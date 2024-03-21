Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne Yarı Finalde Veda Etti

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final serisi rövanş maçında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu evinde ağırladı. Karşılaşmayı 3-1 (25-17 / 25-15 / 24-26 / 25-16 ) kaybeden temsilcimiz bu sonuçla CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Eczacıbaşı Dynavit - Imoco Volley Conegliano maçının tekrarını bu sayfadan izleyebilirsin!

Eczacıbaşı Dynavit – Imoco Volley Conegliano Avrupa voleybolunun en büyük sahnesi canlı yayınlarla Red Bull TV’de.

Elif Şahin, Tijana Bošković, Alexa Gray, Hande Baladın , Jovana Stevanović ve Sinead Jack-Kisal altısıyla maça başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda Simge Aköz görev aldı. Sinead Jack-Kisal, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği bilek sakatlığının ardından ilk kez bir müsabakada süre buldu.

Imoco Volley Conegliano, sete hızlı bir giriş yaptı ve durumu 8-3’e getirdi. Bu noktada servis çizgisine gelen Sinead Jack-Kisal, attığı etkili servislerle rakibi zorladı ve skor 8-8’de bir kez daha eşitlendi. Devamında adeta Isabelle Haak ve Tijana Bošković ikilisinin düellosunu izlediğimiz ilk sette galip gelen taraf 25-17 skorla konuk ekip oldu. %64 hücum oranıyla 9 sayı kaydeden Bošković setin en skorer ismiydi. Hande Baladın ise 8 serviste %75 pozitif oranda servis karşılayarak özellikle savunmada takımına destek oldu.

İkinci sette Gray’in yerine Voronkova, Elif’in yerine Naz ilk altıda yer alan isimler oldu. Set karşılıklı sayılarla başlarken, Bošković’in durum 5-3 Imoco Volley Conegliano lehineyken yaptığı akıl dolu plase akıllarda yer edindi. Konuk ekip setin orta bölümünde farkı 6 sayıya çıkardı. Eczacıbaşı Dynavit, bulduğu blok sayılarıyla rakibi yakalamaya çalışsa da galip gelen taraf 25-15 skorla Imoco Volley Conegliano oldu. Turuncu beyazlılar bu sette 3 blok yaparken, kaptan Bošković 6 sayıyla takımının bu sette de en skoreriydi.

Üçüncü setin hemen başında ağırlığını hissettiren Eczacıbaşı Dynavit, önce Naz’ın sonra Hande’nin etkili servisleriyle bulduğu atak şanslarını iyi değerlendirdi ve durumu 8-3’e getirdi. Bu sette Jovana Stevanović, Beyza Arıcı’nın yerine oyuna dahil oldu. Rakip orta oyuncularının etkili servis performansıyla durum 13-13’te eşitledi. Büyük mücadeleye sahne olan setin son bölümünde ise Hande Baladın bir kez daha sahne aldı. Üst üste hücum sayılarıyla takımını oyunda tutan milli smaçör, aldığı 8 sayıyla bu setin en skorer ismi oldu. Sinead Jack-Kisal ise üst üste yaptığı bloklarla Imoco Volley Conegliano’nun smaçörlerine geçit vermedi. Üçüncü seti 26-24 kazanan turuncu beyazlılar tur şansını korudu.

Karşılaşmanın dördüncü setinde Eczacıbaşı Dynavit’in ilk sayısı üçlü blokla geldi. Imoco Volley Conegliano setin ilerleyen bölümünde bulduğu beş sayılık farkı 20’li sayılara kadar korudu. Rakip takımda Haak etkili bir hücum performansı sergilerken, Bošković bu sette takımımızın skor yükünü taşıyan isim oldu. Bu seti 25-16 ve maçı 3-1 skorla kazanan İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano olurken, Eczacıbaşı Dynavit ise CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Eczacıbaşı Dynavit karşılaşma boyunca 9 blok sayısı buldu, %38 servis karşılama oranı yakaladı. Maçın en skoreri 29 sayıyla Haak olurken, temsilcimizde Bošković 26 sayı kaydetti ve Hande 12 sayıyla onu takip etti.

Bu maçın ardından CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa serüvenini bu yıl 8 galibiyet 4 mağlubiyet ile tamamladı. Tijana Bošković 259 sayıyla turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Geçtiğimiz sezon CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalisti olan turuncu beyazlılar, bu yıl da son dört takım arasında yer almayı başardı.