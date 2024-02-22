Eczacıbaşı Dynavit Yarı Finale Bir Adım Daha Yaklaştı

Eczacıbaşı Dynavit , Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’yi konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 (23-25 / 25-21 / 24-26 / 25-17 / 15-10 ) kazanan temsilcimiz deplasmanda oynanacak tur için avantaj sağladı.

Karşılaşmaya Elif Şahin, Tijana Boskovic, Alexa Gray, Hande Baladın, Sinead Jack ve Beyza Arıcı altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda Simge Aköz görev aldı.

Eczacıbaşı Dynavit - Savino Del Bene Scandicci maçının tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin:

Eczacıbaşı Dynavit – Savino Del Bene Scandicci Avrupa voleybolunun en büyük sahnesi canlı yayınlarla Red Bull TV’de.

Beyza’nın bloğuyla başlayan mücadelede turuncu beyazlılar, Gray’in üst üste bulduğu hücum sayılarıyla öne geçti. Scandicci, Herbots’un servis serisinde durumu 11-11’de eşitlerken; set bu noktadan sonra karşılıklı sayılarla ilerledi. Servis karşılama için Voronkova arka alanda görev alırken, rakip takım bu sette oyuncu değişikliği yapmadı. Eczacıbaşı Dynavit skor 15-19’ken oynanan 40 saniyelik ralliyi kazanmasının ardından rakibini yakalayıp öne geçse de; kıyasıya mücadeleye sahne olan ilk set, 23-25 skorla konuk ekibin hanesine yazıldı. En skorer isimler altışar sayıyla Boskovic ve Gray oldu.

İkinci sette 1-4 geriye düşen Eczacıbaşı Dynavit, Hande ve Gray’in hem servis hem hücum katkısıyla beraberliği buldu. Skor 12-11’ken ayak bileğinden sakatlanan Elif Şahin, maça devam edemezken; Naz Akyol karşılaşmaya dahil oldu. Jack’in 3 numaradan etkili oyununun da eklenmesiyle rakibin bloklarının yerleşmesi zorlaştı; Scandicci ikinci sette blok sayısı üretemedi. Eczacıbaşı skordaki üstünlüğünü setin sonuna kadar devam ettirdi ve 25-22 ile kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Simge Aköz, %80’lik servis karşılama oranına ek olarak savunmada devleşirken sete damgasını vuran isim oldu.

Eczacıbaşı Dynavit avantajı elde etti © Eczacıbaşı Dynavit

Üçüncü set de büyük çekişmeyle ilerlerken; bu kez kritik anlarda Boskovic sahneye çıktı. Hande Baladın’ın arka alan savunmasında fark yarattığı sette, Gray ise hücumda 6 sayıyla katkı verdi. Bu sette 17-13 önde olan temsilcimizi Maja ve Antropova’nın etkili servisleriyle 20-20’de yakalayan Scandicci, durumu 22-24’e getirdi. Turuncu beyazlılar Hande’nin servis turunda 24-24’ü bulsa da seti 24-26 kaybetti.

Hande Baladın © Eczacıbaşı Dynavit

Dördüncü sette kırılma anlarını iyi yöneten temsilcimiz, tam 5 blok sayısına imza attı. Beyza’nın servis, hücum ve blokta öne çıktığı bu setin ortalarında farkı 4 sayıya çıkaran Eczacıbaşı Dynavit, attığı iyi servislerle, rakibin servis karşılamasını %19 mükemmel oranda tuttu. Bu sette Hande’nin %71 oranla pozitif servis karşılaması bir diğer dikkat çeken ayrıntı olurken; Simge’nin defans performansı göz doldurmaya devam etti. Boskovic’in 6 sayı ile en skorer olduğu seti 25-17 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Simge Aköz maçın en değerli oyuncusu seçildi © Eczacıbaşı Dynavit

Karar setinde iyi oyununu sürdüren temsilcimiz, hemen setin başında üstünlüğü ele alırken; Jack’in ace sayısıyla saha değişimine 8-4 önde gitti. Rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen turuncu beyazlılar, Beyza’nın blok sayısı ardından geçirdiği etkili servis turunda galibiyete yaklaştı. Mücadele Villani’nin servis hatasıyla sona ererken turuncu beyazlılar seti 15-10, maçı 3-2 kazanarak rövanş maçı için avantajı yakaladı.

Eczacıbaşı Dynavit karşılaşma boyunca 10 blok sayısı buldu. 87 serviste %47 pozitif karşılama oranı yakalayan temsilcimiz; hücumda ise 168 pasın 71’ini sayıya çevirmeyi başardı. Maçın en skoreri 31 sayıyla Boskovic olurken; Gray 22, Hande 10 sayı ile çift haneli rakamlara ulaşan diğer iki isim oldu. Maç boyu etkili servis karşılama ve defans performansıyla öne çıkan kaptan Simge Aköz, en değerli oyuncu seçildi.

Galibiyet pozu © Eczacıbaşı Dynavit

Bu sonuçla çeyrek final ilk maçından galibiyetle ayrılan temsilcimiz, üst üste ikinci kez yarı finale yükselmek için 28 Şubat Çarşamba günü Floransa’da Scandicci ile bir kez daha karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit’in Şampiyonlar Ligi serüveni, Red Bull TV ekranlarından voleybolseverlerle buluşmaya devam edecek.