Eczacıbaşı Dynavit Sezona İddialı Bir Kadroyla Başlıyor!

'ın da formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit, yine şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit , Türkiye Sultanlar Ligi'nin yeni sezonuna güçlü kadrosuyla merhaba diyor. Red Bull sporcusu Hande Baladın 'ın da formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit, yine şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit , Türkiye Sultanlar Ligi'nin yeni sezonuna güçlü kadrosuyla merhaba diyor. Red Bull sporcusu Hande Baladın 'ın da formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit, yine şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.

’de mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını koruyan bir kadro ile sezona başlıyor.

Türkiye Sultanlar Ligi'nin yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası , ve Kupa Voley ’de mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını koruyan bir kadro ile sezona başlıyor.

Türkiye Sultanlar Ligi'nin yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası , ve Kupa Voley ’de mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını koruyan bir kadro ile sezona başlıyor.