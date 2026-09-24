FC 27’deki tüm İkonlar için eksiksiz rehber

İkonlar, FC 27 'deki en çok aranan öğeler arasındadır. Futbol tarihinin en iyi oyuncularından bazılarını onurlandıran bu ikonlar, yüksek puanlıdır ve genellikle takımlarınızı güçlendirmek için idealdir. İşte FC 27'deki tüm İkonların tam listesi: bu yıl eklenen on yeni İkon, Kahramanlardan yükseltilenler ve FC 26'dan sonra geri dönenler dahil.

01 FC 27’deki Tüm Yeni İkonlar

Hege Riise, 1995'te Norveç’in zafere ulaşmasına katkıda bulunmuştu. © EA Sports

Bu yıl oyuna on yeni İkon eklendi. Bunlar:

Christine Sinclair - ST - 91 Puan

Christine Sinclair, kadınlar uluslararası futbolunda tüm zamanların en golcü oyuncusudur. Kanada milli takımında 300'ün üzerinde maça çıkmış, 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmış ve kariyerini milli takımda attığı 190 golle noktalamıştır. Kulüp futbolunda ise Portland Thorns formasıyla 2013, 2017 ve 2022 MWSL Şampiyonluklarını kazandı.

Ellen White - ST - 89 Puan

Avrupa futbol sahnesinin efsanelerinden biri olan White, 52 golle İngiltere Kadın Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusudur. Ayrıca Arsenal formasıyla iki kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu, Arsenal ve Manchester City formasıyla da birer kez FA Kupası şampiyonluğu kazandı.

Formiga - CDM - 90 Puan

Brezilya milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Formiga, 2004 ve 2008 Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı ve 2007 Dünya Kupası finaline ulaştı. Brezilya formasıyla 234 maça çıkan Formiga, tarihin en çok milli forma giyen oyuncularından biridir.

Hege Riise - CM - 90 Puan

Norveçli orta saha oyuncusu, ülkesinin 1993 Avrupa Şampiyonası ve 1995 Dünya Kupası'ndaki zaferlerinde kilit rol oynadı. Kariyerini sonlandırmadan önce, 2000 Olimpiyatları'nda altın madalya da kazandı.

Karl-Heinz Rummenigge - ST - 90 Puan

FC Bayern'in yönetim kurulu başkanı olmadan önce Karl-Heinz Rummenigge, kulübün en önemli oyuncularından biriydi. İki kez Avrupa Kupası, iki kez Bundesliga şampiyonluğu ve iki kez Ballon d’Or ödülü kazandı. Milli takımda da çok etkili bir forvet olan Rummenigge, 1980 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

Agüero, Pepe, Rummenigge ve Varane, FC 27’deki İkonlar arasında yer alıyor © EA Sports

Pepe – CB - 89 Puan

Real Madrid efsanesi, İspanyol kulübü için üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan ünlü savunma hattının bir parçasıydı. Sahada tartışmayı seven bir oyuncu olsa da olağanüstü bir savunmacıydı ve 2016'da Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

Raphael Varane - Stoper - 90 Puan

Bir başka Real Madrid efsanesi olan Fransız stoper, tam dört Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Portekizli meslektaşına göre daha sakin bir oyuncuydu ve sonunda Manchester United’a transfer olarak takımın savunmasına tecrübesini kattı. Milli takımında ise 2018 Dünya Kupası’nı kazandı ve turnuva boyunca her dakikada sahada yer aldı.

Sergio Agüero - ST - 90 Puan

Manchester City'ye Premier Lig şampiyonluğunu kazandıran, QPR'a karşı 94. dakikada attığı golle tanınan Arjantinli oyuncu, İngiliz futbolunun bir ikonudur. Manchester kulübüyle birçok kupa kazanan Agüero, 2021'de milli takımıyla Copa America şampiyonluğunu da elde etti.

Tobin Heath - Sağ Kanat - 90 Puan

Portland Timbers ile iki NWSL şampiyonluğu kazanan Heath, milli takımdaki performansıyla adından söz ettirmiştir. ABD milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak, hem 2015 hem de 2019 Dünya Kupalarını kazanmıştır.

