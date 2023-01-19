Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtte Dört Yaptı

Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki serüveni tüm hızıyla devam ediyor. Grubun dördüncü karşılaşmasında rakip, Eczacıbaşı'nın Bulgaristan, Filibe’de çok rahat bir şekilde mağlup etmeyi başardığı Bulgar temsilcisi, Maritza Plovdiv. Emre Yazıcıol 'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı 'ın yorumları ile Red Bull TV 'den canlı yayınlanan maçta Eczacıbaşı Dynavit zorlanmadan galibiyete ulaşan taraf oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyon olmak için kurulmuş bir kadro. Bu akşamın, takımın hedefi de yine set vermeden galibiyet almak. Eczacıbaşı Dynavit'in bu alanda ciddi bir rekoru da var. Turuncu beyazlılar, 22 maçtır Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda yenilmiyor. Bu, 2017’lere kadar uzanan bir seri. Baş antrenör Ferhat Akbaş ise, takımı rotasyonlu bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Örneğin Tijana Boskovic, grup maçlarında henüz forma giymedi ve diğer taraftan Samanta Fabris, onun yerine harika bir performans sergilemeye devam ediyor.

Maçın tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin:

Tekrar İzle: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv Avrupa voleybolunun en büyük sahnesi artık canlı yayınlarla Red Bull TV’de.

1.Set

Eczacıbaşı Dynavit; Yaprak Erkek, Laura Heyrman, Elif Şahin, Samanta Fabris, Yasemin Güveli ve Irina Voronkova kadrosuyla maça başlıyor.

Mücadele, Eczacıbaşı Dynavit’in servisiyle başladı. Elif’in servisinde rakip takım topu fileye vurdu ve ilk sayıyı Eczacıbaşı Dynavit aldı. Hemen ardından yine Elif, bu kez ace ile sayı kazandırdı.

Maritza Plovdiv’in yanıt vermesi çok uzun sürmedi. İlk pozisyonda Yasemin bloku yaptı ama hemen ardından Plovdiv, smaçla sayı buldu. Rakibin serviste risk alacağı tahmin ediliyordu ve öyle de oldu. Ama Eczacıbaşı Dynavit, rakibin servis ritmini bulmasına müsade etmedi. Voronkova’nın servislerinden sonra iki sayı daha buldu Eczacıbaşı Dynavit: 5-1. Turuncu beyazlılar, her servisi rakibin zayıf oyuncusuna göndermeye devam ediyor ve oradan her seferinde puan almayı da başarıyor. Skorun 6-1'e gelmesiyle birlikte rakip ilk molayı almak zorunda kaldı.

Eczacıbaşı Dynavit, maç boyunca üstün olan taraftı © Eczacıbaşı Dynavit

Maritza Plovdiv, servislerde risk alarak geri dönmeye çalıştı ama Eczacıbaşı Dynavit’in hücumlarını durdurmakta epey zorlandılar. Eczacıbaşı Dynavit hızlıca gelen sayılarla 13-7’ye getirdi. Üzerine bir de Samanta Fabris’ten blok gelince durum da 14-7 oldu. Fabris şu ana kadar önceki maçlarda olduğu gibi hücuma öne çıkmıyor ama burada blokla takımına sayı kazandırdı.

Eczacıbaşı Dynavit rahat bir ilk set oynadı ve 25-14 ile seti kazanmayı başardı. Tabii Eczacıbaşı Dynavit’in setin başında baskıyı kurması, işleri epey kolaylaştırdı. Rakibin altı servis kaçırmasının yanı sıra Eczacıbaşı Dynavit’in hücum yüzdesinin %83 olunca farkın da bu seviyelerde olması kaçınılmaz oldu.

2.Set

İkinci sete başlarken koç Ferhat Akbaş’tan oyuncu değişiklikleri geldi ve set 1-1 ile başladı. Karşılıklı sayıların ardından Yaprak’ın iyi savunmasıyla birlikte Voronkova sayıyı aldı: 2-1. İkinci setin başında Plovdiv, sayılara karşılık verdi. Hatta ilk kez öne de geçti: 2-3. Ancak servis hatası gelince bu üstünlük uzun sürmedi. Plovdiv maç set başında direnç göstermeye çalışınca set, ilk set gibi erkenden kopmadı. Ama Eczacıbaşı Dynavit'te Elif’in ve Laura Heyrman’ın performansı skorun 10-6’ya gelmesine epey katkı sağladı.

