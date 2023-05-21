Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'ni İkinci Sırada Tamamladı

İtalya’nın Torino kentinde CEV Şampiyonlar Ligi için Süper Final günüydü. Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank... İki Türk takımı da tüm sezonu kapsayan çok uzun bir yolculuktan geldi ve yollar Torino’daki süper finalde kesişti. Böylece CEV Şampiyonlar Ligi Finalleri tarihinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelmiş oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, 2014-2015 sezonunda, sene boyunca Red Bull Tv’deki Eczacıbaşı Dynavit maçlarının yorumculuk koltuğunda bulunan Esra Gümüş Kırıcı kaptanlığında CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşamıştı. Eczacıbaşı Dynavit, o günden sonra ilk kez final görmüş oldu.

Eczacıbaşı Dynavit’in baş antrenörü Ferhat Akbaş maça Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Maja Ognjenovic, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kısal ve Simge Aköz kadrosuyla başladı

1. Set

Eczacıbaşı Dynavit, ilk sete Maja Ognjenovic’in etkili servisiyle başladı ve ilk sayı Boskovic’le geldi. Hemen ardından yine Maja servis kullandı, bu kez Egonu sayıyı aldı ve maç başında gelen karşılıklı sayılarla durum 1-1 oldu. Gioavanni Guidetti servis karşılamada bir parça zorlamaya çalıştı, Cansu Egonu’ya döndü ve Egonu yine sayıyı buldu: 2-2. Maç, karşılıklı sayılarla devam ediyor. Zehra Güneş servis kullandı. Bu sene servis tekniğini de değiştiren Zehra bir numaraya doğru kullandı servisi ve yine, buradan da sayı geldi. Hemen ardından Tijana Boskovic’e de çarpan top dışarı gidince VakıfBank durumu 4-2 yaptı. Fark ilk kez iki sayıya yükseldi.

Maja’nın kurtardığı topta, Boskovic Eczacıbaşı Dynavit’e sayıyı getirdi. Beyza servisi kullandı, top içeri kaçtı ve Boskovic bunu çok iyi değerlendirdi. Eczacıbaşı Dynavit bu sekansta smaçörlerin üzerine servis atmaya çalışıyor. Durum 4-4’e geldi. Ancak iki numaradan Paolo Egonu geldi ve sayıyı aldı. Durum 5-4 ve şimdi Egonu serviste. Sinead Jack-Kısal kurşun pasın ardından bitiremedi, altı numaradan gelen Gabi sayıyı aldı ve VakıfBank farkı ikiye çıkardı.

Arka arkaya Eczacıbaşı sayıları geliken, Paolo Egonu’nun topu dışarı vurmasıyla beraber Eczacıbaşı Dynavit altı sayılık seri buldu. Bir hücum sonra Egonu yine dışarıya vurdu ve Eczacıbaşı Dynavit farkı üçe çıkardı. Sonrasında Bajema, VakıfBank’a sayıyı getirdi. VakıfBank’ta Hande, ilk sayısını bulmuş oldu.

Hande Baladın, Eczacıbaşı Dynavit'te 13 sayıyla en etkili oyunculardandı © Eczacıbaşı Dynavit

İlk set kıran kırana devam ediyor. İki takım da taktiğe bağlı oynuyor ve devamında da hiç şüphesiz taktiğe en bağlı kalan taraf öne geçecek.

Chiaka Ogbogu, şans anında ace’i buldu ve fark 1 sayıya indi. Cansu’dan çok sert bir smaç, parelele çok güzel döndü VakıfBank ve sayı geldi. Hemen ardından Maja Ognjenovic ikinci sayısını buldu. Hande çok iyi yükseltti ancak zor topta Voronkova’ya blok geldi. Bu blok sayısı Zehra Güneş’ten geldi. Gabi servis kullandı, Boskovic yükseltti ve Paolo Egonu çok yukardan bitirdi. Hemen ardından Voronkova’nın hücumunda top geri geldi ve ona çarparak içeri düştü, sayı VakıfBank’ın. Zehra Güneş sayılara devam ediyor... Bir sayı da Boskovic’e blok yaparak getirdi: 14-13 VakıfBank önde.

