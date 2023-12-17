Eczacıbaşı Dynavit Dünya Şampiyonu!

Dünya Kulüpler Şampiyonası , Çin'in Hangzhou kentinde düzenlendi ve organizasyonun finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Dragon Spor Merkezi’nde oynanan maça VakıfBank daha etkili başladı ve yüksek tempolu oyun neticesinde ilk seti 25-19 önde tamamlayarak setlerde 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı Dynavit, ikinci sete de çok iyi bir başlangıç yapamadı. Ancak setin devamında harika bir geri dönüş ortaya koydu. Özellikle file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kurmayı başaran Eczacıbaşı Dynavit, 12-4'den geri döndü ve seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Boskovic, baştan sonra çok etkili bir performans sergiledi © Eczacıbaşı Dynavit

Müsabakanın üçüncü seti ise çok büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sette ise özellikle son bölümde VakıfBank ağırlığını koymayı başardı ve seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi. Şampiyon, karar setinde belli olacaktı.

Beşinci ve son sette sahneye Eczacıbaşı Dynavit’in süper yıldızı Boskovic çıktı. Sırp oyuncunun etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve dördüncü kez çıktığı finalde üçüncü kez şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Dynavit'te Hande Baladın 2 blok, 1 ace ve 20 sayı ile mücadeleyi tamamlarken, Tijana Boskovic ise 1 blok, 2 ace ve 28 sayı ile yıldızlaştı.