Bir Oyun Daha
© Codemasters/Electronic Arts
OYUN
EA Sports WRC Hakkında Bilmen Gerekenler
Dünya Ralli Şampiyonası’nın resmi oyunu EA Sports WRC’yi erkenden oynadık ve oyuna dair bilmen gerekenleri bu yazıda sıraladık.
Yarış oyunları türünün önde gelen stüdyolarından Codemasters, önceki yıllarda Colin McRae ve DiRT Rally gibi seriler ile ralli tutkunu oyuncuları mutlu etmişti. Özellikle 2019 yılında çıkış yapan DiRT Rally 2.0 sürüş dinamikleri ile dikkat çekiyordu. Ne var ki uzun yıllar boyunca Dünya Ralli Şampiyonası’nın lisans hakkı farklı stüdyoların elindeydi.
Nihayet lisans hakkını Electronic Arts satın aldı ve aldığı gibi de bünyesinde bulunan Codemasters çalışmalara başladı. 3 Kasım’da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için çıkış yapacak oyunu bir ay önceden deneme şansı bulduk. Şimdi oyuna dair detayları, içerikte yer alanları ve tabii ki sürüş mekaniklerinin nasıl olduğunu anlatalım.
01
EA Sports WRC oyun modları neler?
Oyunda ralli heyecanını yaşamanın birçok farklı yolu var. Bunlardan en kapsamlı olanı Career (kariyer) modu tabii ki. Yeni bir kariyere adım atarken direkt WRC sınıfını seçmek yerine alt kategoriler olan WRC2 ya da Junior WRC tercih edilebiliyor. Böylece farklı sınıfların tecrübe edildiği bir kariyer yaşamak mümkün oluyor. Bir diğer önemli konu da mevcut takımlardan birini seçmek yerine sıfırdan yeni bir takım kurarak şampiyonaya dahil olabilmek.
Dünya Ralli Şampiyonası’nın farklı dönemlerine zaman yolculuğu yapma imkanı veren Moments modu, oyuncular için birbirinden zorlu ve rekabetçi hedefler içeriyor. Buradaki hedefler zorlayıcı ve rekabetçi olmasının dışında oyunculara organizasyonun tarihini öğrenme fırsatı da sunuyor. Üstelik oyunun çıkışından itibaren bu bölüme düzenli olarak yeni seçenekler eklenecek, böylece yeni hedefler ile Moments modunu sık sık ziyaret etmek gerekecek.
Career ve Moments dışında Championship, Quick Play, Time Trial, Rally School gibi seçenekler bulunuyor. Oyuna yeni başlayanlar Rally School’a girip ralli sürüş mekanikleri hakkında fikir sahibi olabilirler. Tüm görevleri başarıyla tamamlamak şampiyonluğa giden yolda iyi bir zemin oluşturulmasını sağlıyor. Son olarak oyunun 32 kişiye kadar multiplayer desteği sunduğunu ve DiRT Rally 2.0’da da yer alan Clubs sistemine sahip olduğunu belirteyim.
02
EA Sports WRC’de hangi araçlar yer alıyor?
Oyunda an itibariyle 2023 Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadele eden otomobillerin tamamı mevcut ancak oyunun garajında çok daha fazlası var. 18 farklı sınıftan 78 farklı otomobil ile adeta şampiyona tarihinde bir zaman yolculuğuna çıkmak mümkün. Alpine Renault A110 1600 S, Audi Sport quattro S1 (E2) BMW M3 Evo Rally, Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta HF Integrale, Mini Cooper S, Peugeot 206 Rally, Subaru Impreza ve dahası oyuncuları bekliyor.
