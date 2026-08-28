EA FC 27: Oyun Mekanikleri ve Yeni Özellikler

EA Sports futbol serisinin yeni halkası EA FC 27 ile oyuncu kontrolünü merkeze alan kapsamlı değişiklikler sunuyor. Savunmadaki otomatik müdahalelerin azaltılması maçların daha fazla kullanıcı becerisine dayanmasını sağlıyor. Hücum koşuları ile pas sistemi daha bilinçli kararlar vermeyi gerektiriyor. Yenilenen duran toplar ise ceza sahası içindeki mücadeleyi tahmin edilmesi daha zor bir hâle getiriyor. Kariyer Modu ile Football Ultimate Team tarafında açıklanan yenilikler de serinin yalnızca saha içi deneyime odaklanmadığını gösteriyor.

01 EA FC 27 Özellikleri Arasında Öne Çıkan Manuel Savunma

Rekabetçi oyun düzeninde yapay zekâ tarafından kontrol edilen savunmacıların etkisi azaltılıyor. Otomatik müdahalelerin kaldırılmasıyla savunma yapan oyuncunun doğru konum alması gerekiyor. Zamanında gerçekleştirilen hamleler ile rakibi karşılama becerisi daha fazla önem kazanıyor. Savunmacıların yalnızca yapay zekâ desteğine güvenerek top kazanması zorlaşıyor.

Jockey hareketlerinin tepkisi de daha hızlı hâle getiriliyor. Oyuncu yön değiştirirken savunmacının hareket üzerindeki kontrolünü daha net hissedebilecek. Takım arkadaşıyla baskı kurma sistemi savunmayı tamamen otomatikleştirmeden destek sunacak. EA FC 27 oyun mekaniği savunmada doğru karar veren kullanıcıyı ödüllendirmeyi hedefliyor.

02 Yenilenen Korner Sistemi ve Hava Topu Mücadeleleri

Kornerlerde hücum ile savunma yerleşimi gerçek zamanlı biçimde kontrol edilebilecek. Ceza sahasındaki oyuncular topun ineceği noktaya kendiliğinden hareket etmeyecek. Kullanıcının boşluğu görmesi ile koşuyu doğru anda başlatması gerekecek. Rakibin önüne geçmek isteyen futbolcular pozisyonlarını korumak için fiziksel mücadeleden yararlanabilecek.

İki oyunculu kafa topu simülasyonu hava mücadelelerini daha rekabetçi kılacak. Temiz bir kafa vuruşu yapmak önceki oyuna göre daha zor olacak. İsabetli temas gerçekleştiğinde vuruşun doğruluğu artacak. Yenilenen EA FC 27 oyun mekaniği kornerlerden atılan golleri otomatik hareketlerden uzaklaştırarak zamanlamaya bağlayacak.

03 Orta Açma Sisteminde Artan Kullanıcı Kontrolü

Kanatlardan yapılan ortalar artık doğrudan belirli bir futbolcuya yönelmek yerine boş alana gönderilebilecek. Yön seçimi ile güç ayarı topun nereye düşeceğini daha belirgin biçimde etkileyecek. Hatalı kullanılan bir orta ceza sahasındaki bütün oyuncuları aşabilecek. İsabetli ortalar ise hücum oyuncusunun koşu yoluna bırakılabilecek.

Yeni sistem dalarak vuruş ile uzanarak dokunma ve farklı açılardan kafa vurma gibi bitirişlerin görülme ihtimalini artırıyor. Hücumcular topa ulaşabilmek için koşularını pozisyona göre ayarlayacak. Orta açmak yalnızca tuşa basılan standart bir işlem olmaktan çıkacak. EA FC 27 özellikleri arasında bulunan değişiklik kanat hücumlarını daha beceri odaklı hâle getirecek.

