oyun modundan en iyi şekilde yararlanabilmesi için yönlendirmelerde bazı ayarlamalar yapılması gerektiğini gösteriyor. Başka bir futbol menajerlik simülasyonu, bu bildirimleri tam olarak ne olduğunu anlayabileceğiniz kadar ayrıntılı hale getiriyor ve yanıt vermenize yardımcı olacak kullanışlı seçenekler sunuyor. Gelecekteki EA FC Kariyer modlarında benzer bir sistemin kullanılması büyük bir fark yaratacaktır.

04 EA FC 27’nin oynanışı, hem muhteşem anlar hem de hayal kırıklığı yaşatıyor

İyileştirmeler, orta açma ve savunma becerilerine odaklanmıştır © EA Sports

EA FC 27’nin oynanış iyileştirmeleri, görünüşe göre ortaları (ve köşe vuruşlarını) geliştirmek ve savunmayı daha eğlenceli ve etkili hale getirmek üzerine odaklanmış. İyi haber, bu konuda büyük ölçüde başarılı olmuş olmaları. Kötü haber ise, genel olarak hızın hâlâ en önemli unsur olması.

Korner atışlarındaki değişiklikler, oyuna biraz derinlik katarak size oyuncuları ekleme, onları ön veya arka direklere yönlendirme ya da ceza sahasından çıkarma seçenekleri sunuyor. Geçen yılki sürümde neredeyse tamamen kullanılamaz hale gelen ortalar, bu yıl kesinlikle geri döndü. Artık ortalar istenen oyuncuya ulaşıyor ve kafa vuruşları çoğu zaman hedefi buluyor. Bu, en iyi ve en hızlı oyuncularınızla hızlı paslaşmaya veya hassas driplinglere mahkum olduğunuz geçen yıla kıyasla gol atmak için daha geçerli seçenekler sunuyor.

Ancak hızlı forvetler hâlâ aşırı güçlü ve savunmaları çok kolay bir şekilde aşabiliyorlar. Derin paslar daha etkili hale getirildi ve bu da, koşu zamanlamasını doğru yaparsanız hızlı kanat oyuncularını ve forvetleri daha da tehlikeli hale getiriyor. Bu durum, bunu etkisiz hale getirmek için hızlı savunma oyuncularına sahip olmayı ya da mükemmel bir ofsayt tuzağı kurmayı öğrenmeyi zorunlu kılıyor.

Bununla birlikte, savunma oyuncuları hücum oyunlarını önceden tahmin etme eğilimindedir ve bir teke tek mücadelede topu daha tutarlı bir şekilde kazanırlar. Bu durum, sahanın ortasının giderek daha kalabalık hale gelmesiyle birlikte, topun hızlı bir şekilde el değiştirmesine yol açar.

Köşe vuruşlarının ve serbest vuruşların kararı size kalmış © EA Sports

Hala topun bir an için havada sallanıp bir mücadeleden sıyrıldığı ve rakip forvetin kalecinizle 1'e 1 kalmasına neden olduğu garip anlar yaşanıyor, ancak genel olarak savunma daha sağlam hissettiriyor ve bu yazının yazıldığı tarihte potansiyel olarak biraz fazla güçlü görünüyor.

Bu nedenle oyun, boşlukları bulmaya, derin paslarla daha yavaş savunmacıları aşmaya ve rakibin ceza sahasına kolayca girmesini engellemek için savunmacılarınızın doğru şekilde markaj yapmasını veya pozisyon almasını sağlamaya odaklanıyor.

Son birkaç yıldır sürekli gördüğümüz gibi, EA Sports şüphesiz saha içi oynanışı ayarlayan bir yama yayınlayacaktır; bu nedenle, oyunun piyasaya sürülmesinden bir veya iki ay sonra önceki yıllara daha benzer bir durumla karşılaşmamız muhtemeldir.

05 Sonuç: Daha güçlü bir FC, gelişme için daha fazla alan

EA FC 27, önceki sürümlerin üzerine kademeli bir iyileştirme gibi geliyor © EA Sports

EA Sports, FC 27’nin çeşitli kısımlarını iyileştirmek için açıkça zaman harcamış ve bu değişikliklerin bazıları gerçekten de meyvesini veriyor. Kariyer modundaki geliştirilmiş AI transfer işlemleri ve dinamik oyuncu gelişimi, uzun vadeli deneyime daha fazla derinlik katarken, oyun mekaniğindeki ince ayarlar maçların FC 26’dakinden daha çeşitlilikte hissettiriyor. Ortalar nihayet yeniden gol fırsatları yaratmanın geçerli bir yolu haline geldi ve savunma daha duyarlı hissettiriyor; ancak hücum hızı ile savunma gücü arasındaki denge hâlâ biraz daha geliştirilebilir.

Ancak bazı bariz eksiklikler de var. The Grounds, tam anlamıyla bu modun ilk versiyonu gibi hissettiriyor. Deneyimin sosyal ve görsel yönünden keyif alan oyuncular bu moddan en iyi şekilde yararlanacak, ancak diğerleri için modun tam potansiyelini ortaya çıkarmak üzere hâlâ yapılması gerekenler var.

EA FC 27, serinin dramatik bir yeniden keşfi olmaktan ziyade, kademeli bir iyileştirme gibi hissettiriyor. Burada, geri dönen oyuncular, özellikle de zamanlarının çoğunu Kariyer Modu’nda geçirenler için oyunu oynamaya değer kılacak kadar anlamlı değişiklikler var. Ancak, bazı yeni sistemlerin hâlâ iyileştirilmesi gerekiyor ve özellikle The Grounds, EA FC deneyiminin vazgeçilmez bir parçası haline gelmeden önce daha fazla içerikle zenginleştirilmesi gereken bir özellik gibi görünüyor.

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Yazar hakkında Chris Jecks kimdir? Chris, 10 yılı aşkın bir süredir PCGamesN, GameRant, Destructoid ve Twinfinite gibi çeşitli markalar için oyun haberleri yazmaktadır. Bu süre zarfında binlerce rehber ve inceleme yazmış olan Jecks, aksiyon RPG'leri, nişancı oyunları ve yarış oyunları konusunda uzmandır. Ayrıca, kariyeri boyunca bu tür oyunları kapsamlı bir şekilde ele aldığı için iyi bir bağımsız oyuna da oldukça düşkündür.