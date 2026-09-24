FC 27’deki tüm İkonlar için eksiksiz rehber

İkonlar, FC 27'deki en çok aranan öğeler arasındadır. Futbol tarihinin en iyi oyuncularından bazılarını onurlandıran bu ikonlar, yüksek puanlıdır ve genellikle takımlarınızı güçlendirmek için idealdir. İşte FC 27'deki tüm İkonların tam listesi: bu yıl eklenen on yeni İkon, Kahramanlardan yükseltilenler ve FC 26'dan sonra geri dönenler dahil.
01
FC 27’deki Tüm Yeni İkonlar
Bu yıl oyuna on yeni İkon eklendi. Bunlar:
Christine Sinclair - ST - 91 Puan
Christine Sinclair, kadınlar uluslararası futbolunda tüm zamanların en golcü oyuncusudur. Kanada milli takımında 300'ün üzerinde maça çıkmış, 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmış ve kariyerini milli takımda attığı 190 golle noktalamıştır. Kulüp futbolunda ise Portland Thorns formasıyla 2013, 2017 ve 2022 MWSL Şampiyonluklarını kazandı.
Ellen White - ST - 89 Puan
Avrupa futbol sahnesinin efsanelerinden biri olan White, 52 golle İngiltere Kadın Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusudur. Ayrıca Arsenal formasıyla iki kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu, Arsenal ve Manchester City formasıyla da birer kez FA Kupası şampiyonluğu kazandı.
Formiga - CDM - 90 Puan
Brezilya milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Formiga, 2004 ve 2008 Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı ve 2007 Dünya Kupası finaline ulaştı. Brezilya formasıyla 234 maça çıkan Formiga, tarihin en çok milli forma giyen oyuncularından biridir.
Hege Riise - CM - 90 Puan
Norveçli orta saha oyuncusu, ülkesinin 1993 Avrupa Şampiyonası ve 1995 Dünya Kupası'ndaki zaferlerinde kilit rol oynadı. Kariyerini sonlandırmadan önce, 2000 Olimpiyatları'nda altın madalya da kazandı.
Karl-Heinz Rummenigge - ST - 90 Puan
FC Bayern'in yönetim kurulu başkanı olmadan önce Karl-Heinz Rummenigge, kulübün en önemli oyuncularından biriydi. İki kez Avrupa Kupası, iki kez Bundesliga şampiyonluğu ve iki kez Ballon d’Or ödülü kazandı. Milli takımda da çok etkili bir forvet olan Rummenigge, 1980 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.
Pepe – CB - 89 Puan
Real Madrid efsanesi, İspanyol kulübü için üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan ünlü savunma hattının bir parçasıydı. Sahada tartışmayı seven bir oyuncu olsa da olağanüstü bir savunmacıydı ve 2016'da Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.
Raphael Varane - Stoper - 90 Puan
Bir başka Real Madrid efsanesi olan Fransız stoper, tam dört Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Portekizli meslektaşına göre daha sakin bir oyuncuydu ve sonunda Manchester United’a transfer olarak takımın savunmasına tecrübesini kattı. Milli takımında ise 2018 Dünya Kupası’nı kazandı ve turnuva boyunca her dakikada sahada yer aldı.
Sergio Agüero - ST - 90 Puan
Manchester City'ye Premier Lig şampiyonluğunu kazandıran, QPR'a karşı 94. dakikada attığı golle tanınan Arjantinli oyuncu, İngiliz futbolunun bir ikonudur. Manchester kulübüyle birçok kupa kazanan Agüero, 2021'de milli takımıyla Copa America şampiyonluğunu da elde etti.
Tobin Heath - Sağ Kanat - 90 Puan
Portland Timbers ile iki NWSL şampiyonluğu kazanan Heath, milli takımdaki performansıyla adından söz ettirmiştir. ABD milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak, hem 2015 hem de 2019 Dünya Kupalarını kazanmıştır.
