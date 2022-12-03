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Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Şampiyonlar Ligi Maçları Red Bull TV’de!
Red Bull TV'den canlı yayınlarla izleyicilerle buluşacak olan Eczacıbaşı Dynavit maçlarının anlatımını Emre Yazıcıol ve Esra Gümüş Kırıcı yapacak.
Türk voleybolunun en başarılı kulüplerinden olan Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayınlarla Red Bull TV'ye geliyor! Sezon boyunca şifresiz olarak yayınlanacak maçların anlatımını Emre Yazıcıol yapacak. Yorumcu koltuğunda ise Eczacıbaşı'nın eski milli oyuncusu Esra Gümüş Kırıcı oturacak.
Red Bull sporcusu Hande Baladın'ı da kadrosunda bulunduran Eczacıbaşı Dynavit bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde E grubunda mücadele edecek. Turuncu-Beyazlılar, sırasıyla C.S.M Targoviste (Romanya), Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ve Chemik Police’yle (Polonya) mücadele edecek. İlk maç 7 Aralık'ta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda C.S.M Targoviste ile saat 19:00'da oynanacak. Maç takvimine hemen aşağıdan ulaşabilirsin:
- 7 Aralık Çarşamba - 19:00 - Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste
- 20 Aralık Salı - 18:00 - Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit
- 11 Ocak Çarşamba -19:00 - Eczacıbaşı Dynavit - Chemik Police
- 18 Ocak Çarşamba -20:00 - Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv
- 02 Şubat Perşembe - 19:00 - C.S.M. Targoviste - Eczacıbaşı Dynavit
Bir sezonluk aranın ardından CEV Şampiyonlar Ligi’ne geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa’nın bu en büyük kupasını daha önce bir kez müzesine de götürmüştü. Geçen sene ise CEV Kupası'nı müzesine götüren Eczacıbaşı Dynavit, sezonun yine iddialı takımlarından biri olacak. 20 takımın mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler bir üst tura yükselecek.
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