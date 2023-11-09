Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Eczacıbaşı Dynavit, 2023/2024 sezonu serüvenine kendi evinde Vasas Obuda karşısında oynadığı maçla başladı. Karşılaşmaya Naz, Tijana, Sinead, Jovana, İrina, Alexa ve Simge ile başlayan Eczacıbaşı Dynavit’in rakibi Macar ekibinde ise tanıdık bir isim vardı; Buket Gülübay. Bu karşılaşma aynı zamanda Naz Aydemir Akyol için de ayrı bir anlam taşıdı; tecrübeli pasör, 33 yaşında Şampiyonlar Ligi’ndeki 17. sezonuna merhaba dedi. Maçın özetini hemen girişteki videodan izleyebilirsin.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin sonlarına doğru Vasas Obuda farkı dört sayıya kadar çıkarsa da; Turuncu Beyazlılar tecrübesiyle set sonunda ağırlığını hissettirdi. Takım kaptanı Tijana Boskovic, aldığı 13 pasın 9’unda sayıyı takımının hanesine yazdırmayı başardı. İlk sette dikkat çeken bir diğer isim ise Jovana Stevanovic oldu. Sırp orta oyuncu 2 hücum,1 ace, 1 blokla oyunun her alanında katkı verdi. Set sonunda Alexa Gray ve Sinead Jack de etkili servisleriyle rakibi hataya zorlarken; Eczacıbaşı Dynavit, üç set sayısı çevirdiği seti 27-25 kazanmayı başardı.

İlk setin sonunda Voronkova yerine oyuna dahil olarak kritik bir defans yapan Hande Baladın, ikinci sete ilk altıda başlarken; %100 pozitif servis karşılama istatistiğiyle adeta parladı. Manşet yüzdesinin iyileşmesinin Naz’ın oyun kurgusuna olumlu yansıdığı, her oyuncunun skor katkısı verdiği ikinci sete damgasını vuran bir diğer nokta ise Tijana Boskovic’in servis serileriydi. Henüz setin başlarında üst üste üç ace sayısı bulan Tijana, smaç servisleriyle rakibi oldukça zorladı. Kaptanın bu sette attığı altı servisin dördü “ace” oldu. Eczacıbaşı Dynavit, birinci ve ikinci sette ikişer de blok sayısı buldu.

Eczacıbaşı Dynavit © Eczacıbaşı Dynavit

Üçüncü sette skor anlamında Hande Baladın - Tijana Boskovic işbirliği yaşandı. İki isim; takımın bu setteki 25 sayısının 12’sine imza attı. Ferhat Akbaş sete Elif Şahin ile başlerken; Eczacıbaşı Dynavit’in genç yetenekleri libero Aybüke Özel ve smaçör Yaprak Erkek de Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme fırsatı buldu. Maçı bitiren blok Yaprak’tan gelirken; bir de hücum sayısıyla takımına katkı verdi. Üçüncü ve son sette de takımın “ace” sayıları, Tijana Boskovic’ten geldi.

İlk maçında 3-0 (27-25 / 25-21 / 25-17) skorla üç puana ulaşan Turuncu Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’ne iyi bir giriş yaptı. Sonradan oyuna girdiği maçta %90 pozitif servis karşılama ve %42 hücumla 8 sayı kaydeden Hande Baladın maçın dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Alexa Gray de 8 sayıyla galibiyete katkı sağlarken; ilk maçın En Değerli Oyuncusu Tijana Boskovic oldu. Kritik anlarda sorumluluk alan ve ace sayılarıyla takımını rahatlatan kaptan maçı %48 hücum, 6 ace, 1 blok olmak üzere 23 sayıyla tamamladı.

Eczacıbaşı takım halinde %36 oranıyla pozitif servis karşılarken; %42 ile hücum etti. 5 blok sayısını hanesine yazdıran temsilcimiz; toplam 8 tane de servis sayısı buldu. Maçın tekrarını hemen aşağıdan izleyebilirsin:

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Eczacıbaşı Dynavit’in Şampiyonlar Ligi serüveni 16 Kasım Perşembe günü Bulgaristan’da oynanacak Maritza Plovdiv karşılaşmasıyla devam edecek.