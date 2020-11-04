Günler Kısalır, Hava Kararır, Müzik Yükselir: Ekim Albümleri

Pandeminin ilk aylarında ertelenen albümler ve yıl sonuna ötelenen konser tarihleri, yerini müzisyenlerin ve dinleyicilerin bu zor günleri birlikte göğüslemeye çalıştığı, nefis albümlerin art arda geldiği bir hasada bıraktı. Tüm dünya yeni önlemlere, evlere kapanmalara kendini hazırlarken en sevdiğimiz isimlerden çıkış yapan sanatçılara, arkamızda birçok albümün desteğini hissediyoruz.

Gorillaz - Song Machine, Season One: Strange Timez (Parlophone)

Gorillaz’ın ocak ayından beri düzenli olarak single’lar paylaştığı projesi “Song Machine”, bu zorlu yılı çekilir kılan müzikal heyecanlardan. Fatoumata Diawara’dan Robert Smith’e, slowthai’den St. Vincent’a uzanan geniş bir konuk listesine sahip olan albüm, Gorillaz’ın temasta olduğu farklı türleri Damon Albarn’ın eşsiz vizyonunda birleştiriyor.

Bruce Springsteen - Letter to You

Bruce Springsteen’in dünyanın her yerindeki dinleyicilerle, eşine az rastlanır türden güçlü bir bağ kurmasını sağlayan diskografisi, “Letter to You” ile 20. albümüne ulaştı. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, E Street Band ile sadece dört günde kaydedilen albüm, yaşam bilgeliğiyle dolu şarkılarla kışın eşiğinde dinleyene buruk bir sevinç veriyor. Konserleri özletmesi de cabası.

Future Islands - As Long As You Are (4AD)

Dünyanın hali ne kadar kaygı verici olursa olsun, Future Islands solisti Samuel T. Herring’in sesinde her şeyin yoluna gireceğini hissettiren bir şeyler var. Bu açıdan yeni Future Islands albümü “As Long As You Are” tam zamanında geldi diyebiliriz. Samimi şarkı sözleriyle müziğe dökülmüş kişisel mücadelelerde kendi yansımamızı ve yola devam etmemizi sağlayacak motivasyonu bulmak mümkün. Future Islands, sığınılacak bir liman olmaya devam ediyor

John Frusciante - Maya (Timesig)

Hem Red Hot Chili Peppers’daki mesaisi hem solo albümleriyle hayranı olduğum John Frusciante, müziğini hangi yöne götürürse götürsün adımları tökezlemiyor. Adını müzisyenin bu yılın başında ölen kedisi Maya’dan alan albüm, 90’ların UK breakbeat ve jungle sound’larıyla yoğurulmuş, müthiş lezzetli bir çalışma. 40 dakikalığına sizi bu dünyadan alıp davetkar seslerle çevreleyen usta işi bir tavşan deliği.

Autechre - Sign (Warp)

İngiliz elektronik müzik ikilisi Autechre, deneysel çalışmalar ve formatın sınırlarını zorlayan albümlerin ardından, ekim ayında art arda iki albüm (“Sign” ve “Plus”) yayımlayarak dinleyenlerini şaşırttı. İkilinin sentetik ses tasarımı, “Sign”da sakin melodilerle yumuşak bir akışa kavuşuyor.

Ela Minus - Acts of Rebellion (Domino)

Müziğe bir punk grubunda davulcu olarak başlayan Kolombiyalı Ela Minus, Berklee College of Music yıllarından sonra rotasını elektronik müziğe çevirmiş. Müzisyenin tamamen analog aygıtlarla, bilgisayar tabanlı sesler kullanmadan kaydettiği ilk albümü “Acts of Rebellion”, uçucu vokallerle bezeli zengin bir analog synthesizer manzarası sunuyor.

Beabadoobee - Fake It Flowers (Dirty Hit)

Son iki yıl içinde yayımladığı dört EP ile dikkat çeken Filipinler doğumlu, Londra ikametli Beatrice Laus’un ilk albümüyle çıkış ivmesini hızlandırması bekleniyordu, öyle de oldu. Bu yıl Brit Ödülleri’nde Rising Star Ödülü adayı olan, BBC’nin yeni yetenekleri gündeme taşıdığı “Sound of 2020” listesinde yer alan ve NME Ödülleri’nde Radar Ödülü’nü kazanan Beabadoobee, gençlik enerjisiyle dolu müziğinde 90’ların grunge ve alternatif rock sound’larını bugünün merceği altına yerleştiriyor.

