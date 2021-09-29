Eczacıbaşı Dynavit Yeni Sezona Hazır!

Açıklanan fikstüre göre, Eczacıbaşı Dynavit, 9 Ekim'de Nilüfer Belediyesi karşısında bu sezonki ilk lig mücadelesine çıkacak. Ligin ikinci haftasında ise yine iddialı ekipler arasında yer alan Vakıfbank ile karşılaşacak. Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın da yer aldığı takım kadrosu şu şekilde oluştu:

Açıklanan fikstüre göre, Eczacıbaşı Dynavit, 9 Ekim'de Nilüfer Belediyesi karşısında bu sezonki ilk lig mücadelesine çıkacak. Ligin ikinci haftasında ise yine iddialı ekipler arasında yer alan Vakıfbank ile karşılaşacak. Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın da yer aldığı takım kadrosu şu şekilde oluştu:

Açıklanan fikstüre göre, Eczacıbaşı Dynavit, 9 Ekim'de Nilüfer Belediyesi karşısında bu sezonki ilk lig mücadelesine çıkacak. Ligin ikinci haftasında ise yine iddialı ekipler arasında yer alan Vakıfbank ile karşılaşacak. Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın da yer aldığı takım kadrosu şu şekilde oluştu: