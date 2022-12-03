Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Şampiyonlar Ligi Maçları Red Bull TV’de!

'ı da kadrosunda bulunduran Eczacıbaşı Dynavit bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde E grubunda mücadele edecek. Turuncu-Beyazlılar, sırasıyla C.S.M Targoviste (Romanya), Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ve Chemik Police’yle (Polonya) mücadele edecek. İlk maç 7 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda C.S.M Targoviste ile saat 19:00'da oynanacak. Maç takvimine hemen aşağıdan ulaşabilirsin:

Red Bull sporcusu Hande Baladın 'ı da kadrosunda bulunduran Eczacıbaşı Dynavit bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde E grubunda mücadele edecek. Turuncu-Beyazlılar, sırasıyla C.S.M Targoviste (Romanya), Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ve Chemik Police’yle (Polonya) mücadele edecek. İlk maç 7 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda C.S.M Targoviste ile saat 19:00'da oynanacak. Maç takvimine hemen aşağıdan ulaşabilirsin:

Red Bull sporcusu Hande Baladın 'ı da kadrosunda bulunduran Eczacıbaşı Dynavit bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde E grubunda mücadele edecek. Turuncu-Beyazlılar, sırasıyla C.S.M Targoviste (Romanya), Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ve Chemik Police’yle (Polonya) mücadele edecek. İlk maç 7 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda C.S.M Targoviste ile saat 19:00'da oynanacak. Maç takvimine hemen aşağıdan ulaşabilirsin: