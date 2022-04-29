İz Bırakan Wings for Life World Run Hikayeleri: Egemen Erden

Wings for Life World Run, 'Koşamayanlar için koş' sloganıyla yola çıktığından pek çok ülkede aynı anda düzenleniyor, on binlerce koşucuyu bir araya getiriyor. Bitiş çizgisinin olmadığı bu eşsiz organizasyonda Yakalama Aracı tarafından yakalanan katılımcıların yarış sona ermiş oluyor. Elde edilen gelirin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılırken, katılımcılar da ilham veren hikayeleriyle organizasyonun amacına katkıda bulunuyor. Egemen Erden de o ilham verici hikayelerden birinin başrolünde yer alıyor.

30 yaşında Tip 1 Diyabet tanısı aldığınızı düşünün. Kaçmayı mı savaşmayı mı tercih ederdiniz? Egemen’in hayatı herkese örnek olabilecek ‘dezavantajı avantaja çevirme’ üzerine kurulu bir hayat hikayesi. Hadi gelin, Egemen’in diyabet ile yüzleşme sürecinde hastalıkla baş etme yöntemlerini, spor hayatının tüm yaşantısına etkisini, küçük çocuklara verdiği ilhamı, Wings for Life World Run ’a yüklediği anlamları ve daha birçok şeyi birlikte keşfedelim!

Egemen Erden © Mahmut Cinci

Ketojenik beslenme ve spor ile hayatı değişen, 30 yaşından sonra spora bambaşka bir yerden bakmaya başlayan, üst düzey bir yönetici olarak çalışırken aynı zamanda kendi deneyimleriyle uzmanlığını birleştirerek sağlık koçluğu yapan biri Egemen Erden . Fakat kendisi kaç yaşında olduğu, hangi mesleğe sahip olduğu veya hayatta ne başarılara imza attığının ötesinde kendisini alışılmışın dışında bir yerden tanımlıyor. ‘Ben kendimi meraklı bir çocuk gibi tanımlıyorum. Bu hayatıma iki şey katıyor. Öncelikle mütevazilik katıyor ve bazı konularda hala işin başında olduğumu, çok az şey bildiğimi düşünüyorum. İkinci olarak ise merak katıyor. Sürekli ‘Bunun ardında ne var?’ sorusunu kendime soruyorum. Bu aslında tüm çocukların zaman zaman sorduğu bir soru. ‘Neden anne?’, ‘Neden baba?’ diye sordukları soruları ben de yetişkin olsam da devam ettiriyorum. Çocuk olmayı seviyorum, o yönüm hala yaşıyor. Spor da aslında hayatımın oyun parçası.’

Kendini tanımladığı ‘meraklı çocuk’ kavramının yanı sıra kendisinde hep görmek istediği, ideal benlik olarak tanımladığı tarafta ise savaşçı bir Egemen var. ‘Merak eden çocuk biraz daha dürüst bir yaklaşım. Fakat görmek istediğim imaj ise savaşçı gibi. Hep bir şeyle mücadele ediyor olma hissi benim için hayatın anlamlanmasını sağlıyor. Kendime yakıştırdığım ve hep sahip olmak istediğim bir özellik bu.’

Hayatının en büyük dönüm noktasını 30 yaşında yaşayan Egemen, başına gelenlere dair hep sorular sormayı, o sorulara cevap bulurken de kontrol edebildiklerine odaklanarak çözüm odaklı bir bakış açısında kalmayı tercih etmiş. 30 yaşında rutin bir sağlık kontrolünde Tip 1 Diyabet olduğumu öğrendim. Ailede olan bir hastalık değildi. Dolayısıyla nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. İlk öğrendiğim an kendime 2 tane soru sordum. 1) Başıma ne geldi? 2) Neden ben? Bu 2 soru aslında insanı o an en çok tanımlayan sorular bence. Çünkü ‘Neden ben?’ sorusuna odaklanırsan kendini o durumun kurbanı olarak tanımlayıp hiçbir şeyi değiştirmeden devam ediyorsun yoluna. Fakat diğer taraftan ‘Başıma ne geldi?’ diye sorduğun zaman o merak tarafını aktive ediyor. Dolayısıyla bu sayede ‘Ben bunu nasıl yönetirim?’ de bir sonraki soru oluyor. Bu soruya ulaşmak için ‘Neden ben?’ sorusunu düşünsen de orada çok fazla takılmamak gerekiyor. Çünkü bunun nedenini bulmaya çalışmanın hiçbir faydası yok.’

