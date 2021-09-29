Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Yeni Sezona Hazır!
Red Bull sporcusu Hande Baladın'ı kadrosunda bulunduran Eczacıbaşı Dynavit yeni sezon için hazır! Güçlü kadrosuyla dikkat çeken ekip, şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.
Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Sultanlar Ligi'nin yeni sezonu yaklaşırken güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın da formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.
Açıklanan fikstüre göre, Eczacıbaşı Dynavit, 9 Ekim'de Nilüfer Belediyesi karşısında bu sezonki ilk lig mücadelesine çıkacak. Ligin ikinci haftasında ise yine iddialı ekipler arasında yer alan Vakıfbank ile karşılaşacak. Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın da yer aldığı takım kadrosu şu şekilde oluştu:
|Oyuncu
|Mevki
|Simge Şebnem AKÖZ
|Libero
|Tijana Boskovic
|Pasör Çaprazı
|Beyza Arıcı
|Orta Oyuncu
|Merve Atlıer
|Orta Oyuncu
|Saliha Şahin
|Smaçör
|Hande Baladın
|Smaçör
|Yasemin Güveli
|Orta Oyuncu
|Jordan Thompson
|Pasör Çaprazı
|Maja Ognjenovic
|Pasör
|Zeynep Palabıyık
|Libero
|Elif Şahin
|Pasör
|McKenzie Adams
|Smaçör
|Laura Heyrman
|Orta Oyuncu
|Fatma Yıldırım
|Smaçör
Eczacıbaşı Dynavit yeni sezonda mücadele edeceği tüm kupalarda başarıyı hedefliyor. Takımın koçu Ferhat Akbaş da düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Bu sene oynadığımız 4 kupayı da kazanmak için oynayacağız. Bunun için agresif, kararlı ve hızlı bir takım yaratıyoruz. 'Sonuna kadar' diyerek çıktığımız yolda, sabırlı ama en sonunda başarılı olduğumuz sezonlar geçireceğimize inanıyorum.”
9 Ekim 2021'de başlayacak olan Türkiye Sultanlar Ligi normal sezonu, 3 Nisan 2022'de sona erecek. 2022 yılının Nisan ve Mayıs ayları ise play-off mücadelelerine sahne olacak. Red Bull ailesi bu zorlu sezonda Eczacıbaşı Dynavit takımına katıldığı tüm kupalarda başarılar diler!