Tijana Boskovic’in sayısıyla durum 16-16 oldu ama hemen arkasından Egonu uçarak sayıyı aldı. Hemen arkdasınan Maja, çok zor bir pozisyonda karşılık verdi ve skora eşitlik geldi. Bir sonraki oyunda Boskovic önce defansı yaptı, sonrasında sayıyı aldı. Tijana Boskovic, bu kupayı çok istiyor. Snead Jack Kısal Ace’i buldu çok kritik bir anda ve 20-18 oıldu. Şu ana kadar bir o bir o öne geçti. İki takı8m da çok iyi servis atmaya çalıştı, zorladı. Her pozisyonda ayrı taktikler var çok. Tijana Boskovic dışarıya gönderdi ve skora eşitlik geldi. Muhteşem bir ralli’nin ardından harika blok defansları kuruldu ve beş dakikalık rallinin ardıdan egonu elini soktu, dublaj gelmedi ve skor 21-20 oldu. Ferhat Akbaş, ikinci molasını aldı. Moladan sonra Voronkova’nın blok out’u takıma nefes aldırdı.

Simge Aköz, benzerine çok az rastlanır bir şekilde, liberodan sayı üretti © Eczacıbaşı Dynavit

Hemen ardından Simge, inanılmaz bir pozisyonda çok zor bir pozisyonda libero sayısı aldı: 22-22 oldu. Sonrasında Egonu topu dışarı attı ve 23-22 oldu. Cansu yükseltti ve Gabi çok net vurdu: 23-23. Yine eşitlik var. Cansu’nun harika defansı sonrasında Paolo Egonu skoru 24-23’e getirdi. VakıfBank için set sayısı. Ama yararlanamdılar. Hemen arkasından bir de Eczacıbaşı Dynavit set sayısından yararlanamadı. Ancak Ogbogu, Boskovic’i çok iyi durdu. Set sayısında da Buket’in servisinde Ogbogu sayıyı aldı ve ilk seti bitirdi.

2.Set

İkinci sette, Eczacıbaşı Dynavit ortadan hücum ederek başladı ve hemen 2-0’ı buldu. Arkasından Egonu’nun topu kendisine çarpıp çıkınca durum 3-0 oldu. İkinci setin bu bölümünde Boskovic ve Egonu’nun karşılıklı sayıları gelmeye devam ediyor. Sinead Jack-Kısal’ın bloğu ile Eczacıbaşı Dynavit sayıyı buldu. Guidetti bu pozisyonda top yere değdi diye itirazda bulundu ama sonuç alamadı. Eczacıbaşı farkı 3 sayıya çıkardı. Fakat Egonu, çok net vurdu ve sayıyı aldı. Hemen sonraki hücumda da sahnede Egonu vardı. İki numaradan oynayan Snead Jack Kısal’a blok geldi ve VakıfBank üç sayılık farkı kapattı ve VakıfBank bir sonraki hücumda da sayıyı bularak öne geçti. Kara Bajema sayıyı buldu ancak ona Sinead Jack- Kısal ona karşılık verdi. Sonrasında Laura Heyrman sayıyı buldu. Egonu sayıyla karşılık verdi ve eşitlik var. İlk setin bir benzerini yaşıyoruz...

Chaga Ogbogu’dan inanılmaz bir arka alan savunması izledikten sonra Egonu sayıyı buldu. Bir sonraki hücumda Eczacıbaşı Dynavit fırsatı değerlendirdi ve durum 11-11 oldu. Maja bir numarada defansı yaptı ve Zehra Güneş VakıfBank’a sayıyı getirdi. VakıfBankı çok kaliteli servisler kullanıyor. Egonu, paralele güvenmeye ve orada oynamaya devam ediyor. Yine oradan sayıyı buldu Paolo Egonu ve VakıfBank farkı dörde çıkardı: 14-11. Arkasından Maja’nın pası içeri kaçtı ve Egonu bitirdi. Sayı VakıfBank’ın durum 16-12. Gabi de çok etkili bir servis kullandı, sayı geldi. Fark beş sayıya çıktı: 17-12. Hemen ardından Ayça’nın müdahalesinde top dışarı düştü ve sayı Eczacıbaşı Dynavit’in oldu: 17-13. Ancak Zehra Güneş karşılık verdi. VakıfBank harika bir servisle sayı aldı.

