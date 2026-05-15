EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu Belgeseli Red Bull TV’de

için hazırlanan EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu belgeseli, 15 Mayıs 2026, saate 18.00 itibarıyla Red Bull TV’de izleyiciyle buluşuyor. TRT ve Red Bull iş birliğiyle hazırlanan yapım, uluslararası prodüksiyon dili ile yerel anlatım unsurlarını bir araya getiriyor. MotoGP tarihinde puan alan ilk Türk sporcu olarak dikkat çeken Toprak Razgatlıoğlu’nun yarış temposu, hazırlık süreci ve kariyer yolculuğuna dair farklı detaylar belgeselde ekranlara taşınıyor.