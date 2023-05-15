Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk Finali

VakıfBank ise rakibine göre daha uzun bir yoldan finale çıktı. Grup etabında Igor Gorgonzola Novara, SC Potsdam ve Crvena Zvezda Belgrade ile eşleşen sarı siyahlılar, dört galibiyet ve iki mağlubiyet ile grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükselmek için playoff turu oynadı. Gabi’nin ve Zehra’nın sakatlıkları takım için zorlayıcı etmenlerken, Paola Egonu genellikle skor yükünü taşıyan isimdi. Bu turda ŁKS Commercecon Łódź’u ve çeyrek finalde ise Vero Volley Milano’yu her iki maçta da mağlup eden VakıfBank yarı finalde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Opet ile eşleşti. Voleybol severlerin izlemeyi en sevdiği eşleşmelerden olan bu rekabette 0:3 geriye düşen VakıfBank, belki de bir mucizeyi gerçekleştirdi ve rövanş maçındaki 3:0’lık galibiyetin ardından altın seti de kazanarak Eczacıbaşı Dynavit’in finaldeki rakibi oldu. Yarı final rövanş maçında tüm takım üstüne düşeni yapsa da Chiaka Ogbogu’nun kritik anlarda yaptığı bloklarla ön plana çıktığını söylemek yanlış olmaz.