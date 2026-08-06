EA Sports FC 26 sezonu hâlâ devam ediyor, ancak onun halefi olan EA Sports FC 27 şimdiden start çizgisinde. Çıkış öncesinde, FC 27 ile ilgili tüm önemli bilgileri içeren bir özet sunuyoruz. Oyun ne zaman çıkacak? Hangi platformlarda oynayabileceksin? Hangi yeni özellikler içerecek? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam et...

Eski Leipzig oyuncusu Josko Gvardiol & EA FC 27'de Jamal Musiala © EA Sports

01 EA Sports FC 27 ne zaman çıkacak?

EA Sports FC 27'nin 25 Eylül 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ultimate veya Ultimate Plus Edition sürümlerini ön sipariş verenler ya da EA Play aboneliği olanlar, 18 Eylül 2026'dan itibaren oyunun tam sürümüne yedi gün erken erişim sağlayacak. Standart bir EA Play aboneliğiyle erken erişim 10 saat ile sınırlıdır. Geleneksel bir demo sürümünün çıkması pek olası görünmüyor. Bunun yerine, EA Sports FC 27 Lite, oyunun çıkış gününde ücretsiz ve sınırlı bir önizleme sürümü olarak yayınlanacaktır. Aşağıda EA Sports FC 27’nin farklı sürümleri hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.

Web ve eşlik eden uygulamalar da 2026'da yeniden kullanıma sunulacak ve oyunun piyasaya sürülmesinden önce bile Ultimate Team'ini oluşturmana olanak tanıyacak. Uygulamaların kesin çıkış tarihini yakında buradan öğrenebileceksin.

02 EA Sports FC 27 hangi platformlarda oynanabilir?

EA Sports FC 27, aşağıdaki platformlarda piyasaya sürülecek:

PlayStation 5 ve PlayStation 4

Xbox Series X/S ve Xbox One

Nintendo Switch 2 ve Nintendo Switch

PC

Önemli not: Yayıncı EA Sports'a göre, yeni açık dünya oyun modu The Grounds (daha fazla bilgi aşağıda yer almaktadır) yalnızca PS5, Xbox Series X/S, PC ve Nintendo Switch 2'de mevcut olacak; eski konsollarda ise oynanamayacak.

03 Kaç farklı sürüm var ve fiyatları ne kadar?

EA Sports FC 27, ilk kez üç farklı sürümde piyasaya sürülüyor; ayrıca ücretsiz bir Lite sürümü de mevcut.

Ultimate Plus Sürümü

Fiyat: Yaklaşık 7.999 TL (PlayStation / Xbox) - 149.99 USD (Steam)

Ön sipariş tarihi: 31 Ağustos 2026'ya kadar

Erken erişim: 18 Eylül 2026'dan itibaren yedi güne kadar

FC Puanları: 10.000 – beş aylık dağıtımlara bölünmüş

Ultimate Plus Sürümü, EA Sports'un topluluğa ilk kez sunduğu yepyeni bir sürümdür. Bu sürüm, hiçbir Nintendo platformunda veya Epic Games Store üzerinden satışa sunulmamaktadır. Erken erişim ve FC Puanlarının yanı sıra, Ultimate Plus Sürümü aşağıdaki ekstraları da içerir:

FUT Sezon 1'den 5'e kadar Premium Pass'lar

85+ GES Uluslararası ICON Pro Öğesi

Beş oyuncudan oluşan Hall of FUT Pro seçkisi

FUT'ta ek Pro Evolution yuvası

5 yıldızlı antrenör, scout ve üç ICON/Hero içeren kariyer bonusları

The Grounds eşofmanı ve Kylian Mbappé Seviye 3 AMP

Ultimate Sürümü

Fiyat: Yaklaşık 5.499 TL (PlayStation / Xbox) - 99.99 USD (Steam)

Ön sipariş tarihi: 24 Ağustos 2026'ya kadar

Erken erişim: 18 Eylül 2026 tarihinden itibaren en fazla 7 gün

FC Puanı: 6.000 – üç aylık dağıtımlara bölünmüş

Ultimate Edition, önceki yıllarda da satışa sunulmuştu ve bu nedenle topluluk tarafından iyi bilinmektedir. Ayrıca aşağıdaki ekstraları da içerir:

