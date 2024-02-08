Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finalde

İkinci set karşılıklı sayılarla ilerlerken, Gray’in ve Voronkova’nın dört numara hücumlarıyla Turuncu Beyazlılar farkı açmaya başladı. Temsilcimizin bu setteki ilk 15 sayısının 5’i Gray imzası taşırken, Jack-Kisal hem blokta hem hücumda katkı verdi. Setin sonundaki keyifli ralliyi sonlandıran Elif’in pasör plasesinin ardından rakip oyuncu Drpa’nın hücum hatasıyla Eczacıbaşı Dynavit, durumu 2-0’a getirdi ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

İkinci set karşılıklı sayılarla ilerlerken, Gray’in ve Voronkova’nın dört numara hücumlarıyla Turuncu Beyazlılar farkı açmaya başladı. Temsilcimizin bu setteki ilk 15 sayısının 5’i Gray imzası taşırken, Jack-Kisal hem blokta hem hücumda katkı verdi. Setin sonundaki keyifli ralliyi sonlandıran Elif’in pasör plasesinin ardından rakip oyuncu Drpa’nın hücum hatasıyla Eczacıbaşı Dynavit, durumu 2-0’a getirdi ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

İkinci set karşılıklı sayılarla ilerlerken, Gray’in ve Voronkova’nın dört numara hücumlarıyla Turuncu Beyazlılar farkı açmaya başladı. Temsilcimizin bu setteki ilk 15 sayısının 5’i Gray imzası taşırken, Jack-Kisal hem blokta hem hücumda katkı verdi. Setin sonundaki keyifli ralliyi sonlandıran Elif’in pasör plasesinin ardından rakip oyuncu Drpa’nın hücum hatasıyla Eczacıbaşı Dynavit, durumu 2-0’a getirdi ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Bir sonraki turu garantilemesinin ardından rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan başantrenör Ferhat Akbaş; Naz Akyol’a, Yaprak Erkek, Yasemin Şahin ve Aybüke Özel’e bu maçta ilk kez süre verdi. Yasemin Şahin’in CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ilk 2 sayısını art arda bulduğu maçta rakip takım attığı etkili servislerle Eczacıbaşı Dynavit karşısında üstünlüğü yakaladı. Durum 16-22 iken servis çizgisine gelen Hande, iyi servislerine arka arkaya bulduğu ace sayılarının da eklenmesiyle 4 sayılık seri yakalasa da set 23-25 skorla rakip takımın oldu. Yasemin, 5 sayıyla bu sette takımının en skorer ismiydi.

Bir sonraki turu garantilemesinin ardından rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan başantrenör Ferhat Akbaş; Naz Akyol’a, Yaprak Erkek, Yasemin Şahin ve Aybüke Özel’e bu maçta ilk kez süre verdi. Yasemin Şahin’in CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ilk 2 sayısını art arda bulduğu maçta rakip takım attığı etkili servislerle Eczacıbaşı Dynavit karşısında üstünlüğü yakaladı. Durum 16-22 iken servis çizgisine gelen Hande, iyi servislerine arka arkaya bulduğu ace sayılarının da eklenmesiyle 4 sayılık seri yakalasa da set 23-25 skorla rakip takımın oldu. Yasemin, 5 sayıyla bu sette takımının en skorer ismiydi.

Bir sonraki turu garantilemesinin ardından rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan başantrenör Ferhat Akbaş; Naz Akyol’a, Yaprak Erkek, Yasemin Şahin ve Aybüke Özel’e bu maçta ilk kez süre verdi. Yasemin Şahin’in CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ilk 2 sayısını art arda bulduğu maçta rakip takım attığı etkili servislerle Eczacıbaşı Dynavit karşısında üstünlüğü yakaladı. Durum 16-22 iken servis çizgisine gelen Hande, iyi servislerine arka arkaya bulduğu ace sayılarının da eklenmesiyle 4 sayılık seri yakalasa da set 23-25 skorla rakip takımın oldu. Yasemin, 5 sayıyla bu sette takımının en skorer ismiydi.