İz Bırakan Wings for Life World Run Hikayeleri: Egemen Erden

Wings for Life World Run, 'Koşamayanlar için koş' sloganıyla yola çıktığından pek çok ülkede aynı anda düzenleniyor, on binlerce koşucuyu bir araya getiriyor. Bitiş çizgisinin olmadığı bu eşsiz organizasyonda Yakalama Aracı tarafından yakalanan katılımcıların yarış sona ermiş oluyor. Elde edilen gelirin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılırken, katılımcılar da ilham veren hikayeleriyle organizasyonun amacına katkıda bulunuyor.

Wings for Life World Run, 'Koşamayanlar için koş' sloganıyla yola çıktığından pek çok ülkede aynı anda düzenleniyor, on binlerce koşucuyu bir araya getiriyor. Bitiş çizgisinin olmadığı bu eşsiz organizasyonda Yakalama Aracı tarafından yakalanan katılımcıların yarış sona ermiş oluyor. Elde edilen gelirin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılırken, katılımcılar da ilham veren hikayeleriyle organizasyonun amacına katkıda bulunuyor. Egemen Erden de o ilham verici hikayelerden birinin başrolünde yer alıyor.

Wings for Life World Run, 'Koşamayanlar için koş' sloganıyla yola çıktığından pek çok ülkede aynı anda düzenleniyor, on binlerce koşucuyu bir araya getiriyor. Bitiş çizgisinin olmadığı bu eşsiz organizasyonda Yakalama Aracı tarafından yakalanan katılımcıların yarış sona ermiş oluyor. Elde edilen gelirin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılırken, katılımcılar da ilham veren hikayeleriyle organizasyonun amacına katkıda bulunuyor. Egemen Erden de o ilham verici hikayelerden birinin başrolünde yer alıyor.

Hayatının en büyük dönüm noktasını 30 yaşında yaşayan Egemen, başına gelenlere dair hep sorular sormayı, o sorulara cevap bulurken de kontrol edebildiklerine odaklanarak çözüm odaklı bir bakış açısında kalmayı tercih etmiş. 30 yaşında rutin bir sağlık kontrolünde Tip 1 Diyabet olduğumu öğrendim. Ailede olan bir hastalık değildi. Dolayısıyla nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. İlk öğrendiğim an kendime 2 tane soru sordum. 1) Başıma ne geldi? 2) Neden ben? Bu 2 soru aslında insanı o an en çok tanımlayan sorular bence. Çünkü ‘Neden ben?’ sorusuna odaklanırsan kendini o durumun kurbanı olarak tanımlayıp hiçbir şeyi değiştirmeden devam ediyorsun yoluna. Fakat diğer taraftan ‘Başıma ne geldi?’ diye sorduğun zaman o merak tarafını aktive ediyor. Dolayısıyla bu sayede ‘Ben bunu nasıl yönetirim?’ de bir sonraki soru oluyor. Bu soruya ulaşmak için ‘Neden ben?’ sorusunu düşünsen de orada çok fazla takılmamak gerekiyor. Çünkü bunun nedenini bulmaya çalışmanın hiçbir faydası yok.’

Hayatının en büyük dönüm noktasını 30 yaşında yaşayan Egemen, başına gelenlere dair hep sorular sormayı, o sorulara cevap bulurken de kontrol edebildiklerine odaklanarak çözüm odaklı bir bakış açısında kalmayı tercih etmiş. 30 yaşında rutin bir sağlık kontrolünde Tip 1 Diyabet olduğumu öğrendim. Ailede olan bir hastalık değildi. Dolayısıyla nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. İlk öğrendiğim an kendime 2 tane soru sordum. 1) Başıma ne geldi? 2) Neden ben? Bu 2 soru aslında insanı o an en çok tanımlayan sorular bence. Çünkü ‘Neden ben?’ sorusuna odaklanırsan kendini o durumun kurbanı olarak tanımlayıp hiçbir şeyi değiştirmeden devam ediyorsun yoluna. Fakat diğer taraftan ‘Başıma ne geldi?’ diye sorduğun zaman o merak tarafını aktive ediyor. Dolayısıyla bu sayede ‘Ben bunu nasıl yönetirim?’ de bir sonraki soru oluyor. Bu soruya ulaşmak için ‘Neden ben?’ sorusunu düşünsen de orada çok fazla takılmamak gerekiyor. Çünkü bunun nedenini bulmaya çalışmanın hiçbir faydası yok.’

