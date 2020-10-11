Eifel GP: Podyumun Vazgeçilmezi Max Verstappen

Startla birlikte ön sıradaki pilotlar yerlerini korumayı başarırken, startın en kazançlı ismi altıncı sıradan dördüncü sıraya yükselen Renault pilotu Daniel Ricciardo oldu. İlk sırada yer alan Valtteri Bottas yarışın ilk turlarında Lewis Hamilton ve Max Verstappen’i arkasında tutmayı başardı.

Nürburgring’deki yarışın başlamasıyla Alfa Romeo Racing’in veteran pilotu Kimi Raikkonen de çok önemli bir rekorun sahibi oldu. 2007 yılında şampiyonluğa ulaşan pilot, Nürburgring’deki yarışla birlikte Formula 1 Dünya Şampiyonası’ndaki 323. startını alarak bu alanda bir rekora imza attı.

Yarışın lideri Valtteri Bottas 14. turun ilk virajında dışa biraz fazla açıldı ve bu esnada lastiklerine hayli zarar verdi. Bottas’ın bu hatasından faydalanan şampiyona lideri Lewis Hamilton yarışın liderliğini de ele geçirirken, Bottas lastik değişimi için zorunlu olarak pite girince Max Verstappen de ikinci sıraya yükseldi . Aracında arıza yaşayan Bottas 19. turda yarışa veda etti.

Valtteri Bottas lastiklerini hırpalıyor © Formula 1

30. turda güç ünitesi ve sensör sorunu yaşamaya başlayan McLaren pilotu Lando Norris , bu duruma 15 tur dayanabildi ve aracını 6. virajda durdurmak zorunda kaldı. Yarış direktörleri Norris’in aracı pistten uzaklaştırılana kadar güvenlik aracının yarışa önderlik etmesine karar verdiler. 5 tur sonra yarış Hamilton’ın liderliğinde tekrar başladı. Versttappen ve Ricciardo ise İngiliz pilotun hemen ardında yer alıyordu.

Yarışın geri kalanında ön sıralarda bir değişiklik yaşanmazken Aston Martin Red Bull Racing'in yıldız pilotu Max Verstappen, Nürburgring'de ikinci sırayı elde ederek bir başka podyum başarısına daha imza atmayı başardı. Renault pilotu Daniel Ricciardo da uzun bir süre sonra üçüncü sırada yer alarak podyumda boy gösterdi.

Max Verstappen Nürburgring'de podyumda © Red Bull

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise bu galibiyetle birlikte toplam 91 yarış kazanarak Formula 1'de en fazla yarış kazanan pilotlar sıralamasında Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu. Günün bir diğer rekortmeni Kimi Raikkonen ise yarışı 12. sırada tamamladı.

Bu sezon İtalya'daki zaferiyle F1'i sarsan AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly , 12. sırada başladığı yarışı 6. sırada tamamlayarak etkileyici bir performans sergiledi. Son anda yarışa dahil olan Racing Point pilotu Nico Hulkenberg ise son sırada başladığı sekizinci sırada tamamladı ve günün pilotu seçildi.