Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Sezona İddialı Bir Kadroyla Başlıyor!
Red Bull sporcusu Hande Baladın'ı kadrosunda bulunduran Eczacıbaşı Dynavit yeni sezon için hazır!
Eczacıbaşı Dynavit, Türkiye Sultanlar Ligi'nin yeni sezonuna güçlü kadrosuyla merhaba diyor. Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın da formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit, yine şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.
Türkiye Sultanlar Ligi'nin yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, ve Kupa Voley’de mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını koruyan bir kadro ile sezona başlıyor.
Açıklanan fikstüre göre, Eczacıbaşı Dynavit, 2 Kasım'da Fenerbahçe Opet karşısında bu sezonki ilk lig mücadelesine çıkacak. Ligin ikinci haftasında ise yine iddialı ekipler arasında yer alan Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Ferhat Akbaş'ın antrenörlüğü ile sahada olacak ekibin 2022-2023 kadrosu şu şekilde oluştu:
Oyuncu
Mevki
Simge Şebnem Aköz
Libero
Tijana Boskovic
Pasör Çaprazı
Beyza Arıcı
Orta Oyuncu
Dilay Özdemir
Pasör
Sinead Jack-Kısal
Orta Oyuncu
Saliha Şahin
Smaçör
Hande Baladın
Smaçör
Irina Voronkova
Smaçör
Yasemin Güveli
Orta Oyuncu
Defne Başyolcu
Pasör Çaprazı
Samanta Fabris
Pasör Çaprazı
Tuna Aybüke Özel
Libero
Maja Ognjenovic
Pasör
Elif Şahin
Pasör
Yaprak Erkek
Smaçör
Laura Heyrman
Orta Oyuncu
Red Bull ailesi bu zorlu sezonda Eczacıbaşı Dynavit takımına katıldığı tüm kupalarda başarılar diler!