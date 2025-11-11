Eileen Gu: Tarih yazan Çinli-Amerikalı serbest kayak yıldızı

Eileen Gu , bir nesilde bir kez gelen türden bir serbest stil kayakçısı. Tek bir Kış Olimpiyatı'nda üç madalya kazanan ilk serbest kayakçı olmasından, Hong Kong Vogue ve Çin In Style Magazine kapaklarında yer almasına kadar... Tüm bunları Stanford Üniversitesi'nde kuantum fiziği okurken başaran 20 yaşındaki Çinli-Amerikalı fenomen, bir sporcunun anlamını sürekli yeniden tanımlıyor.

Gu'nun uluslararası Yarım Boru, Slopestyle ve Big Air sahnelerinde nasıl hâkimiyet kurmaya devam ettiğini, modellikte nasıl başarılı bir kariyer inşa ettiğini ve yeni bir sporcu nesline nasıl ilham verdiğini öğrenmek için okumaya devam et.

Eileen Gu hakkında daha fazlası için Winter Heroes bölümünü izle:

15 dakika Eileen Gu Modern bir şampiyon olmanın anlamını yeniden tanımlayan bir kayakçının göz kamaştırıcı yükselişine tanık ol.

01 Gu, yarışların çok tehlikeli olduğunu düşünen annesi sayesinde serbest kayağa başladı

Eileen Gu, 2026'da zaferlerle dolu bir sezona hazırlanıyor © Josh Edmonds/Red Bull Content Pool

Gu'nun serbest kayak kariyeri, üç yaşındayken Kaliforniya'daki Lake Tahoe bölgesinde başladı. 8 yaşında Northstar California Resort'un serbest kayak takımına katıldı ve bir yıl sonra ilk ulusal şampiyonluğunu kazandı.

Çoğu serbest kayakçı yarış kökenliyken, annesi Yan Gu yarışların çok tehlikeli olduğunu düşündüğü için onu doğrudan parka yönlendirdi.

Serbest kayak efsanesi Bobby Brown ile Gu'nun sohbetini dinle:

02 İlk profesyonel sezonu tarih kitaplarını yeniden yazdı

Sadece 17 yaşındayken Gu, X Games'te altın madalya kazanan ilk Çinli sporcu ve aynı zamanda çaylak olarak üç madalya kazanan ilk kadın oldu. 36 saatlik inanılmaz bir performans sergileyerek Ski Slopestyle'da altın, Ski Big Air'de bronz ve Ski Superpipe'ta altın madalya kazandı.

2021 X Games'teki etkileyici çıkışının ardından Gu, Aspen 2021 Dünya Şampiyonası'nda Slopestyle'da altın, Halfpipe'ta altın ve Big Air'de bronz madalya kazandı ki tüm bunları antrenmanda başparmağındaki kırık ve ulnar bağ yırtığıyla baş ederken yaptı.

Bu olağanüstü başarı, onu FIS Serbest Kayak Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan ilk sporcu yaptı.

Gu'nun X Games tarihine geçtiği Everyday Eileen serisinin ikinci bölümünü izle:

7 dakika X Games'te tarih yazmak Eileen Gu, 2021 Kış X Games'e Aspen'de bir çaylak olarak yarıştı ve üç madalya kazanarak yarışma tarihine geçti.

03 Dünyanın ilk "double cork 1440" hareketini gerçekleştirdi

Gu'nun başarı listesine bakıldığında, şu felsefeyle yaşadığı açıkça görülüyor: "Ne yaparsam yapayım, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

2021 sezonu boyunca sergilediği etkileyici performansların ardından kazandığı altın madalyaları mütevazı bir şekilde kabul etti ancak Freeski Big Air'de aldığı iki üçüncülük, içinde yeni bir hırs ateşi yaktı.

Sadece 10 ay sonra Gu, Avusturya'nın Stubai kentinde Pekin hazırlıkları sırasında antrenman yaparken dünyanın "double cork 1440" hareketini başarıyla gerçekleştiren ilk kadın sporcusu oldu ve kendini uluslararası serbest kayak arenasında gerçek bir güç olarak kanıtladı.

Gu'nun Stanford kabul mektubunu açtığı Everyday Eileen serisinin birinci bölümünü izle:

11 dakika Everday Eileen: Sporcu, öğrenci, model Serbest stil kayakçısı Eileen Gu'nun dört farklı hayatı nasıl yaşadığını keşfet ancak "genç olmak" her zaman bunun bir parçası.

04 Pekin 2022'de "üçlü tehdit" statüsünü sağlamlaştırdı

2021'deki destansı sezonunun ardından, Amerika doğumlu Eileen Gu, Pekin 2022 öncesinde uluslararası manşetlere çıktı. Bu kez spor, akademik veya moda başarıları nedeniyle değil; annesinin doğum yeri olan Çin'i temsil etme kararı nedeniyle.

