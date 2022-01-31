Eczacıbaşı Dynavit, THY Karşısında Kazandı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. haftanın en zorlu eşleşmesinde Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maça ilgi büyüktü ve bu zorlu mücadele dolu tribünlerin önünde oynandı.
Eczacıbaşı Dynavit'te antrenör Ferhat Akbaş'ın tercih ettiği ilk altı; Boskovic, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Hande Baladın, Laura Heyrman, Maja Ognjenovic şeklindeyken, liberoda ise Simge Aköz vardı.
Eczacıbaşı Dynavit, uzun süren ilk seti, Boskovic'in ace'iyle bitirerek 29-31'lik skorla kazandı ve setlerde 1-0 öne geçmiş oldu. Turuncu beyazlıların maçı tam üç kez set sayısından çevirmesi, set adına önemli dönüm noktalarıydı. Eczacıbaşı Dynavit rakibini biraz daha fazla hataya zorlamayı başardı ve bunun da skora katkısı büyük oldu.
İkinci sette işi biraz daha sıkı tutmaya çalışan Eczacıbaşı Dynavit, seti 21-25 kazanmayı başardı ve böylece maçtan puan almayı da garantilemiş oldu. Hande Baladın, savunmadaki gayretinin yanında ilk iki sette toplam beş sayıyla oynadı. Eczacıbaşı Dynavit, hücum sayılarında, blokta ve ace'te rakibe üstünlük kurmayı başardı.
Maçın geri kalanında THY bir set kazanmayı başarırken, Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü seti 19-25 ile geçerek maçı 1-3 kazandı ve Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki puanını 42'ye yükseltti. Hande Baladın ise toplamda 12 sayıyla takımına önemli katkı sağlayan isimlerin başında geldi.