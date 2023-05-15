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Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Avrupa Şampiyonluğu İçin Sahaya Çıkıyor
Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkıyor ve bu müthiş maç Red Bull TV'den canlı yayınlanıyor.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde artık sona gelindi. Türkiye’nin üç takım ile temsil edildiği organizasyonun finalinde Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank karşı karşıya gelecek. 20 Mayıs cumartesi günü saat 18:30’da oynanacak final maçı Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanacak. Sezonun bu en önemli maçı öncesi Eczacıbaşı Dynavit’in final yolculuğunu tekrar hatırlayalım.
Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında CSM Târgoviște, Grupa Azoty Chemik Police ve Maritza Plovdiv ile aynı grupta yer aldı. Oynadığı altı maçın tamamını kazanan ve sadece iki set kaybeden temsilcimiz, grubunu lider tamamlayıp direkt olarak çeyrek finale yükseldi. Tüm grup maçları raporlarına ve özet görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit çeyrek finalde Volero Le Cannet'i eleyen DevelopRes Rzeszów ile eşleşti. Polonya temsilcisini deplasmanda 3:1 yenen Eczacıbaşı Dynavit, kendi evindeki maçı da 3:2 kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakip bu kez güçlü Igor Gorgonzola Novara idi ve deplasmandaki maçı 2:3 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit rövanşı 3:0 alarak adını finale yazdırdı.
Tekrar: Eczacıbaşı Dynavit – Gorgonzola Novara
Avrupa voleybolunun en büyük sahnesi canlı yayınlarla Red Bull TV’de.
Avrupa şampiyonluğu yolunda artık son adıma gelindi. Eczacıbaşı Dynavit’in finaldeki rakibi, Fenerbahçe Opet’i 0:3’ün rövanşında 3:0 yenen ve altın seti de kazanan VakıfBank. İki Türk temsilcisinin İtalya’nın Torino şehrinde karşı karşıya geleceği maç 20 Mayıs cumartesi günü saat 18:30’da oynanacak. Red Bull TV’den canlı yayınlanacak maçı aşağıdan takip edebilirsin.