MotoGP
EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu Belgeseli
Toprak Razgatlıoğlu belgeseli EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu, sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu’nun hikayesini ve mücadelesini anlatıyor.
Dünya Superbike Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarla Türkiye motor sporları tarihinde özel bir yere sahip olan Toprak Razgatlıoğlu, kariyerini ve mücadelesini konu alan EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu belgeseliyle izleyici karşısına çıkıyor. Uzun süredir merakla beklenen yapım, ilk gösterimini 12 Şubat Perşembe günü saat 17:45’te TRT Spor ekranlarında gerçekleştirecek.
Belgesel, Toprak Razgatlıoğlu’nun pist üzerindeki başarılarının ötesine geçerek çocukluk yıllarından dünya sahnesine uzanan yolculuğunu merkezine alıyor. Disiplin, risk alma cesareti ve mental dayanıklılık gibi unsurlar üzerinden ilerleyen anlatı, sporcunun “EL TURCO” lakabının arkasındaki hikâyeyi de izleyiciyle buluşturuyor.
TRT ve Red Bull İş Birliğiyle Hazırlanan Özel Yapım
2026 MotoGP test sürüşlerine başlayan Toprak Razgatlıoğlu'nun, EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu Belgeseli, TRT ve Red Bull iş birliğiyle hayata geçirilen özel bir proje olarak öne çıkıyor. Yapım sürecinde hem uluslararası prodüksiyon dili hem de yerel anlatım unsurları bir araya getirilerek Toprak Razgatlıoğlu’nun kariyerine çok katmanlı bir bakış sunuluyor.
İlk yayın sonrası belgeselin TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii spor platformları üzerinden izlenebilir olması planlanıyor.
EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu Belgeseli Nereden İzlenir?
Toprak Razgatlıoğlu'nun kariyerini konu alan EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu belgeseli ilk etapta TRT Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu Belgeseli Ne Zaman Yayınlanacak?
EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu belgeselinin ilk gösterimi 12 Şubat Perşembe günü saat 17:45’te TRT Spor’da yapılacak. Yayın sonrası farklı TRT platformlarında tekrar izleme seçeneklerinin sunulması bekleniyor. Belgesel, TRT ve Red Bull iş birliğinin öne çıktığı özel projeler arasında yer alıyor.