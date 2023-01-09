Eczacıbaşı Dynavit'te Hedef Üçte Üç Yapmak

takımını konuk ediyor.

'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Grubunda oynadığı ilk iki maçı 3:0'lık skorlarla kazanan Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü haftada Polonya temsilcisi

'den canlı olarak yayınlanacak.

'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve

'un anlatımı ve