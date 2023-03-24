Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalde!

Türkiye'yi Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Eczacıbaşı Dynavit, grubunda oynadığı tüm maçları kazandıktan sonra çeyrek finalde DevelopRes Rzeszów ile eşleşti. Deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1 galip ayrılan temsilcimiz, rövanş maçını da kazanarak yarı finale çıkmayı hedefliyordu. Emre Yazıcıol 'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı 'nın yorumları ile Red Bull TV 'de izleyiciyle buluşan maçta neler olduğunu hemen aşağıdan okuyabilirsin.

Ferhat Akbaş, maça Tijana Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Maja Ognjenovic, Irına Voronkova, Sined Jack-Kısal altısıyla başladı.

1 .Set

Hande Baladın, 7 sayıyla oynadı © Eczacıbaşı Dynavit

Maçtaki ilk sayıyı Rzeszow aldı. Ve arkasından rakip takımın sayıları devam etti. Polonya temsilcisi 3-0’ı bularak başladı maça. Eczacıbaşı Dynavit’in ilk sayısı ise, rakip takımın servis hatasıyla geldi. Ardından Tijana Boskovic’e hazırlanan pozisyonda, Boskovic topu dışarıya gönderdi. Eczacıbaşı Dynavit maça istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı

Eczacıbaşı Dynavit, ilk sete iyi başlayamadı. Üzerine bir de Ann Kalandadze’nin ace’i gelince skor 1-6’ya geldi. Voronkova’nın müdahale edemediği top içeri kaçtı, Polonya temsilcisi bir sayı daha kazandı. Eczacıbaşı Dynavit'in, maçlara çok yüksek tempoda başlayamadığı daha önceki maçlarda da görüldüğü için şu an herkes bir noktada takımın maça dahil olacağından emin. Nitekim Yasemin Güveli’nin blok sayısı, Eczacıbaşı Dynavit’e can suyu oldu: 2-7.

Ancak Yasemin’in servisinde iki numaradan gelen hücumda, rakip takımın Çek pasör çaprazı sayıyı buldu. Şu ana kadar Eczacıbaşı Dynavit’in üç sayısı var, bunların ikisi rakibin servis hatasıyla gelen sayılar. Uzun süren rallinin ardından Gabriela Orboşova’nın öldürdüğü topta sayı Polonya temsilcisinin oldu, Jack-Kısal oraya yetişemedi. Ancak Boskovic’in altı numaradan hücumuyla sayı Eczacıbaşı Dynavit’in oldu, skor 4-9. Hande Baladın’ın kaçırdığı servisle durum 4-10 oldu. Boskovic bu dakikalarda takımı ateşlemeye çalışıyor. Yine onun sayısıyla oyundaki durum. Jack Kısal, servisi liberonun üzerine attı, bloktan seken topa dublaj gelmedi ve Kalandadze Polonya temsilcisi adına skoru buldu. Maja ve Voronkova’nın hücumunda top fileden sekti, sayı rakip takımın olunca fark da 7 sayıya çıktı.

Rzeszow’un kaçırdığı servisle beraber sayı Eczacıbaşı Dynavit’in oldu. Tijana Boskovic’in üzerinden Eczacıbaşı’nın hücumunda sayı rakip takımın oldu. Polonya temsilcisi Boskovic’i durdurmayı da başardı ve skoru 6-14’e getirdiler. Ferhat Akbaş, mola aldı ve molanın ardından Yasemin Güveli’nin sayısıyla dönüldü, 7-14. Eczacıbaşı Dynavit, kötü başladığı ilk setin sonunu da iyi bir şekilde getiremedi ve deplasmanda 1-3 kazandığı maçın rövanşında İstanbul’da ilk seti kaybetti.

2.Set

Maja Ognjenovic, maç boyunca Boskovic ve Voronkova'yı çok iyi besledi © Eczacıbaşı Dynavit

İkinci sete, Polonya temsilcisi çok iyi mücadele ederek başladı, ilk sayıları alarak başlamalarının ardından Eczacıbaşı Dynavit öne geçmesine rağmen Rzeszow seti bırakmadı. Voronkova'nın maça etkisini gösterememesi takımı da önemli ölçüde etkiledi. Onun performansı çok önemli.

Top öldürmede 6'da 1 ile oynayan Voronkova'nın bu yüzdeyi de yükseltmesi gerekiyor. Yasemin Güveli'nin sayısıyla ikinci sette Eczacıbaşı Dynavit öne geçiyor: 11-10. Üzerine bir de sahneye Tijana Boskovic çıkınca, Eczacıbaşı Dynavit, moladan harika dönüyor ve fark ikiye çıkıyor.

Kalandadze'nin ace'i ile durum eşitlendi. Ancak aynı oyuncu bir sonraki servisi dışarı gönderiyor ve Eczacıbaşı yeniden önde. Polonya temsilcisi maçı bırakmamakta kararlı, farkın açılmaması için önemli bir mücadele ortaya koyuyorlar. Hande'nin kurtardığı topta, maçın en uzun rallisine tabii ki Tijana Boskovic noktayı koyuyor: 15-13. İkinci sette maç sonuna kadar karşılıklı sayılar gelmeye devam ediyor.

Eczacıbaşı Dynavit'in molasının ardından Burhan Felek'te arka arkaya Eczacıbaşı sayıları geliyor. Maja'nın kalitesini konuşturduğu sayının ardından durum 23-19 ve set için sadece iki sayıya ihtiyaç var. Rakip takımın dört pas yapması, Eczacıbaşı Dynavit'in puanı alarak set sayısı oynamasını sağlıyor. Maja, Voronkova ile oynuyor ve Eczacıbaşı Dynavit, seti kapatıyor. Setlerde eşitlik var.

3.Set

Tıpkı ikinci set gibi üçüncü set de karşılıklı sayılarla başlıyor. Buradan sonra artık iki takım da en ufak bir hata yapmak istemiyor. 5-5 devam eden sette, Tijana Boskovic üretmeye devam ediyor. Turuncu beyazlılar 6-5 önde. Fakat Maja ve Jack-Kısal'ın anlaşmazlığı sayıyı rakibe getiriyor. Bu eşitlikten sonra Eczacıbaşı Dynavit maça nihayet ağırlığını koymaya başladı. Arka arkaya gelen Eczacıbaşı sayılarıyla rakip takım 9'da kalırken, ev sahibi takım farkı açtı ve durum 15-10'a geldi.

Eczacıbaşı Dynavit'in buradan sonra artık basit hatalar yapmaktan kaçınıp, sayılar alarak bu seti kazanıp maçı kazanması gerekiyor. Üçüncü sette durum 18-14'ken Polonya temsilcisi arka arkaya bulduğu sayılarla önemli bir ivme yakaladı ve set sonuna doğru farkı bire indirdi. Oyuncuların oyun içindeki ufak anlaşmazlıkları ve basit hatalar Polonya temsilcisine sayı kazandırmaya devam ediyor.

Kaybedilen üçüncü setin Eczacıbaşı Dynavit adına özeti, konsantrasyon kayıpları ve basit hatalardan verilen sayılardı. Üst üste hatalar gelince üçüncü set de kaybedilmiş oldu. Eczacıbaşı Dynavit, altın set oynamadan maçı bitirmek için dördüncü seti kazanıp, setlerde durumu 2-2 yapmak zorunda. Aksi halde maç altın sete gidecek.

4.Set

Rakip takımın servis sayısıyla, dördüncü set başladı. Karşılıklı sayıların ardından durum 2-2'ye geldi. Dördüncü set, maç için artık çok kritik bir konumda. Bu sebeple iki takım da hata yapmak istemiyor. Karşılıklı sayılar devam ederken, Hande'nin son anda kurtardığı topta Polonya temsilcisi iki numaradan sayı bularak durumu 4-5 yaptı. Ancak hemen arkasından da Orvoşova'nın sayısı sette yeniden eşitliği sağladı: 5-5. Şu ana kadar Orvoşova 13 sayıyla, Tijana Boskovic 23 sayıyla oynuyor. Simge'nin çok uzun pası sonrası Boskovic, yine sayıyı buldu ve durum 6-7 oldu. Ancak bu kez de rakip takımda Kalandadze sahneye çıkıyor: 6-6.

Polonya temsilcisi, maça ortak olmak öz güveniyle oynuyor ancak Eczacıbaşı Dynavit de maçı burada altın sete gitmeden bitirmek istiyor. Bu dakikalarda Jack-Kısal ve Maja Ognjenovic arasındaki uyum dikkat çekiyor. Maçta yeniden eşitlik olduğu sırada, Polonya temsilcisi yine öne geçti falan hemen sonraki oyunda liberodan gelen hatayla beraber dördüncü sette durum 8-8.

Eşitliğin ardından Polonya, net vurulan smaçlara bile defans yapıp sonrasında top öldürüyor. İki farklı öndeyken attıkları servis dışarı gidince fark bire iniyor. Üzerine bir hata daha gelince Eczacıbaşı Dynavit maça yeniden eşitliği getiriyor. Voronkova'nın servisi dışarı gitti gibi göründü ancak challenge sonrası içeride kararı çıktı, Eczacıbaşı Dynavit 11-10 önde. Orvoşova'nın block-out'uyla sette yeniden eşitlik var.

Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü sette yarı finali garantiledi © Eczacıbaşı Dynavit

Saliha'nın öldürdüğü top sonrası, block out ve 13-12 Eczacıbaşı Dynavit yeniden önde. Karşılıklı sayılar, Rsezsow sayısı ile devam ediyor. Hemen sonraki hücuma Maja'nın katkısıyla sayıyı Eczacıbaşı Dynavit alıyor. Bir de üzerine Irına Voronkova'nın blok sayısıyla uzun bir aradan sonra Eczacıbaşı Dynavit farkı ikiye çıkardı. Eczacıbaşı, bloklarla bir parça rahatlıyor. Fark üçe çıktı. Simge'nin harika savunmasından sonra bir de Voronkova'nın sayısıyla fark dörde çıktı. Rakip takım bir mola daha alıyor. Polonya temsilcisi farkı azaltmayı denese de Maja sahneye çıkıyor ve o harika hareketiyle bulduğu sayı farkı beşe çıkarıyor. Ancak Orvoşova, durumu 19-15 yaptı. Rzeszow, arka arkaya sayılarla farkı azaltmaya başlıyor.

Arka arkaya hücumlar ve defanslarla harika bir rallinin arkasından Irina Voronkova'nın sayısıyla durum 20-16 oldu. İyi servisin ardından Saliha'nın iyi manşeti sayıyı Eczacıbaşı'na getirdi. Bir de üzerine Voronkova'nın harika sayısı ve durum 23-17. Eczacıbaşı Dynavit için yarı finale çok yakın. Set sayısından ziyade Eczacıbaşı Dynavit tur sayısı oynuyor. Burhan Felek'te herkes ayakta, herkes o bir sayıyı istiyor. Ancak Polonya temsilcisi farkı azaltmaya devam ediyor: 24-21. Fakat sete noktayı Saliha Şahin koyuyor ve onun sayısıyla hem set kazanılıyor hem de Eczacıbaşı Dynavit yarı finale çıkmayı garantiliyor.

5.Set

Beşinci sete çıkarken Eczacıbaşı Dynavit yarı finale yükselmeyi garantiledi ancak maçı kazanmak için çaba göstermeye devam etti. Eczacıbaşı Dynavit'te maçın önceki bölümünde parkede olan oyuncularda bir rotasyona gitmedi ve aynı isimler özellikle maç başında oynamaya devam etti.

Set yine karşılıklı sayılarla başladı. Ancak Eczacıbaşı Dynavit, turu geçmenin de verdiği rahatlıkla Polonya temsilcisine olan üstünlüğünü kolayca kabul ettirdi. Jack-Kısal'ın harika sayısıyla durum 7-5. Servis kullanmak için Yaprak Erkek oyuna girdi ve Beyza Arıcı'nın sayısıyla durum 8-5 oldu. Yaprak Erkek'in özel çabası, Eczacıbaşı Dynavit'e bir sayı daha kazanıyor. Yaprak, şu ana kadar koç Ferhat Akbaş'ın verdiği görevleri yerine getiriyor. Yaprak'ın sayılarına bir de Beyza'nın sayısı ekleniyor: 10-6. Fark açılmaya başlayınca, Elif Şahin de oyuna dahil oldu ve Elif-Saliha kardeşler işbirliği ile durum 11-6 oldu. Beyza'nın sayısıyla fark altıya çıkarken, bir de Saliha'nın sayısı eklenince Eczacıbaşı Dynavit durum 14-8 oldu ve artık Eczacıbaşı Dynavit için maç sayıları.

Tijana Boskovic, bir kez daha maçın en değerli oyuncusu seçildi © Eczacıbaşı Dynavit

Ve son topta maçı bitirmek elbette Tijana Boskovic'e düştü. Sırp süper yıldız harika yükseldi ve sayıyı aldı ve maçı bitirdi. Eczacıbaşı Dynavit, epey zorlandığı mücadelede setlerde 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırıyor.

Bu maça gelirken, burada oynadığımız diğer maçlardan daha zor olacağını biliyorduk. İnişler çıkışlar olacaktı ve sakin kalmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Yarı final bu maçtan daha zor olacak ama ben takımıma güveniyorum. Sinead Jack-Kisal

Maç sonrası görüş ve değerledirmeleri hemen aşağıdan izleyebilirsin:

13 dakika Eczacıbaşı Dynavit - DevelopRes Rzeszów: Maç Sonu Değerlendirmeleri

Tijana Boskovic 27 sayı üretti ve maçın kazanılmasında yine çok önemli bir rol oynadı. Voronkova 17 sayı, Jack-Kısal 13 sayıyla oynarken Hande Baladın 7 ve Yasemin Güveli 7 sayıyla oynadı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Polonya temsilcisi DevelopRes Rzeszow'u 3-2 geçerek, yarı finalde İtalya'nın Novara takımıyla eşleşiyor. Maçın tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin:

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