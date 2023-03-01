Eczacıbaşı Dynavit Tarihinin Unutulmaz Oyuncuları

Türk voleybolunun lokomotif kulüplerinden Eczacıbaşı Dynavit , sayısız şampiyonluk kazandığı köklü tarihi boyunca kadrosunda birçok yıldızı da barındırdı. Bugüne kadar Eczacıbaşı Dynavit forması giyen ve unutulmazlar arasına giren başarılı isimlerden bazılarını beraber hatırlayalım.

01 Meral Kalfaoğlu

1967 yılında Beşiktaş'tan Eczacıbaşı'na transfer olan genç yetenek, Cengiz Göllü'nün yönlendirmesiyle smaçör olarak başlayan kariyerine pasör olarak devam etti. 17 yıllık şampiyonluk serisinin başladığı sezondan itibaren 12 yıl formayı terleten Meral Kalfaoğlu, hem Eczacıbaşı hem de A Kadın Voleybol Milli Takımı'nda kaptanlık yaptı. 1971'de Eczacıbaşı İlaç Fabrikası'nda çalışmaya başlayan Kalfaoğlu, 1993'te yine Eczacıbaşı'ndan emekliye ayrıldı.

02 Selcan Teoman

Annesinin ve ablasının izinden giderek voleybola başlayan Selcan Teoman, 1974 yılında Eczacıbaşı'na transfer oldu. Kulüpte forma giydiği 11 sezonun tamamında şampiyonluk yaşayan ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda iki kez dörtlü final oynanmasında pay sahibi olan başarılı isim, sporculuk kariyerine yine bu kulübün çatısı altında veda etti. Milli Takım kariyerinde 1982 yılında "Balkanların En İyi ve En Teknik oyuncusu" seçildi. Dört sezon Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde menajerlik görevini üstlenen Selcan Teoman, aynı zamanda 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları'nın menajeriydi.

03 Hülya Erçin

Sporcu bir ailede büyüyen isimlerden Hülya Erçin, ablasının ardından Cengiz Göllü'nün de çabasıyla voleybola kazandırıldı. 1973 - 1991 yılları arasında bir sezon haricinde Eczacıbaşı forması giyen Hülya Erçin, son beş sezonunda kaptanlık rolünü üstlendiği takımıyla tam 15 şampiyonlukta pay sahibi oldu ve 147 kez A Milli Takım forması giydi. Aktif sporculuk kariyerini yine Eczacıbaşı'nda tamamlayan sembol isim, idari olarak bir süre daha kulübe katkılarını sürdürdü. 2017 yılında aramızdan ayrılan Hülya Erçin, en çok şampiyonluk kazanan ve en çok kuşakla beraber oynayan oyuncu olarak kulüp tarihinin unutulmazları arasına adını yazdırdı.

Tijana Bošković ve Hande Baladın © Eczacıbaşı Dynavit

04 Nalan Ural

1979 yılında voleybol kariyerine Adana'da başlayan Nalan Ural, aynı zamanda İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu. Nalan Ural, Eczacıbaşı formasıyla geçirdiği sekiz sezonda yedi şampiyonluk yaşamıştı ve beş kez Türkiye 1. Ligi'nde "En Değerli Oyuncu" seçilmişti. A Milli Takım'da 200'den fazla kez forma giyen tecrübeli isim, kariyerini tamamlamasının ardından 2010 - 2021 yılları arasında menajerlik görevini üstlendiği Eczacıbaşı’nın ilk Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu gibi unutulmaz başarılarında pay sahibi olmuştu.

05 Özlem Özçelik

2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan Filenin Sultanları'nın da kaptanı olan Özlem Özçelik, yedi sezon Eczacıbaşı çatısı altında mücadele etti. Türkiye Ligi'nde kazanılan başarıların yanı sıra Avrupa Kupa Galipleri Kupası Şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli dereceler kazanılmasında rol oynayan Özlem Özçelik, şimdilerde kariyerine voleybol yorumcusu olarak devam ediyor.

06 Esra Gümüş Kırıcı

Küçük yaşta basketbol sahalarından voleybola transfer olan Esra Gümüş Kırıcı, 11 yıllık Eczacıbaşı macerasında birden çok Türkiye Şampiyonluğu kazanmanın yanı sıra kulüp tarihinin ilk Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu'nun kazanıldığı sezonda da takım kaptanı olarak hafızalarda yer edindi. Voleybolu bırakmasının ardından sahalardan çok uzak kalamayan Esra Gümüş Kırıcı, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak kariyerini sürdürürken Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu'nda da yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit, 2022 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaştı © Eczacıbaşı Dynavit

07 Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu

Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, 15 yıllık profesyonel kariyerinin 14'ünde Eczacıbaşı forması giydi. Olimpiyat tecrübesinin yanı sıra kariyerinde birçok şampiyonluk ve kürsü gören Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu; 2003'te Avrupa Şampiyonası, 2015'te ise Şampiyonlar Ligi’nin "En İyi Liberosu" seçilmişti. Oynadığı dönemde pozisyonunun en iyilerinden biri olan Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Esra Gümüş ile birlikte kendileri için düzenlenen jübile töreniyle 2017 yılında sahalara veda etti.

08 Maja Poljak

Basketbol koçu bir babanın kızı olan Maja Poljak, kariyerindeki tırmanışı sürdürdüğü dönemde Eczacıbaşı'na transfer olmuştu. Turuncu beyazlı formayla beş sezon geçiren Hırvat orta oyuncu, performansı ve hırsıyla kulüp tarihinde iz bırakan yabancı oyunculardan biri. Eczacıbaşı kariyerinde 2015 yılında CEV Şampiyonlar Ligi'nin En İyi Orta Oyuncusu seçilen isim, aynı zamanda CEV tarafından "Yılın En Muhteşem Oyuncusu" ödülüne layık görülmüştü. Maja Poljak, kariyerine CEV'de etkinlik koordinatörü olarak devam ederek sporun içinde kalmayı sürdürdü.

09 Jordan Larson

Eczacıbaşı'nın yakın dönemdeki unutulmaz isimlerinden biri olan Amerikalı smaçör, Neslihan Demir'den devraldığı kaptanlık bandını iki sezon boyunca taşımıştı. Beş sezon giydiği Eczacıbaşı formasıyla Şampiyonlar Ligi, üst üste iki Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Kupası Şampiyonluğu gibi önemli başarılar kazanan Larson, 2018'de Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın "En Değerli Oyuncusu" seçilmişti. 2019 yılında turuncu beyazlı camiaya veda eden Larson'un voleybol yolculuğu İtalya Ligi'nde devam ediyor.