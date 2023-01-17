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Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Üst Üste Dördüncü Galibiyet Peşinde
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Martitza Plovdiv ile karşılaşıyor. Maç yine Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başlıyor. Grubunda oynadığı ilk üç maçtan galip ayrılan Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü haftada Maritza Plovdiv'i konuk ediyor.
18 Ocak çarşamba günü saat 20:00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı hemen aşağıdaki canlı yayın linkinden izleyebilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit gruptaki ilk üç maçından galibiyetle ayrılmıştı. O maçların özetlerine de hemen aşağıdan göz atabilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste Maç Özeti
5 dakika
Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti
Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti
9 dakika
Özet: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv
Eczacıbaşı Dynavit - Chemik Police Maç Özeti
9 dakika