Eczacıbaşı Dynavit, THY Karşısında Kazandı

t'i konuk etti. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maça ilgi büyüktü ve bu zorlu mücadele dolu tribünlerin önünde oynandı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. haftanın en zorlu eşleşmesinde Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavi t'i konuk etti. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maça ilgi büyüktü ve bu zorlu mücadele dolu tribünlerin önünde oynandı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 17. haftanın en zorlu eşleşmesinde Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavi t'i konuk etti. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki maça ilgi büyüktü ve bu zorlu mücadele dolu tribünlerin önünde oynandı.

Eczacıbaşı Dynavit'te antrenör Ferhat Akbaş'ın tercih ettiği ilk altı; Boskovic, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Hande Baladın, Laura Heyrman, Maja Ognjenovic şeklindeyken, liberoda ise Simge Aköz vardı.

Eczacıbaşı Dynavit'te antrenör Ferhat Akbaş'ın tercih ettiği ilk altı; Boskovic, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Hande Baladın, Laura Heyrman, Maja Ognjenovic şeklindeyken, liberoda ise Simge Aköz vardı.

Eczacıbaşı Dynavit'te antrenör Ferhat Akbaş'ın tercih ettiği ilk altı; Boskovic, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Hande Baladın, Laura Heyrman, Maja Ognjenovic şeklindeyken, liberoda ise Simge Aköz vardı.