Egonu şu ana kadar harika bir maç çıkarıyor. Takım arkadaşları da paslarıya onu çok rahatlatıyor. Bir de üzerine saatte yüz kilometrelik bir ace geldi ve durum 22-15 oldu. Eczacıbaşı Dynavit’te Hande Baladın hücumda sayıyı aldı. Fakat Bajema’nın pasında Egonu çok rahat bir sayı daha buldu. Sonrasında Voronkova durumu 23-17 yaptı. Eczacıbaşı Dynavit’tte bir parça konsantrasyon kaybı da ortaya çıkmaya başladı. VakıfBank için set sayıları başladı: 24-17. Laura Heyrman topu dışarı gönderdi ve set sayasını da almayı başarıyor VakıfBank. Sarı siyahlılar süper finalde maç skorunu 2-0’a getirmiş oldu. İlk sette iki pasör çaprazı mücadelesi vardı. Egonu 21 sayı buldu ama Boskovic 9 sayıda kaldı.

Maja Ognjenovic, Eczacıbaşı Dynavit'te maçı beş sayıyla tamamladı © Eczacıbaşı Dynavit

3.Set

Eczacıbaşı Dynavit, üçüncü sette biraz daha fazla Hande Baladın üzerinden oynamaya başladı ve onun üzerinden üst üste sayılar geldi. Durumu da 6-3’e getirdi fakat hemen sonraki hücumda VakıfBank’tan karşılık geldi. VakıfBank, egonunun sayılarıyla karşılık verip farkı azalttı ama Lura Heyrman Eczacıbaşı Dynavit’e bir sayı daha kazandırdı. Sonrasında Tijana Boskovic’in plase denemesinde Zehra hazırlıklıydı, sayı VakıfBank’ın oldu. VakıfBank bloklarla sayı bulmaya devam ediyor, Laura Heyhrman iki numaraya kaçmıştı ama tekli blokda Kara Bajema sayıyı buldu. Sonrasında Eczacıbaşı Dynavit’e Laura Heyrman sayıyı getirdi: 10-9. Boskovic’in blok sayısıyla beraber skor 11-9 oldu ve fark yeniden iki sayı. Voronkova etkili bir servis kullandı. Hande Baladın tamamladı. Eczacıbaşı Dynavit nefes alıyor. Fark üç: 12-9. Torino’da inanılmaz bir atmosfer karşısında üçüncü set devam ediyor.

Voronkova servis kullandı ve Ego’nun çok sert vuruşunda bloğun teması var. Sayı VakıfBank’ın. Simge’nin harika refleksi sonrasında top karşı taraf geçti ve Egonu yine sahnede fark bire indi. Maja fırsatı değerlendirdi Laura Heyrman sayıyı buldu. Bir sonraki hücumda da Ogbogu VakıfBank’a sayıyı getirdi. Tijana Boskovic dışarı yolladı. VakıfBank eşitliği yakalıyor: 13-13. Mola sonrasında VakıfBank toparlandı ama egonu servisi kaçırdı. Bir hücum sonra Boskovic servis kullandı. Top karşı tarafa geçti, çok kritik bir anda Hande ve Cansu sahnede... Karşılıklı sayılar devam ediyor: 15-15. Egonu maça ve sete ağırlığını koymaya devam ediyor. Voronkova sayıyı buldu ve Eczacıbaşı Dynavit yeniden önde: 16-15.

Laura Heyrman blok-out yaptırmayı başardı ve sayıyı aldı: 18-16. Maja neredyse tribünden fileye paralel bir pas çıkardı, sayı Eczacıbaşı Dynavit’in oldu. VakıfBank mola aldı. Molanın ardından Eczacıbaşı Dynavit’te servis hatası geldi: 19-17. Voronkova’nın hücumunda blok-out geldi ve top içerde kalmadı. İki farkla önde Eczacıbaşı Dynavit. Bu kez de block-out’u gabi buluyor. Önce defans, sonra üçlü blok üzerinden sayı: 20-18. Eczacıbaşı Dynavit Boskovic’in block-out sayısıyla farkı artırdı. Bu sette VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit’i yakalayamıyor. Chaka Ogbogu VakıfBank’a sayıyı getirdi. Egonu çok sert vurdu, Sinead Jack-Kısal çok kritik bir anda sayı aldı. 22-19. Kara Bajema’nın sayısıyla VakıfBank vazgeçmediğini gösterdi: 22-20 ama Boskovic sonrasında dışarı gönderdi ve çok kritik bir noktada skor 22-21 oldu. Fark bire indi ve Ferhat Akbaş mola aldı. Setin en kritik anında Jack-Kısal sayıyı buldu: 23-21. Ama Egonu sonrasında yine sahneye çıktı çok sert bir smaç ve 23-22. İnanılmaz bir Ralli ve VakıfBank’ın çok büyük hatasında topa dokunan kimse olmadı. Sayı Eczacıbaşı Dynavit’in... Ve set sayıları Eczacıbaşı Dynavit için... Cansu yükseltti ve Egonu yine sahnede: 24-23. Eczacıbaşı Dynavit’in set sayısında, Egonu çok kritik bir anda topu dışarı yolladı ve set Eczacıbaşı Dynavit’in oldu. Eczacıbaşı Dynavit devam ediyor...