Yuki Nagasato - Ofansif Orta Saha - 89 Puan
Nagasato, 2011 Dünya Kupası finalinde Japonya'nın ABD'yi mağlup etmesinde kilit rol oynadı. Diğer birçok kadın İkon'un aksine, kariyeri boyunca Almanya, İngiltere, ABD ve hatta Avustralya'da oynayarak dünyanın dört bir yanında forma giydi.
02
Kahraman'dan İkon'a yükseltmeler
On yepyeni İkonun yanı sıra, FC 26'da Kahraman statüsünde olan dört oyuncu, FC 27 için İkon statüsüne yükseltildi. Bunlar:
- Lucio - 89 - CB
- Yaya Touré - 88 - Orta Saha
- Maicon - 88 - Sağ Bek
- Papin - 89 – ST
Bu, Papin'in artık oyunda İkon statüsünde olmayan tek Ballon d’Or kazananı olmadığı anlamına geliyor.
03
FC 27'deki diğer tüm İkon oyuncular
Aşağıda FC 27'deki diğer tüm İkonların tam listesi yer almaktadır. Birçok oyuncu, daha kullanışlı hale getirilmek üzere yükseltilmiştir.
95 puan
- Pelé - CAM / ST
- Diego Maradona - Ofansif Orta Saha / Forvet
94 puan
- Ronaldo - ST
- Zinedine Zidane - Ofansif Orta Saha / Orta Saha
93 puan
- Johan Cruyff - Ofansif Orta Saha / Forvet
- Mia Hamm - ST / CAM / RW
- Paolo Maldini - CB / LB
- Garrincha - Sağ Kanat / Sağ Orta Saha
- Franz Beckenbauer - CB / CDM / CM
92 puan
- Ferenc Puskás - ST
- Birgit Prinz - ST
- Andrés Iniesta - Orta Saha / Ofansif Orta Saha / Sol Kanat
- Bobby Charlton - Ofansif Orta Saha
- Nadine Angerer - GK
- Gerd Müller - ST
- Zlatan Ibrahimović - ST
- Gianluigi Buffon - Kaleci
91 puan
- Thierry Henry - Forvet / Sol Kanat
- Alex Morgan - ST
- Zico - Ofansif Orta Saha / Orta Saha
- Xavi - Orta Saha / Defansif Orta Saha / Ofansif Orta Saha
- Roberto Baggio - Ofansif Orta Saha
- Eusébio - ST
- Carlos Alberto - Sağ Bek / Stoper
- Franco Baresi - CB
- Cafu - Sağ Bek
- Marco van Basten - ST
- Homare Sawa - Orta Saha / Ofansif Orta Saha
- Oliver Kahn - Kaleci
- Zlatan Ibrahimović - Forvet
- Ruud Gullit - Ofansif Orta Saha / Orta Saha / Forvet
90 puan
- Roberto Carlos - Sol Bek
- Dennis Bergkamp - Forvet / Ofansif Orta Saha
- Rivaldo - Sol Kanat / Sol Orta Saha / Ofansif Orta Saha
- George Best - Sağ Kanat / Ofansif Orta Saha / Sol Kanat
- Raúl - ST
- Camille Abily - Orta Saha / Ofansif Orta Saha
- Caroline Seger - Orta Saha / Defansif Orta Saha
- Andrea Pirlo - Orta Saha / Defansif Orta Saha
- Iker Casillas - Kaleci
- Aya Miyama - Sol Orta Saha / Orta Saha / Sol Kanat
- Lothar Matthäus - Orta Saha / Stoper / Defansif Orta Saha
- Bobby Moore - Stoper
- Julie Foudy - Orta Saha / Defansif Orta Saha
- Lotta Schelin - Forvet / Sol Orta Saha / Sol Kanat
- Alessandro Del Piero - Ofansif Orta Saha / Forvet
- Toni Kroos - Orta Saha / Defansif Orta Saha / Ofansif Orta Saha
- Luís Figo - Sağ Kanat / Sağ Orta Saha / Ofansif Orta Saha
