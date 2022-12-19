Galibiyet pozu
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Voleybol

Eczacıbaşı Dynavit Deplasmanda Galibiyet Peşinde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına Maritza Plovdiv karşısında çıkıyor. Maçı yine Red Bull TV'den canlı olarak izleyebilirsin!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yeni sezonundaki ikinci maçına Bulgaristan deplasmanında çıkıyor. Temsilcimizin, Maritza Plovdiv ile oynayacağı maç 20 Aralık akşamı TSİ 19:00'da yine Red Bull TV'den yayınlanacak.
Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumlarıyla ekrana gelecek canlı yayını hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına İki hafta önce Romanya temsilcisi C.S.M. Targoviste karşısında çıkmıştı. Samanta Fabris'in etkili oyunu ile sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan temsilcimiz Avrupa arenasına da hızlı bir giriş yapmıştı. Bu maçın özetini de hemen aşağıdan izleyebilirsin.

5 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti

Eczacıbaşı Dynavit'in, CEV Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırmak istemiyorsan sen de Red Bull TV uygulamasını indirmeyi unutma.

Red Bull TV'yi izleme rehberine şimdi göz at:

Red Bull TV Nasıl İzlenir?

2 dakikalık okuma
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Voleybol