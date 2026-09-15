EA FC 27’deki En İyi Genç Oyuncular (Wonderkid)

Kariyer Modu kadrosunu uzun vadeli kurmak isteyenler için EA FC 27 wonderkid tercihleri büyük önem taşır. Yüksek gelişim tavanına sahip genç futbolcular ilk sezonlardan itibaren fark yaratabilir. Doğru rol ve düzenli süre bulduklarında birkaç yıl içinde takımın en değerli ismine dönüşmeleri mümkündür. Bu listede yer alan EA FC 27 genç yetenekler farklı mevkilerde oyunun temposunu değiştirebilecek isimlerden oluşuyor.
01
Lamine Yamal
- Takım: Barcelona
- Mevcut Reyting: 90
- Potansiyel Reyting: 95
- Pozisyon: SĞO
Lamine Yamal yalnızca yüksek potansiyeliyle değil ilk andan itibaren sunduğu oyun etkisiyle de öne çıkıyor. Sol ayağıyla içe kat edip pozisyon hazırlayabiliyor. Dar alandaki kontrolü savunmacıları kolayca eksiltmesini sağlıyor. Bitiriciliği geliştiğinde uzun yıllar hücumun temel parçası olabilir. Kariyer Modunda kısa vadeli katkı arayanlar için de güçlü bir seçenek.
02
João Neves
- Takım: Paris Saint-Germain
- Mevcut Reyting: 88
- Potansiyel Reyting: 92
- Pozisyon: MO
João Neves orta sahada hareketli ve güvenilir bir oyun kurucu arayanlar için dikkat çekiyor. Pas kalitesi yüksek. Pres gücü de onu yalnızca hücumda değil savunma geçişlerinde de değerli kılıyor. Topu hızla dolaştıran takımlarda daha da etkili hale geliyor. Dengeli profili sayesinde kadro planlamasında önemli bir yer edinir.
03
Pau Cubarsí
- Takım: Barcelona
- Mevcut Reyting: 86
- Potansiyel Reyting: 91
- Pozisyon: STP
Pau Cubarsí geriden oyun kurabilen genç stoperler arasında öne çıkıyor. Sakinliği baskı altında doğru pası bulmasına yardım ediyor. Pozisyon bilgisi savunma çizgisinin daha kontrollü kalmasını sağlıyor. Fizik gücü zamanla geliştiğinde elit seviyede bir savunmacıya dönüşebilir. Bu nedenle EA FC 27 en iyi genç oyuncular listesinde stoper arayanların ilk bakacağı isimlerden biri.
04
Désiré Doué
- Takım: Paris Saint-Germain
- Mevcut Reyting: 86
- Potansiyel Reyting: 91
- Pozisyon: MOO
Désiré Doué topu ayağına aldığında oyunun ritmini değiştirebilen bir hücum oyuncusu. Dripling kabiliyeti yüksek. Ceza sahasına koşu atması da hücum seçeneklerini artırıyor. On numara rolünde ya da kanatta kullanılabilir. Esnek yapısı farklı taktiklerde süre bulmasını kolaylaştırır.
05
Kenan Yıldız
- Takım: Juventus
- Mevcut Reyting: 84
- Potansiyel Reyting: 89
- Pozisyon: SLK
Kenan Yıldız güçlü fiziğini teknik kapasitesiyle birleştirebilen genç hücumculardan biri. Sol taraftan içeri kat edip şut tehdidi yaratabiliyor. Pas bağlantılarına katılması hücumun tek bir noktaya sıkışmasını önlüyor. Gelişimi doğru yönetilirse takımın skor yükünü paylaşabilir. Özellikle Türkiye’den oyuncu tercih etmek isteyenler için keyifli bir kariyer seçeneği.
06
Arda Güler
- Takım: Real Madrid
- Mevcut Reyting: 83
- Potansiyel Reyting: 90
- Pozisyon: MOO
Arda Güler yaratıcı pasları ve uzaktan şutlarıyla fark yaratıyor. Hücumdaki boşlukları erken görmesi rakip savunmayı açmak için büyük avantaj. Sol ayağı duran toplarda da etkili olabilir. Ona düzenli süre vermek gelişimini hızlandırır. Teknik ağırlıklı oyun planlarında maçın yönünü değiştirebilecek bir maestroya dönüşebilir.
07
Warren Zaïre-Emery
- Takım: Paris Saint-Germain
- Mevcut Reyting: 83
- Potansiyel Reyting: 90
- Pozisyon: MO
Warren Zaïre-Emery iki yönlü orta saha rolü için çok uygun bir profil sunuyor. Fiziksel dayanıklılığı maç boyunca oyunun içinde kalmasına yardım ediyor. Rakip ceza sahasına geç koşular yapabiliyor. Savunmada da alan kapatma becerisiyle güven veriyor. Orta sahada uzun süre çözüm aramak istemeyenler için mantıklı bir yatırım.
08
Dean Huijsen
- Takım: Real Madrid
- Mevcut Reyting: 81
- Potansiyel Reyting: 89
- Pozisyon: STP
Dean Huijsen boy avantajını pas yeteneğiyle destekleyen modern bir stoper. Hava toplarında etkili olması duran toplarda da katkı vermesini sağlıyor. Savunmadan çıkarken panik yapmıyor. Daha güçlü bir savunma partneriyle eşleştirildiğinde gelişimi hızlanabilir. Uzun vadeli kadrolarda önemli bir güvence olabilir.
09
Estêvão
- Takım: Chelsea
- Mevcut Reyting: 80
- Potansiyel Reyting: 90
- Pozisyon: SĞO
Estêvão hızını top kontrolüyle birleştiren hücumcular arasında yer alıyor. Bire birde etkili olması kapalı savunmalara karşı değerini artırıyor. Kanattan çizgiye inebiliyor. İçeri kat edip şut da deneyebiliyor. Doğru antrenman planıyla oyunun en heyecan verici genç yıldızlarından birine dönüşebilir.
10
Ibrahim Maza
- Takım: Bayer Leverkusen
- Mevcut Reyting: 80
- Potansiyel Reyting: 87
- Pozisyon: MOO
Ibrahim Maza daha uygun maliyetle yüksek gelişim hedefleyen kariyerler için dikkat çekici bir tercih. Topla yön değiştirme becerisi hücumda çeşitlilik yaratıyor. Dar alanda pas bağlantılarını sürdürebiliyor. İlk sezonlarda rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilebilir. Düzenli forma şansı bulduğunda reytingini hızlı biçimde yükseltebilir.