EA Sports FC 27
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EA FC 27’deki En İyi Oyuncular

EA FC 27'nin en iyi erkek ve kadın oyuncularını, Süper Lig'in en iyi ve yüksek reytingli 10 oyuncusunu ve ayrıca her pozisyon için en iyi oyuncuyu bu sayfada bulacaksın.
Yazar: Red Bull
5 dakikalık okumaPublished on

İçerik Rehberi

  1. 1
    EA FC 27’de Süper Lig’in En Yüksek Reytingli Oyuncuları
  2. 2
    EA FC 27’nin En İyi Türk Oyuncuları
  3. 3
    EA FC 27’nin En İyi Forvetleri
  4. 4
    EA FC 27’nin En İyi Orta Sahaları
  5. 5
    EA FC 27’nin En İyi Defansları
  6. 6
    EA FC 27’nin En İyi Kalecileri
  7. 7
    EA FC 27’nin En İyi 20 Erkek Oyuncusu
  8. 8
    EA FC 27’nin En İyi 20 Kadın Oyuncusu
EA FC 27 en iyi oyuncular listesi kadro kurarken hangi isimlerin oyuna doğrudan etki edeceğini gösterir. Genel reyting tek başına her şeyi anlatmaz. Pozisyon rolü, oyun tarzı özellikleri ve takım yapısı da tercihleri değiştirir. Yine de yüksek reytingli oyuncular Ultimate Team kadrolarında ya da hızlı maçlarda güvenli tercihler arasında bulunur. Aşağıdaki listeler güncel reytinglere göre güçlü isimleri farklı kategorilerde bir araya getiriyor.
01

EA FC 27’de Süper Lig’in En Yüksek Reytingli Oyuncuları

Süper Lig kadrolarında öne çıkan futbolcular hücum kalitesiyle dikkat çekiyor. Ligin yüksek reytingli oyuncuları güçlü bir ilk on bir kurmak isteyenler için önemli seçenekler sunuyor. Özellikle tecrübeli yıldızlar skor üretiminde belirleyici olabilir.

Oyuncu

Takım

Reyting

Pozisyon

Mohamed Salah

Trabzonspor

87

SĞO

Victor Osimhen

Galatasaray

85

SNT

N'Golo Kanté

Fenerbahçe

83

MDO

Mason Greenwood

Fenerbahçe

83

SĞO

Ederson

Fenerbahçe

82

KL

Orkun Kökçü

Beşiktaş

82

MO

Fabinho

Trabzonspor

82

MDO

Romelu Lukaku

Fenerbahçe

82

SNT

Marco Asensio

Fenerbahçe

82

MOO

Leandro Trossard

Beşiktaş

82

SLK

Tablodaki oyuncuların büyük bölümü hücumda fark yaratan niteliklere sahip. Süper Lig takımlarıyla oynarken yüksek tempolu bir oyun planı kurmak isteyenler için değerli bir başlangıç noktası oluştururlar.
02

EA FC 27’nin En İyi Türk Oyuncuları

EA FC en iyi Türk oyuncular arasında orta saha kalitesi özellikle öne çıkıyor. Pas oyunu kurabilen isimlerin yanında savunma hattında güçlü seçenekler de bulunuyor. Aşağıdaki liste Türk oyunculardan oluşan rekabetçi bir kadro kurmak isteyenlere fikir verebilir.

Oyuncu

Takım

Reyting

Pozisyon

Hakan Çalhanoğlu

Lombardia FC

85

MDO

Kenan Yıldız

Juventus

84

MOO

Arda Güler

Real Madrid

83

SĞO

Orkun Kökçü

Beşiktaş

82

MO

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray

80

SLO

Uğurcan Çakır

Galatasaray

80

KL

Ferdi Kadıoğlu

Brighton

80

SLB

Merih Demiral

Al Ahli

80

STP

Zeki Çelik

Juventus

79

SĞB

Berke Özer

LOSC Lille

79

KL

Türk oyuncular arasında teknik orta saha sayısının artması oyun içinde farklı çözümler üretmeyi kolaylaştırır. Savunma ile hücum arasındaki dengeyi koruyan bir kadro için bu isimler birbirini tamamlayabilir.
03

EA FC 27’nin En İyi Forvetleri

Santrfor tercihi maçın hücum planını doğrudan etkiler. Bazı oyuncular ceza sahasında bitiriciliğiyle öne çıkar. Bazıları ise hızıyla rakip savunmanın arkasına koşu atar. EA Sports FC en iyi oyuncular arasında yer alan bu hücumcular farklı oyun stillerine uyum sağlar.

Oyuncu

Takım

Reyting

Kylian Mbappé

Real Madrid

91

Erling Haaland

Manchester City

91

Harry Kane

Bayern Münih

90

Ousmane Dembélé

PSG

90

Khadija Shaw

Manchester City

90

Ewa Pajor

Barcelona

89

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

88

Alessia Russo

Arsenal

88

Barbra Banda

Orlando Pride

88

Sophia Wilson

Portland Thorns

88

Bu grupta Mbappé ile Haaland en üst seviyede yer alıyor. Hız odaklı bir hücum için Mbappé öne çıkarken fizik gücü ve bitiricilik isteyenler Haaland ya da Kane’i tercih edebilir.
04

EA FC 27’nin En İyi Orta Sahaları

Orta saha maçın kontrol merkezidir. Pas kalitesi yüksek oyuncular dar alanlarda çözüm üretir. Fiziksel yönü kuvvetli isimler ise top kayıplarından sonra oyunu yeniden kazanmayı kolaylaştırır.

