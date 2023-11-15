FUT Esports'un ve Isopowerr'ın EA Sports FC 24 Yorumları
Genel olarak FC 24'ü nasıl buldun? Özellikle oynanış açısından yenilikler ve öne çıkan detaylar neler?
Oyunun geneline baktığımızda her zamanki gibi çok fazla eksiği bulunsa da iyi birkaç yenilikle en azından geçen seneye göre farklı bir deneyim sunmayı başardığını söyleyebilirim. Özellikle yeni eklenen OyunTarzları mekaniği ile çoğu kartın kendine has özelliklerini iyi bir şekilde sahaya yansıtabiliyoruz. Oynanış anlamında maalesef yapay zeka savunmasının özellikle orta alanı çok iyi kapatması nedeniyle “kanattan koş, içeri çevir, şuta bas” gibi sürekli aynı ve sıradanlaştırılmış hücum organizasyonlarını görmek pek keyifli olmuyor. Oyun henüz yeni sayılabileceği için özellikle yayınlarımda oynarken çok keyif alıyorum ama klasikleşen “momentum” öğesini bu sene hiç olmadığı kadar hissediyoruz. Bu sene en çok kol kırılan sene olabilir!
Oynanış olarak geçen seneye göre daha çok beğendim, özellikle defans yapmak bu sene biraz zor ki bana göre zor olması çok daha güzel. Bu seneyle beraber oyuna OyunTarzları özelliği eklendi ve artık her oyuncunun kendine has özellikleri var. Griezmann ve Messi gibi futbolcular artık yavaş bile olsalar OyunTarzları özellikleriyle kullanılabilir hale gelmişler. R1 ile top sürme özellikle "playstyle+technical" olan futbolcularda çok etkili, top sürmeyi seven biri olarak bu sene benim en çok hoşuma giden özellik bu oldu.
Yeni oyunda öncelikle HyperMotion V ile gerçekçilik konusunda önemli bir gelişme var. Artık futbolcu öğeleriyle futbolcu kartını yükseltebiliyor ve bu sayede daha gelişmiş bir kartla oynayabiliyoruz. Tartışma konusu olan asıl gelişme ise kadın futbolunun Ultimate Team’e eklenmesi. Bence paket şansı konusunda şansımız bayağı azaldı fakat birçok çevik kadın futbolcu ile oyun zevkini yaşayabiliyoruz. Bu açıdan benim için oynaması keyifli hale geliyor.
Genel olarak hem kariyer modunu hem de Ultimate Team’i inanılmaz derecede beğendiğim söylenemez. Yeni bir kimlikle karşımıza çıkması oyuna karşı beklentilerimi artırsa da maalesef bunun karşılığını pek bulamadım. Her sezon olduğu gibi oynanış açısından ilk başta zorlanmayı bekliyordum ancak genelde oyun ilk çıktığında zorlansak da bir süre sonra alışıyorduk veya yapılan güncellemeler bu alışma sürecini kısaltabiliyordu. Bu sezon -belki sadece ben böyle düşünüyorumdur ama- herkesin beklediği güncelleme genelde olduğu gibi ilk haftalarda gelmedi. En çok zorlandığım alanlardan biri savunma yapmak oldu. Çünkü oynanış açısından yeni bir savunma sistemi ile tanıştık. Süre olarak daha uzun olsa da bu savunma sistemine ve oynanışa en nihayetinde alışmaya başladık. Yeni oyunda oynanışı doğrudan etkileyen ve öne çıkan en büyük detay olarak futbolculara getirilen OyunTarzları özelliklerini söyleyebilirim. Bu özelliklerin oyuna renk getirdiği noktalar olsa da bazılarının maalesef aşırı güçlü olması bazen can sıkıcı olabiliyor. Örnek vermek gerekirse plase şut veya trivela özelliği olan futbolcuların ceza sahası dışından zamanlamalı bitiricilik ile attığı çoğu şutun gol olması benim için oyun zevkini biraz azalttı.
Genel olarak oyunu güzel buldum, arayüz olarak bazı şeyler kolaylaştırılmış, HyperMotion V bize daha estetik bir oyun tarzı sağlamış.