- Rivellino - Ofansif Orta Saha
- Kenny Dalglish - Forvet
- Kaká - Ofansif Orta Saha
- Wayne Rooney - ST
89 puan
- Francesco Totti - ST / CAM
- Steven Gerrard - Orta Saha / Defansif Orta Saha
- Marcelo - Sol Bek
- Philipp Lahm - Sağ Bek / Sol Bek / Orta Saha
- Javier Zanetti - Sağ Bek / Sol Bek / Orta Saha
- Alessandro Nesta - Merkez Defans
- Hugo Sánchez - ST
- Hristo Stoichkov - Forvet / Sağ Kanat / Sol Kanat
- Jairzinho - Sağ Kanat / Sağ Orta Saha / Forvet
- Alan Shearer - ST
- Peter Schmeichel - Kaleci
- Gary Lineker - Forvet
- Emilio Butragueño - ST
- Samuel Eto'o - ST
- Fabio Cannavaro - ST
- Sócrates - Ofansif Orta Saha
- Carles Puyol - Merkez Defans / Sağ Bek
- Didier Drogba - ST
- Eric Cantona - Forvet
- Kelly Smith - ST
- Jones - CB
- Ruud van Nistelrooy - Forvet
- Lilian Thuram - Sağ Bek / Stoper
- Rio Ferdinand - Stoper
- Paul Scholes - Orta Saha / Ofansif Orta Saha
- Gabriel Batistuta - ST
- Roy Keane - Orta Saha / Defansif Orta Saha
- Marcel Desailly - Stoper / Defansif Orta Saha
- Pavel Nedvěd - Sol Orta Saha / Ofansif Orta Saha / Sol Kanat
- Frank Lampard - Orta Saha / Ofansif Orta Saha
- Andriy Shevchenko - ST / RW
88 puan
- Cha Bum-kun - ST / RW
- Sissi - Ofansif Orta Saha
- Michael Owen - ST
- Petr Čech - GK
- Ronald Koeman - CB
- David Beckham - RM / CM / RW
- Bastian Schweinsteiger - Orta Saha / Sol Orta Saha
- Franck Ribéry - Sol Orta Saha / Sol Kanat
- Elise Pichon - Forvet
- Miroslav Klose - ST
- Gheorghe Hagi - Ofansif Orta Saha / Orta Saha / Sol Orta Saha
- Patrick Vieira - Orta Saha / Defansif Orta Saha
- Edwin van der Sar - GK
- Laurent Blanc - CB / CAM
- Fernando Hierro - Stoper
- Michael Laudrup - Ofansif Orta Saha / Sol Kanat
- Juan Román Riquelme - Ofansif Orta Saha
- Robin van Persie - Forvet
- Gareth Bale - Sağ Kanat / Forvet / Sol Kanat
- Fernando Torres - ST
- Robert Pirès - Sol Kanat / Ofansif Orta Saha
- Patrick Kluivert - ST
- Ian Wright - ST
- John Barnes - Sol Kanat / Sol Orta Saha / Ofansif Orta Saha
- Dunga - Orta Saha
- Michael Essien - Orta Saha / Orta Saha
- Giorgio Chiellini - CB
- Mario Kempes - ST
- Gianluca Zambrotta - Sağ Bek / Sol Bek
- Claude Makélélé - Orta Saha / Orta Saha / Sağ Kanat
- Fernando Torres - ST
- Geoff Hurst - ST
- Hernán Crespo - Forvet
- Frank Rijkaard - Orta Saha / Stoper / Orta Saha
- Nemanja Vidić - CB
- Gennaro Gattuso - Orta Saha / Orta Saha
- Ashley Cole - Sol Bek
- Emmanuel Petit - Orta Saha / Sol Bek / Orta Saha
- Sol Campbell - CB
- Ian Rush - ST
Sezon boyunca oyuna daha fazla İkon eklenebilir. Böyle bir durum olduğunda bu sayfayı güncelleyeceğiz.
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