Hayatının en büyük dönüm noktasını 30 yaşında yaşayan Egemen, başına gelenlere dair hep sorular sormayı, o sorulara cevap bulurken de kontrol edebildiklerine odaklanarak çözüm odaklı bir bakış açısında kalmayı tercih etmiş. 30 yaşında rutin bir sağlık kontrolünde Tip 1 Diyabet olduğumu öğrendim. Ailede olan bir hastalık değildi. Dolayısıyla nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. İlk öğrendiğim an kendime 2 tane soru sordum. 1) Başıma ne geldi? 2) Neden ben? Bu 2 soru aslında insanı o an en çok tanımlayan sorular bence. Çünkü ‘Neden ben?’ sorusuna odaklanırsan kendini o durumun kurbanı olarak tanımlayıp hiçbir şeyi değiştirmeden devam ediyorsun yoluna. Fakat diğer taraftan ‘Başıma ne geldi?’ diye sorduğun zaman o merak tarafını aktive ediyor. Dolayısıyla bu sayede ‘Ben bunu nasıl yönetirim?’ de bir sonraki soru oluyor. Bu soruya ulaşmak için ‘Neden ben?’ sorusunu düşünsen de orada çok fazla takılmamak gerekiyor. Çünkü bunun nedenini bulmaya çalışmanın hiçbir faydası yok.’

Egemen'in hayatında yer etmiş, aldığı kararlarda onu etkileyen ve her zaman aklının bir köşesinde taşıdığı 2 tane önemli söz olmuş: ‘Basketbol koçumun bana söylediği sözü hiç unutmuyorum. Lisede basketbol takımındaydım. Üniversite sınavı sebebiyle koçuma takımdan ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üstüne bana ‘pes edenler asla kazanamaz, kazananlar da asla pes etmez’ dedi koçum ve döndü arkasını gitti. İyi ki de o büyük lafı üstüme bırakıp gitti. Çünkü hayatımın farklı aşamalarında çok fazla hatırladığım bir söz oldu. Diğer söz de Tip 1 Diyabet tanısı aldıktan sonra doktorumun bana söylediği ‘bundan sonra kendi kendinin doktoru olacaksın’ demesi oldu. Bir nevi bana yetki vermiş oldu. O an anladım ki bu işi bir şekilde benim yönetmem gerekiyordu.’

Egemen'in hayatında yer etmiş, aldığı kararlarda onu etkileyen ve her zaman aklının bir köşesinde taşıdığı 2 tane önemli söz olmuş: ‘Basketbol koçumun bana söylediği sözü hiç unutmuyorum. Lisede basketbol takımındaydım. Üniversite sınavı sebebiyle koçuma takımdan ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üstüne bana ‘pes edenler asla kazanamaz, kazananlar da asla pes etmez’ dedi koçum ve döndü arkasını gitti. İyi ki de o büyük lafı üstüme bırakıp gitti. Çünkü hayatımın farklı aşamalarında çok fazla hatırladığım bir söz oldu. Diğer söz de Tip 1 Diyabet tanısı aldıktan sonra doktorumun bana söylediği ‘bundan sonra kendi kendinin doktoru olacaksın’ demesi oldu. Bir nevi bana yetki vermiş oldu. O an anladım ki bu işi bir şekilde benim yönetmem gerekiyordu.’

Egemen'in hayatında yer etmiş, aldığı kararlarda onu etkileyen ve her zaman aklının bir köşesinde taşıdığı 2 tane önemli söz olmuş: ‘Basketbol koçumun bana söylediği sözü hiç unutmuyorum. Lisede basketbol takımındaydım. Üniversite sınavı sebebiyle koçuma takımdan ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üstüne bana ‘pes edenler asla kazanamaz, kazananlar da asla pes etmez’ dedi koçum ve döndü arkasını gitti. İyi ki de o büyük lafı üstüme bırakıp gitti. Çünkü hayatımın farklı aşamalarında çok fazla hatırladığım bir söz oldu. Diğer söz de Tip 1 Diyabet tanısı aldıktan sonra doktorumun bana söylediği ‘bundan sonra kendi kendinin doktoru olacaksın’ demesi oldu. Bir nevi bana yetki vermiş oldu. O an anladım ki bu işi bir şekilde benim yönetmem gerekiyordu.’

"Wings for Life World Run her şeyin mümkün olduğunu gösteren bir yarış"