Yuki Nagasato - Ofansif Orta Saha - 89 Puan

Nagasato, 2011 Dünya Kupası finalinde Japonya'nın ABD'yi mağlup etmesinde kilit rol oynadı. Diğer birçok kadın İkon'un aksine, kariyeri boyunca Almanya, İngiltere, ABD ve hatta Avustralya'da oynayarak dünyanın dört bir yanında forma giydi.

02 Kahraman'dan İkon'a yükseltmeler

Maicon, “Hero” seviyesinden “Icon” seviyesine yükselen oyunculardan biridir © EA Sports

On yepyeni İkonun yanı sıra, FC 26'da Kahraman statüsünde olan dört oyuncu, FC 27 için İkon statüsüne yükseltildi. Bunlar:

Lucio - 89 - CB

Yaya Touré - 88 - Orta Saha

Maicon - 88 - Sağ Bek

Papin - 89 – ST

Bu, Papin'in artık oyunda İkon statüsünde olmayan tek Ballon d’Or kazananı olmadığı anlamına geliyor.

03 FC 27'deki diğer tüm İkon oyuncular

Samuel Eto'o, 89 puanlı bir İkon'dur © EA Sports

Aşağıda FC 27'deki diğer tüm İkonların tam listesi yer almaktadır. Birçok oyuncu, daha kullanışlı hale getirilmek üzere yükseltilmiştir.

