Eczacıbaşı Dynavit
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Voleybol

Eczacıbaşı Dynavit'te Hedef Yarı Final

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz serisini yarı finale çıkarak sürdürmek istiyor. Çeyrek final rövanş maçı Red Bull TV'den canlı yayınlanıyor.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Türkiye'yi Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Eczacıbaşı Dynavit, grubunda oynadığı tüm maçları kazandıktan sonra çeyrek finalde DevelopRes Rzeszów ile eşleşmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3:1 galip ayrılan temsilcimiz, rövanş maçını da kazanarak yarı finale çıkmayı hedefliyor.
Eczacıbaşı Dynavit'in DevelopRes Rzeszów'u 23 Mart perşembe günü saat 19:00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacağı maç Red Bull TV'den canlı yayınlanacak. Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğindeki canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsin.

Eczacıbaşı Dynavit - DevelopRes Rzeszów (23 Mart 19:00)

DevelopRes Rzeszów - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti

8 dakika

Maç Özeti: DevelopRes Rzeszów - Eczacıbaşı Dynavit

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Voleybol