- WRC: Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID, Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID
- WRC2: Citroën C3 Rally2, Ford Fiesta Rally2, Hyundai i20 N Rally2, Škoda Fabia Rally2 Evo, Škoda Fabia RS Rally2, Volkswagen Polo GTI R5
- Junior WRC: Ford Fiesta Rally3
- WRC 2017 - 2021: Ford Fiesta WRC, Volkswagen Polo 2017
- WRC 1997 - 2011: Citroën C4 WRC, Citroën Xsara WRC, Ford Focus RS Rally 2001, Ford Focus RS Rally 2008, Mini Countryman Rally Edition, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Peugeot 206 Rally, Seat Córdoba WRC, Škoda Fabia WRC, Subaru Impreza 1998, Subaru Impreza 2001, Subaru Impreza 2008
- Rally2: Ford Fiesta R5 MK7 Evo 2, Peugeot 208 T16 R5
- Rally4: Ford Fiesta MK8 Rally4, Opel Adam R2, Peugeot 208 Rally4, Renault Twingo II
- NR4/R4: McRae R4, Mitsubishi Lancer Evolution X, Subaru WRX STI NR4
- S2000: Fiat Grande Punto Abarth S2000, Opel Corsa S2000, Peugeot 207 S2000
- S1600: Citroën C2 Super 1600, Citroën Saxo Super 1600, Ford Puma S1600, Renault Clio S1600
- F2 Kit: Ford Escort Mk 6 Maxi, Peugeot 306 Maxi, Renault Maxi Mégane, Seat Ibiza Kit Car, Vauxhall Astra Rally Car, Volkswagen Golf IV Kit Car
- Group A: Ford Escort RS Cosworth, Lancia Delta HF Integrale, Mitsubishi Galant VR4, Subaru Impreza 1995, Subaru Legacy RS
- Group B (4WD): Audi Sport quattro S1 (E2), Ford RS200, Lancia Delta S4, MG Metro 6R4, Peugeot 205 T16 Evo 2
- Group B (RWD): BMW M1 Procar Rally, Lancia 037 Evo 2, Opel Manta 400, Porsche 911 SC RS
- H3 (RWD): BMW M3 Evo Rally, Ford Escort MK2 McRae Motorsport, Ford Sierra Cosworth RS500, Lancia Stratos, Opel Ascona 400, Renault 5 Turbo
- H2 (RWD): Alpine Renault A110 1600 S, Fiat 131 Abarth Rally, Ford Escort MK2, Hillman Avenger, Opel Kadett C GT/E, Talbot Sunbeam Lotus
- H2 (FWD): Peugeot 205 GTI, Peugeot 309 GTI, Volkswagen Golf GTI
- H1 (FWD): Lancia Fulvia HF, Mini Cooper S, Vauxhall Nova Sport
03
EA Sports WRC'nin sürüş mekanikleri nasıl?
Gelelim en önemli konuya, yani sürüş mekaniklerine. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki eğer ağırlıklı olarak pist yarışlarını temel alan oyunlar oynuyorsanız, oyunun sürüş mekanikleri fazlasıyla zorlayıcı gelebilir. Evet, EA Sports WRC simülasyon tadında bir oynanış sunmuyor ancak rallinin doğası gereği sürüş oldukça zor. Bir parkuru bitirene kadar sayısız kez gaz veriyor, frene basıyor ve parkurda kalmak için direksiyonla düzeltme yapmanız gerekiyor.
Başında belli bir süre vakit harcadıktan sonra oynanışa alışılıyor. Yardımcı pilotu dinler ve ekrandaki yönlendirmeleri takip ederseniz, etapları kazasız bitirebilirsiniz. Sürüş mekanikleri gayet başarılı ve sürüş hissiyatını oyuncuya iyi yansıtıyor. Halihazırda iyi bir direksiyon setiniz varsa yolu ve otomobilin hareketlerini çok daha iyi algılıyorsunuz ancak direksiyon seti ile sürmenin gamepad’e kıyasla çok daha yorucu olduğunu da söylemeliyim.
Direksiyon seti olmayanlar için en iyi alternatif gamepad ve direksiyon setine göre daha rahat bir sürüş imkanı sunuyor. Yüksek süratlerde bol bol düzeltme yapılması gerektiği için stick’leri hassas şekilde kullanmak gerekiyor. İşin kontrol tarafını bir kenara bırakırsak hem otomobiller hem de farklı zeminler arasındaki sürüş farkları da fazlasıyla hissedilir boyutta. Hal böyle olunca da oyunun sunduğu sürüş tecrübesi yelpazesi oldukça genişliyor.
04
EA Sports WRC’nin sistem gereksinimleri neler?
EA Sports WRC ile oyunculara uzun etaplar sunmak isteyen Codemasters, F1 23 ve DiRT Rally 2.0 gibi oyunlarında kullandığı Ego Engine motoru yerine Unreal Engine'ı tercih etmiş. Bu radikal değişiklik oynanış tarafını etkilemese de daha geniş etaplarda yol alınmasını sağlıyor. Performans değerlendirmesi için oyunun tam sürümünün çıkışını beklemek lazım ancak oyunun oynamayı düşünenler için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini paylaşalım.
EA Sports WRC minimum sistem gereksinimleri
- Intel i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 2600X işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX Vega 56 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 95 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işlemci sistemi
EA Sports WRC önerilen sistem gereksinimleri
- Intel i5-10600K ya da AMD Ryzen 7 3700X işlemci
- NVIDIA GeForce RTX 2070 ya da AMD Radeon RX 5700 XT ekran kartı
- 16 GB bellek
- 95 GB disk alanı
- Windows 10 64-bit işletim sistemi