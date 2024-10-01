FC 25: En Önemli Yenilikler

RBLZ Gaming 'den içerik üretici RBLZ_Ebru , EA Sports'un yeni futbol oyununu erkenden oynamaya başladıktan sonra "FC 25'in oynanışı FC 24'e çok benziyor." dedi. Peki ama ne kadar benziyor? EA, değişiklikler içeren birçok yeni özellik duyurmuştu. O halde vakit kaybetmeden FC 25'in oynanış tarafındaki en önemli yeni özellikleri sıralayalım.

Ebru, RBLZ Gaming için içerik üretiyor © RBLZ Gaming

01 Kaleciler

Kaleci hareketleri

Kaleciler FC 25'te herhangi bir yöne manuel olarak sadece bir veya iki adım hareket ettirilebiliyorlar. Kısa bir gecikmeden sonra kaleciler asıl pozisyonuna geri dönerler. Bu değişiklik kalecilerin özellikle karşı karşıya 1'e 1 düellolarda çok sık kullanılmasını önlemek için yapılmış. Ancak bu durum köşe vuruşları ve serbest vuruşlar için geçerli değil. Duran toplar için kalecinin manuel kullanımı eskisi gibi çalışıyor.

Animasyon güncellemeleri

Tüm kaleci kurtarışları (ayakla savunma, uçarak kurtarış ve yumrukla uzaklaştırma gibi) sahada artık daha gerçekçi bir şekilde canlandırılıyor.

02 Savunma

Savunma her zamankinden daha gerçekçi ve daha iyi. EA Sports bunu daha hızlı oyuncu değişiklikleri, geliştirilmiş kaleci hareketleri ve elden geçirilmiş temel mekanikler ile sunuyor. Yeni bir özellik de taktiksel faul.

Taktiksel faul

Profesyonel ya da stratejik faul olarak da biliniyor. Bu, rakibinin tehlikeli olabilecek bir atağını durdurmanı sağlar. Taktiksel bir faul yaptığın her seferinde sarı kart görürsün. Tabii ki çok sık kullanırsan, taktiksel fauller kırmızı kart görmene de neden olabilir.

Taktiksel Faul tuş kombinasyonu: R1+X (PlayStation) / RB+A (Xbox)

Savunmaya yönelik diğer güncellemeler

Reaksiyon süresi değişimi: Bir sonraki oyuncuya geçme hızını kontrol etmek için yeni bir ayar. Bu, tepki süresini ihtiyaca göre ayarlamaya imkan tanıyor.

Kayarak top alma: Geliştirilmiş animasyonlar daha başarılı denemelere vesile oluyor.

03 Pas Oyunu

Pas isabeti

Pas isabeti için revize edilen mekanikler, oynanışa daha fazla özgünlük getirmeyi amaçlıyor. Detay vermek gerekirse baskı altında, farklı açılardan ve farklı durumlarda isabetli pas verme konusunda gerçek hayattaki zorlukların oyuna yansıtılması amaçlanmış. Paslar artık futbolcuların beceri ve özelliklerinden daha fazla etkileniyor. Bu değişiklik gerçekçiliği artırmak ve daha doğru pas kararları verildiğinde oyuncuları ödüllendirmek için yapılmış.

Yeni kayma animasyonları

Yağmur yağıyor ve saha fazla mı ıslak? Futbolcular artık sert bir pasın ardından kayabiliyorlar. Bu animasyonlar sadece rekabetçi olmayan modda, yağmurlu veya karlı hava koşullarına sahip maçlarda aktif. Ayrıca dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da şu ki animasyonlar sadece görsel ve pasın sonucunu etkilemez.

Dar açılar ve sert paslar

Dar açılardan sert paslar atmak için yeni animasyonlar mevcut. Bu, zor pasların daha gerçekçi görünmesini ve hissedilmesini sağlayarak oyuna çeşitlilik ve gerçekçilik katmak için tasarlanmış.

04 Hücum ve Şutlar

İsmail "Isopowerr" Can Yerinde ve Max Verstappen ikilisinin FC keyfi © Red Bull

Hücum oyunu için duyurulan bazı temel değişiklikler şunlar:

Yeni yetenek hareketleri

Alan yaratmak için topu koşturma becerisi

Pas, şut ve top sürme konusunda iyileştirmeler

Tüm bu değişiklikler, bir oyuncu olarak hücum futbolcunu daha başarılı kılmak için sana daha fazla kontrol ve hassasiyet sunmayı hedefliyor.

Şut isabeti

Pas isabetine benzer şekilde, futbolcuların oyun tarzı ve belirli durumlarda uzmanlığı gibi temel becerileri şut isabetine daha fazla etki ediyor. Zor durumlardaki şutlar daha zor hissettiriyor. Bunun nedeni ise örneğin zor açılardan yapılan şutlar için oyuna yeni animasyonlar eklenmiş olması.

Şutlarda yapılan bir diğer değişiklik ise dengesiz bitiriş. Artık dengesizlik animasyonları tetiklenebiliyor. Bu, şut açısını ve gücünü dikkate alıyor ve şut mekaniğine farklı bir derinlik katıyor.

RBLZ_Ebru, FC 25'i test ettikten sonra oynanış hakkında şunları söyledi: "Elbette EA tarafından birçok yeni özellik duyuruldu. Dediğim gibi, henüz çok fazla değişiklik fark etmedim. Ancak bu hiçbir şeyin değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Topluluğun adapte olması gereken yeni bir meta olduğu ortada. Hangi yöne gideceği henüz belli değil. Özellikle de oyunda birçok güncelleme ile sezon boyunca çok şey değişeceği için."

FC 25 ile yeni sezon 27 Eylül'de başladı. Sezona başlamadan önce oynanışa dair derinlemesine anlatımı aşağıda izleyebilirsin: