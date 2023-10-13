EA Sports WRC Hakkında Bilmen Gerekenler

Oyunda an itibariyle 2023 Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadele eden otomobillerin tamamı mevcut ancak oyunun garajında çok daha fazlası var.

18 farklı sınıftan 78 farklı otomobil

ile adeta şampiyona tarihinde bir zaman yolculuğuna çıkmak mümkün. Alpine Renault A110 1600 S, Audi Sport quattro S1 (E2) BMW M3 Evo Rally, Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta HF Integrale, Mini Cooper S, Peugeot 206 Rally, Subaru Impreza ve dahası oyuncuları bekliyor.