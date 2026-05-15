EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu Belgeseli Red Bull TV’de

Red Bull sprocusu Toprak Razgatlıoğlu için hazırlanan EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu belgeseli, 15 Mayıs 2026, saate 18.00 itibarıyla Red Bull TV’de izleyiciyle buluşuyor. TRT ve Red Bull iş birliğiyle hazırlanan yapım, uluslararası prodüksiyon dili ile yerel anlatım unsurlarını bir araya getiriyor. MotoGP tarihinde puan alan ilk Türk sporcu olarak dikkat çeken Toprak Razgatlıoğlu’nun yarış temposu, hazırlık süreci ve kariyer yolculuğuna dair farklı detaylar belgeselde ekranlara taşınıyor.
EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu Belgeseli Hakkında
EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu belgeseli, motosiklet yarış dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu’nun kariyerine odaklanıyor. Yapım sürecinde TRT ve Red Bull ortaklığıyla hazırlanan projede, yarış atmosferi ile perde arkasındaki süreçler birlikte ele alınıyor.
Farklı çekim teknikleri ve anlatım diliyle hazırlanan yapım, yalnızca pist üstündeki mücadeleyi değil, profesyonel yarış dünyasının temposunu da yansıtıyor. EL TURCO: Toprak Razgatlıoğlu belgeseli 15 Mayıs’tan itibaren Red Bull TV üzerinden izlenebilecek.