Eczacıbaşı Dynavit Adını Finale Yazdırdı!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali rövanş maçında Novara ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. İtalya'daki ilk maçta Eczacıbaşı Dynavit, Novara karşısında 2-0'dan geri dönerek setlerde 2-2'yi yakalamıştı ancak karar setinde kazanan taraf Igor Gorgonzola Novara olmuştu. Finalist ise İstanbul'da Burhan Felek'teki bu maçta belli olacaktı. Burhan Felek Spor Salonu'nda inanılmaz bir atmosfer vardı ve taraftarlar takımı maç boyunca, bir an bile yalnız bırakmadılar.

Emre Yazıcıol 'un anlatımı, Esra Gümüş Kırıcı 'nın yorumları ile Red Bull TV 'den yayınlanan maçın tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin.

Tekrar: Eczacıbaşı Dynavit – Gorgonzola Novara Avrupa voleybolunun en büyük sahnesi canlı yayınlarla Red Bull TV’de.

1.Set

Eczacıbaşı Dynavit'te koç Ferhat Akbaş maça başlarken; Tijana Boskovic, Irina Voronkova, Yasemin Güveli, Sinead Jack-Kısal, Maja Ognjenovic ve Hande Baladın altısını tercih etti.

İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara ise Cristina Chirichello, Ilaria Battistoni, Caterina Bosetti, Kenia Carcaces, Ebrar Karakurt ve Anna Danesi altısıyla mücadeleye başladı.

Maç, Hande Baladın'ın servisiyle başladı, ilk sayıyı Novara, Ebrar Karakurt ile buldu. Hemen arkasından Maja kendisi oynamayı tercih etti ve sayıyı aldı. Hemen arkasından Ebrar'ın servisinde Carcaces'in sayılarıyla Novara farkı bire çıkardı. Novara, tıpkı İtalya'daki maçta olduğu gibi mücadeleye çok iyi savunma yaparak başladı. Eczacıbaşı Dynavit, arka arkaya iki sayı bularak eşitliği sağladı ama bu kez de Boskovic servis kaçırdı. Ancak Boskovic, Maja'nın pasında sayıyı alarak hemen hatasını telafi etti.

Eczacıbaşı Dynavit, ilk setten itibaren maça ağırlığını koymayı başardı © CEV Şampiyonlar Ligi

Hande Baladın, Chirichella'nın servisinden sonra sayıyı buldu. Eczacıbaşı Dynavit, tıpkı beklendiği gibi maça çok dikkatli ve istekli başladı. Kenia Carcaces topu dışarı gönderdi, Eczacıbaşı Dynavit 6-5 önde. Üzerine bir de Ebrar Karakurt'un dışarı vurduğu top gelince durum 7-5 oldu. Bu kez seri yakalayan taraf Eczacıbaşı Dynavit oldu fakat İtalyan temsilcisi de ilk sette farkın açılmasına izin vermedi. Igor Gorgonzola Novara, arka arkaya bulduğu 3 sayıyla öne geçti. Ebrar Karakurt'un block-out'u geldi ve sayı yine Novara'nın oldu. İlk set, Novara'nın ve Tijana Boskovic'in karşılıklı sayılarıyla devam etti. İki takım da üstünlük kuramadı. Kenia Carcaces yine dışarı vurdu, 12-11 Eczacıbaşı Dynavit önde. Üzerine bir de Ebrar Karakurt istediği vuruşu yapamayınca 13-11 oldu ve Eczacıbaşı farkı ikiye çıkardı. Rakip takımın koçu Stefano Lavarini takımını uyarmak için hemen mola aldı.

Liberonun attığı pastan sonra block-out sayısı Novara'nın oldu. Ancak Ebrar Karakurt bir kez daha hata yaptı, sayı Eczacıbaşı Dynavit'in oldu. Tijana Boskovic servis kullandı, Christina Chiricella iki numaradan hücum etti ve sayıyı aldı. Batistoni'nin bulduğu sayıyla fark bire indi. Tijana Boskovic altı numaradan gelerek hemen karşılık verdi ve fark yeniden iki. Maja, diğer maçlardan farklı olarak bugün epey garanti oynuyor ve bu taktik şu ana kadar epey sayı getirdi. Novara, Tijana Boskovic'in bloka takılmasıyla sayıyı buldu. Ama Eczacıbaşı Dynavit, Novara'nın yetişmesini engelledi ve ilk seti kazandı: 25-22.