04 Geliştirilmiş Hücum Farkındalığı ve Kavisli Koşular

Hücum oyuncularının çevresindeki boşlukları algılama yeteneği geliştiriliyor. Futbolcular kalabalık alanlara yönelmek yerine savunma çizgisine göre daha anlamlı koşular yapacak. Kanat oyuncuları pas verilmeden önce ofsayt çizgisine paralel hareket edebilecek. Top ayağından çıktığında koşu yönünü ceza sahasına çevirebilecek.

Manuel olarak başlatılan kavisli koşular oyuncunun savunmacının çevresinden dolaşmasına imkân tanıyacak. Pas verip devam et komutu ise pası kullanan futbolcuyu uygun boşluğa yönlendirecek. Manuel koşular belirli bir mesafeden sonra bitecek. Kullanıcının devam eden hareket için yeniden komut vermesi gerekecek. Hücumdaki EA FC 27 oyun mekaniği boşluk bulma kadar koşuyu yönetme becerisini de önemli kılacak.

05 Ara Paslar ve Dengesiz Top Sürme Mekaniği

Yerden ya da havadan gönderilen ara paslarda otomatik yönlendirme desteği azaltılıyor. Top kullanıcının verdiği yön komutunu daha katı biçimde takip edecek. Savunmanın boş bıraktığı alana ulaşmak isteyen oyuncular pas açısını dikkatli belirlemek zorunda kalacak. Yanlış hedeflenen toplar rakip tarafından daha kolay kesilebilecek.

Dengesiz top sürme özelliği çevik futbolcuların fiziksel temas sırasında hareketini korumasını sağlayacak. Oyuncu rakibin müdahalesi karşısında tamamen durmak yerine kontrollü biçimde dengesini kaybedebilecek. Bire bir pozisyonlarda doğru yön değişikliği daha değerli olacak. Özellik PlayStation 5 ile Xbox Series X|S ve PC ile Nintendo Switch 2 sürümlerinde kullanılabilecek.

06 PlayStyle Dengesi ve Oyuncu Niteliklerinin Etkisi

Önceki oyunlarda bazı PlayStyle seçenekleri futbolcunun temel niteliklerinden daha belirleyici olabiliyordu. Yeni dengeleme çalışması PlayStyle ile oyuncu değerleri arasındaki farkı azaltmayı amaçlıyor. Futbolcunun şut gücü ya da pas yeteneği yalnızca özel oyun tarzının gölgesinde kalmayacak.

Her oyuncunun sahadaki performansı hem niteliklerine hem de sahip olduğu PlayStyle türlerine göre şekillenecek. Aşırı güçlü seçeneklerin baskınlığı azaltılacak. Kadro kurarken yalnızca popüler PlayStyle simgelerine odaklanmak yeterli olmayacak. EA FC 27 özellikleri futbolcuların bireysel değerlerini yeniden önemli bir seçim ölçütü hâline getirecek.

07 Authentic Gameplay 2.0

Kariyer Modu için geliştirilen Authentic Gameplay 2.0 daha gerçekçi maç temposu sunmayı hedefliyor. Oyuncu hareketleri daha doğal ağırlık geçişleri üzerine kuruluyor. Yapay zekâ kontrollü takımlar karşılaşmanın gidişine göre farklı taktikler kullanabiliyor. Rakiplerin oyun biçimi her maçta aynı kalıpları tekrar etmeyecek.

Fiziksel mücadelelerin etkisi artarken çevresel ayrıntılar da maç atmosferini destekleyecek. Oyuncular 25 yeni oynanış ayarı ile 10 yeni CPU ayarına erişebilecek. Karşılaşma hızı ile pas hataları ve şut davranışları kişisel tercihlere göre düzenlenebilecek. EA FC 27 gerçekçilik arayanlarla rekabetçi tempo isteyenlere farklı oynanış seçenekleri sunacak.

