EA FC 27’deki En İyi Oyuncular

EA FC 27’de Süper Lig’in En Yüksek Reytingli Oyuncuları
Oyuncu
Takım
Reyting
Pozisyon
Mohamed Salah
Trabzonspor
87
SĞO
Victor Osimhen
Galatasaray
85
SNT
N'Golo Kanté
Fenerbahçe
83
MDO
Mason Greenwood
Fenerbahçe
83
SĞO
Ederson
Fenerbahçe
82
KL
Orkun Kökçü
Beşiktaş
82
MO
Fabinho
Trabzonspor
82
MDO
Romelu Lukaku
Fenerbahçe
82
SNT
Marco Asensio
Fenerbahçe
82
MOO
Leandro Trossard
Beşiktaş
82
SLK
EA FC 27’nin En İyi Türk Oyuncuları
Oyuncu
Takım
Reyting
Pozisyon
Hakan Çalhanoğlu
Lombardia FC
85
MDO
Kenan Yıldız
Juventus
84
MOO
Arda Güler
Real Madrid
83
SĞO
Orkun Kökçü
Beşiktaş
82
MO
Barış Alper Yılmaz
Galatasaray
80
SLO
Uğurcan Çakır
Galatasaray
80
KL
Ferdi Kadıoğlu
Brighton
80
SLB
Merih Demiral
Al Ahli
80
STP
Zeki Çelik
Juventus
79
SĞB
Berke Özer
LOSC Lille
79
KL
EA FC 27’nin En İyi Forvetleri
Oyuncu
Takım
Reyting
Kylian Mbappé
Real Madrid
91
Erling Haaland
Manchester City
91
Harry Kane
Bayern Münih
90
Ousmane Dembélé
PSG
90
Khadija Shaw
Manchester City
90
Ewa Pajor
Barcelona
89
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
88
Alessia Russo
Arsenal
88
Barbra Banda
Orlando Pride
88
Sophia Wilson
Portland Thorns
88
EA FC 27’nin En İyi Orta Sahaları
Oyuncu
Takım
Reyting
Alexia Putellas
London City
91
Rodri
Barcelona
90
Aitana Bonmatí
Barcelona
90
Pedri
Barcelona
90
Vitinha
PSG
90
Jude Bellingham
Real Madrid
90
Bruno Fernandes
Manchester United
89
Mariona
Arsenal
89
João Neves
PSG
88
Joshua Kimmich
Bayern Münih
88
EA FC 27’nin En İyi Defansları
Oyuncu
Takım
Reyting
Gabriel
Arsenal
89
Willian Pacho
PSG
89
William Saliba
Arsenal
88
Mapi León
London City
88
Virgil van Dijk
Liverpool
88
Marquinhos
PSG
87
Irene Paredes
Barcelona
87
Rúben Dias
Manchester City
87
Jonathan Tah
Bayern Münih
87
Bremer
Juventus
86
EA FC 27’nin En İyi Kalecileri
Oyuncu
Takım
Reyting
Thibaut Courtois
Real Madrid
90
Gianluigi Donnarumma
Manchester City
89
David Raya
Arsenal
88
Jan Oblak
Atlético de Madrid
88
Mike Maignan
Milano FC
87
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
87
Alisson
Liverpool
87
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
87
Hannah Hampton
Chelsea
87
Joan García
Barcelona
86
EA FC 27’nin En İyi 20 Erkek Oyuncusu
Oyuncu
Takım
Reyting
Kylian Mbappé
Real Madrid
91
Erling Haaland
Manchester City
91
Lamine Yamal
Barcelona
90
Harry Kane
Bayern Münih
90
Ousmane Dembélé
PSG
90
Rodri
Barcelona
90
Michael Olise
Bayern Münih
90
Thibaut Courtois
Real Madrid
90
Pedri
Barcelona
90
Vitinha
PSG
90
Jude Bellingham
Real Madrid
90
Khvicha Kvaratskhelia
PSG
89
Nuno Mendes
PSG
89
Vinícius Júnior
Real Madrid
89
Lionel Messi
Inter Miami
89
Bruno Fernandes
Manchester United
89
Gabriel
Arsenal
89
Willian Pacho
PSG
89
Gianluigi Donnarumma
Manchester City
89
William Saliba
Arsenal
88
EA FC 27’nin En İyi 20 Kadın Oyuncusu
Oyuncu
Takım
Reyting
Alexia Putellas
London City
91
Aitana Bonmatí
Barcelona
90
Khadija Shaw
Manchester City
90
Claudia Pina
Barcelona
89
Caroline Graham Hansen
Barcelona
89
Ewa Pajor
Barcelona
89
Temwa Chawinga
Kansas City Current
89
Mariona
Arsenal
89
Klara Bühl
Bayern Münih
88
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
88
Alessia Russo
Arsenal
88
Barbra Banda
Orlando Pride
88
Patri Guijarro
Barcelona
88
Mapi León
London City
88
Yui Hasegawa
Manchester City
88
Sophia Wilson
Portland Thorns
88
Salma Paralluelo
OL Lyonnes
87
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
87
Vivianne Miedema
Manchester City
87
Pernille Harder
Bayern Münih
87