2.Set

Eczacıbaşı Dynavit ve Novara ikinci sete çok istekli başladılar. Ancak set başında iki takım da bir türlü üstünlük kuramadı, öyle ki ilk sekiz sayıda 4-4'lük eşitlik vardı. Ancak hemen ardından Eczacıbaşı Dynavit İtalyan temsilcisi Novara karşısında çok farklı bir voleybol oynamaya başladı ve skor 17-8'e kadar geldi. Eczacıbaşı Dynavit, arka arkaya gelen sayılarla vites yükseltti. Ara çok açıldıktan sonra Novara koçu Stefano Lavarinin son molasını da kullandı ve oyuncu değişiklikleri yaparak farkın artmasını engellemeye çalıştı.

Ancak Eczacıbaşı Dynavit ikinci sette durmak bilmedi. Çok büyük bir farkla önde olmasına rağmen mücadeleyi de asla bırakmıyor. Oyuncular arada hiç fark yokmuşçasına oynuyorlar ve ikinci seti kapatarak setlerde iki farklı öne geçmek istiyorlar. Skor 18-10 olduktan sonra basit bir hatayla Novara sayı buldu ve durum 18-11 oldu. Novara'nın gardı giderek düştü ve Novara koçu Stefano Lavarini Ebrar'ı kenara aldı. Koç, oyuncu değişiklikleriyle takıma yeni bir kan bulmak istedi ama bunu başaramadı.

Eczacıbaşı Dynavit, ikinci seti farklı şekilde kazandı © CEV Şampiyonlar Ligi

Tijana Boskovic'in vuruşunda top içerde ve durum 19-11. Boskovic bir de çok etkili iki servis kullandı ve sayılar Eczacıbaşı Dynavit'in oldu: 21-11. Eczacıbaşı Dynavit setlerde farkı ikiye çıkarmaya artık çok yakın. Rakipte Batistoni ve Carcaces yine oyunda. Kenia Carcaces oyuna girer girmez topu dışarı gönderdi. Boskovic servis kaçırdı: 23-12. Maja pası manşetle gönderdi ve Irına Voronkova muhteşem bir konsantrasyonla sayı buldu: 24-12. Eczacıbaşı Dynavit için set sayıları. Hande Baladın, çok rahat bir şekilde harika bir sayıyla seti bitirdi. Eczacıbaşı Dynavit bugün harika oynuyor.

Şu ana kadar her şey harikaydı. Servis ritmimizi bulduk ve çok iyiyiz ama şu anda hiçbir şey bitmiş değil. Novara çok güçlü bir takım, dikkatli olmalıyız. Ferhat Akbaş

3.Set

Eczacıbaşı Dynavit %44 ile hücum ediyor ve rakip takım sadece %25'te kaldı. Ancak rakip takımın sadece hücum yüzdesi düşmedi aynı zamanda Eczacıbaşı Dynavit'in blok defansı da çok iyi çalıştı. Eczacıbaşı Dynavit ikinci sette beş blokla oynadı. Bu da blok defansın çok iyi işlediği anlamına geliyor. Manşet yüzdesi de çok yüksek. Her oyuncu üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.

Hande Baladın, Novara karşısında 8 sayı kaydetti © CEV Şampiyonlar Ligi

Tijana Boskovic ilk iki seti 15 sayıyla bitirdi. İtalyan Ligi'nin en skorer oyuncusu, Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt ise şu ana kadar sadece 4 sayıda...

İkinci seti farklı kazandıktan sonra üçüncü setin özellikle başlangıç bölümü Eczacıbaşı Dynavit için çok önemli. Şu ana kadar Eczacıbaşı Dynavit'in her bir buçuk karşılamada sayı bulduğunu görüyoruz ve bu harika bir istatistik.

