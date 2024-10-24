EA Sports FC 25: En İyi Genç Hücum Oyuncuları (Wonderkid)

EA Sports FC 25'in kariyer modunda her biri top sürme veya şut yetenekleri ile maçın gidişatını değiştirebilecek bu genç hücum oyuncularını takıma katmadan başarı hayal etmek zor.

FC 25 kariyer modunda kulübünün hücum hattına yeni bir boyut katabilirsin. Bunu yapmak için oyunda fırtına gibi esmeye hazır, gelecek vaat eden genç futbolculardan oluşan bir listeye ihtiyacın olacak. Hedeflediğin mükemmel genç yeteneği bulmana yardımcı olmak için EA Sports FC 25 veritabanını taradık ve her takım için en iyi seçenekleri sıraladık.

01 Lamine Yamal

Lamine Yamal, henüz 17 yaşında İspanya'nın Avrupa şampiyonluğuna etki etti © Electronic Arts

Mevcut Reyting: 81

Potansiyel Reyting: 94

Pozisyon: Sağ Kanat

İspanya ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak ve Barcelona ile ilk sezonunda 48 maça çıkarak dünya futboluna damga vuran bir futbolcuyu "gelecek vaat eden yetenek" olarak tanımlamak kulağa biraz tuhaf geliyor ancak Lamine Yamal henüz sadece 17 yaşında.

Yamal 15 yıl, 9 ay ve 16 günlükken profesyonel maça çıkan en genç futbolcu olarak elde ettiği rekorun da kanıtladığı üzere bu sporun geleceği. O gün bile potansiyeli, top sürme yeteneği ve inanılmaz sol ayağı ile kendini gösteriyordu. EA FC 25'te onunla sözleşme imzalamayı başarırsan, oyundaki en iyi futbolculardan biri olacağına hiç şüphe yok. Daha reşit olmadan teknik beceride dört yıldız ve çeviklikte 87 reyting alan bir futbolcu var karşında.

02 Endrick

Endrick, Bernabéu'da taraftarları büyülüyor © Electronic Arts

Mevcut Reyting: 77

Potansiyel Reyting: 91

Pozisyon: Santrafor

Barça Lamine Yamal ile geleceğe umutla bakıyor ancak ezeli rakibi de geri kalmıyor. Yamal ile Real Madrid'in 17 yaşındaki yıldız adayı Endrick Souza arasında büyük bir rekabet yaşanmasını bekleyebiliriz. Katalan futbolcu şu anda ilgi odağı ancak Endrick'in potansiyeli de bir o kadar dikkat çekici. Real'in onu kadrosuna katmak için 70 milyon Euro harcaması boşuna değildi.

Müthiş forma rekabetine rağmen Real Madrid formasıyla şimdiden etki yarattı ve biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere takımı için iki gol attı. Endrick kısa boylu, bu yüzden yere yakın ağırlık merkezi ikili mücadelelerde ayakta kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda harika bir hıza sahip (89) ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atarak şut yeteneğini gösterdi. Kuşkusuz 9 numara pozisyonunda kendi jenerasyonunun en parlak futbolcularından biri, bu yüzden onu transfer etmelisin.

03 Semih Kılıçsoy

Mevcut Reyting: 72

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: Santrafor

Arda Güler'in ve Kenan Yıldız'ın izinden giden Semih Kılıçsoy, Türkiye'nin etkileyici hücum hattının yeni yıldız adayı. 18 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde önemli bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini kanıtladı ve sadece 21 maçta 12 gol atıp dört asist yaptı.

Henüz 10 yaşındayken katıldığı altyapı akademisinin bir meyvesi olan Semih, Beşiktaş'ta kilit bir rol alacak şekilde yükselişe geçti. Aralarında Tottenham, Dortmund ve Ajax üçlüsünün de bulunduğu birçok büyük kulüp onunla ilgileniyordu ancak o macerasına Türkiye'de devam etmeyi tercih etti. EA FC 25'e oldukça düşük bir fiyatla başladı, bu da onu ekonomik bir hedef haline getiriyor. Dört yıldızlı sol ayağı ve çok yönlü forvet profili onu senin için güçlü bir silah haline getirebilir.

