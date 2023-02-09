Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finalde

Eczacıbaşı Dynavit , CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynadığı beş maç sonunda liderliği garantilemişti. Buna rağmen Polonya temsilcisi Chemik Police karşısında harika bir performansla 3-1 kazanarak maç kaybetmeden grup maçlarını tamamladı. Grup aşamasını lider bitiren takımlar, direkt olarak çeyrek finale devam edeceklerdi ve Eczacıbaşı Dynavit de bunu başardı.

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1. Set

Ferhat Akbaş maça Saliha Şahin, Laura Heyrman, Maja Ognjenovic, Tijana Boskovic, Sinead Jack-Kisal ve Irina Voronkova altısıyla başlamayı tercih etti. Boskovic grup maçlarında ikinci kez süre aldı ki bir önceki karşılaşmada da maçın en değerli oyuncusu seçilmişti.

Sinead Jack-Kisal blokla ilk sayıyı Eczacıbaşı Dynavit'e kazandırmayı başardı. Hemen ardından ev sahibi takım karşılık verdi, mücadele karşılıklı sayılarla devam etti ve iki takım da başlangıçta farkın açılmasına izin vermedi. Chemik Police'nin sayısına Laura Heyrman karşılık verdi ve durumu 6-5 yaptı. Polonya ekibi ilk sette öne geçip farkı artırmak için çabalıyor ve ev sahibi avantajını kullanmaya çalışıyordu. Ancak Eczacıbaşı Dynavit buna izin vermeme konusunda kararlı. Saliha Şahin'in sayısıyla durum 7-7 oldu, iki takım da uzun süre farkı açamadı ve ilk set başa baş bir mücadeleye sahne oldu.

Voronkova'nın etkili servisinin ardından Eczacıbaşı Dynavit 20-20'yi buldu ve ev sahibi takıma mola aldırdı. Hemen ardından Saliha Şahin'in sayılarıyla Eczacıbaşı Dynavit 23-22 öne geçti. Molanın ardından Polonya temsilcisi yeniden eşitliği yakaladı. İlk sette skor 24-24 olunca set sayısı da uzadı. Polonya temsilcisi 25-24'ü bularak set sayısı için oynadı ancak ilk fırsatı değerlendiremedi ve Boskovic ile Eczacıbaşı Dynavit ilk set sayısını çevirdi. Ancak Chemik Police ikinci set sayısı şansını değerlendirmeyi bildi ve 28-26 ile ilk seti kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit, ilk seti kaybettikten sonra geri dönmeyi başardı © Eczacıbaşı Dynavit

2. Set

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde şu aşamaya kadar mağlubiyet almayan iki takımdan biri. Eczacıbaşı Dynavit'in ilk sette manşette biraz zorlanmış olması, farkı yaratan unsurlardan en önemlisiydi. İkinci set Chemik Police'nin sayısıyla başladı ancak turuncu beyazlılar hemen karşılık vermeyi bildi.

Chemik Police'nin ikinci set başında da çok iyi savunma yaptığını söylemek gerekiyor. Polonya temsilcisi 2-1 öne geçmeyi başardı ancak hemen ardından Eczacıbaşı Dynavit, Jack-Kisal ve Maja arasındaki iyi iletişimle iki sayı kazandı. Bu dakikalarda Polonya temsilcisi servislerde daha etkili olmayı başardı ve bunun meyvesini topladı.

Saliha'nın harika arka alan savunmasının sonrasında Tijana Boskovic'in harika vuruşuyla aldığı sayı Eczacıbaşı Dynavit'i öne geçirdi. Arkasından da Maja Ognjenovic'in hücumuyla fark ikiye çıkınca Eczacıbaşı Dynavit ikinci sette farkı artırmaya başladı.

Maja Ognjenovic, Voronkova ve Jack-Kisal üçlüsünün sayıları ve Yasemin'in etkili servisleri ile Eczacıbaşı Dynavit iyiden iyiye ikinci sette farkı artırmaya devam etti. Rakibin açık topa hücum edip dışarı gönderdiği toptan sonra durum 21-14 oldu. Sayılar bulmaya devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Voronkova ile 24'üncü sayısını buldu ve set sayılarını oynamaya başladı. Tijana Boskovic altı numaradan gelip sayıyı aldı ve seti bitirdi. Eczacıbaşı Dynavit, 23 dakika süren seti kazanıp durumu 1-1 yaptı ve geri dönüşü başlatmış oldu.

Her iki takım oyuncuları da maça siyah kurdele ile çıktı © Eczacıbaşı Dynavit

3. Set

Eczacıbaşı Dynavit, ikinci sette daha iyi servis kullandı ve daha iyi manşet aldı. Tüm bunlar skora da yansıdı ve rahat bir set galibiyeti geldi. Üçüncü set de tıpkı ilk iki set gibi karşılıklı sayılarla başladı ve bu da farkın çok erken açılmayacağına dair sinyaller verdi. Rakip Simge'nin üzerinden sayıyı bulduktan sonra Voronkova karşılık verdi ve durum 2-2 oldu. Saliha yanıt vermekte gecikmedi, durum 3-2 oldu ve Voronkova'nın ace'i ile fark ikiye çıktı.

Net hücum etmeyi bilen Tijana Boskovic harika bir sayı bulmayı başardı ve 13-11'i buldu ancak Polonya temsilcisi de takibi sürdürdü. Vrakocevic'in plasesiyle durumu 13-12 yapan Chemik Police beraberlik sayısını bulsa da Eczacıbaşı Dynavit arka arkaya bulduğu üç sayıyla farkı artırdı. Eczacıbaşı Dynavit'in formda ismi Yaprak Erkek oyuna dahil oldu ve onun girer girmez aldığı sayıyla durum 20-17 oldu. Fark üçe çıkınca rakip antrenör mola aldı.

Tijana Boskovic hem harika bir vuruş yaptı hem de bloktan gelen topun önünden son anda kaçtı ve sayı geldi. Eczacıbaşı Dynavit 24-23 öne geçtikten sonra set sayısı oynadı ve set sayısının gelmesi de çok uzun sürmedi. Sahnede yine Tijana Boskovic vardı. Eczacıbaşı Dynavit onun sayısıyla ikinci seti 25-23 kazandı ve durumu 2-1 yaptı.

Simge Şebnem Aköz © Eczacıbaşı Dynavit

4. Set

Eczacıbaşı Dynavit'te Tijana Boskovic 17 sayıyla oynarken en skorer oyuncu konumundaydı. Voronkova'nın sekiz sayısı var, Maja ve Saliha ikilisinin beşer sayıları vardı. Eczacıbaşı Dynavit dördüncü sete kadar beş blok sayısı kazanabildi. Üçüncü set karşılıklı olarak iki tarafa da gidip gelen bir mücadeleye sahne oldu. Bu sette ise Eczacıbaşı Dynavit maçı bitirmeye çalıştı.

Set girişinde Maja Ognjenovic'in sayısı ve arkasından da rakibin hatalarından gelen sayılarla durum 3-0 oldu. Buna bir de Tijana Boskovic'in sayısı eklenince set başında fark dörde çıktı, rakip antrenör de hemen mola aldı. Ancak mola pek işe yaramadı zira mola sonrası ilk sayı yine Eczacıbaşı Dynavit'in oldu. Sonraki rallide Polonya temsilcisi ilk sayısını alsa da Eczacıbaşı Dynavit, Jack-Kisal ile karşılık verdi ve durum 7-1'e geldi.

Setin devamında Polonya temsilcisinin farkı azaltma çabaları sürse de bu çabalar arka arkaya birkaç sayı almaktan ileri gidemedi zira Eczacıbaşı Dynavit farkın kapanmasına pek fazla izin vermedi. Jack-Kisal'ın sayısıyla durum 15-10 oldu. Rakip takım servis yüzdesini artırınca Eczacıbaşı Dynavit'e skor anlamında epey yaklaşmayı bildi ve fark 18-17 ile bir sayıya indi. Ancak Tijana Boskovic'in sayısı Polonya temsilcisinin beraberliği sağlamasına izin vermedi. Bu dakikalarda Eczacıbaşı Dynavit 5-0'ı yakalamasına rağmen set sonunda bir türlü rahatlayamadı. Boskovic'in sayısıyla fark yeniden ikiye çıktı, sonrasında bir blok sayısıyla Eczacıbaşı Dynavit biraz daha rahatladı. Fakat seti ve maçı bırakmak istemeyen Chemik Police hemen karşılık verince durum 23-22 oldu. Rakip takımın servis yüzdesi artmaya devam edince koç Ferhat Akbaş bir mola aldı.

Tijana Boskovic, maçın en değerli oyuncusu seçildi © Eczacıbaşı Dynavit

Güvenilir el Tijana Boskovic molanın ardından sayıyı bulunca Eczacıbaşı Dynavit set sayısı oynamaya başladı. Set sayısında ise yine sahnede aynı isim vardı: Tijana Boskovic. Süper yıldız set sayısını aldı ve maçı bitirdi. Eczacıbaşı Dynavit, Chemik Police'yi deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.

Maçın MVP'si Tijana Boskovic oldu. Eczacıbaşı Dynavit, İstanbul'da olduğu gibi bu maçta da ilk seti kaybetti ancak sonrasında arka arkaya setlerle maçı kazandı. Artık Eczacıbaşı Dynavit'i çeyrek finalden itibaren daha zorlu rakipler bekliyor. Ancak bu karşılaşma da çeyrek final öncesi Eczacıbaşı Dynavit için önemli bir sınav oldu.