Önceki oyunlara göre inanılmaz farklı geldi. Normalde yeni bir oyuna geçtiğimde adapte olma konusunda çok sıkıntı yaşamazdım fakat bu oyun özellikle defans sistemi konusunda çok farklı olduğundan adaptasyonum uzun sürdü. Defans yapmak eskiye göre zor. Onun dışında oyuna eklenen en güzel yenilik OyunTarzları diyebilirim, kadro kurarken bize oldukça fazla çeşitlilik sunuyor.
FIFA 23'ten FC 24'e geçişte oyunun ne gibi artıları ve eksileri çarptı gözüne? İyileştirilmesi gereken konular var mı?
Eklenen OyunTarzları ile kullanılamayan çoğu futbolcu kullanılabilir hale getirilebiliyor. Geçen sene hızı neredeyse 85+ olmayan çoğu futbolcu hiç tercih edilmezdi ama bu sene Keskin Pas+ ve Plase Şut+ gibi artı OyunTarzları’na sahip futbolcular çok hızlı olmasalar da fark yaratabiliyorlar. R1 ile top sürme bu sene getirilen ve Messi gibi beceri hareketlerini yapmadan topla süzülerek gittiğiniz güzel bir mekanik ama çok güçlü olduğunu düşünen oyuncular da mevcut. Oyun kurmaya çalışırken pas oyununa, uzun toplara ya da beceri hareketlerine dayalı farklı oyun stilleri ile oynamanız mümkün. Burası güzel ama “kanattan koş, içeri çevir, şuta bas” en güçlü tercih olduğundan genelde tekdüze maçlar oynanıyor, buna kesinlikle bir çözüm getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca oyun içi şans faktörünün bu kadar fazla olduğu bir oyunun özellikle kendini geliştirip rekabetçi olmak isteyen çoğu oyuncuyu oyundan uzaklaştıracak bir unsur olacağını öngörmek çok zor değil. Topa doğru zamanda ve doğru şekilde müdahale ettiğimde o top dört kere tekrar hücum eden oyuncuya gitmesin lütfen!
Santralar hala çok etkili ve ceza sahası içindeki şutlar çok fazla sekip geri düşüyor, en büyük problemler bunlar şu an.
Bana FIFA 23’e göre fazla yavaş gibi geliyor ve bol miktarda oynanış hatası mevcut. Mesela ana menüde çok fazla takılma yaşanıyor ve hem oynanış hatalarının hem bu tarz hataların gerçekten düzeltilmesi çok zaman alıyor. Bu kadar “hype” ile beklenen yeni bir oyun olduğu için FIFA 23’ten daha fazla hata görmek üzücü bir durum. Hoşuma giden taraf ise menü yapısını sevdim, gayet hoş olmuş. Bunun yanında FIFA 23’e göre hissiyat olarak oynanışı daha gerçekçi geliyor ama tabii ki hız olarak FIFA 23 daha iyiydi.
Artı olarak genel hatlarıyla yeni tasarımı oldukça beğendim. Oyunun alışılagelmiş arayüzünün dışına çıkması, bizlere yeni bir arayüz sunması hoşuma gitti. Her sezon olduğu gibi bir süre sonra hep aynı kadrolara karşı oynamak, bir yerden sonra meta kartları kullanmak insanları sıksa da bu sezon yine Ultimate Team'e getirilen Geliştirmeler özelliği insanlara bir nebze de olsa daha farklı kartlarla oynama olanağı sunuyor. Bu detay da yine Ultimate Team oyuncuları için artı olarak söylenebilir. Eksi olarak maalesef yıllardır olduğu gibi Oyuncu/Takım Kariyeri Modu'nda oyuncuları çok fazla heyecanlandıracak yenilikler göremedim. Geçtiğimiz oyunlara iki - üç yenilik ekleyerek tekrardan ısıtılıp sunulmuş gibi. Belki de kariyer yapanların en çok istediği şeylerden biri olan arkadaşınla ortak kariyer yapabilme özelliğini bu oyunda göremedik.
Ben seriye FIFA 23 ile başladığım için birçok şeye alışmamıştım ama gözüme çarpan ilk şeyler defans yapmanın bu sene çok zor olması ve oyunun bilgisayarda gerçekten ciddi problemler yaşaması. Oyunun aniden kapanmasından tutun da lag’lı bir şekilde oyun oynadığımız çok oluyor maalesef.