FUT Sezon Bir için Premium Pass

85+ GES Uluslararası ICON Pro Öğesi (yalnızca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılan ön siparişlerde mevcuttur)

FUT'ta ek Pro Evolution yuvası

5 yıldızlı antrenör, scout ve üç ICON/Hero içeren kariyer bonusları

The Grounds eşofmanı ve Kylian Mbappé Seviye 3 AMP

Standart Sürüm

Fiyat: Yaklaşık 3.999 TL (PlayStation / Xbox) - 69.99 USD (Steam)

25 Eylül 2026'dan itibaren oyuna tam erişim

24 Eylül'e kadar ön sipariş bonusları: Kariyer Mücadeleleri, üç ICON/Kahraman + The Grounds eşofman

EA Sports FC 27 Lite

Ücretsiz

Kick-Off modu gibi seçili modlarla sınırlı ön izleme

25 Eylül 2026'dan itibaren mevcut

İstediğiniz zaman tam sürüme yükseltebilirsiniz

04 Kaç lig, lisans ve stadyum var?

Lisans hakları her yıl değişebilir. EA Sports FC 27 için durum şu şekildedir:

21.000'den fazla lisanslı oyuncu

35'ten fazla lig ve 800'den fazla kulüp ve milli takım – Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Bundesliga, Premier Lig, LaLiga ve Google Pixel Kadınlar Bundesliga ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gibi çok sayıda kadınlar ligi dahil

140'tan fazla gerçek stadyum – Real Madrid'in Santiago Bernabéu'su, Anfield (Liverpool FC), Allianz Arena (Bayern Münih), Parc des Princes (PSG) ve RB Leipzig'in Red Bull Arena'sı dahil.

05 Kapakta kim var?

EA Sports FC 27'nin kapağı çoktan açıklandı. Real Madrid'in forveti Kylian Mbappé, Standard ve Ultimate Sürümlerinin kapağını süslüyor. Takım arkadaşı Jude Bellingham ise yeni Ultimate Plus Sürümü'nün kapağında yer alacak.

06 Yorumcular kimler?

EA Sports FC 27'de Türkçe yorumcu kadrosunda büyük bir değişiklik beklenmiyor. Önceki oyunda olduğu gibi Özkan Öztürk ve Ertem Şener'in maç spikeri, Melike Çelik'in ise stüdyo muhabiri olarak görev alması bekleniyor. Geliştirilen yeni replikler ve artırılan senkronizasyon çalışmalarıyla birlikte Türkçe seslendirme desteğinin EA Sports FC 27'de de daha akıcı ve gerçekçi bir deneyim sunması için hazırlıklar devam ediyor.

07 Yeni "The Grounds" modu ne hakkında?

EA Sports, "The Grounds" ile oyunun en büyük yeni özelliği olacak yeni bir modu duyurdu. Yayıncı, bu modu sokak futbolunun stadyumla buluştuğu sosyal bir futbol oyun alanı olarak tanımlıyor. Oyuncular, kendi avatarlarını kullanarak futbol tarihinden esinlenerek tasarlanmış üç bölgede dolaşabilecek: Parkside Bölgesi, Montclair Bölgesi ve Zeiza Bölgesi.

Deneyim, rahat bir şekilde top oynamaktan 1'e 1 maçlara ve kulüplerde arkadaşlarla takım kurmaya kadar uzanacak. EA Sports, bu modda Kylian Mbappé, Chloe Kelly ve Paulo Dybala’yı, sizi bölgelerde yönlendirecek mentorlar olarak belirledi. Ancak sanal dünyada yer alacak olanlar sadece gerçek hayattaki futbol yıldızları değil.

Sokak ve stadyum bir arada: “The Grounds”, EA FC 27’deki yeni oyun modu © EA Sports

The Journey 2.0 mu? Alex Hunter geri dönüyor

"The Grounds" tanıtım fragmanının sonunda, Alex Hunter bir başka mentor olarak karşımıza çıkıyor. Hunter, FIFA 17'den FIFA 19'a kadar süren kariyer hikayesi modu "The Journey"in ana karakteriydi. Bu mod daha sonra sonlandırılmıştı. Yedi yıl aradan sonra geri dönüşü, fragmandaki en şaşırtıcı duyurulardan biri. EA Sports, Hunter’ın yeni modda tam olarak hangi rolü üstleneceği ve tam bir hikaye modunun geri dönüp dönmeyeceği konusunda şu ana kadar net bir açıklama yapmadı.

