Eímear Noone, Dublin'deki Bord Gáis Energy Theatre'da bulutları yönetiyor
© Andy Paradise
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World of Warcraft'tan Oscar Ödül Töreni'ne Uzanan Bir Müzik Yolculuğu

Orkestra ve oyun... Eímear Noone, iki tutkusunu bir araya getirerek World of Warcraft'ın müziklerini yazmaktan Oscar'larda orkestra şefliği yapmaya uzanan bir kariyer inşa etti.
Yazar: Alice Austin
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Eímear Noone, İrlanda'nın Galway şehrinin Kilconnell köyünde büyürken iki şeyi çok seviyordu: Orkestra müziği ve Nintendo. Noone, 7 yaşındayken televizyonda beyaz saçlı bir şefin orkestra yönettiğini görmüştü ve kaderinin bu olacağını hemen hissetmişti. Bunun için flüt ve piyano çalmayı öğrendi, cumartesi günlerini -oyun oynamadığı zamanlarda- İrlanda Kraliyet Müzik Akademisi'nde geçirdi ve ardından Dublin'deki Trinity Koleji'nde okudu.
Henüz 21 yaşındayken Dublin Şehir Konser Orkestrası'nın kurucularından biri oldu ve o zamandan beri dünyanın dört bir yanından müzisyenleri yönetiyor. 2020'de ise Oscar'larda orkestra yöneten ilk kadın şef oldu. İki tutkusunu birleştiren Noone, aynı zamanda oyun dünyasının en etkili bestecilerinden biri haline geldi. Endüstrinin en büyük markalarının çoğu için müzikler yazdı ve Dublin Uluslararası Oyun Müziği Festivali'nin yaratıcı ortağı oldu.
Mayıs ayında Heritage Orkestrası ile Birleşik Krallık turnesine çıkarak Fortnite, The Legend of Zelda, World of Warcraft: Warlords of Draenor ve daha birçok oyun müziğiyle benzersiz bir gösteri gerçekleştirecek.

Oyun oynamaya nasıl başladın?

Eímear Noone: İrlanda'da sürekli yağmur yağdığı için çok fazla sanatçı ve yazar yetiştiriyoruz, çok fazla da oyun oynanıyor. Nintendo olan bir evde üç erkek kardeşle büyüdüm. Zelda'yı sevdim. Müzikte olduğu gibi oyun oynarken de bir şeye kilitlenirsiniz ve kendinizi kaptırırsınız. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğum (DEHB) var ve sadece bir kompozisyon projesi yönetirken veya üzerinde çalışırken rahatlıyorum.

Orkestrayı ilk ne zaman gördün?

Eímear Noone: Bir orkestrayı canlı olarak ilk kez içindeyken gördüm. Dublin'den yaklaşık 160 kilometre uzakta, yaklaşık 400 kişilik bir köyde büyüdüm ve dolayısıyla bir orkestrayı yalnızca televizyonda görmüştüm. Galway şehrinde bir kilisede Sibelius'un Finlandia'sının orkestral performansında flüt çaldım ve sonrasında kendimi tamamen kaptırdım.

Bir sonraki adım orkestra yönetmek mi oldu?

Eímear Noone: 15 yaşımdayken bir ordu bandosuyla konser veriyordum ve orkestra şefi bana dönüp "sıra sende" dedi. Oraya gidip kollarımı sallamam ve sınıf arkadaşlarımı güldürmem gerekiyordu ama partisyona baktığımı ve DEHB beynimin nasıl sakinleştiğini asla unutmayacağım. Her şey yoluna girdi, her şey yavaşladı. Sanki ait olduğum yeri bulmuş gibi hissettim.

Bir oyun için beste yapma süreci nasıldı?

Eímear Noone: Her şey yaratıcılar ve hikayeyi nasıl ifade etmeyi düşündükleri ile ilgili. Bunu yapmanın pek çok yolu var. Her zaman derim ki eğer Mozart bugün hayatta olsaydı video oyunu müzikleri yazardı. Onun müzikal bulmacalar hazırladığına ve müziğine gizli mesajlar koyduğuna dair kanıtlarımız var ve oyun müziği yapma sürecinde de bulmaca benzeri birçok şey var. Temelde bestecilerin her zaman yaptığını yapıyoruz ama 21. yüzyıl versiyonunu.

Bir oyun için müzik yazmayı farklı kılan nedir?

Eímear Noone: Bir film işi aldığınızda genellikle görüntü bellidir ve oturmuş bir yapı vardır. Ancak video oyunlarında müziğin birden fazla kullanım şekli vardır: Örneğin bir oyunda bir odaya giriyorsunuz ve bir gramofondan ya da bir kulüpten ya da bir otel lobisinden müzik geliyor. Bu müziği bestelemek gerçekten eğlenceli çünkü her türlü tarzda çalışıyorum. Zelda'ya da bu kadar çok İrlanda müziği bu şekilde dahil oldu.

Kariyerinde en çok zorlandığın şey neydi?

Eímear Noone: Bu bir sprintten ziyade bir maratondur. İlk yıllarda cinsiyet bir zorluktu, bu yüzden haklarım için savaşmak zorunda kaldım. Ve hiçbir bağlantım yoktu. Klasik müzisyenim, konservatuar bursu kazandım ama oyun ya da sinema sektöründen kimseyi tanımıyordum. Yani şu an tanıdığım her insan, süreç boyunca bizzat tanıştığım kişiler.

Video Games in Concert turnesinde neler bekleyebiliriz?

Eímear Noone: İnsanlar şaşıracaklar ve hayal bile edemeyecekleri yerlere gidecekler. Oyun oynamanın böylesine ortak paydada buluşturucu olmasını seviyorum: Nerede yaşadığınızın ya da ne kadar sağlıklı olduğunuzun bir önemi yok, ülke sınırları veya kültürel sınırlar yoktur. Seyircilere hep bir orkestrayı ilk kez canlı görüp görmediklerini soruyorum ve yarıdan fazlası "evet" diyor. Bu benim için gerçekten çok özel.

Seyirciler oyun müziklerini canlı dinlediklerinde nasıl tepki veriyorlar?

Eímear Noone: Oyunlardaki müziklerden bu kadar heyecan duyan ama aynı şeyleri hisseden milyonlarca insan olduğunun farkında olmayan insanları görmeyi seviyorum. Hiç tanımadığınız ama aynı tutkuyu paylaşan bu insanlarla aynı ortamda olmak çok tuhaf. Sahnede durduğumda çok duygulanıyorum ve hepsinin şaşkın ve minnettar olduklarını görüyorum. Bunu bir orkestrayla paylaşmayı seviyorum çünkü aynı müzik geçmişinden geliyoruz, benim kitlem video oyunu müzikleri topluluğu. Bu iki dünyayı bir araya getirmek benim için gerçekten keyifli.

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