Üçüncü set, yine karşılıklı sayılarla başladı. Novara bu sette ilk iki sete göre daha etkili olmaya çalışıyor zira bu set onların son şansları. Ancak Kenia Carcaces'in kaçırdığı servisle durum 3-3. Bir de Katherina'nın istediği gibi vuramadığı pozisyonda sayı yine Eczacıbaşı'nın oldu: 4-3. Ancak Katharina hemen hatasını telafi etti. Novara üçüncü sette farkın açılmasına izin vermiyor. Tijana Boskovic'ten havuza nefis bir smaç plase gönderiyor. Hemen ardından iyi savunma oyunları gelince, bu sekans Novara'yı öne geçiriyor. Ancak tam o anlarda Eczacıbaşı Dynavit'te de sahneye Irına Voronkova çıktı. Voronkova sayı almaya devam ediyor. Bu maçta harika bir performans gösterdiğini yeniden belirtmek gerekiyor zira Rus oyuncu taraftarlardan epey alkış aldı.

Oyuncular, maç sonunda zaferi taraftarlarla beraber kutladılar © CEV Şampiyonlar Ligi

Çok uzun bir ralli'nin ardından Simge inanılmaz bir yerden kurtartı topu ve kargaşa alanına gönderdi. Sinead Jack-Kısal'ın da teması var ve sayı Eczacıbaşı Dynavit'in. Ebrar Karakurt'un bulduğu sayıyla yeniden eşitlik var. Simge, rakibi nereye vuracağını çok iyi tahmin etti ve karşılamanın ardından Boskovic'in harika sayısı geldi. Hemen ardından yine Boskovic, bu kez block-out ile sahnede ve fark ikiye çıktı: 14-12. Bu skor, Stefano Lavarini'ye bir kez daha mola aldırdı.

Mola sonrasında Hande'ye blok geldi ve fark bire indi. Ancak Bosetti, servisi kaçırdı. Tijana Boskovic 16-14'ü getiren sayıyı buldu. Novara, farkın açılmasına bir türlü izin vermiyor ve son şanslarını kullanıyor. Ebrar'a blok geldi ve top çıkmadı. Irına Voronkova ve Sinead Jack-Kısal'ın blok sayısıyla durum 17-15 oldu. Ebrar Karakurt bir kez daha dışarı vurdu ve fark üçe çıktı. Eczacıbaşı Dynavit'te savunma ve hücum kusursuz. Maç sayısına yaklaştıkça Burhan Felek'te şarkılar söylenmeye başlanıyor...

Tijana Boskovic, hücum yönünü değiştirerek sayıyı buldu ve fark yaratmaya devam ediyor: 19-16. Çok kritik bir noktada rakip takım fileye temas edince o sayı da Eczacıbaşı Dynavit durumu 20-16 yaptı. Novara, geri dönüp farkı ikiye indirdi.

Artık çok kritik sayıların oynandığı bölüm geldi... Hande Baladın'ın blok sayısıyla Eczacıbaşı Dynavit sona iyice yaklaştı. Hande Baladın bu kez çaprazda sayıyı buldu ve 23-19. Ebrar Karakurt dışarı attı ve Eczacıbaşı Dynavit için maç sayıları. Burhan Felek'te herkes ayakta. Hande Baladın harika bir servis kullandı ve Novara topu dışarı gönderdi. Salonda inanılmaz bir gürültü var: "Final, final...." Hande Baladın manşeti aldı. Tijana Boskovic çok iyi bitirdi ve bu maçın son sayısı... Eczacıbaşı Dynavit finalde. Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara'yı Burhan Felek'te 3-0 yeniyor ve adını finale yazdırıyor.

Tijana Boskovic, maçın en değerli oyuncusu seçildi © CEV Şampiyonlar Ligi

Irına Voronkova maçı 11 sayıyla tamamlarken Tijana Boskovic 23 sayı buldu ve MVP seçildi. Hande Baladın ise Novara karşısında 8 sayı kaydetti.

Bu, hayatımda aldığım en iyi doğum günü hediyesi. Takımdaki herkese çok teşekkürler. İki Türk takımı finalde olacak, benim için de bir ilk. Ferhat Akbaş

Maç sonu değerlendirmelerini hemen aşağıdan izleyebilirsin:

13 dakika Eczacıbaşı Dynavit - Igor Gorgonzola Novara : Maç Sonu Değerlendirmeleri

Eczacıbaşı Dynavit, yaklaşık beş hafta sonra Torino'da CEV Şampiyonlar Ligi'nde final maçına çıkacak. Rakip ise bu akşamki Fenerbahçe-VakıfBank eşleşmesini geçen takım olacak.