08 Kariyer Modu’ndaki yenilikler neler?

EA Sports FC 27'de Kariyer Modu, daha gerçekçi oyuncu derecelendirmeleriyle tamamen yenilenmiş bir transfer piyasasına sahip olacak. Yeni özellikler arasında performans maddeleri ve geri alım maddeleri gibi pazarlık taktikleri yer alacak. Dinamik GES derecelendirmeleri, her kulüpteki oyuncuların formunu, moralini ve kondisyonunu yansıtmayı amaçlıyor.

09 Ultimate Team'de neler yeni?

Ultimate Team, EA Sports FC 27'de "FUT Galerisi" adlı yeni bir özelliğe kavuşacak. Bu özellikte, en sevdiğiniz oyuncu öğelerini derleyerek Galeri seviyenizi yükseltebilir ve ödüller kazanabilirsin. EA Sports ayrıca yenilenmiş bir kart dünyası duyurdu; ayrıntılar Ağustos ayında yayınlanacak "Deep Dives" bölümlerinde paylaşılacak.

Galeri, FC 27 Ultimate Team’deki yeni bir özelliktir © EA Sports

10 Fragmanlara bir göz atın

Oyunun çıkışına yaklaşırken EA Sports, geleneksel olarak yeni oyun için çok sayıda fragman yayınlıyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar şunlar:

Resmi tanıtım fragmanı

EA SPORTS FC 27'nin resmi tanıtım fragmanı, Clubs'a entegre edilen yeni, sosyal ve topluluk odaklı bir sokak modu olan "The Grounds"u tanıtıyor. Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'ın yer aldığı videoda, yenilenen kariyer transfer piyasaları ve Ultimate Team özellikleri öne çıkıyor. Aşağıdaki videoyu izleyin:

Oynanışa derinlemesine bakış fragmanı

Oynanışa derinlemesine bakış fragmanı, AI otomasyonunun azaltılmasıyla geliştirilmiş oyuncu kontrolünü, manuel savunmayı ve daha akıllı hücum hareketlerini öne çıkarıyor. Önemli güncellemeler arasında geliştirilmiş top sürme mekanikleri ve yenilenmiş iki aşamalı köşe vuruşu sistemi de yer alıyor. Aşağıdaki videoyu izleyin:

Kariyer Modu ayrıntılı tanıtımı

Bu resmi Kariyer Modu ayrıntılı tanıtım videosu, gerçekçi değerlemeler ve rakip kulüplerin aktif teklifleri içeren yeniden tasarlanmış transfer piyasası da dahil olmak üzere, Menajer Kariyer Modu'ndaki önemli güncellemeleri öne çıkarıyor. Aşağıdaki videoyu izleyin:

Ege Arseven'in seslendirdiği Ultimate Team fragmanı ve tepkisi:

11 Hala neyi öğrenmeyi bekliyoruz?

EA Sports FC 27 ile ilgili birçok ayrıntı henüz onaylanmadı veya şu aşamada hala eksik: lisansların tam listesi, daha spesifik FUT özellikleri ve The Grounds'un tam kapsamı. EA Sports, önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı saha notlarında bunları açıklayacak.

25 Eylül 2026'da EA Sports FC 27'nin resmi olarak piyasaya sürülmesine kadar, oyunla ilgili en son haberleri buradan sizlere aktaracağız. Bu yüzden düzenli olarak sayfayı ziyaret et ve EA Sports FC 27 haberlerini kaçırma!

Yazar hakkında Christian Knoth kimdir? Chris, eski bir profesyonel eFootball oyuncusudur. Uluslararası düzeyde Almanya’yı temsil etmiş, Avrupa Şampiyonası’nı kazanmış ve ulusal ve uluslararası turnuvalarda dünyanın en iyi oyuncularıyla yarışmıştır. Chris, uzun yıllardır koçluk yapmaktadır ve FC 26'nın resmi Alman şampiyonası olan Virtual Bundesliga'da e-spor oyuncularını da eğitmiştir. Redbull.com'da Chris, daha iyi bir oyuncu olma yolculuğunuzda size rehberlik ediyor ve düzenli olarak FC 26 ipuçları paylaşıyor.