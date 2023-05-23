Eczacıbaşı Dynavit’in Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Serüveni

Turnuvanın ikinci ayağına yine evinde başlayan Turuncu Beyazlılar, Maritza Plovdiv’i bir kez daha set vermeden mağlup etti. Bu maçta skorer olarak görmeye alışkın olmadığımız ve pasör mevkiinde forma giyen Elif Şahin’in tam dokuz sayılık katkısı akıllarda yer edindi. Beşinci maçında Romanya deplasmanında yine net bir skorla galibiyete giden Eczacıbaşı Dynavit, son grup karşılaşmasında ise Grupa Azoty Chemik Police’e konuk oldu. İlk maçla benzer bir senaryonun ardından 3:1’lik skorla galip gelen temsilcimiz,

namağlup ünvanıyla ve puan kaybetmeden grup lideri

oldu. 28 sayı kaydeden kaptan Bošković öne çıkan isimlerdendi. Grup etabında takımın en skoreri ise 59 sayıyla Hırvat pasör çaprazı Samantha Fabris oldu.