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Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit'te Hedef Yarı Final
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz serisini yarı finale çıkarak sürdürmek istiyor. Çeyrek final rövanş maçı Red Bull TV'den canlı yayınlanıyor.
Türkiye'yi Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Eczacıbaşı Dynavit, grubunda oynadığı tüm maçları kazandıktan sonra çeyrek finalde DevelopRes Rzeszów ile eşleşmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3:1 galip ayrılan temsilcimiz, rövanş maçını da kazanarak yarı finale çıkmayı hedefliyor.
Eczacıbaşı Dynavit'in DevelopRes Rzeszów'u 23 Mart perşembe günü saat 19:00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacağı maç Red Bull TV'den canlı yayınlanacak. Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğindeki canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit - DevelopRes Rzeszów (23 Mart 19:00)
DevelopRes Rzeszów - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti
8 dakika