İkinci sette bazı servisleri kaçırdık ama hâkimiyeti asla elden bırakmadık. Maç boyunca her şey kontrolümüz altındaydı. Ferhat Akbaş

Voronkova’nın servisleriyle beraber, rakibin kalitesinden bağımsız olarak Eczacıbaşı Dynavit farkı artırmaya devam etti. Plovdiv, uzun süre sayı bulamazken Eczacıbaşı durumu 16-9 yaptı. Samanta Fabris, 19-10 yaptı. Eczacıbaşı Dynavit tıpkı ilk sette olduğu gibi ikinci sette de çabuk bir şekilde yirmiye ulaştı. Rakibi 16 sayıda tutmayı başaran Eczacıbaşı Dynavit, set puanında rakip servis kaçırınca setlerde durumu 2-0’a getirdi. Turuncu beyazlılar çok rahat bir ikinci set oynadı.

Skor ilk maçtaki ile aynıydı: 3-0 © Eczacıbaşı Dynavit

3.Set

Üçüncü sette, Yasemin’in blokuyla beraber ilk sayı Eczacıbaşı Dynavit’in oldu. Hemen arkdasından Voronkova’nın block-out sayısı, durumu hızlıca 2-0 yaptı. Voronkova da altıncı sayısını bulmuş oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü sete 3-0 ile başladı. Bir de önce Elif’in arkasından Yasemin’in sayıları gelince durum 5-0 oldu. Hemen ardından onlara Samanta Fabris katıldı: 6-1. Turuncu beyazlılar, üçüncü sete çok net bir performansla girdi. Yaprak’ın, güzel bir rallinin ardından yaptırdığı block-out ile beraber fark biraz daha açıldı. Maritza Plovdiv, üçüncü sette çok uzun süre boyunca sadece bir sayıda kaldı. Rakip koçun aldığı molalar da, Plovdiv’in toparlanabilmesi konusunda çok işe yaramadı.

Bugün sahada takım çalışması vardı. Farklı kazanmaya çalıştık ve bunu başardık. Laura Heyrman

Plovdiv, ortadan hücuma uzun süre sonra sayı buldu ve set 15-4 oldu. Eczacıbaşı Dynavit, artık tamamen maçı bitirmeye odaklanmış bir şekilde oynuyor ve rakibe sayı şansı dahi vermedi. Arka arkaya kazanılan sayılarla birlikte fark 15 oldu. Skor: 21-5. Laura Heyrman ve Samanta Fabris’in sayıları, Eczacıbaşı Dynavit’i maç sayılarına götürdü ve son sayı da blokla birlikte gelince turuncu beyazlılar 25-5’lik üçüncü setle maçı bitirdi.

Hücum, savunma ve blok kalitesi, bu akşam Eczacıbaşı Dynavit’i rakibinden ayıran unsurlar oldu. Elif, Eczacıbaşı Dynavit takımında maçın oyuncusu seçildi. Takım, galibiyetin ardından taraftarlarla bütünleşti. Aslında Eczacıbaşı Dynavit için bir anlamda antrenman niteliğinde bir karşılaşma oldu. Ligde de mağlubiyetsiz bir şekilde yola devam eden Eczacıbaşı Dynavit, biraz daha moral depolamış oldu. Maçın sonunda Emre Yazıcıol ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumlarını ve özel röportajları hemen aşağıdan izleyebilirsin:

11 dakika Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv: Maç Sonu Değerlendirmeleri

Eczacıbaşı Dynavit bu galibiyetle birlikte, toplamda sadece bir set kaybederek CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda İstanbul’daki grup maçlarını tamamladı. Sıradaki maç, 2 Şubat’ta Targoviste deplasmanı.