Egemen Erden ve Berceste Şeber © Mahmut Cinci

Egemen, ‘Nasıl yönetirim?’ sorusunu hayat felsefesi haline getirerek ilk adım olarak Tip 1 Diyabet'in ne olduğunu araştırmayı tercih etmiş. Bu soru ile birlikte gelen araştırma hayatına adım adım yön vermiş: ‘Ben o güne kadar da sağlıklı bir birey olduğumu düşünüyordum. Çünkü bir sağlık sorunum yoktu ve otomatikman böyle varsayıyordum. Sonrasında ‘Neyi yanlış yaptım da böyle oldu?’ sorusunu araştıra araştıra sağlıklı yaşam ve sağlıksız yaşamı, sağlıksız hayatı oluşturan ve sağlıklı hayatı oluşturan alışkanlıkları ‘nedir?’ sorusu ile yola çıkarak bir mühendis kafasıyla kıra kıra, dataları analiz ede ede, şekerimi her gün ölçerek, hangi olayların kan şekerime nasıl etki ettiğini anlayarak keşfetmeye çalıştım. Doktorum da o süreçte bana çok spor yaparsam az insülin kullanmam gerekeceğini söyledi. Otomatikman ilacımın spor olduğu gerçeğiyle karşılaştım. Bu sayede insülin yönetimini minimuma indirme amacı ile 30 yaşında spora tekrardan geri döndüm. Bu bahsettiğim spor ilk olarak spor salonuna düzenli gitmek ile sınırlıydı. Bir gün spor salonundaki arkadaşlarımın sabahları biz koşuyoruz, sonra da çay içiyoruz, hadi sen de gel demesiyle başladı benim serüvenim. Önce çok sıcak bakmadım. Hatta ilk başta ben koşamam dedim. Ama sonra başlamayı ve üstüne gitmeyi tercih ettim. İlk kez 5 kilometre koştum. O 5 kilometre sonra 10 kilometre oldu, sonra yarı maraton oldu, maraton oldu ve triatlon başladı.’

Bir gün spor salonundaki arkadaşlarımın sabahları biz koşuyoruz, hadi sen de gel demesiyle başladı benim serüvenim. Egemen Erden

Egemen'in hayatında yer etmiş, aldığı kararlarda onu etkileyen ve her zaman aklının bir köşesinde taşıdığı 2 tane önemli söz olmuş: ‘Basketbol koçumun bana söylediği sözü hiç unutmuyorum. Lisede basketbol takımındaydım. Üniversite sınavı sebebiyle koçuma takımdan ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üstüne bana ‘pes edenler asla kazanamaz, kazananlar da asla pes etmez’ dedi koçum ve döndü arkasını gitti. İyi ki de o büyük lafı üstüme bırakıp gitti. Çünkü hayatımın farklı aşamalarında çok fazla hatırladığım bir söz oldu. Diğer söz de Tip 1 Diyabet tanısı aldıktan sonra doktorumun bana söylediği ‘bundan sonra kendi kendinin doktoru olacaksın’ demesi oldu. Bir nevi bana yetki vermiş oldu. O an anladım ki bu işi bir şekilde benim yönetmem gerekiyordu.’

Egemen Erden © Mahmut Cinci

Her ne kadar 30 yaşında yaşadığı kırılma ile birlikte hayatında bambaşka bir bilinç uyansa da 40 yaşındayken yaşadığı ikinci kırılma, yani çocuğunun doğması Egemen için çok başka bir yere sahip olmuş. ‘Geç baba olmuştum. Çocuğum için uzun, sağlıklı yaşamak ve fit bir baba olmak istiyordum. Dayanıklılık sporlarına asıl o zaman başladım. Tüm kötü alışkanlıklarımı bir kenara koydum. O dönem iyi koşucu olmaya, anatomik olarak hazırlanmaya, iyi beslenmeye dair yeni şeyler öğrenirken aynı zamanda şeker yönetimi ile de ilgili birçok veri topladım. Bunların hepsi birleşince de neredeyse profesyonel bir danışmanlık verebilecek seviyeye kadar geldim. Kendime danışmanlık verirken, üzerine sağlık koçu sertifikası aldım ve insanlara da danışmanlık vermeye başladım. Bu arada ketojenik beslenme diyabetlilere hiç önerilmez. Doktorum en başta bana bu beslenmeyi asla yapmamalısın demişti. Fakat ben ona bunu deneyeceğimi, beni de bu süreçte takip etmesini istediğimi söyledim. Kendisi, 'Ironman’e kadar yap, zaten sonra bırakırsın' dedi ama bunu söyleyeli 5 sene oldu ve hala devam ediyoruz. Şimdi 'Bırakma sakın, çok iyi gidiyor', diyor. Kendi kendinin doktoru olacaksın diyen kişi bu doktor. Fakat şunu da söylemek lazım, o doğal olarak kitapta yazmayan bir şeyi reçete gibi veremiyor, bu beslenmeyi diyabetlilere tavsiye etmiyor. Ama ben kendi vücudumu tanıdığım için ve bu bana iyi geldiği için yapmaya devam ediyorum.

