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Voleybol

Eczacıbaşı Dynavit Sezona İddialı Bir Kadroyla Başlıyor!

Red Bull sporcusu Hande Baladın'ı kadrosunda bulunduran Eczacıbaşı Dynavit yeni sezon için hazır!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Sultanlar Ligi'nin yeni sezonuna güçlü kadrosuyla merhaba diyor. Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın da formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit, yine şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.
Türkiye Sultanlar Ligi'nin yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, ve Kupa Voley’de mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını koruyan bir kadro ile sezona başlıyor.
Açıklanan fikstüre göre, Eczacıbaşı Dynavit, 2 Kasım'da Fenerbahçe Opet karşısında bu sezonki ilk lig mücadelesine çıkacak. Ligin ikinci haftasında ise yine iddialı ekipler arasında yer alan Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Ferhat Akbaş'ın antrenörlüğü ile sahada olacak ekibin 2022-2023 kadrosu şu şekilde oluştu:

Oyuncu

Mevki

Simge Şebnem Aköz

Libero

Tijana Boskovic

Pasör Çaprazı

Beyza Arıcı

Orta Oyuncu

Dilay Özdemir

Pasör

Sinead Jack-Kısal

Orta Oyuncu

Saliha Şahin

Smaçör

Hande Baladın

Smaçör

Irina Voronkova

Smaçör

Yasemin Güveli

Orta Oyuncu

Defne Başyolcu

Pasör Çaprazı

Samanta Fabris

Pasör Çaprazı

Tuna Aybüke Özel

Libero

Maja Ognjenovic

Pasör

Elif Şahin

Pasör

Yaprak Erkek

Smaçör

Laura Heyrman

Orta Oyuncu

Red Bull ailesi bu zorlu sezonda Eczacıbaşı Dynavit takımına katıldığı tüm kupalarda başarılar diler!
Voleybol