08 Yenilenen Kariyer Modu Transfer Sistemi

Teknik Direktör Kariyeri içindeki transfer pazarı tamamen yenileniyor. Görüşmeler tek konuşmada tamamlanmak yerine aşamalar hâlinde ilerleyecek. Kulüpten bilgi alma sürecinin ardından oyuncu ile satıcı kulübün talepleri ayrı biçimde değerlendirilecek. Rakip takımlar devam eden transfere müdahale edebilecek.

TransferRoom verilerinden yararlanan xTV sistemi oyuncu değerlerinin sezonlar boyunca değişmesini sağlayacak. Tekliflere başarı bonusu ile sonraki satış payı ve geri alma maddesi eklenebilecek. Yeni pazarlık ekranındaki gerilim göstergesi görüşmenin bozulmaya ne kadar yakın olduğunu gösterecek. Transferler daha uzun süren stratejik bir kulüp yönetimi sürecine dönüşecek.

09 Dynamic OVR ve Geliştirilen Oyuncu Yönetimi

Kariyer Modu içindeki futbolcu reytingleri artık tamamen sabit kalmayacak. Dynamic OVR sistemi oyuncunun formunu dikkate alacak. Moral seviyesi ile maç kondisyonu da güncel genel reytingi değiştirecek. İyi performans gösteren genç bir futbolcu kısa sürede daha belirgin gelişim yaşayabilecek.

Hafif sakatlığı bulunan oyuncular sahaya çıkabilecek fakat yeniden sakatlanma riski taşıyacak. Teknik direktörün rotasyon kararları futbolcuların fiziksel hazırlığını doğrudan etkileyecek. Yeni Oyuncu Kariyeri rekabetleri ile paylaşılabilen Creator Challenges seçenekleri kariyer deneyimini genişletecek. Beklenmeyen olaylar ile yenilenen basın toplantıları sezon içindeki kararların önemini artıracak.

10

Football Ultimate Team içindeki Gallery sistemi elde edilen oyuncu kartlarını koleksiyon ilerlemesine dönüştürecek. Satılan ya da kadro kurma görevinde kullanılan uygun kartlar Gallery Set ilerlemesini desteklemeyi sürdürecek. Tamamlanan koleksiyonlar Gallery Level seviyesini artıracak. Oyuncular ilerledikçe yeni ödüllere ulaşabilecek.

Campaign Hub aktif görevleri ile SBC içeriklerini ve Evolutions seçeneklerini ortak bir ekranda gösterecek. Tek oyunculu canlı etkinlikler yapay zekâya karşı temalı mücadeleler sunacak. Zorluk seviyesi turnuva ilerledikçe artabilecek. Dallanan Evolutions sistemi ise geliştirilen kartlar için farklı ilerleme yolları seçilmesine imkân tanıyacak.

11 The Grounds ve Yenilenen Clubs Deneyimi

The Grounds yüz oyuncuya kadar destek veren ortak bir futbol dünyası olarak tasarlanıyor. Merkezdeki Terrace alanı Fransa ile Arjantin ve Birleşik Krallık futbol kültürlerinden esinlenen üç bölgeyi birbirine bağlayacak. Oyuncular arkadaşlarıyla buluşabilecek. Küçük sahalı maçlara katılabilecek ya da Clubs karşılaşmalarına geçebilecek.

Birer kişilik ile ikişer kişilik ve üçer kişilik maçların yanında Rush mücadeleleri bulunacak. Clubs Live Tournaments 11'e 11 karşılaşmaları farklı kurallar ile ödüller üzerinden çeşitlendirecek. Tüm arketipler başlangıçta açık olacak. Kıyafetler ile aksesuarlar ve emote seçenekleri kişiselleştirmeyi genişletecek. The Grounds yalnızca yeni nesil platformlar ile PC ve Nintendo Switch 2 üzerinde yer alacak. Açıklanan EA FC 27 özellikleri serinin saha içindeki kontrol anlayışını sosyal futbol deneyimiyle birleştireceğini gösteriyor.