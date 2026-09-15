EA FC 27’deki En İyi Oyuncular

EA FC 27’nin En İyi 20 Kadın Oyuncusu

EA FC 27’nin En İyi 20 Erkek Oyuncusu

EA FC 27’nin En İyi Kalecileri

EA FC 27’nin En İyi Defansları

EA FC 27’nin En İyi Orta Sahaları

EA FC 27’nin En İyi Forvetleri

EA FC 27’nin En İyi Türk Oyuncuları

EA FC 27’de Süper Lig’in En Yüksek Reytingli Oyuncuları

EA FC 27 en iyi oyuncular listesi kadro kurarken hangi isimlerin oyuna doğrudan etki edeceğini gösterir. Genel reyting tek başına her şeyi anlatmaz. Pozisyon rolü, oyun tarzı özellikleri ve takım yapısı da tercihleri değiştirir. Yine de yüksek reytingli oyuncular Ultimate Team kadrolarında ya da hızlı maçlarda güvenli tercihler arasında bulunur. Aşağıdaki listeler güncel reytinglere göre güçlü isimleri farklı kategorilerde bir araya getiriyor.

EA FC 27 en iyi oyuncular listesi kadro kurarken hangi isimlerin oyuna doğrudan etki edeceğini gösterir. Genel reyting tek başına her şeyi anlatmaz. Pozisyon rolü, oyun tarzı özellikleri ve takım yapısı da tercihleri değiştirir. Yine de yüksek reytingli oyuncular Ultimate Team kadrolarında ya da hızlı maçlarda güvenli tercihler arasında bulunur. Aşağıdaki listeler güncel reytinglere göre güçlü isimleri farklı kategorilerde bir araya getiriyor.

EA FC 27 en iyi oyuncular listesi kadro kurarken hangi isimlerin oyuna doğrudan etki edeceğini gösterir. Genel reyting tek başına her şeyi anlatmaz. Pozisyon rolü, oyun tarzı özellikleri ve takım yapısı da tercihleri değiştirir. Yine de yüksek reytingli oyuncular Ultimate Team kadrolarında ya da hızlı maçlarda güvenli tercihler arasında bulunur. Aşağıdaki listeler güncel reytinglere göre güçlü isimleri farklı kategorilerde bir araya getiriyor.

EA FC 26'daki en iyi genç oyuncular (wonderkid)

EA FC en iyi Türk oyuncular arasında orta saha kalitesi özellikle öne çıkıyor. Pas oyunu kurabilen isimlerin yanında savunma hattında güçlü seçenekler de bulunuyor. Aşağıdaki liste Türk oyunculardan oluşan rekabetçi bir kadro kurmak isteyenlere fikir verebilir.

EA FC en iyi Türk oyuncular arasında orta saha kalitesi özellikle öne çıkıyor. Pas oyunu kurabilen isimlerin yanında savunma hattında güçlü seçenekler de bulunuyor. Aşağıdaki liste Türk oyunculardan oluşan rekabetçi bir kadro kurmak isteyenlere fikir verebilir.

EA FC en iyi Türk oyuncular arasında orta saha kalitesi özellikle öne çıkıyor. Pas oyunu kurabilen isimlerin yanında savunma hattında güçlü seçenekler de bulunuyor. Aşağıdaki liste Türk oyunculardan oluşan rekabetçi bir kadro kurmak isteyenlere fikir verebilir.

Santrfor tercihi maçın hücum planını doğrudan etkiler. Bazı oyuncular ceza sahasında bitiriciliğiyle öne çıkar. Bazıları ise hızıyla rakip savunmanın arkasına koşu atar. EA Sports FC en iyi oyuncular arasında yer alan bu hücumcular farklı oyun stillerine uyum sağlar.

Santrfor tercihi maçın hücum planını doğrudan etkiler. Bazı oyuncular ceza sahasında bitiriciliğiyle öne çıkar. Bazıları ise hızıyla rakip savunmanın arkasına koşu atar. EA Sports FC en iyi oyuncular arasında yer alan bu hücumcular farklı oyun stillerine uyum sağlar.

Santrfor tercihi maçın hücum planını doğrudan etkiler. Bazı oyuncular ceza sahasında bitiriciliğiyle öne çıkar. Bazıları ise hızıyla rakip savunmanın arkasına koşu atar. EA Sports FC en iyi oyuncular arasında yer alan bu hücumcular farklı oyun stillerine uyum sağlar.

Bu grupta Mbappé ile Haaland en üst seviyede yer alıyor. Hız odaklı bir hücum için Mbappé öne çıkarken fizik gücü ve bitiricilik isteyenler Haaland ya da Kane’i tercih edebilir.

Bu grupta Mbappé ile Haaland en üst seviyede yer alıyor. Hız odaklı bir hücum için Mbappé öne çıkarken fizik gücü ve bitiricilik isteyenler Haaland ya da Kane’i tercih edebilir.

Bu grupta Mbappé ile Haaland en üst seviyede yer alıyor. Hız odaklı bir hücum için Mbappé öne çıkarken fizik gücü ve bitiricilik isteyenler Haaland ya da Kane’i tercih edebilir.

Savunma hattı yalnızca top kapmaktan ibaret değildir. Geriden doğru pas çıkarabilen stoperler rakip baskıyı aşmak için önem taşır. Hızlı bekler de çizgiyi kullanarak hücuma genişlik kazandırabilir.

Savunma hattı yalnızca top kapmaktan ibaret değildir. Geriden doğru pas çıkarabilen stoperler rakip baskıyı aşmak için önem taşır. Hızlı bekler de çizgiyi kullanarak hücuma genişlik kazandırabilir.

Savunma hattı yalnızca top kapmaktan ibaret değildir. Geriden doğru pas çıkarabilen stoperler rakip baskıyı aşmak için önem taşır. Hızlı bekler de çizgiyi kullanarak hücuma genişlik kazandırabilir.

Atlético de Madrid