Amacı Çin'de serbest kayağın geleceğine ilham verip Çinli ve Çin kökenli Amerikalı kadın sporculara rol model olmaktı.

Dünya onu izlerken, söz yerine kayaklarının konuşmasına izin verdi. Pekin 2022'de Gu, Halfpipe ve Big Air dallarında altın, Slopestyle'da gümüş madalya kazanarak serbest stil kayakta en genç Olimpiyat şampiyonu oldu. Ayrıca tek bir Kış Olimpiyatı'nda üç madalya kazanan ilk serbest kayakçı ünvanını elde etti.

05 Gu, "öğrenci sporcu" kavramını yeni bir seviyeye taşıdı

Her büyük serbest kayak yarışında, sporcunun pisti öncesi kısa bir biyografisi okunur. Çoğu sporcu atletik başarılarını vurgularken, bazıları azim ve geri dönüş hikayelerine yer verir.

Ancak Gu, X Games 2024'te altın madalya koşusuna başlarken, spikerler onun prestijli Stanford Üniversitesi'ndeki öğrenciliğini vurguladı. Buna "Stanford Showdown" ve "Eğitim Savaşı" adını vererek, onun cazibesinin serbest kayak dünyasının çok ötesine geçtiğini kanıtladı.

Eileen Gu, İsviçre'nin Saas-Fee kentindeki Red Bull Performans Kampı'nda © Dom Daher/Red Bull Content Pool Ne yaparsam yapayım, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum Eileen Gu

Gu'nun akademik başarısı erken yaşta fark edildi. Annesinin bilime olan ilgisinden ilham alarak SAT sınavından 1580 puan aldı ki bu, ABD'deki en yüksek %1'lik dilime denk geliyor ve bu başarı ona Stanford'a erken kabul kazandırdı.

06 Başarılı bir modellik kariyerine sahip

Gu kayak yapmadığı veya ders çalışmadığı zamanlarda, dünyanın en tanınmış markaları için modellik yapıyor.

2019 Paris Moda Haftası'nda modellik dünyasına adım atan Gu, o zamandan beri sektörün aranan isimlerinden biri oldu. Louis Vuitton'un 2023 Cruise defilesinde podyumda yürüyerek modellikte çıkış yaptı; Hong Kong Vogue, Çin In Style Magazine ve Harper's Bazaar Singapur edisyonlarının kapaklarında yer aldı. Moda, Gu'nun yükselen kariyerinin temel taşlarından biri haline geldi.

Gu'ya göre, kayak ve modellik arasında birçok benzerlik var.

"Her ikisi de kendine güven gerektiriyor." diyor Gu: "İkisi de yaratıcı ifade ve kişisel tarz için birer araç, ayrıca beni konfor alanımın dışına çıkmaya zorluyor."

Everyday Eileen serisinin üçüncü bölümünde Elle dergisi kapak çekiminin perde arkasını izle:

10 dakika New York kapak çekimi Dağlardan podyuma uzanan yolculuğunda Eileen Gu, kayak ve modellik dünyalarının ikisinde de yerini buluyor.

07 Gu'nun mirası, X Games 2024 altınıyla büyümeye devam ediyor

Kariyerinin parladığı dönemin ardından Gu, 2023 X Games öncesinde ciddi bir diz sakatlığı yaşadı ve serbest kayak kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Bu zamanı akademik gelişimine, modelliğe ve büyük geri dönüş hazırlıklarına adadı.

11 aylık aranın ardından Gu sahalara fırtına gibi döndü. Çin ve Kanada etaplarında kazandığı altın madalyalar da dahil olmak üzere birçok Dünya Kupası podyumu elde etti ve bu da ona erken bir Halfpipe Kristal Küre kazandırdı. Bu başarıya Laax Open'da Slopestyle'da ikincilik, ABD Grand Prix'sinde altın ve Dew Tour'da Superpipe'ta ile Streetstyle'da çift altın eşlik etti.

Toyota U.S. Grand Prix Copper Mountain zaferinin ardından Gu şunları söyledi:

"Kayakla her zamanki kadar motiveyim ve hâlâ ona aşığım. Devam edelim."

Gu'nun dönüşü, X Games Aspen 2024'teki tarihi performansıyla taçlandı. Arka arkaya "cork 900"ler, sağ yönlü 720 ve "alley-oop flat spin" kombinasyonu ile etkileyici bir birincilik kazandı ve kadınlar halfpipe serbest kayak tarihinde en uzun galibiyet serisini sürdürdü.

Sakatlıktan her zamankinden daha güçlü dönen Gu, Milano'ya hazırlanırken sporunun zirvesine yeniden yerleştiğini gösterdi.

Ücretsiz Red Bull TV uygulamasını indir ve serbest kayak heyecanını tüm cihazlarında izle! Uygulamayı indirmek için buraya tıkla .