Voleybol

Eczacıbaşı Dynavit'te Hedef Üçte Üç Yapmak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaşıyor ve maç Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanıyor.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Grubunda oynadığı ilk iki maçı 3:0'lık skorlarla kazanan Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü haftada Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police takımını konuk ediyor.
11 Ocak çarşamba günü saat 19:00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Eczacıbaşı Dynavit ilk maçına Romanya temsilcisi C.S.M. Targoviste karşısında çıkmış ve sahadan 3:0 galibiyetle ayrılmıştı. Temsilcimiz ikinci maçında da Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv’i 3:0 ile geçmeyi başarmıştı.

Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste Maç Özeti

5 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti

Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti

9 dakika

Özet: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv

Eczacıbaşı Dynavit'in, CEV Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırmak istemiyorsan sen de Red Bull TV uygulamasını indirmeyi unutma.

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Voleybol