Oyuncu

Takım

Reyting

Alexia Putellas

London City

91

Rodri

Barcelona

90

Aitana Bonmatí

Barcelona

90

Pedri

Barcelona

90

Vitinha

PSG

90

Jude Bellingham

Real Madrid

90

Bruno Fernandes

Manchester United

89

Mariona

Arsenal

89

João Neves

PSG

88

Joshua Kimmich

Bayern Münih

88

Bu isimler topa sahip olmayı seven takımlarda oyunun yönünü belirleyebilir. Yaratıcılık isteyen kadrolarda Putellas Bellingham ve Pedri dikkat çeker. Savunma dengesi arayanlarda Rodri ile Kimmich daha uygun tercihler olabilir.
05

EA FC 27’nin En İyi Defansları

Savunma hattı yalnızca top kapmaktan ibaret değildir. Geriden doğru pas çıkarabilen stoperler rakip baskıyı aşmak için önem taşır. Hızlı bekler de çizgiyi kullanarak hücuma genişlik kazandırabilir.

Oyuncu

Takım

Reyting

Gabriel

Arsenal

89

Willian Pacho

PSG

89

William Saliba

Arsenal

88

Mapi León

London City

88

Virgil van Dijk

Liverpool

88

Marquinhos

PSG

87

Irene Paredes

Barcelona

87

Rúben Dias

Manchester City

87

Jonathan Tah

Bayern Münih

87

Bremer

Juventus

86

Stoper ikilisini seçerken yalnızca reytinge bakmak yeterli olmaz. Hız fizik gücü ve pas yeteneği dengesi rakibin oyun stiline göre belirlenmelidir. Saliba ile Gabriel gibi uyumlu eşleşmeler savunmayı daha sağlam hale getirebilir.
06

EA FC 27’nin En İyi Kalecileri

Kaleciler kritik anlarda bir maçın kaderini değiştirebilir. Refleks seviyesi yüksek oyuncular yakın mesafeden gelen şutlara daha iyi karşılık verir. Boy avantajı bulunan kaleciler hava toplarında önemli bir güven sağlar.

Oyuncu

Takım

Reyting

Thibaut Courtois

Real Madrid

90

Gianluigi Donnarumma

Manchester City

89

David Raya

Arsenal

88

Jan Oblak

Atlético de Madrid

88

Mike Maignan

Milano FC

87

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

87

Alisson

Liverpool

87

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

87

Hannah Hampton

Chelsea

87

Joan García

Barcelona

86

Courtois ile Donnarumma üst düzey kaleci arayanların ilk seçenekleri arasında bulunur. Ayağı iyi kalecilerle geriden oyun kurmak isteyenler için David Raya ve Alisson öne çıkabilir.
07

EA FC 27’nin En İyi 20 Erkek Oyuncusu

EA FC en iyi erkek oyuncular listesinde hücum yıldızları kadar savunma ve orta saha liderleri de bulunuyor. Reytingler kadro gücünü gösterse de futbolcunun pozisyonu takım içindeki rolünü belirler. Bu nedenle aynı reytingdeki iki oyuncu farklı sistemlerde bambaşka etki yaratabilir.

Oyuncu

Takım

Reyting

Kylian Mbappé

Real Madrid

91

Erling Haaland

Manchester City

91

Lamine Yamal

Barcelona

90

Harry Kane

Bayern Münih

90

Ousmane Dembélé

PSG

90

Rodri

Barcelona

90

Michael Olise

Bayern Münih

90

Thibaut Courtois

Real Madrid

90

Pedri

Barcelona

90

Vitinha

PSG

90

Jude Bellingham

Real Madrid

90

Khvicha Kvaratskhelia

PSG

89

Nuno Mendes

PSG

89

Vinícius Júnior

Real Madrid

89

Lionel Messi

Inter Miami

89

Bruno Fernandes

Manchester United

89

Gabriel

Arsenal

89

Willian Pacho

PSG

89

Gianluigi Donnarumma

Manchester City

89

William Saliba

Arsenal

88

Bu sıralama yüksek seviyeli bir kadro oluşturmak için geniş bir seçenek havuzu sunar. Mbappé ile Haaland gol yükünü taşırken Rodri ve Bellingham oyun kontrolünü güçlendirebilir.
08

EA FC 27’nin En İyi 20 Kadın Oyuncusu

EA FC en iyi kadın oyuncular teknik kalite ile oyun zekâsının öne çıktığı bir havuz sunuyor. Orta sahadaki yaratıcı isimler hücum akışını hızlandırabilir. Ceza sahası çevresinde etkili forvetler ise az sayıda pozisyondan gol çıkarabilir.

Oyuncu

Takım

Reyting

Alexia Putellas

London City

91

Aitana Bonmatí

Barcelona

90

Khadija Shaw

Manchester City

90

Claudia Pina

Barcelona

89

Caroline Graham Hansen

Barcelona

89

Ewa Pajor

Barcelona

89

Temwa Chawinga

Kansas City Current

89

Mariona

Arsenal

89

Klara Bühl

Bayern Münih

88

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

88

Alessia Russo

Arsenal

88

Barbra Banda

Orlando Pride

88

Patri Guijarro

Barcelona

88

Mapi León

London City

88

Yui Hasegawa

Manchester City

88

Sophia Wilson

Portland Thorns

88

Salma Paralluelo

OL Lyonnes

87

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

87

Vivianne Miedema

Manchester City

87

Pernille Harder

Bayern Münih

87

Kadın futbolundaki en yüksek reytingli oyuncular pas oyunundan hızlı geçişlere kadar birçok taktik için güçlü alternatifler sunuyor. Putellas ve Bonmatí yaratıcı merkez arayanlar için öne çıkarken Pajor ile Shaw golcü ihtiyacına cevap verebilir.