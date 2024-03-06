Break Dans Tarihini Değiştiren 8 Meydan Okuma

Break Dans tarihinde pek çok meydan okuma var. Ancak sadece bazıları ikonik ve unutulmaz, hatta efsanevi olarak adlandırılıyor. Bu meydan okumaları diğerlerinden ayıran ise; sahnedeki atmosfer, dansçıların enerjileri ve sahneyi kullanma şekilleri. İşte karşında, iz bırakan ve break dans tarih kitaplarında yer edinen sekiz meydan okuma...

Red Bull BC One Cypher Türkiye için geri sayım devam ediyor! En iyi break dansçıları bir araya getirecek etkinlikle ilgili tüm detaylara etkinlik sayfamızdan ulaşabilirsin.

01 Battle of the Year

1990'da Almanya'da başlayan Battle of the Year , break dans sahnesinin en uzun soluklu etkinliği olup Thomas Hergenröther ve ekibi tarafından yaratılmıştır.

Etkinlik, 90'larda break dansın yok olmaya yüz tuttuğu bir dönemde break dansın canlı kalmasına çok büyük katkı sağladı. BOTY VHS kasetleri ve DVD'leri birçok B-Boy ve B-Girl'ün gördüğü ilk break dans görüntüleri oldu ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara bu dans stilini öğrenmeye başlamaları için ilham verdi.

BOTY'deki ana etkinlik, her ülkeden bir ekibin kendi ülkelerini temsil ettiği bir ekip mücadelesi. Bir gösteri yapmalarının ardından, en yüksek puanı alan ekipler daha sonra birbirlerine meydan okumaya devam ediyordu. BOTY ayrıca solo ve B-Girl savaşlarıyla da bilinmektedir

BOTY hakkında ayrıca Battle of the Year The Movie adlı bir Hollywood filmi ve Planet B-Boy adlı bir belgesel de yapılmıştır.

Yarışmanın neden bu kadar ünlü hale geldiğini görmek için Battle of the Year 2017'yi izle:

24 dakika 2017 Finalleri Final ekipleri, hataya yer olmayan ve her adımın sağlam olması gereken son turda karşı karşıya geliyor.

02 Red Bull Lords of the Floor

Lords of the Floor , break dans yarışmalarının düzenlenme şeklini değiştirdi ve Red Bull BC One için ilham kaynağı oldu.

Red Bull'un resmi olarak sponsor olduğu ilk break dans etkinliği 2001 yılında gerçekleşti. O zamanlar break dans etkinliklerine çoğunlukla düzenlendikleri şehirlerin yerel break dansçıları katılıyordu ve para ödülü bugünkü kadar yüksek değildi. Ancak yine de LOTF, Skill Methodz, Rhythm Bugs, Massive Monkees, Boogie Brats, Circle of Fire, Style Elements, Ground Zero, HaviKoro ve daha fazlası dahil olmak üzere zamanın önemli isimlerini çekecek bütçeye sahipti.

2001 yılı ikiye iki yapılan bir meydan okumaydı ve tüm bu ekipleri tek bir çatı altında topluyordu. Abstrak ve Cloud (Skill Methodz) gibi break dansçıların Twixx ve Lazy (Massive Monkees) ile Crumbs ve Remind (Style Elements) gibi break dansçılarla ya da Kmel ve Vengeance gibi isimlerle (Boogie Brats) meydan okumaya giriştiğini görmek etkinliğe muhteşem bir popülerlik kazandırmıştı.

Seth Martinez of Circle of Fire at the first Lords of the Floor event © James Newman

LOTF para ödülü o zaman için de yüksekti, break dansçılar profesyonel sporcular gibi davranıyordu ve DVD çıktığında dünyanın her yerindeki break dansçılar bu DVD'lerden onları izledi.

03 Circle Kingz

2005'ten 2011'e kadar devam eden Circle Kingz, break dansın saf özüyle ilgili olmasıyla ünlenen 2'ye 2 bir etkinlikti. Dünya çapında, bir cypher 'ı nasıl sallayacağını ve lezzet, stil ve karakterle nasıl dans edeceğini bilen B-Boys ve B-Girls 'lerin hüküm sürdüğü bir etkinlik olarak biliniyordu.

İsviçre'de gerçekleşen ve B-Boy Amjad ile ekibi 7 Dollars'ın ev sahipliği yaptığı Circle Kingz'de Ruffneck Attack, Hustle Kidz, Funk Fockers ve Ghost gibi tanınmış ekipler yer aldı. Flow Mo ve Skill Methodz'un 2005, 2006 ve 2010 yıllarındaki final meydan okumalarında karşı karşıya geldikleri yer de burasıydı.

Etkinliğin devam ettiği altı yıl boyunca Hatsolo ve Focus (Flow Mo), Menno ve Xisco (o zamanlar Def Dogz'u temsil ediyordu, daha sonra Red Bull BC One All Star oldu) ve Venum ve Flea Roc (Skill Methodz) ikilileri Circle Kingz tacını takanlar arasındaydı.

04 The Notorious IBE

Notorious IBE , Hollanda'da 1998 yılında kurulmuş bir hip-hop dans festivalidir. Heerlen şehrine taşınmadan önce ilk yıllarını Rotterdam'da geçiren festival, birçok stilde meydan okumalar ve atölye çalışmalarıyla dolu. Ayrıca panel konuşmaları, büyük bir hip-hop pazarının yanı sıra etkinlik öncesi bir futbol turnuvası da düzenleniyor.

IBE Footwork, Breakdown the House ve IBE 7tosmoke etkinlikte sahne alan ünlü break dansçılar olarak dikkat çekiyordu ancak IBE'deki en ünlü yarışma efsanevi All vs All meydan okumasıdır. Üç ya da dört ekipten oluşan bu yarışmaya dünyanın en iyi break dansçıları davet edildi ve 10 ya da daha fazla B-Boy ve B-Girl'den oluşan ekipler halinde meydan okumaya dahil oldular.

