FUT Esports'un ve Isopowerr'ın EA Sports FC 24 Yorumları

Ege Arseven: Oyunun geneline baktığımızda her zamanki gibi çok fazla eksiği bulunsa da iyi birkaç yenilikle en azından geçen seneye göre farklı bir deneyim sunmayı başardığını söyleyebilirim. Özellikle yeni eklenen OyunTarzları mekaniği ile çoğu kartın kendine has özelliklerini iyi bir şekilde sahaya yansıtabiliyoruz. Oynanış anlamında maalesef yapay zeka savunmasının özellikle orta alanı çok iyi kapatması nedeniyle “kanattan koş, içeri çevir, şuta bas” gibi sürekli aynı ve sıradanlaştırılmış hücum organizasyonlarını görmek pek keyifli olmuyor. Oyun henüz yeni sayılabileceği için özellikle yayınlarımda oynarken çok keyif alıyorum ama klasikleşen “momentum” öğesini bu sene hiç olmadığı kadar hissediyoruz. Bu sene en çok kol kırılan sene olabilir!

İsmail "Isopowerr" Can Yerinde: Oynanış olarak geçen seneye göre daha çok beğendim, özellikle defans yapmak bu sene biraz zor ki bana göre zor olması çok daha güzel. Bu seneyle beraber oyuna OyunTarzları özelliği eklendi ve artık her oyuncunun kendine has özellikleri var. Griezmann ve Messi gibi futbolcular artık yavaş bile olsalar OyunTarzları özellikleriyle kullanılabilir hale gelmişler. R1 ile top sürme özellikle "playstyle+technical" olan futbolcularda çok etkili, top sürmeyi seven biri olarak bu sene benim en çok hoşuma giden özellik bu oldu.

Hande Sarı: Yeni oyunda öncelikle HyperMotion V ile gerçekçilik konusunda önemli bir gelişme var. Artık futbolcu öğeleriyle futbolcu kartını yükseltebiliyor ve bu sayede daha gelişmiş bir kartla oynayabiliyoruz. Tartışma konusu olan asıl gelişme ise kadın futbolunun Ultimate Team’e eklenmesi. Bence paket şansı konusunda şansımız bayağı azaldı fakat birçok çevik kadın futbolcu ile oyun zevkini yaşayabiliyoruz. Bu açıdan benim için oynaması keyifli hale geliyor.

Kaan Küçükyılmaz: Genel olarak hem kariyer modunu hem de Ultimate Team’i inanılmaz derecede beğendiğim söylenemez. Yeni bir kimlikle karşımıza çıkması oyuna karşı beklentilerimi artırsa da maalesef bunun karşılığını pek bulamadım. Her sezon olduğu gibi oynanış açısından ilk başta zorlanmayı bekliyordum ancak genelde oyun ilk çıktığında zorlansak da bir süre sonra alışıyorduk veya yapılan güncellemeler bu alışma sürecini kısaltabiliyordu. Bu sezon -belki sadece ben böyle düşünüyorumdur ama- herkesin beklediği güncelleme genelde olduğu gibi ilk haftalarda gelmedi. En çok zorlandığım alanlardan biri savunma yapmak oldu. Çünkü oynanış açısından yeni bir savunma sistemi ile tanıştık. Süre olarak daha uzun olsa da bu savunma sistemine ve oynanışa en nihayetinde alışmaya başladık. Yeni oyunda oynanışı doğrudan etkileyen ve öne çıkan en büyük detay olarak futbolculara getirilen OyunTarzları özelliklerini söyleyebilirim. Bu özelliklerin oyuna renk getirdiği noktalar olsa da bazılarının maalesef aşırı güçlü olması bazen can sıkıcı olabiliyor. Örnek vermek gerekirse plase şut veya trivela özelliği olan futbolcuların ceza sahası dışından zamanlamalı bitiricilik ile attığı çoğu şutun gol olması benim için oyun zevkini biraz azalttı.

Ecem İbranoğlu: Genel olarak oyunu güzel buldum, arayüz olarak bazı şeyler kolaylaştırılmış, HyperMotion V bize daha estetik bir oyun tarzı sağlamış.

Can Sarı: Önceki oyunlara göre inanılmaz farklı geldi. Normalde yeni bir oyuna geçtiğimde adapte olma konusunda çok sıkıntı yaşamazdım fakat bu oyun özellikle defans sistemi konusunda çok farklı olduğundan adaptasyonum uzun sürdü. Defans yapmak eskiye göre zor. Onun dışında oyuna eklenen en güzel yenilik OyunTarzları diyebilirim, kadro kurarken bize oldukça fazla çeşitlilik sunuyor.