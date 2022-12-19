Eczacıbaşı Dynavit Deplasmanda Galibiyet Peşinde

'da yine

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına İki hafta önce Romanya temsilcisi C.S.M. Targoviste karşısında çıkmıştı. Samanta Fabris'in etkili oyunu ile sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan temsilcimiz Avrupa arenasına da hızlı bir giriş yapmıştı. Bu maçın özetini de hemen aşağıdan izleyebilirsin.