95 puan

Pelé - CAM / ST

Diego Maradona - Ofansif Orta Saha / Forvet

94 puan

Ronaldo - ST

Zinedine Zidane - Ofansif Orta Saha / Orta Saha

93 puan

Johan Cruyff - Ofansif Orta Saha / Forvet

Mia Hamm - ST / CAM / RW

Paolo Maldini - CB / LB

Garrincha - Sağ Kanat / Sağ Orta Saha

Franz Beckenbauer - CB / CDM / CM

92 puan

Ferenc Puskás - ST

Birgit Prinz - ST

Andrés Iniesta - Orta Saha / Ofansif Orta Saha / Sol Kanat

Bobby Charlton - Ofansif Orta Saha

Nadine Angerer - GK

Gerd Müller - ST

Zlatan Ibrahimović - ST

Gianluigi Buffon - Kaleci

91 puan

Thierry Henry - Forvet / Sol Kanat

Alex Morgan - ST

Zico - Ofansif Orta Saha / Orta Saha

Xavi - Orta Saha / Defansif Orta Saha / Ofansif Orta Saha

Roberto Baggio - Ofansif Orta Saha

Eusébio - ST

Carlos Alberto - Sağ Bek / Stoper

Franco Baresi - CB

Cafu - Sağ Bek

Marco van Basten - ST

Homare Sawa - Orta Saha / Ofansif Orta Saha

Oliver Kahn - Kaleci

Zlatan Ibrahimović - Forvet

Ruud Gullit - Ofansif Orta Saha / Orta Saha / Forvet

90 puan

Roberto Carlos - Sol Bek

Dennis Bergkamp - Forvet / Ofansif Orta Saha

Rivaldo - Sol Kanat / Sol Orta Saha / Ofansif Orta Saha

George Best - Sağ Kanat / Ofansif Orta Saha / Sol Kanat

Raúl - ST

Camille Abily - Orta Saha / Ofansif Orta Saha

Caroline Seger - Orta Saha / Defansif Orta Saha

Andrea Pirlo - Orta Saha / Defansif Orta Saha

Iker Casillas - Kaleci

Aya Miyama - Sol Orta Saha / Orta Saha / Sol Kanat

Lothar Matthäus - Orta Saha / Stoper / Defansif Orta Saha

Bobby Moore - Stoper

Julie Foudy - Orta Saha / Defansif Orta Saha

Lotta Schelin - Forvet / Sol Orta Saha / Sol Kanat

Alessandro Del Piero - Ofansif Orta Saha / Forvet

Toni Kroos - Orta Saha / Defansif Orta Saha / Ofansif Orta Saha

Luís Figo - Sağ Kanat / Sağ Orta Saha / Ofansif Orta Saha

Rivellino - Ofansif Orta Saha

Kenny Dalglish - Forvet

Kaká - Ofansif Orta Saha

Wayne Rooney - ST

89 puan

Francesco Totti - ST / CAM

Steven Gerrard - Orta Saha / Defansif Orta Saha

Marcelo - Sol Bek

Philipp Lahm - Sağ Bek / Sol Bek / Orta Saha

Javier Zanetti - Sağ Bek / Sol Bek / Orta Saha

Alessandro Nesta - Merkez Defans

Hugo Sánchez - ST

Hristo Stoichkov - Forvet / Sağ Kanat / Sol Kanat

Jairzinho - Sağ Kanat / Sağ Orta Saha / Forvet

Alan Shearer - ST

Peter Schmeichel - Kaleci

Gary Lineker - Forvet

Emilio Butragueño - ST

Samuel Eto'o - ST

Fabio Cannavaro - ST

Sócrates - Ofansif Orta Saha

Carles Puyol - Merkez Defans / Sağ Bek

Didier Drogba - ST

Eric Cantona - Forvet

Kelly Smith - ST

Jones - CB

Ruud van Nistelrooy - Forvet

Lilian Thuram - Sağ Bek / Stoper

Rio Ferdinand - Stoper

Paul Scholes - Orta Saha / Ofansif Orta Saha

Gabriel Batistuta - ST

Roy Keane - Orta Saha / Defansif Orta Saha

Marcel Desailly - Stoper / Defansif Orta Saha

Pavel Nedvěd - Sol Orta Saha / Ofansif Orta Saha / Sol Kanat

Frank Lampard - Orta Saha / Ofansif Orta Saha

Andriy Shevchenko - ST / RW

88 puan

Cha Bum-kun - ST / RW

Sissi - Ofansif Orta Saha

Michael Owen - ST

Petr Čech - GK

Ronald Koeman - CB

David Beckham - RM / CM / RW

Bastian Schweinsteiger - Orta Saha / Sol Orta Saha

Franck Ribéry - Sol Orta Saha / Sol Kanat

Elise Pichon - Forvet

Miroslav Klose - ST

Gheorghe Hagi - Ofansif Orta Saha / Orta Saha / Sol Orta Saha

Patrick Vieira - Orta Saha / Defansif Orta Saha

Edwin van der Sar - GK

Laurent Blanc - CB / CAM

Fernando Hierro - Stoper

Michael Laudrup - Ofansif Orta Saha / Sol Kanat

Juan Román Riquelme - Ofansif Orta Saha

Robin van Persie - Forvet

Gareth Bale - Sağ Kanat / Forvet / Sol Kanat

Fernando Torres - ST

Robert Pirès - Sol Kanat / Ofansif Orta Saha

Patrick Kluivert - ST

Ian Wright - ST

John Barnes - Sol Kanat / Sol Orta Saha / Ofansif Orta Saha

Dunga - Orta Saha

Michael Essien - Orta Saha / Orta Saha

Giorgio Chiellini - CB

Mario Kempes - ST

Gianluca Zambrotta - Sağ Bek / Sol Bek

Claude Makélélé - Orta Saha / Orta Saha / Sağ Kanat

Fernando Torres - ST

Geoff Hurst - ST

Hernán Crespo - Forvet

Frank Rijkaard - Orta Saha / Stoper / Orta Saha

Nemanja Vidić - CB

Gennaro Gattuso - Orta Saha / Orta Saha

Ashley Cole - Sol Bek

Emmanuel Petit - Orta Saha / Sol Bek / Orta Saha

Sol Campbell - CB

Ian Rush - ST

Sezon boyunca oyuna daha fazla İkon eklenebilir. Böyle bir durum olduğunda bu sayfayı güncelleyeceğiz.

Yazar hakkında Tom Hopkins kimdir? Tom, hem oyun hem de spor alanında on yılı aşkın deneyime sahip bir yazar ve editördür. Birçok sitede baş editörlük yapmış, Gfinity ve Twinfinite'de ekiplere liderlik etmiştir. Formula 1, futbol, EA Sports FC ve daha pek çok konuda uzmandır.