Hedonutopia - Beyaz Durak (Dokuz Sekiz Müzik)

Türkiye’den çıkan en güzel ütopyalardan Hedonutopia, beşinci albümü “Beyaz Durak”ta bize sevdiğimiz hülyalı melankoli denizinde rehberlik ediyor. Fırat Külçek ve Kerem Feyzi ikilisinin kayıtlarını pandemi döneminde evlerinde gerçekleştirdiği albüm, adını Burhaniye Ören’deki bir otobüs durağından alıyor. O durakta kulağımızda Hedonutopia’nın yeni melodileriyle oturup başımıza iyi şeylerin gelmesini beklemek çekici bir fikir.

Working Men’s Club - Working Men’s Club (Heavenly)

Hayatın çeşitli ağırlıklarını dans ederek üzerinden atmak isteyenlerin bu ayki reçetesi, Yorkshire çıkışlı Working Men’s Club’ın kendi adını taşıyan ilk albümü. Post-punk’tan aldığı ilhamı nostaljiyle boğmadan 80’ler synth’lerine batırıp çıkaran grup, ekim ayının heyecan yaratan ve daha fazlası için heveslendiren albümlerinden birini yayımladı. Onları tanımlarken başvurulan New Order, LCD Soundsystem, Primal Scream benzetmeleri abartı değil.

Loma - Don’t Shy Away (Sub Pop)

Cross Record adıyla müzik yapan Emily Cross ve Dan Duszynski’nin yollarının Shearwater solisti Jonathan Meiburg ile kesişmesi sonucu 2016’da hayata geçen Loma, ikinci albümü “Don’t Shy Away”i bir bakıma Brian Eno sayesinde kaydetmiş. Albüm turnesinden sonra kendi projelerine geri dönen grup üyeleri, Eno’nun BBC Radio’da kendilerinden bahsetmesi üzerine yeniden bir araya gelip, bu defa Eno’dan da prodüksiyon desteği alarak stüdyoya girmiş. Sonuç, Emily Cross’un meleksi vokalleriyle meditatif bir etki yaratan, genişleyen bir indie evreni.

EP, SINGLE

Serkan Emre Çiftçi - Ekim (LU)

Müzikseverlerin Gevende, Cava Grande, Gökhan Türkmen gibi isimlerle birlikte sahnede izlediği Serkan Emre Çiftçi, prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği ilk solo albümü “Ekim”i yayımladı. Albümün omurgasını trompet, synthesizer ve elektronik seslerle oluşturan müzisyen, bestelerde Puredata üzerinde yazdığı algoritmaları da kullanmış. Plak şirketi tarafından “Çekilmemiş bir filmin soundtrack’i” olarak tanımlanan “Ekim”, kesinlikle gözden kaçmaması gereken bir çalışma.

Nilüfer Yanya - Crash (ATO)

2019’da çıkardığı ilk albümü “Miss Universe” ile yıl sonu listelerinin demirbaşı olan Nilüfer Yanya, aralıkta “Feeling Lucky?” EP’sini yayımlayacak. EP’den paylaşılan ilk single “Crash”, artan sertlik dozuyla EP’ye dair merakımızı körüklüyor.

Mogwai - Dry Fantasy (Rock Action)

İskoçya’nın post rock’a hediyesi Mogwai, Şubat 2021’de 11. albümü “As The Love Continues”u yayımlayacağını duyurdu. Albümün ilk single’ı “Dry Fantasy”, synth’leriyle iştah kabartıyor.

Rhye - Black Rain (Loma Vista)

Rhye’ın yeni albümü “Home” ocak ayında çıkıyor. Mike Milosh, albümden yayımlanan üçüncü parça “Black Rain”i “Disco’nun 80’ler versiyonu” olarak tanımlıyor.

Danny Elfman - Happy (Anti)

2020’nin soundtrack’i için Danny Elfman’dan daha uygun bir isim olabilir mi? Elfman’ın iptal olan Coachella 2020 konseri için bestelediği “Happy”, müzisyenin 36 yıl içinde yayımladığı ilk solo şarkı. Tam da kendisinden bekleyeceğimiz kinayeli, karşı konulmaz karanlıkta.