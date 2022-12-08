Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sezonu Galibiyetle Açtı

Eczacıbaşı Dynavit 'in CEV Şampiyonlar Ligi yeni sezonundaki ilk rakibi Romanya temsilcisi C.S.M. Targoviste'ydi. Red Bull TV 'den canlı olarak yayınlanan maçta Targoviste, tarihinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Eczacıbaşı Dynavit seyircisi de bu karşılaşma için Burhan Felek'i tıklım tıklım doldurdu ve maç boyunca takıma destek oldu. Ligde oynadığı dokuz maçın dokuzunu da kazanıp fire vermeden yola devam eden Eczacıbaşı Dynavit, seriyi Avrupa arenasına da taşımaya kararlıydı. Maç sonu değerlendirmelerini hemen girişteki videodan izleyebilirsin.

Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste maçını Emre Yazıcıol'un anlatımı, Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumlarıyla tekrar izlemek için tıkla!

01 1. Set

Tüm setlerde üstünlük Eczacıbaşı Dynavit'teydi © Eczacıbaşı Spor Kulübü

Eczacıbaşı Dynavit; Beyza Arıcı, Laura Heyrman, Saliha Şahin, Maja Ognjenovic, Samanta Fabris, Irına Voronkova ilk altısıyla parkeye çıktı ve liberoda Simge Aköz vardı.

Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörü Ferhat Akbaş ligde bu maça kadar kullandığı ilk altıdan farklı bir takımla maça başladı. Maçın ilk hücumu Eczacıbaşı Dynavit'ten geldi ve turuncu beyazlılar ilk sayıyı almayı da başardı.

Eczacıbaşı Lig'de uzun süredir elit takımlarla karşı karşıya geliyor ve tüm bunlar farklı bir adaptasyon gerektiriyor. Targoviste takımı maça beklenenden biraz daha iyi başladı. Ancak, Eczacıbaşı Voronkova'nın harika servisleriyle hemen maçın başında farkı ikiye çıkardı. Belki de sezonun en çok katkı veren transferi Voronkova bu yılın kilit transferlerinden bir tanesi ve o da maça çok iyi başladı.

Çok mutluyum çünkü çalıştığımız tüm taktikler sahada bir karşılık buldu. Ferhat Akbaş

Targoviste servislerde etkili başlayamayınca Eczacıbaşı Dynavit elde ettiği sayılarla farkı dörde çıkardı. Fark yavaş yavaş açılırken, antrenör Ferhat Akbaş'ın henüz Tijana Boskovic gibi yıldız oyuncuları parkeye sürmediğini hatırlatmak gerekiyor. Akbaş, daha çok forma şansı bulamayan oyuncuları görmek ve denemek istedi.

İlk setteki skoru 17-12 Eczacıbaşı Dynavit lehine getiren sayı son zamanlarda Eczacıbaşı'nın ve ligin isminden söz ettiren isimlerinden bir tanesi olan Saliha Şahin'den geldi. Arka arkaya sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, Saliha'nın etkili servisi ve bu kez de Voronkova'nın sayısıyla durumu 19-12'ye getirdi.

Targoviste'nin ortadan hücumla durumu 20-15'e getirmeyi başarmasının ardından karşılıklı sayılar geldi ve yavaş yavaş ilk setin sonlarına doğru yaklaşırken Targoviste farkı azaltmaya çalıştı. Ancak Voronkova'nın güçlü smacıyla beraber durum 22-17'ye geldi ve fark bir parça daha açıldı. Hemen arkasından Samanta Fabris'in plasesiyle beraber farkı altıya çıktı: 23-17.

İlk setin son sayısını Eczacıbaşı Dynavit adına Saliha aldı. Eczacıbaşı Dynavit böylece ilk seti 25-18 ile kapatarak setlerde durumu 1-0 yaptı. İlk sette Boskovic kenarda otuturken rotasyonda Fabris'in sayı yükünü çekmesi antrenör Ferhat Akbaş'ın elini epey güçlendirdi.

02 2. Set

Galibiyet pozu © Eczacıbaşı Spor Kulübü

İlk sette çok yüksek yüzdeyle hücum eden Eczacıbaşı Dynavit takım olarak yüzde 55'i yakaladı. İkinci setin anahtarı da bu yüzdeyi devam ettirmekte saklıydı. İkinci sette ilk sayıyı Romanya temsilcisi Targoviste aldı. Ancak Eczacıbaşı Dynavit'ten de yanıt gecikmedi. Bu arada Ferhat Akbaş'ın ikinci sette de farklı rotasyonlar denemesi gözlerden kaçmadı.

Önce Beyza Arıcı'nın blok sayısı, sonrasında da İlk kez oyuna giren Red Bull sporcusu Hande Baladın'ın sayılarıyla Eczacıbaşı Dynavit ikinci sette durumu 4-2'ye getirdi. İlk sete ağırlığını koymayı başaran Maja Ognjenovic, ikinci sete de harika bir başlangıç yaptı. Ferhat Akbaş'ın öğrencileri, rotasyonda harika katkılar vermeye ikinci sette de devam etti. Oyuna giren, çıkan her oyuncu maça odaklanmış durumdaydı ve herkes iyi hücumun yanında iyi savunmayla da takıma katkı verdi.

Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için mutluyum. İy bir başlangıç yapmak istiyorduk. Harika bir galibiyetle bunu başardık. Hande Baladın

Hande Baladın, tek ayakta blok yaparak sayı buldu ve turuncu beyazlılar farkı artırmayı sürdürdü. Bu sayının üzerine bir de Hande'nin servisinde Laura Heyrman'ın sayısıyla eklenince ikinci sette durum 10-4 Eczacıbaşı lehine oldu.

Beyza Arıcı'nın harika bloğu Eczacıbaşı Dynavit'in farkı açmasını sağlarken, Maja pas dağıtmaya, Fabris de üretmeye ve sayı bulmaya devam etti. Eczacıbaşı Dynavit ikinci sette de oyunu kontrol etmeye devam etti. Maça hükmetmeyi sürdüren turuncu beyazlılar, setin sonlarına doğru Maja'nın muhteşem tekniğiyle topu filenin üzerinden geçirerek bulduğu sayının ardından durumu 21-11'e getirdi.

Hande Baladın'ın manşet yüzdesinin çok yüksek olması da ikinci sette Eczacıbaşı Dynavit'in elini epey kuvvetlendirdi. Voronkova'nın sayısıyla durumu 24-13'e getiren Eczacıbaşı Dynavit, set sayıları oynamaya başladı. Romanya ekibi ilk set sayılarını kurtarmayı başarsa da turuncu beyazlıların seti kazandığı sayı Sementa Fabris üzerinden geldi. Böylece Eczacıbaşı Dynavit ikinci seti de 25-14 kazandı. Setlerde durum 2-0.

03 3.Set

Samanta Fabris maçın en skorer ismi oldu © Eczacıbaşı Spor Kulübü

Romen temsilcisi Targoviste, üçüncü sete planlı bir şekilde baskılı başladı. Rakip takımın servislerde aldığı riskler arka arkaya sayılar bulmalarını sağladı. Ancak Eczacıbaşı Dynavit de sayı bulmayı ihmal etmedi. İstatistik kağıtlarına bakıldığında Eczacıbaşı Dynavit'in servis karşılama yüzdesi, başarılı manşet sayısı ve hücum yüzdesi harika seviyelerdeydi. Dolayısıyla rakip takım sayı bulsa da Eczacıbaşı Dynavit'e karşı öne geçmek pek de kolay değildi.

Smaçör Yaprak Erkek de bu sette ilk kez oyuna girdi. Diğer yandan Maja Ognjenovic, her fırsat bulduğunda ortayla oynamaya devam ederek oradan sayılar buldu. Ancak üçüncü sette Targoviste kolay vazgeçmek istemiyordu. Yine de Eczacıbaşı Dynavit'in tecrübesi ve rotasyondan gelen katkı durumun 11-9'a getirilmesine yardımcı oldu.

Üçüncü sette Yaprak önce topu dışarı vurdu ve sayı rakip takıma gitti. Arkasından da Sementa Fabris'in harika iki smaç sayısıyla Eczacıbaşı Dynavit durumu 13-11 yaptı. Maja Ognjyenovic, Sementa Fabris'i topla buluşturmaya, Fabris de sayılar bulmaya devam ediyordu. Maja ve Fabris'in antrenmanlarda birlikte yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye devam etti. Bazen Eczacıbaşı Dynavit'in istediği gibi gelişmeyen hücum sekanslarında bile Maja-Fabris iş birliğinden sayı geldi.

Eczacıbaşı Dynavit, ilk iki sette olduğu gibi Romen rakibini bu sette kolay kıramadı ancak yine de üstünlük devam etti. Ognjenovic'in altı numaradan Sementa Fabris'e hazırladığı smacı, yetenekli voleybolcu harika bitirdi ve durum 17-14'e geldi. Sonrasında Targoviste'nin de sayı katkısı vermesiyle durum 18-16 oldu. Yaprak'ın smaç denemesi üzerinden rakibin "challange" isteği geldi. Ancak sayı Yaprak'ın ve Eczacıbaşı Dynavit'in oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, bu sette Targoviste'yi bloklarda durdurmakta biraz zorlandı. Ancak Yaprak'ın harika savunması ve Maja'nın üç metreden attığı harika tek ayak pasından sonra Laura Heyrman'a sadece bitirmek kaldı ve skor 21-19 oldu. Üçüncü sette sona yaklaşırken karşılıklı sayılar gelmeye devam etti. Yaprak'ın etkili servisi sonrasında durum 22-19 oldu ve bu sayı rakip takım antrenörü Giovanni Caprara'ya mola aldırdı.

Ve Eczacıbaşı Dynavit adına maç sayıları... Romen takımı ilk set sayısını çevirmeyi başarsa da hatalı servis üçüncü sette durumu 25-22'ye getirdi ve maç bu sayıyla sona erdi. Böylece Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'ne 3-0'lık net bir galibietle başladı.

Bu maçta çoğunlukla oynayamayan oyuncular fırsat buldu. Fabris harika oynadı ve zaten maçın oyuncusu seçildi. Maja ile harika anlaştılar. Blok-defans sistemi çok iyi çalıştı. Son setin biraz daha rekabetçi geçmesi de çok normaldi... Esra Gümüş Kırıcı

Maç özetini hemen aşağıdan izleyebilirsin:

5 dakika Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti

Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Şampiyonlar Ligi'nde grubu ikinci maçında rakibi Maritsa Plovdiv olacak. Bu maç da 20 Aralık Salı günü TSİ 18:00'de Red Bull TV'den canlı yayınlanacak.