Artısı OyunTarzları mevzusu kesinlikle. Ben uzaktan goller atmayı seven biri olarak plasesi ve trivelası olan futbolcuları kadroma koyabiliyorum. Dribling yapmayı seven oyuncular hücumcularını oyun tarzı teknik olan futbolcularla kurabiliyorlar. Bu bize kadro kurarken kendi oyun tarzımıza göre çeşitli imkanlar sunuyor. İyileştirilmesi gereken çok şey var, özellikle ana menüde oldukça fazla hata var. Oynanış kısmında da HyperMotion V'ten dolayı bazen garip ve bug'lı animasyonlara maruz kalabiliyoruz. Umarım en yakın zamanda düzelir.
FC 24'te ve özellikle Ultimate Team'de başarıya ulaşmak isteyenler için birkaç tavsiye verir misin?
Satılamaz futbolculara çok fazla gitmemeye çalışın, zira “coin” ile “upgrade” yapıp ciddi anlamda farkını hissettirecek futbolcular çok pahalı. Üst üste yenildiğiniz zaman üstüne gitmektense bir 10-30 dakika arası mola verip başka bir aktivite ile ilgilenmek alacağınız mağlubiyet sayısını ciddi anlamda azaltacaktır. Oyunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız "Division Rivals" modunda ciddi mesai harcamanız gerekiyor. Yenile yenile ve pozisyonların içinde bulunarak bir yerden sonra neler yapacağınızı düşünmeden, rahat bir şekilde anlayıp uygulayabiliyorsunuz. Formasyon olarak şu an 442, 4231, 4222 ve 4321 en güçlüleri. Kendi oyun tarzınıza göre bu meta formasyonlardan bir tanesini seçip kullanmanız yararınıza olacaktır.
Profesyonel oyuncuları takip edip onların yayınlarını izlemek ve neler yaptıklarını görmek bence en etkili yöntem. Onun dışında oyuna da vakit ayırıp çok fazla ara vermemek gerekiyor.
Ultimate Team’e bulaşmamış insanları kıskanıyorum . Hayat daha çekilebilir hale geliyor. Kendini geliştirmek için bol bol Division kasmak gerekiyor, oyunun ne kadar içindeyse o kadar yol alıyorsun. Oyunu uzun zamandır oynayan insanlarla mücadele etmek mentali fazlasıyla eritse de yenildikçe güçlenmek gerekiyor. Tabii ki şunu söylemem gerek; birazcık para yatırarak iş daha kolaylaşıyor.
Her şeyden önce mental olarak çok sağlam olmak gerekiyor. Çünkü oyunda artık çok iyi oyuncuları bile yenebileceğiniz senaryolar ile karşılaşıyorsunuz. Oyunun mekaniklerine iyice alışıp her detayı öğrendikten sonra herkesin herkesi yenebileceği bir oyun ile karşı karşıyayız. Aynı gün içerisinde aynı rakiple oynadığım maçlarda hem 3-0 yenilip hem de 3-0 yendiğim günler oldu. Ama dediğim gibi çok önde götürdüğünüz bir maçı bir anda kaybedebiliyorsunuz da. Bu gibi durumlarda üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra oyuna en azından birkaç saat ara vermek en iyi yöntem. Ara vermek demişken oyundan çok fazla da uzak kalmamanız gerekiyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi bu sezon sayısı da artan promolar ile oyuncu fiyatlarının çok fazla değişkenlik göstermesi.
Ben çok fazla Division Rivals oynuyorum ama Division 5-6 olduğum için tavsiyelerim daha çok psikolojik yönden olabilir. Sakin kalmaya çalışın, sinirlerinizi kontrol edin ve oyunu oynarken benim yaptığım gibi sürekli şikayet ederek oynamayın, kısacası oyunu oynarken mutlu olmaya özen gösterin ki bence bu başarıyı getirebilir.
Kesinlikle ilk adım sakin kalmayı öğrenmek olmalı. Bu bir oyun, kazanmak da var kaybetmek de. Bir önceki soruda bahsettiğim gibi oynanışta çok garip animasyonlara, hatalara maruz kalabiliyoruz. Oyun hatasından dolayı kaybettiğimiz çok maç oluyor. Kesinlikle sakin kalıp en azından kendi hatalarımıza odaklanmaya çalışmamız lazım. Başka türlü bu oyunda gelişmek çok zor.