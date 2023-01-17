Eczacıbaşı Dynavit Üst Üste Dördüncü Galibiyet Peşinde

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 'nde dördüncü hafta heyecanı başlıyor. Grubunda oynadığı ilk üç maçtan galip ayrılan Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü haftada Maritza Plovdiv 'i konuk ediyor.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 'nde dördüncü hafta heyecanı başlıyor. Grubunda oynadığı ilk üç maçtan galip ayrılan Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü haftada Maritza Plovdiv 'i konuk ediyor.