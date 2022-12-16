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Voleybol

Eczacıbaşı Dynavit 2022/2023 Sezonu Fikstürü

Eczacıbaşı Dynavit'in 2022/2023 sezonu boyunca farklı organizasyonlarda sahaya çıkacağı tüm maçların fikstürü bu sayfada.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

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Eczacıbaşı Dynavit bu sezon dört kulvarda mücadele ediyor ve hepsinde şampiyonluk hedefliyor. CEV Şampiyonlar Ligi, Misli.com Sultanlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve AXA Sigorta Kupa Voley kapsamında yoğun bir sezon geçirecek Eczacıbaşı Dynavit'in 2022/2023 fikstürünü aşağıda görebilirsin.
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Eczacıbaşı Dynavit'in bu sezonki tüm şampiyonlar ligi maçlarını Red Bull TV'den takip edebilirsin!

Tarih

Takım

Skor

Takım

Organizasyon

21.10.2022

Eczacıbaşı Dynavit

3:0

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor

AXA Sigorta Kupa Voley

22.10.2022

SigortaShop Spor Kulübü

0:3

Eczacıbaşı Dynavit

AXA Sigorta Kupa Voley

23.10.2022

Eczacıbaşı Dynavit

3:0

Kuzeyboru

AXA Sigorta Kupa Voley

02.11.2022

Fenerbahçe Opet

0:3

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

06.11.2022

Eczacıbaşı Dynavit

3:1

THY

Misli.com Sultanlar Ligi

09.11.2022

Eczacıbaşı Dynavit

3:0

Nilüfer Belediyesi

Misli.com Sultanlar Ligi

13.11.2022

Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü

0:3

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

16.11.2022

Eczacıbaşı Dynavit

3:0

VakıfBank

Misli.com Sultanlar Ligi

19.11.2022

PTT

0:3

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

23.11.2022

Eczacıbaşı Dynavit

3:0

Galatasaray HDI Sigorta

Misli.com Sultanlar Ligi

27.11.2022

Aydın Büyükşehir Belediyesi

0:3

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

04.12.2022

Eczacıbaşı Dynavit

3:0

Kuzeyboru

Misli.com Sultanlar Ligi

07.12.2022

Eczacıbaşı Dynavit

3:0

CSM Târgoviște

CEV Şampiyonlar Ligi

11.12.2022

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor

0:3

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

14.12.2022

Eczacıbaşı Dynavit

3:0

Dentil / Paria Clube

Dünya Kulüpler Şampiyonası

16.12.2022

Eczacıbaşı Dynavit

-

Imoco Volley Conegliano

Dünya Kulüpler Şampiyonası

18.12.2022

Eczacıbaşı Dynavit

-

Bolu Belediye Spor Kulübü

Misli.com Sultanlar Ligi

20.12.2022

Maritza Plovdiv

-

Eczacıbaşı Dynavit

CEV Şampiyonlar Ligi

25.12.2022

SigortaShop Spor Kulübü

-

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

28.12.2022

Eczacıbaşı Dynavit

-

İlbank

Misli.com Sultanlar Ligi

07.01.2023

Eczacıbaşı Dynavit

-

Fenerbahçe Opet

Misli.com Sultanlar Ligi

11.01.2023

Eczacıbaşı Dynavit

-

Grupa Azoty Chemik Police

CEV Şampiyonlar Ligi

14.01.2023

THY

-

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

18.01.2023

Eczacıbaşı Dynavit

-

Maritza Plovdiv

CEV Şampiyonlar Ligi

21.01.2023

Nilüfer Belediyesi

-

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

28.01.2023

Eczacıbaşı Dynavit

-

Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü

Misli.com Sultanlar Ligi

02.02.2023

CSM Târgoviște

-

Eczacıbaşı Dynavit

CEV Şampiyonlar Ligi

08.02.2023

Grupa Azoty Chemik Police

-

Eczacıbaşı Dynavit

CEV Şampiyonlar Ligi

04.02.2023

VakıfBank

-

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

11.02.2023

Eczacıbaşı Dynavit

-

PTT

Misli.com Sultanlar Ligi

18.02.2023

Galatasaray HDI Sigorta

-

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

25.02.2023

Eczacıbaşı Dynavit

-

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Misli.com Sultanlar Ligi

04.03.2023

Kuzeyboru

-

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

11.03.2023

Eczacıbaşı Dynavit

-

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor

Misli.com Sultanlar Ligi

18.03.2023

Bolu Belediye Spor Kulübü

-

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

25.03.2023

Eczacıbaşı Dynavit

-

SigortaShop Spor Kulübü

Misli.com Sultanlar Ligi

01.04.2023

İlbank

-

Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi

Bu haberin içinde

Hande Baladın

Türk voleybolunun parlayan yıldızı Hande Baladın şimdi Red Bull sporcusu!

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Voleybol