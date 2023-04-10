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Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Final İçin Sahaya Çıkıyor
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Eczacıbaşı Dynavit'in Igor Gorgonzola Novara ile karşılaşacağı yarı final rövanş maçı Red Bull TV'den canlı yayınlanıyor.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor. Türkiye'nin üç takımla temsil edildiği yarı final aşamasında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan rakibi Igor Gorgonzola Novara ile rövanş maçına çıkıyor. İtalya'da oynanan ve özetini aşağıda izleyebileceğin ilk maçtan Igor Gorgonzola Novara 3:2 galip ayrılmıştı.
Eczacıbaşı Dynavit ile Igor Gorgonzola Novara arasındaki ikinci maç 12 Nisan çarşamba günü saat 19:00'da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndan oynanacak. Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğindeki maçı Red Bull TV'den canlı olarak izleyebilirsin.
Igor Gorgonzola Novara - Eczacıbaşı Dynavit (İlk Maç)
İlk maçta Eczacıbaşı Dynavit, ilk seti 23:25 ve ikinci seti 19:25 kaybederek 0:2 geriye düşmüştü. Daha sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan takım, 25:20 ve 25:17'lik setlerde durumu 2:2'ye getirmeyi başardı ancak tie-break setini 14:16 kazanan Igor Gorgonzola Novara maçtan galip ayrılmıştı.
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