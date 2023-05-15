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Voleybol
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türk Finali
Yıllardır gün her zamankinden daha yakın. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki Türk finali, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank arasında 20 Mayıs cumartesi günü İtalya’nın Torino kentinde oynanacak.
Eczacıbaşı Dynavit, turnuva yolculuğunda grup etabında Grupa Azoty Chemik Police, Maritza Plovdiv ve CSM Târgoviște ile karşılaşmış, zorlanmadan altıda altı yaparak adını doğrudan çeyrek finale yazdırmıştı. Sonraki turda turuncu beyazlılar bir diğer Polonya ekibi DevelopRes Rzeszów ile kozlarını paylaştı. İlk maçı deplasmanda 3:1 kazanan temsilcimiz, İstanbul’da oynanan maçta 1:2 geriye düşse de tecrübesiyle kazanmayı başararak Ebrar Karakurtlu Igor Gorgonzola Novara’nın yarı finaldeki rakibi oldu.
Kaptan Tijana Bošković 30 sayıyla ikinci maçın yıldızı olurken, Saliha Şahin de sonradan oyuna girerek fark yaratan isimlerden biriydi. Finale son bir adım kala Novara eşleşmesinin ilk maçında setlerde 0:2 geriye düşen Eczacıbaşı Dynavit, kaybetse de aldığı iki setle evine avantajla dönmüştü. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakada ise baştan sonra üstünlüğünü sürdüren takım, her oyuncusundan katkı alarak final biletinin sahibi oldu. Geçtiğimiz yıllarda iki kez CEV Kupası’nı kazanan Eczacıbaşı Dynavit, son olarak şampiyonlukla tamamladığı 2015 yılında Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde yer almıştı.
Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank arasındaki Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi final maçı 20 Mayıs cumartesi günü saat 18:30'da Red Bull TV'den canlı yayınlanacak. Canlı yayın sayfasına ulaşmak için buraya tıkla!
VakıfBank ise rakibine göre daha uzun bir yoldan finale çıktı. Grup etabında Igor Gorgonzola Novara, SC Potsdam ve Crvena Zvezda Belgrade ile eşleşen sarı siyahlılar, dört galibiyet ve iki mağlubiyet ile grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükselmek için playoff turu oynadı. Gabi’nin ve Zehra’nın sakatlıkları takım için zorlayıcı etmenlerken, Paola Egonu genellikle skor yükünü taşıyan isimdi. Bu turda ŁKS Commercecon Łódź’u ve çeyrek finalde ise Vero Volley Milano’yu her iki maçta da mağlup eden VakıfBank yarı finalde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Opet ile eşleşti. Voleybol severlerin izlemeyi en sevdiği eşleşmelerden olan bu rekabette 0:3 geriye düşen VakıfBank, belki de bir mucizeyi gerçekleştirdi ve rövanş maçındaki 3:0’lık galibiyetin ardından altın seti de kazanarak Eczacıbaşı Dynavit’in finaldeki rakibi oldu. Yarı final rövanş maçında tüm takım üstüne düşeni yapsa da Chiaka Ogbogu’nun kritik anlarda yaptığı bloklarla ön plana çıktığını söylemek yanlış olmaz.
Her iki takımın istatistiksel olarak bireysel performanslarına baktığımızda Eczacıbaşı Dynavit’te Bošković’in 153 (6,37/set), VakıfBank’ta Egonu’nun 235 sayısı (6,03/set) bulunuyor. Laura Heyrman %60,98 ile en yüksek yüzdeli hücum eden oyuncu konumundayken, Chiaka Ogbogu 31 blokla bu alanda zirvede yer alıyor. Takımların en iyi servisçilerine baktığımızda Kara Bajema listenin üst sıralarındayken, Eczacıbaşı Dynavit tarafında takımın en çok “ace” bulan ismi Irina Voronkova. Servis karşılama verimliliği sıralamasında ise yerli liberolarımız Ayça, Aylin ve Simge ilk yedide sıralanmış durumda.
Eczacıbaşı Dynavit’te 38 yaşındaki pasör Maja Ognjenović, kariyerinin belki de tek eksiği olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’ni ne kadar istediğini her röportajında dile getiriyor. Sırp pasör son olarak 2021’de VakıfBank formasıyla oynadığı final maçında 2:3 kaybederek altın madalyayı kaçırmıştı. VakıfBank tarafında ise Paola Egonu henüz 25 yaşında üç farklı takımla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ilk isim olabilir. Daha önce 2019’da Igor Gorgonzola Novara, 2021’de Imoco Volley ile şampiyon olan Egonu geçen yıl ise VakıfBank’a finalde kaybetmişti. Bu, Egonu’nun üst üste dördüncü Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finali.
Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank bu sezon üç kez karşı karşıya geldi. Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde kazanan takım sarı siyahlılar olurken, ligde oynanan iki maçın galibi turuncu beyazlılar oldu. Maçların hiçbiri karar setine gitmedi. Avrupa arenasında ise son iki dörtlü final karşılaşması 2015’te ve 2017’de gerçekleşti. 2015’te yarı finalde rakibini geçerek şampiyon olan taraf Eczacıbaşı iken, 2017’de VakıfBank şampiyonu oldu.
Final maçında en belirleyici faktörlerden biri kimi zaman teknik analiz kadar oyuna etki eden mental dayanıklılık olacak. “Buraları oynamak” diye tabir edilen kritik anlarda, el yakan toplarda sonuca ulaşan ve daha az hata yapan takım, kupaya bir adım daha yaklaşacak. Aynı zamanda işler kötü gittiğinde kaptanlara takımı ayağa kaldırmak için büyük iş düşecek. Oyun anlamında ise servis atmanın ne kadar fark yaratabileceğini gördüğümüz bir sezonu geride kaldı. Risk almaktan korkmayan, hedef oyuncuyu alanından çıkararak hücumdan da düşüren, rakibinin A planını devreye sokmasına izin vermeyen ekibin oyunu domine etmesi kolaylaşacak.
Dünya Kulüpler Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası’nda finalde karşı karşıya gelen iki yıldız pasör çaprazı Egonu ve Bošković, ilk kez CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde rakip olacak. Bu ikilinin uzun yıllardır süregelen rekabetinde kazananın kim olacağı bir diğer merak konusu. 24:23’lü skorlar geldiğinde topların buluşması muhtemel isimler onlar olsa da takım oyunu oynamak, pasları dağıtmak, her oyuncuyu oyunun içinde tutmak işler yolunda gitmediğinde çalacak birden çok kapı bulmayı sağlayacak pasörlere. Bu noktada Hande Baladın, Zehra, Cansu, Yasemin, Simge, Ayça gibi birçok milli oyuncumuzun performansı da şampiyonluk yolunda önemli taşıyor. VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit dönem dönem blok - defans sisteminin çok iyi kurulduğu maçlar sergilerken, kimi zamanlarda da sahada kargaşanın hakim olduğu maçlar geçirdi. Burada teknik ekiplerin çalışması da belirleyici faktörlerden. Giovanni Guidetti, bir dönem birlikte çalıştığı Ferhat Akbaş ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Bu bir haftalık hazırlık süresince iki takım da birbirini adeta ezberleyecek. Tek maçlık bir eşleşme olduğu için final her sonuca açık.
Daha önce beş kez VakıfBank, birer kez Eczacıbaşı’nın ve Fenerbahçe’nin kazandığı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi kupası sekizinci kez ülkemize gelecek. Voleybol severler olarak temennimiz uzun yıllar akılda kalacak, voleybola doyacağımız bir final maçı...