EA FC 25'teki En İyi Taktikler (Taktik Kodları)

Bir Oyun Daha
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da EA Sports FC 25'teki en iyi taktikleri ve en iyi dizilişleri aradığını tahmin etmek zor değil. Seni çok fazla bekletmeyelim profesyonel oyuncuların seçimlerine geçelim.
01
Isopowerr'ın Tavsiyesi: 4-4-1-1
Beş savunma oyunculu taktiklere gelen "nerf" sonrası şu an oyunun en iyi taktiği 4-4-1-1. Önde baskı yapmayı ve hızlı oynamayı sevenler için oldukça etkili. Hem kontra hem set oyunları için de güzel bir taktik. Tek riski defansif yaklaşımın “agresif” olması ama daha güvenli oynamak isteyenler “dengeli” olarak ayarlayabilirler. Taktiği şu kod ile takımında uygulayabilirsin: SArmEm?ec%q
4-4-1-1 için taktikler ve roller
- Taktiksel Ön Ayar: Özel
- Diziliş: 4-4-1-1- ORTA SAHA
- Oyun Kurma Tarzı: Dengeli
- Defansif Yaklaşımı: Agresif
- Kaleci: Kaleci, Savun
- Sol Bek: Ofansif Kanat Beki, Dengeli
- Stoper: Defans Oyuncusu, Savun
- Sağ Bek: Bek, Savun
- Merkez Orta Saha: İki Yönlü, Dengeli
- Merkez Orta Saha: Tutucu, Savun
- Sol Orta Saha: İç Forvet, Hücum Yap
- Sağ Orta Saha: İç Forvet, Hücum Yap
- Merkez Ofansif Orta Saha: Oyun Kurucu, Dengeli
- Santrafor: Öncü Forvet, Hücum Yap
02
EA FC 25'teki En İyi Diziliş: 4-3-2-1'i 4-5-1 ile Simüle Etmek
4-3-2-1, önceki EA FC ve FIFA oyunlarının en iyi dizilişiydi. En başarılı olanlar muhtemelen beş defans oyuncusu olanlardı ancak bunlara genellikle rekabetçi modlarda ve turnuvalarda izin verilmez. Sonuç olarak 4-3-2-1 dizilişi uzun zamandır neredeyse tüm profesyonel oyuncular tarafından kullanılan en iyi tercih olmuştur. Eğer bu dizilişin son birkaç oyundaki hissiyatını yeniden yaşamak istiyorsan, 4-5-1'e geri dönmeni tavsiye ederiz. Birkaç ince ayar ile bu diziliş 4-3-2-1'e benzetilebilir. Taktiği oyuna aktarmak için şu kodu kullanabilirsin: E#d4vJsK%io
4-3-2-1 için taktikler ve roller
- Taktiksel Ön Ayar: Özel
- Diziliş: 4-5-1 DÜZ
- Oyun Kurma Tarzı: Kontra
- Defansif Yaklaşımı: Önde
- Kaleci: Libero Kaleci, Dengeli
- Sol Bek: Bek, Savun
- Stoper: Defans Oyuncusu, Savun
- Sağ Bek: Kanat Beki, Dengeli
- Merkez Orta Saha (Sol): Oyun Kurucu, Hücum Yap
- Merkez Orta Saha (Orta): Tutucu, Savun
- Merkez Orta Saha (Sağ): İki Yönlü, Dengeli
- Sol Orta Saha: İç Forvet, Hücum Yap
- Sağ Orta Saha: İç Forvet, Dengeli
- Santrafor: Öncü Forvet, Hücum Yap
03
Aşılamaz Savunma: EA FC 25'te 5-4-1 Dizilişi
Bu, şu anda EA FC 25'te kullanabileceğin defansif açıdan en sağlam diziliş ve taktik. Beş savunma oyuncusu ile rakiplerinin gol atması çok zor olacaktır. Levi de Weerd'in Team Gullit'ten takım arkadaşı Manuel, bu defansif oyun için özel rolleri ve taktikleri aşağıdaki videoda anlatıyor. Sen de aynı taktiği şu kod ile kullanabilirsin: L8$B6A&RVNb
5-4-1 için taktikler ve roller
- Taktiksel Ön Ayar: Özel
- Diziliş: 5-4-1 DÜZ
- Oyun Kurma Tarzı: Dengeli
- Defansif Yaklaşım: Dengeli
- Kaleci: Kaleci, Savun
- Sol Bek: Ofansif Kanat Beki, Dengeli
- Stoper: Defans Oyuncusu, Savun
- Sağ Bek: Ofansif Kanat Beki, Dengeli
- Merkez Orta Saha: Oyun Kurucu, Gezici
- Merkez Orta Saha: Tutucu, Savun
- Sol Orta Saha: İç Forvet, Hücum Yap
- Sağ Orta Saha: İç Forvet, Hücum Yap
- Forvet: Öncü Forvet, Tamamla
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