Eczacıbaşı Dynavit Avrupa Şampiyonluğu İçin Sahaya Çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit,

nda

CSM Târgoviște

,

Grupa Azoty Chemik Police

ve

Maritza Plovdiv

ile aynı grupta yer aldı. Oynadığı altı maçın tamamını kazanan ve sadece iki set kaybeden temsilcimiz, grubunu lider tamamlayıp direkt olarak çeyrek finale yükseldi. Tüm grup maçları raporlarına ve özet görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsin.