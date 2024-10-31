EA FC 25'teki En İyi Taktikler (Taktik Kodları)

Bu, şu anda EA FC 25'te kullanabileceğin defansif açıdan en sağlam diziliş ve taktik. Beş savunma oyuncusu ile rakiplerinin gol atması çok zor olacaktır.

in Team Gullit'ten takım arkadaşı Manuel, bu defansif oyun için özel rolleri ve taktikleri aşağıdaki videoda anlatıyor. Sen de aynı taktiği şu kod ile kullanabilirsin: L8$B6A&RVNb