04 Mathys Tel

Mathys Tel, Bayern Münih için şimdiden kilit bir futbolcu haline geldi © Electronic Arts

Mevcut Reyting: 77

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: Santrafor

Mathys Tel'in muhteşem bir kariyeri olacak ve hatta Fransa için Olivier Giroud'nun halefi olabilir. Fransa'da sadece 10 kez forma giydikten sonra Alman devi Bayern Münih tarafından Stade Rennais'den yaklaşık 30 milyon Euro'ya transfer edilen Tel'in imzası birçok soru işaretine neden oldu ancak sahaya her çıktığında öne çıkmayı başardı. 85 maçta sadece 20 kez ilk 11'de başladı ama bu onun toplam 16 gol atmasına engel olmadı. U21 milli takımının kapısını yakında çalabilecek futbolcu için umut verici bir başlangıç.

EA FC 25'te Tel'in kulübüne transfer edilmesi gereken bir futbolcu olduğu açık. Dört yıldızlık teknik becerisi , 86 hızı ve 88 şut yüzdesi ile hala vakit varken ona sözleşme vermekten çekinme.

05 Matías Soulé

Mevcut Reyting: 77

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: Sağ Orta Saha

Eğer teknik ve özellikle yaratıcı bir futbolcu arıyorsan, AS Roma'nın genç Arjantinlisi Matías Soulé tam sana göre. 10 numara pozisyonunda oynayabilen genç oyuncu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Frosinone'de 36 maçta 11 gol atarak mükemmel bir performans sergiledi. Premier Lig başta olmak üzere birçok kulübün ilgisini çekti ancak Serie A'da kalmayı ve AS Roma'ya imza atmayı tercih etti. Roma kulübü için şimdiden dokuz maça çıktı ancak henüz belirleyici bir etki yaratamadı.

Lionel Scaloni'nin Albiceleste'sine ilk kez çağrılan futbolcu için bunun gerçekleşmesi uzun sürmeyecektir. Kanat oyuncusunun hem teknik becerisi hem de zayıf ayağı dört yıldız, bu da rakiplerinin belini kırmak için iki büyük avantaj.

06 Geovany Quenda

Mevcut Reyting: 70

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: Sağ Kanat

Portekizli futbolcu kariyerine "ikinci lig" seviyesinde bir kulüpte başlayacak kadar cesur olanlar için biçilmiş kaftan. Reytingi 70 olan 17 yaşındaki Geovany Quenda'nın dört milyon Euro'luk değeri onu çok uygun hale getiriyor. Muhtemelen kariyerinin başında bazı eksiklikler yaşayacaktır ama endişelenme, bu uzun sürmeyecek. Sporting Lizbonlu kanat oyuncusu, profesyonel olarak oynadığı birkaç maça rağmen şimdiden ülkesinde etki yaratmaya başladı. Cristiano Ronaldo'yu da anımsatıyor.

Quneda'nın milli takım kadrosunda yer alması için sadece beş profesyonel maça çıkması yeterli oldu. Bununla birlikte EA Sports FC 25'te şimdiden çift dört yıldıza ve müthiş bir hıza sahip, bu yüzden CR7'nin gelecekteki varisi olmaya aday.

07 Benjamin Šeško

Benjamin Šeško, RB Leipzig formasıyla © Red Bull Content Pool

Mevcut Reyting: 79

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: Santrafor

Red Bull Salzburg akademisinin bir başka ürünü olan Benjamin Šeško kısa sürede dünya çapında bir 9 numara olabilir. Sloven futbolcu çok yönlü bir forvet: 1.95m boyunda, kale önünde müthiş bir bitirici ve boyuna göre çok hızlı. İlk profesyonel maçına Salzburg'da çıktı ve 20 yaşına gelmeden 79 maçta 29 gol attı, ardından RB Leipzig'e geçti. Orada da başarılı oldu ve Bundesliga kulübü için 48 maçta 22 gol attı.

Henüz 21 yaşında olan Šeško hem kulübü hem de ülkesi için şimdiden önemli bir figür, bu da yeteneği hakkında çok şey söylüyor ve FC 25'te de şimdiden çok güçlü: Teknik becerisi dört yıldız, zayıf ayağı dört yıldız ve hızı da 85. Bir gol makinesi olmaya aday.

08 Bradley Barcola

Mevcut Reyting: 80

Potansiyel Reyting: 87

Pozisyon: Sol Kanat

Bradley Barcola'dan hala gelecek vaat eden bir futbolcu olarak bahsedilebilir mi? Hele ki 21 yaşındaki futbolcunun Ligue 1'de ve Fransa için oynadığı birkaç dakikada yeteneğini kanıtladığını düşünürsek. PSG'nin eski Lyon futbolcusu için neden 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını anlamak zor değil. 1.86m boyundaki Barcola tekniğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Sol kanatta her şeyi yapabilen Barcola, Paris Saint-Germain'in hücum lideri olarak kendini yavaş yavaş kabul ettiriyor.

Geleceğin Ballon d'Or adayı olabilecek tüm özelliklere sahip. Her iki kanatta da oynayabilen futbolcu, rakip savunmalar için sürekli bir tehdit oluşturacak. Eğer onu kulübüne katmak istiyorsan gecikme, PSG herhangi bir görüşmede kapıyı hızla kapatabilir.

09 Johan Bakayoko

Mevcut Reyting: 79

Potansiyel Reyting: 88

Pozisyon: Sağ Kanat

21 yaşındaki Johan Bakayoko kulübü PSV Eindhoven'da kalmaya karar verdi ama ne kadar süre için? Gerçek şu ki Belçikalı futbolcu bir sonraki durağı söz konusu olduğunda seçim yapmakta zorlanacak. Arsenal'in ve PSG'nin radarına girmeden önce Eredivisie'de çok başarılı bir sezon geçirdi, 33 lig maçında 12 gol ve dokuz asist kaydetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi bir sezon geçirerek takımını son 16'ya taşıdı.

86'lık hızı ve çevikliği ile Bakayoko sağ kanatta büyük fark yaratabilir. Ancak PSV ile imzaladığı sözleşme göz önüne alındığında sana oldukça pahalıya mal olabilir.

10 Karim Konaté

Karim Konaté şu an Red Bull Salzburg'un en etkili hücum oyuncusu © Andreas Schaad/FC Red Bull Salzburg

Mevcut Reyting: 73

Potansiyel Reyting: 87

Pozisyon: Santrafor

Yine bir başka Red Bull Salzburg akademi oyuncusu gündemde ve Karim Konaté 9 numara pozisyonunda parlak bir gelecek vaat ediyor. 20 yaşındaki Fildişili forvet, 2023-24 sezonunda Salzburg formasıyla ligde 20 gol atıp iki asist yaparak oldukça başarılı bir yıl geçirdi. Forvet oyuncusu istikrarlılığını çoktan kanıtladı ve kendini tartışmasız bir yıldız olarak kabul ettirerek birçok büyük kulübün ilgisini çekti. Aslında Monaco'nun imza için yoğun bir baskı yapmasının ardından bu yaz Fransız Ligi'ne geçmeye çok yaklaştı ancak kulübünde kalmaya karar verdi.

EA Sports FC 25'te cazip bir seçenek. Değerinin sadece 7,5 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor, bu da onu şu anda puan durumunun alt sıralarında yer alan bir kulübün yıldız forveti yapmaya yetiyor.