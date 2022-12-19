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Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Deplasmanda Galibiyet Peşinde
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına Maritza Plovdiv karşısında çıkıyor. Maçı yine Red Bull TV'den canlı olarak izleyebilirsin!
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yeni sezonundaki ikinci maçına Bulgaristan deplasmanında çıkıyor. Temsilcimizin, Maritza Plovdiv ile oynayacağı maç 20 Aralık akşamı TSİ 19:00'da yine Red Bull TV'den yayınlanacak.
Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumlarıyla ekrana gelecek canlı yayını hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına İki hafta önce Romanya temsilcisi C.S.M. Targoviste karşısında çıkmıştı. Samanta Fabris'in etkili oyunu ile sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan temsilcimiz Avrupa arenasına da hızlı bir giriş yapmıştı. Bu maçın özetini de hemen aşağıdan izleyebilirsin.
5 dakika
Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti
Eczacıbaşı Dynavit'in, CEV Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırmak istemiyorsan sen de Red Bull TV uygulamasını indirmeyi unutma.