The Notorious IBE © Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool

Rüya takımların karşı karşıya geldiği bir savaş olmasıyla efsaneleşen IBE, 2005 yılında inanılmaz bir kadroya sahipti. ABD takımında Machine, RoxRite , Alienness ve Lego gibi break dansçılar yer alırken, Güney Kore takımında Hong 10 , Born, Physicx ve The End vardı. Takımlardan birinin BumbleBee, Shigekix , Justen, Bart ve Ami 'yi içerdiği 2018 edisyonu da aynı derecede unutulmazdı.

05 The UK B-Boy Championships

İngiltere B-Boy Şampiyonası, İngiltere'de en uzun süredir devam eden break yarışmasıdır. DJ ve organizatör Hooch tarafından 1996 yılında başlatılan yarışma, uluslararası ekip savaşları ve solo break, popping ve hip-hop meydan okumalarıyla ünlüdür.

RoxRite, Lilou , Menno, Sunni , Kosto ve Morris gibi Breaker'lar, UK Champs solo savaşını kazanarak uluslararası break sahnesinde isimlerini yükseltti. Pokemon, Project Seoul, Jinjo, The Ruggeds ve Red Bull BC One All Stars gibi ekipler ise UK Champs sahnesinde zafer kazandı.

06 Freestyle Session

Freestyle Session , DJ ve organizatör Cros One tarafından her yıl ABD'de düzenlenen efsanevi bir break dans etkinliğidir.

20 yılı aşkın bir süredir devam eden etkinlik, Cros One'ın her yıl süper heyecan verici meydan okumalarıyla ünlüdür. Cros, 3'e 3'ten sınırsız sayıda üyeye kadar her şeyin yer aldığı Serbest Stil Oturumunda zafer kazanan ünlü ekipler arasında MZK, Squadron, 7 Commandos ve Killafornia yer alıyor.

Etkinlik ayrıca solo ve B-Girl savaşlarının yanı sıra her yıl Cros One tarafından seçilen diğer tarzlardaki meydan okumalarıyla da biliniyor.

Red Bull BC One All Stars ve Renegade Lords arasındaki Freestyle Session 2019 final karşılaşmasını aşağıdaki videodan izleyebilirsin:

10 dakika Red Bull BC One All Stars vs Renegade Lords Red Bull BC One All Stars ile Renegade Lords, Freestyle Session 2019'un final karşılaşmasında kapışıyor.

07 Red Bull BC One

2004 yılında oluşturulan Red Bull BC One, muhtemelen tüm break dans sahnesinin en büyük uluslararası solo meydan okumasıdır. Red Bull BC One; Dünya Finali, atölye çalışmaları ve konuşmalarla dolu birkaç günlük bir etkinlik, ancak asıl olay efsanevi bire bir B-Boy ve B-Girl meydan okumalarıdır. Ünlü dairesel sahnede mücadele edilir. Kazanan B-Boy ve B-Girl, şampiyonluk kemerini takmanın yanında Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olmanın getirdiği tüm prestiji de cebine koyar.

Red Bull BC One 2020'nin şampiyonluk kemeri © Little Shao/Red Bull Content Pool

Red Bull BC One meydan okumalarındaki 16 katılımcı büyük ölçüde davetlilerden oluşuyor ancak Red Bull BC One Cyphers 'da zafer kazananlar için de bazı yerler de var. Dünya çapında düzenlenen eleme yarışmaları. Cypher kazananları, meşhur Son Şans Cypher'ını kazanarak Top 16'da yer alma şansı elde etmek için Dünya Finaline uçuruluyor.

2009 yılında uluslararası etkinlik hakkında Turn it Loose belgeseli yayınlanırken, Omar, Lilou, Hong 10, Menno, Victor , Ami, Kastet ve RoxRite de Red Bull BC One şampiyonu olan tanınmış isimlerden sadece birkaçı.

Red Bull BC One 2021'in final mücadelesine aşağıdan göz at.

9 dakika B-Boy Final: Amir vs Phil Wizard B-Boy'lar Amir ve Phil Wizard'ın Red Bull BC One 2021'deki fmeydan okumasını izle!

08 Beat Street'teki ikonik Roxy Club Meydan Okuması

Her ne kadar bir organizasyon değil de bir film olsa da Beat Street (1994) en ikonik break dans meydan okumalarından birini içerir. Filmin açılış sahnesinde, iki ekip kalabalık Roxy gece kulübüne gelir. Bir meydan okumanın gerçekleşmek üzere olduğunu gören iki ekip birbirleriyle mücadeleye girişirken dans pisti boşaltılır.

Filmdeki iki ekip Bronx Rockers ve Beat Street Breakers olarak adlandırılıyor, ancak aslında gerçek hayatta aralarında break dans rekabeti olan Rock Steady (mavi kıyafetli) ve New York City Breakers (kırmızı kıyafetli) üyeleridir.

Ken Swift, Buck Four, Powerful Pexster, Kid Nice ve Baby Love gibi break dansçıların yer aldığı mücadele, break dans tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Ayrıca break dansının çok daha geniş bir kitleye tanıtılmasında da büyük rol oynadı.

2019'daki Red Bull BC One All Star Tour'da, efsanevi sahne Red Bull BC One All Stars vs Dream Team France ile yeniden canlandırıldı. Klibe aşağıdan göz atabilirsin:

25 dakika Remake of the legendary Roxy battle from Beat Street The Red Bull BC One All Stars and Dream Team France clash in a remake of the legendary Roxy Battle from the movie Beat Street.

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