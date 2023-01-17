Eczacıbaşı Dynavit
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Voleybol

Eczacıbaşı Dynavit Üst Üste Dördüncü Galibiyet Peşinde

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Martitza Plovdiv ile karşılaşıyor. Maç yine Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başlıyor. Grubunda oynadığı ilk üç maçtan galip ayrılan Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü haftada Maritza Plovdiv'i konuk ediyor.
18 Ocak çarşamba günü saat 20:00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı hemen aşağıdaki canlı yayın linkinden izleyebilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit gruptaki ilk üç maçından galibiyetle ayrılmıştı. O maçların özetlerine de hemen aşağıdan göz atabilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste Maç Özeti

5 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti

Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti

9 dakika

Özet: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv

Eczacıbaşı Dynavit - Chemik Police Maç Özeti

9 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – Chemik Police: Maç Özeti

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