4.Set

Dördücnü set karşiılıklı sayılarla başladı. Skor 6-6 iken Boskovic istediği gibi hücuma edemedi ve VakıfBank 7-6 öne geçti. Ancak VakıfBank’ta Cansu servisi kaçırınca maça yeniden eşitlik geldi. Gabi, nokta atışlarına devam ediyor. VakıfBank yeniden önde: 8-7. Eczacıbaşı Dynvavit’de de Hande Baladın, iyi performansını devam ettiriyor, oldukça iyi bir oyunla durumu 8-8 yaptı.

Ancak Paolo Egonu’dan yine çok iyi bir vuruş geldi. VakıfBank 9-8 öndeyken, Tijana Boskovic, harika bir smaçla sayıyı buldu. Egonu, çok rahat oynuyor... Pasörüyle bulduğu ritme güvenen Egonu, rahat bir şekilde sayıyı buldu. VakıfBank arka arkaya sayılar bulmaya devam ediyor. Tijana Boskovic, o kadar hızlı vurdu ki topu görmek mümkün değildi. Eczacıbaşı Dynavit beraberliği sağladı ama sahneye yine Paolo Egonu çıktı... Çok yüksek yüzdeyle oynayan Egonu sayıyı buldu. Başema servis kaçırdı: 12-12. VakıfBank, farkı artırmaya devam ediyor. Zehra Güneş, Boskovic’i durdurmayı başardı ve çok kritik bir sayıda fark 16-12 oldu.

Irina Voronkova, VakıfBank'a karşı on üç sayı üretti © Eczacıbaşı Dynavit

Üzerine bir de Gabi’nin bloğu geldi ve VakıfBank durumu 17-12 yaptı. Zehra Güneş, topu rakip alana gönderdi, Hande manşette zorlandı ve sayı VakıfBank’ın oldu: 18-12. Eczacıbaşı Dynavit, Sementa Fabris ilk kez süre aldığı anda sayıyı bularak karşılık verdi. Ancak Gabi, hemen sayı alarak karşılık veriyor. Eczacıbaşı Dynavit, blok içeride kalınca sayıyı aldı farkı beşe indirdi ama Paolo Egonu, şov yapmaya devam ediyor. Üç metre beş santimetre yükseklikten vurdu Paolo Egonu. Hande Baladın karşılık verdi ve skor 20-15 oldu. Yaprak servis kaçırdı ve fark yeniden altıya çıktı: 21-15.

VakıfBank şampiyonluğa çok yaklaştı. Gabi pası gönderdi, Bajema sayıyı buldu. Egonu yine smaçla sahne almaya çalıştı ama ona Hande’den blok geldi. Tijana Boskovic servis kullandı, Egonu az önceki hatasını telafi etti ve bugün resital sunmaya devam etti: 23-16. Hande Baladın karşılık vermeye devam ediyor, bir sayı daha buldu Hande ama VakıfBank karşılık vererek şampiyonluk sayısına ulaştı. VakıfBank’ın şampiyonluğuna son bir sayı kaldı: 24-17. Sined Jack-Kısal smaçı vurdu ama top dışarı gitti... VakıfBank setlerde skoru 3-1’e getirdi ve maçı kazandı.

Giovanni Guidetti’nin öğrencileri böylece Torino’daki büyük finalde Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek 2022-2023 sezonunu CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak tamamladı.