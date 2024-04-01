World of Warcraft'tan Oscar Ödül Töreni'ne Uzanan Bir Müzik Yolculuğu
Oyun oynamaya nasıl başladın?
İrlanda'da sürekli yağmur yağdığı için çok fazla sanatçı ve yazar yetiştiriyoruz, çok fazla da oyun oynanıyor. Nintendo olan bir evde üç erkek kardeşle büyüdüm. Zelda'yı sevdim. Müzikte olduğu gibi oyun oynarken de bir şeye kilitlenirsiniz ve kendinizi kaptırırsınız. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğum (DEHB) var ve sadece bir kompozisyon projesi yönetirken veya üzerinde çalışırken rahatlıyorum.
Orkestrayı ilk ne zaman gördün?
Bir orkestrayı canlı olarak ilk kez içindeyken gördüm. Dublin'den yaklaşık 160 kilometre uzakta, yaklaşık 400 kişilik bir köyde büyüdüm ve dolayısıyla bir orkestrayı yalnızca televizyonda görmüştüm. Galway şehrinde bir kilisede Sibelius'un Finlandia'sının orkestral performansında flüt çaldım ve sonrasında kendimi tamamen kaptırdım.
Bir sonraki adım orkestra yönetmek mi oldu?
15 yaşımdayken bir ordu bandosuyla konser veriyordum ve orkestra şefi bana dönüp "sıra sende" dedi. Oraya gidip kollarımı sallamam ve sınıf arkadaşlarımı güldürmem gerekiyordu ama partisyona baktığımı ve DEHB beynimin nasıl sakinleştiğini asla unutmayacağım. Her şey yoluna girdi, her şey yavaşladı. Sanki ait olduğum yeri bulmuş gibi hissettim.
Bir oyun için beste yapma süreci nasıldı?
Her şey yaratıcılar ve hikayeyi nasıl ifade etmeyi düşündükleri ile ilgili. Bunu yapmanın pek çok yolu var. Her zaman derim ki eğer Mozart bugün hayatta olsaydı video oyunu müzikleri yazardı. Onun müzikal bulmacalar hazırladığına ve müziğine gizli mesajlar koyduğuna dair kanıtlarımız var ve oyun müziği yapma sürecinde de bulmaca benzeri birçok şey var. Temelde bestecilerin her zaman yaptığını yapıyoruz ama 21. yüzyıl versiyonunu.
Bir oyun için müzik yazmayı farklı kılan nedir?
Bir film işi aldığınızda genellikle görüntü bellidir ve oturmuş bir yapı vardır. Ancak video oyunlarında müziğin birden fazla kullanım şekli vardır: Örneğin bir oyunda bir odaya giriyorsunuz ve bir gramofondan ya da bir kulüpten ya da bir otel lobisinden müzik geliyor. Bu müziği bestelemek gerçekten eğlenceli çünkü her türlü tarzda çalışıyorum. Zelda'ya da bu kadar çok İrlanda müziği bu şekilde dahil oldu.
Kariyerinde en çok zorlandığın şey neydi?
Bu bir sprintten ziyade bir maratondur. İlk yıllarda cinsiyet bir zorluktu, bu yüzden haklarım için savaşmak zorunda kaldım. Ve hiçbir bağlantım yoktu. Klasik müzisyenim, konservatuar bursu kazandım ama oyun ya da sinema sektöründen kimseyi tanımıyordum. Yani şu an tanıdığım her insan, süreç boyunca bizzat tanıştığım kişiler.
Video Games in Concert turnesinde neler bekleyebiliriz?
İnsanlar şaşıracaklar ve hayal bile edemeyecekleri yerlere gidecekler. Oyun oynamanın böylesine ortak paydada buluşturucu olmasını seviyorum: Nerede yaşadığınızın ya da ne kadar sağlıklı olduğunuzun bir önemi yok, ülke sınırları veya kültürel sınırlar yoktur. Seyircilere hep bir orkestrayı ilk kez canlı görüp görmediklerini soruyorum ve yarıdan fazlası "evet" diyor. Bu benim için gerçekten çok özel.
Seyirciler oyun müziklerini canlı dinlediklerinde nasıl tepki veriyorlar?
Oyunlardaki müziklerden bu kadar heyecan duyan ama aynı şeyleri hisseden milyonlarca insan olduğunun farkında olmayan insanları görmeyi seviyorum. Hiç tanımadığınız ama aynı tutkuyu paylaşan bu insanlarla aynı ortamda olmak çok tuhaf. Sahnede durduğumda çok duygulanıyorum ve hepsinin şaşkın ve minnettar olduklarını görüyorum. Bunu bir orkestrayla paylaşmayı seviyorum çünkü aynı müzik geçmişinden geliyoruz, benim kitlem video oyunu müzikleri topluluğu. Bu iki dünyayı bir araya getirmek benim için gerçekten keyifli.