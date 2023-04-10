Eczacıbaşı Dynavit Final İçin Sahaya Çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit, ilk seti 23:25 ve ikinci seti 19:25 kaybederek 0:2 geriye düşmüştü. Daha sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan takım, 25:20 ve 25:17'lik setlerde durumu 2:2'ye getirmeyi başardı ancak tie-break setini 14:16 kazanan Igor Gorgonzola Novara maçtan galip ayrılmıştı.