Wings for Life World Run herkesin içindeki kahramanı ortaya çıkartması için alan tanıyor Egemen Erden

Kalıpların veya öğrenilmişliklerin dışına çıkıp yaş faktörünün sporda herhangi bir engel olmadığını gösteren en güzel örneklerden biri Egemen’in hayatı. ‘Dayanıklılık sporuna başladıktan sonra bir insanın 360 derece hem fiziksel hem mental nasıl gelişebildiğini gördüm. Çünkü 40 yaşından sonra gelişebiliyor olmak insanda gerçekten çok büyük bir uyanış. Normalde yaşlanıyorum diyeceğin süreç olarak görülürken bugün 51 yaşına girmek üzereyim, hala performansımı arttırdığım alanlar var. Demek ki pes etmemek gerekiyor. Süreklilik olduğu zaman uzun vadede geri dönüşümleri muhteşem oluyor. Genelde sınırları biz kafamıza bir şekilde yazıyoruz. Sonra sınırların olmadığına tekrar kendimizi inandırmaya çalışıyoruz. Ama ona inandırmanın tek yöntemi deneyerek, yaparak ve her şeyden önce onu kabul etmeyerek oluyor.’

Diyabete karşı çözüm odaklı bir bakış açısını baş etme yöntemi olarak seçen Egemen’in bu baş etme yöntemi hayatının pek çok farklı alanına da katkı sağlamış ve mental dayanıklılık kası gelişmiş. ‘Ben bunu mutluluk formülü olarak görüyorum. Bir yerde mutlulukla ilgili okuduğum, kendimle çok örtüştürdüğüm bir açıklama var. ‘Mutluluğun formülü, çözmek istediğin sorunları seçebilmektir.’ Ben diyabeti seçmedim ama başıma geldiğinde onu çözebildiğimi görünce kendime olan inancım ve sorun çözme konusundaki özgüvenim inanılmaz yükseldi. Bir yönetici olarak iş dünyasına da böyle bakıyorum. Endişenin hiçbir şeye faydası yok. Bu bir sağlık sorunu olsa da, işle ilgili bir sorun olsa da, varlığını tehdit eden herhangi bir şey olsa da yaklaşımım hep aynı. ‘Başıma ne geldi?’ ve ‘Nasıl yönetebilirim?’. Soğukkanlılıkla, araştırma yaparak, verilere bakarak, geçmişe dönüp analiz yaparak hareket ediyorum. İlişkilerde de aynı yöntemi kullanıyorum. Biri bana bozulduğunda da çözmek için ‘Ne yapabiliriz?’ sorusundan yola çıkınca herkes zaten masaya oturuyor. Çözüme ulaşmak benim için büyük mutluluk. Yarış bitirmek gibi bir şey. Çünkü yarış bitirmek de bir sorun çözmek. Önünde 42 km var, maraton koşacaksın. Ama o günün şartlarında yağmur yağabilir, yediğin bir şey dokunabilir. O gün sorun çözebilirim bakış açısıyla çıkmazsam o yarışta bir noktada mental olarak tıkanırım.’

Bu süreçte her ne kadar kendi yolculuğuna güvense de zaman zaman birçok insandan bu sürece inanmadıklarına dair yorumlar da almış. ‘İnsanlara Ironman olacağım dediğimde bana delirmişsin diyenler oldu. En yakınımda eşim bile bana bunu dedi. Onu kandırmak için ilk başta, bu işin böyle bir tarafı var, sosyal misyonu var dedim. En başta belki kendi kendime sınırlanmadığımı kanıtlamaya çalışıyordum ama sonra herkes için göstermiş oldum aslında bunu.’

