Günler Kısalır, Hava Kararır, Müzik Yükselir: Ekim Albümleri

Bruce Springsteen - Letter to You

Bruce Springsteen - Letter to You

Bruce Springsteen - Letter to You

Bruce Springsteen’in dünyanın her yerindeki dinleyicilerle, eşine az rastlanır türden güçlü bir bağ kurmasını sağlayan diskografisi, “Letter to You” ile 20. albümüne ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, E Street Band ile sadece dört günde kaydedilen albüm, yaşam bilgeliğiyle dolu şarkılarla kışın eşiğinde dinleyene buruk bir sevinç veriyor. Konserleri özletmesi de cabası.

Bruce Springsteen’in dünyanın her yerindeki dinleyicilerle, eşine az rastlanır türden güçlü bir bağ kurmasını sağlayan diskografisi, “Letter to You” ile 20. albümüne ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, E Street Band ile sadece dört günde kaydedilen albüm, yaşam bilgeliğiyle dolu şarkılarla kışın eşiğinde dinleyene buruk bir sevinç veriyor. Konserleri özletmesi de cabası.

Bruce Springsteen’in dünyanın her yerindeki dinleyicilerle, eşine az rastlanır türden güçlü bir bağ kurmasını sağlayan diskografisi, “Letter to You” ile 20. albümüne ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, E Street Band ile sadece dört günde kaydedilen albüm, yaşam bilgeliğiyle dolu şarkılarla kışın eşiğinde dinleyene buruk bir sevinç veriyor. Konserleri özletmesi de cabası.