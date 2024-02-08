Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finalde
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında SC "Prometey" Dnipro ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, maçtan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında SC Prometey Dnipro’yu İstanbul’da ağırladı. Karşılaşmayı 3-1 (25-20 / 25-15 / 23-25 / 25-16) kazanan temsilcimiz bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Turuncu Beyazlılar, çeyrek final turunda grup etabında da rakip olduğu İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı Dynavit - SC "Prometey" Dnipro maçının tekrarını bu sayfadan izleyebilirsin!
Canlı: Eczacıbaşı Dynavit - SC "Prometey" Dnipro
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Karşılaşmaya Elif Şahin, Tijana Bošković, Alexa Gray, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kisal ve Beyza Arıcı altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda Simge Aköz görev aldı. Simge Aköz, Kuzeyboru karşılaşmasında ısınma sırasında burnuna aldığı darbe sebebiyle sahaya koruyucu maske ile çıkmaya devam ediyor.
Mücadele Gray’in blok sayısıyla başladı. Prometey, Melisa Bükmen’in hücum sayılarıyla setin başında üstünlüğü yakalasa da Eczacıbaşı Dynavit adım adım rakibine yaklaştı. Bošković, bu sette aldığı 8 pasın 6’sını sayıya çevirerek takımının en skorer ismi olurken, Voronkova 5 sayıyla onu takip etti. Setin son bölümünde oyuna giren Hande Baladın, %75 pozitif servis karşılamaya ve 2 hücum sayısına imza attı. Seti 25-20 ile Eczacıbaşı Dynavit hanesine yazdıran sayı da arka alan hücumuyla yine Hande Baladın’dan geldi.
İkinci set karşılıklı sayılarla ilerlerken, Gray’in ve Voronkova’nın dört numara hücumlarıyla Turuncu Beyazlılar farkı açmaya başladı. Temsilcimizin bu setteki ilk 15 sayısının 5’i Gray imzası taşırken, Jack-Kisal hem blokta hem hücumda katkı verdi. Setin sonundaki keyifli ralliyi sonlandıran Elif’in pasör plasesinin ardından rakip oyuncu Drpa’nın hücum hatasıyla Eczacıbaşı Dynavit, durumu 2-0’a getirdi ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Bir sonraki turu garantilemesinin ardından rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan başantrenör Ferhat Akbaş; Naz Akyol’a, Yaprak Erkek, Yasemin Şahin ve Aybüke Özel’e bu maçta ilk kez süre verdi. Yasemin Şahin’in CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ilk 2 sayısını art arda bulduğu maçta rakip takım attığı etkili servislerle Eczacıbaşı Dynavit karşısında üstünlüğü yakaladı. Durum 16-22 iken servis çizgisine gelen Hande, iyi servislerine arka arkaya bulduğu ace sayılarının da eklenmesiyle 4 sayılık seri yakalasa da set 23-25 skorla rakip takımın oldu. Yasemin, 5 sayıyla bu sette takımının en skorer ismiydi.
Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmaya üçüncü setteki altı ile devam etti. Set, arka arkaya blok sayılarıyla başladı. Turuncu Beyazlılar’ın bu sette 6 blok yapması, istatistiklerde dikkat çeken bir ayrıntı oldu. Temsilcimiz, servis karşılama ve hücumdaki etkinliğini de arttırırken, 20’li sayılara doğru farkı açtı. Eczacıbaşı Dynavit’e 20. sayısını kazandıran çekişmeli ralliyi yaptıkları blokla Yasemin ve Naz tamamladı. Bu setteki etkili atak performanslarıyla Gray - Hande ikilisi toplam 12 sayıya imza atarken, pasör Naz da 4 sayılık katkı verdi. Maç, rakip takımdan Drpa’nın hücum hatasıyla noktalandı. Gray, hem pasör çaprazı hem smaçör olarak görev yaptığı maçta 20 sayılık (16 hücum, 3 blok, 1 ace) performansıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Eczacıbaşı Dynavit karşılaşma boyunca 13 blok sayısı buldu. 72 serviste %46 pozitif karşılama oranı yakalayan temsilcimiz, hücumda ise 128 pasın 58’ini sayıya çevirmeyi başardı. Maçın en skoreri 20 sayıyla Gray olurken, Bošković 11, Hande 10 sayı ile çift haneli rakamlara ulaşan diğer iki isim oldu.
Bu sonuçla çeyrek finale adını yazdıran temsilcimiz, üst üste ikinci kez yarı finale yükselmek için 20-29 Şubat tarihleri arasında oynanacak eşleşmede Savino Del Bene Scandicci ile kozlarını paylaşacak. Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi serüveni, Red Bull TV ekranlarından voleybol severlerle buluşmaya devam edecek.