"Wings for Life World Run her şeyin mümkün olduğunu gösteren bir yarış" © Mahmut Cinci

Egemen diyabet sonrasında kendini keşfetme ve hayat biçimini değiştirme sürecine kendi durumunu yönetmek, çocuk sahibi olduktan sonra daha sağlıklı olmak, yaşam kalitesini uzatmak umuduyla başladı. Tamamen bireysel olan hikayesi hiç tanımadığı insanların hayatında iz bırakan birçok başka hikayeye dönüşmüş. ‘Birçok kişi gelip benimle konuşmak istiyor. Örneğin; çocukları çok genç yaşta diyabet olan var. ‘Hayatımız bitti, bu çocuğun hayatı bitti’ gibi bir noktadan sonra benimle tanışınca Egemen diye bir örnek var ve aslında bitmedi diyebiliyorlar. Ya da küçük yaşta çökmüş bir çocukla beni bu ironman diye tanıştırdıklarında gözleri açılıyor. Bu mümkün mü diyor. Evet mümkün… Diyabeti olan birçok kişiyle bir araya gelmeye başladım. Bu ben bir efor göstermeden oldu. Bir kafede otururken Bursa’dan bir eczacı kalkıp yanıma geliyor, 'Siz Egemen değil misiniz?' diye. Bütün hastalarına beni anlattığını söylüyor. Mesela bu benim için çok özel bir şey. Kime dokunduğumu bazen bilmiyorum ama mesajımın çoğalıyor olması çok özel. Yaptığım şeyi sadece kendim için yapmaya başlamıştım. Bir sosyal misyonum yoktu. Ama bunun kendiliğinden etrafıma çoğalarak yayılan bir şey olması bana çok ilham verdi. Yaptığım şeyin anlamlı olduğunu gösterdi. Sadece kendime değil çevreme de dokunuyormuş. Dokunabilmek, yol gösterebilmek çok önemli. Birçok kişiyle konuşurken de en çok değindiğim nokta diyabeti bir durum olarak tanımlamak oluyor. Çünkü ben hiçbir zaman yaşadığımı bir hastalık olarak tanımlamadım. Bu bir sağlık sorunu değil, mühendislik sorunu. İnsan vücudunun anatomisini anlıyorsun. Hem bakış açın değişiyor, kendini daha iyi tanıyorsun. Kendini tanıdığın için belirli kararları kendin alabiliyorsun. Dengeli yaşamı nasıl çizebileceğini biliyorsun. Dengede geçen bir yaşamın aynı zamanda çok sıkıcı bir yaşam olduğunu ve dolayısıyla ekstrem noktalara da gitmenin geliştirici faydalarını da anlıyorsun.’

Wings for Life World Run’ı önceden hiç koşmayan biri Egemen. Fakat yarışın amacı ve içeriğini oldukça anlamlı bir yerden anlatıyor: ‘Hayat dediğimiz şey çok kıymetli. Bunu günün akışı içinde unutabiliyoruz. Wings for Life’taki ‘Life’ı hayatımızın sorunlar seti olarak düşünebiliriz. Herkes için bu sorunları hayatında farklı şekilde ortaya çıkıyor. Kimisi için fiziksel bir sağlık sorunu, kimisi için mental bir sağlık sorunu, kimisi için maddi güçlük, kimisi için ise başka imkansızlıklar. Benim diyabetle karşılaştığım noktada ya kurban olacaktım ya da kahraman olacaktım. Ben kahraman olmayı seçtim. Ve bu organizasyon da herkesin içindeki kahramanı ortaya çıkartması için alan tanıyor. Bu çok değerli. Yarışın içeriğine baktığımda da gerçekten mental ve fiziksel olarak çok zor bir yarış. Çünkü aracın ne zaman yakalayacağı belli değil., klasik bir bitiş çizgisi yok. Çok büyük değişkenler var. Aslında bu yarışın içeriği ile yarışın verdiği mesaj birbiriyle çok örtüşüyor. Çünkü o an çok da planlı hazırlanamayacağın bir şey. Sınırları aşmaya, kahraman olmaya, her şeyin mümkün olduğunu göstermeye imkan tanıyan bir yarış.’