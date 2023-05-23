Eczacıbaşı Dynavit’in Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Serüveni

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon E Grubu’nda yer aldı. Rakipleri Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police, Romanya temsilcisi CSM Târgoviște ve Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv idi.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yolculuğuna Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda başlayan Eczacıbaşı Dynavit, CSM Târgoviște karşısında 3:0’lık net bir skorla galip gelmişti. Maçta Simge Aköz %85 servis karşılama yüzdesiyle öne çıkan isimlerden biriydi. İkinci maçında deplasmanda Maritza Plovdiv’e konuk olan temsilcimiz yine aynı skorla evine dönerken, Yasemin Güveli %78 hücum yüzdesiyle müsabakayı tamamladı. Üçüncü mücadelesinde ise gruptaki en zorlu rakibi, başantrenör Ferhat Akbaş’ın eski takımı Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaştı Eczacıbaşı Dynavit. İlk seti kaybetmesine rağmen oyunun devamında ağırlığını hissettiren takım, karşılaşmadan 3:1 galip ayrılırken Samanta Fabris 19 sayıyla en skorer isimdi.
Turnuvanın ikinci ayağına yine evinde başlayan Turuncu Beyazlılar, Maritza Plovdiv’i bir kez daha set vermeden mağlup etti. Bu maçta skorer olarak görmeye alışkın olmadığımız ve pasör mevkiinde forma giyen Elif Şahin’in tam dokuz sayılık katkısı akıllarda yer edindi. Beşinci maçında Romanya deplasmanında yine net bir skorla galibiyete giden Eczacıbaşı Dynavit, son grup karşılaşmasında ise Grupa Azoty Chemik Police’e konuk oldu. İlk maçla benzer bir senaryonun ardından 3:1’lik skorla galip gelen temsilcimiz, namağlup ünvanıyla ve puan kaybetmeden grup lideri oldu. 28 sayı kaydeden kaptan Bošković öne çıkan isimlerdendi. Grup etabında takımın en skoreri ise 59 sayıyla Hırvat pasör çaprazı Samantha Fabris oldu.
Lider tamamladığı turun ardından doğrudan çeyrek finallere kalan Eczacıbaşı Dynavit, bir diğer Polonya temsilcisi KS DevelopRes Rzeszów ile eşleşti. İlk maçında rakibine bir set vererek İstanbul’a avantajlı dönen temsilcimizde Hande Baladın %78 servis karşılama yüzdesinin yanı sıra 11 sayıyla takımına katkı verdi. Turuncu Beyazlıların evinde oynadığı ikinci maç ise çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Setlerde 1:2 geriye düştükten sonra üstünlüğü yeniden ele geçiren takım, 3:2’lik galibiyetle tur atladı. Bu müsabakada Bošković 30 sayıyla skor yükünü taşırken, takım halinde 18 blok sayısı kaydedildi. Finale giden yolda artık son engel Igor Gorgonzola Novara’ydı.
Ebrar Karakurt’un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara’ya karşı Eczacıbaşı Dynavit, ilk maçta 2:3 mağlup olarak final biletini İstanbul’a bıraktı. Rövanş maçında ise baştan sona üstünlüğü elden bırakmayan temsilcimiz, 3:0 gibi net bir skorla Torino’da oynanacak Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finaline katılma hakkı elde etti. Bu maçta 21 sayıyla oynayan Bošković’e smaçörler Hande ve Voronkova toplam 20 sayıyla destek verirken, Simge Aköz tam %90 oranla pozitif servis karşıladı.
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan final maçı, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk Türk Finali olması sebebiyle oldukça özeldi. Turuncu Beyazlılar müsabakaya Beyza, Sinead, Tijana, Maja, Hande, Irina, Simge (L) altısıyla çıktı. Kıran kırana geçen ilk seti ve ikinci seti VakıfBank kazanırken, üçüncü sette geri dönüş için çabalayan Eczacıbaşı Dynavit 25:23’lük skorla durumu 1:2’ye getirdi. Dördüncü setin son bölümünde farkı bulan VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’ni kazanan taraf olurken, Eczacıbaşı Dynavit de turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Müsabakada Hande Baladın 15 sayısının yanı sıra defansta ve servis karşılamada verdiği katkıyla takdir toplayan bir performansa imza attı.
2022/2023 sezonunu Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’ni dokuz galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamlayan temsilcimiz, 2017’nin ardından bir kez daha bu arenada kürsüye çıktı. Gelecek sezon da Avrupa’nın en büyük kupası için mücadele edecek Turuncu Beyazlılar’da hedef bu hikayeyi yine zirvede tamamlamak olacak.